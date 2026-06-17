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Shiv Sena UBT Split Live: क्या टीएमसी की तरह टूट जाएगी उद्धव की शिवसेना? बागी हो गए कई सांसद; किस करवट बैठेगी सियासत?

Shiv Sena UBT Split Live Updates: दिल्ली में शिवसेना (UBT) ने संसदीय समिति की बैठक बुलाई है. हालांकि कई सांसदों से पार्टी का संपर्क टूट चुका है, 6 सांसद पार्टी से बगावत कर सकते हैं.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 17, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:53 AM IST
Shiv Sena UBT Split Live: क्या टीएमसी की तरह टूट जाएगी उद्धव की शिवसेना? बागी हो गए कई सांसद; किस करवट बैठेगी सियासत?
17 June 2026 09:53 AM (IST)

19 जून को है स्थापना दिवस

गौरतलब है कि 19 जून को शिवसेना का स्थापना दिवस है और उससे ठीक पहले ठाकरे गुट में बड़ी टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं. यदि छह सांसद अलग समूह बनाकर शिंदे गुट में शामिल होते हैं, तो लोकसभा और महाराष्ट्र की राजनीति के समीकरण बदल सकते हैं. ऐसे में आज दिल्ली में होने वाली बैठकों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और संभावित स्पीकर मुलाकात पर पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की नजरें टिकी हुई हैं. 

17 June 2026 09:50 AM (IST)

स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं सांसद

आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है. सूत्रों के अनुसार बगावत की तैयारी में बताए जा रहे सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर सकते हैं. इस मुलाकात के दौरान अलग संसदीय समूह बनाने या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन देने संबंधी पत्र सौंपे जाने की संभावना जताई जा रही है. दूसरी ओर शिवसेना (यूबीटी) की ओर से अनिल देसाई, संजय राउत और अरविंद सावंत की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रस्तावित है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. 

17 June 2026 09:47 AM (IST)

सांसदों से संपर्क साधने की कोशिश

सांसदों के पाला बदलने की खबरों के बीच उद्धव ठाकरे गुट में बेचैनी बढ़ गई है और पार्टी नेतृत्व की ओर से सांसदों से लगातार संपर्क साधने की कोशिशें की जा रही हैं. वहीं, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी दिल्ली पहुंचे, लेकिन उसके बाद उनके जयपुर रवाना होने की खबर सामने आई. अब उनके आज फिर दिल्ली लौटने की संभावना जताई जा रही है. 

17 June 2026 09:44 AM (IST)

Shiv Sena UBT Split Live Updates: दिल्ली पहुंचे सांसद

महाराष्ट्र की राजनीति में कल रात से चर्चा में रहे ‘ऑपरेशन टाइगर’ ने दिल्ली के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों के बगावत की तैयारी में होने की चर्चाओं ने पूरे दिन राजनीतिक हलकों में हलचल मचाए रखी. सूत्रों के मुताबिक परभणी के सांसद संजय जाधव, हिंगोली के नागेश पाटिल आष्टीकर, यवतमाल-वाशिम के संजय देशमुख, धाराशिव के ओमराजे निंबालकर, शिर्डी के भाऊसाहेब वाकचौरे और नासिक के राजाभाऊ वाजे दिल्ली पहुंच चुके हैं.

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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