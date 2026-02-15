Maha Shivratri 2026 Live: महाशिवरात्रि पर बन रहे हैं ये राजयोग, जानिए तिथि, चार पहर पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती, उपाय और सबकुछ

Maha Shivratri 2026 Live Updates: महाशिवरात्रि 2026 का पर्व इस बार विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन सर्वार्थसिद्धि योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस शुभ योग में भगवान शिव की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं. फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि पर रात्रि के चारों पहरों में शिव पूजा का खास महत्व बताया गया है. श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल व बेलपत्र अर्पित करते हैं. साथ ही मंत्र जाप, आरती और रुद्राभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

मान्यता है कि चारों पहर अलग-अलग शुभ मुहूर्त में की गई पूजा कई गुना फलदायी होती है. महाशिवरात्रि पर ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और शिव आरती का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है तथा सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है. विशेष रूप से सर्वार्थसिद्धि योग में की गई साधना को अत्यंत शुभ और सिद्धिदायक माना गया है.