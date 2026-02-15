Advertisement
trendingNow13109914
Hindi NewsदेशMaha Shivratri 2026 Live: महाशिवरात्रि पर बन रहे हैं ये राजयोग, जानिए तिथि, चार पहर पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती, उपाय और सबकुछ

Maha Shivratri 2026 Live: महाशिवरात्रि पर बन रहे हैं ये राजयोग, जानिए तिथि, चार पहर पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती, उपाय और सबकुछ

महाशिवरात्रि 2026 का पर्व इस बार विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन सर्वार्थसिद्धि योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस शुभ योग में भगवान शिव की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 15, 2026, 06:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maha Shivratri 2026 Live
Maha Shivratri 2026 Live
LIVE Blog

Maha Shivratri 2026 Live Updates: महाशिवरात्रि 2026 का पर्व इस बार विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन सर्वार्थसिद्धि योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस शुभ योग में भगवान शिव की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं. फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि पर रात्रि के चारों पहरों में शिव पूजा का खास महत्व बताया गया है. श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल व बेलपत्र अर्पित करते हैं. साथ ही मंत्र जाप, आरती और रुद्राभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

मान्यता है कि चारों पहर अलग-अलग शुभ मुहूर्त में की गई पूजा कई गुना फलदायी होती है. महाशिवरात्रि पर ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और शिव आरती का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है तथा सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है. विशेष रूप से सर्वार्थसिद्धि योग में की गई साधना को अत्यंत शुभ और सिद्धिदायक माना गया है.

Add Zee News as a Preferred Source
15 February 2026
06:52 AM

Mahashivratri 2026 LIVE: महाशिवरात्रि 2026 पर प्रयागराज में हाई-सिक्योरिटी अलर्ट, UP ATS मोबाइल पेट्रोलिंग स्क्वॉड तैनात

 

06:44 AM

Mahashivratri 2026 LIVE: जल अर्पित करते समय दिशा का रखें विशेष ध्यान

महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय दिशा का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. शिव पुराण के अनुसार, साधक को दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित नहीं करना चाहिए. पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक, भगवान शिव की बाईं ओर माता पार्वती विराजमान रहती हैं, जिसे उत्तर दिशा माना जाता है. इसलिए भक्तों को उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही जल अर्पित करना चाहिए. ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है.

06:34 AM

Maha Shivratri 2026 Live: बाबा बैद्यनाथ मंदिर के मुख्य शिखर पर सजा मोर मुकुट

06:32 AM

Maha Shivratri 2026 Live: बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में गूंजे 'हर हर महादेव' के जयकारे, भक्तों ने की विशेष पूजा-अर्चना

 

06:30 AM

Maha Shivratri 2026 Live: मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने की विशेष पूजा-अर्चना, भोलेनाथ के जयकारों से गूंजा परिसर

 

06:27 AM

Maha Shivratri 2026 Live: दिल्ली के चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा-अर्चना

06:22 AM

Maha Shivratri 2026 Live: उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना, भक्तों की उमड़ी भारी भीड़

 

06:21 AM

Maha Shivratri 2026 Live: महाश‍िवरात्रि पर ज्‍योत‍िषीय उपाय
अगर आप प्रेम के रिश्ते में है, उसे विवाह के रिश्ते में बदलना चाहते हैं तो आपको इस बार महाश‍िवरात्रि पर एक अचूक उपाय करें. मंदिर जाए और श‍िवजी पार्वती जी की संयुक्‍त रूप से पूजा करें. लाल मौली हाथ में लेकर 7 बार शिवजी और पार्वती जी की प्रतिमा की पर‍िक्रमा करें और मौली को बांध दें. पर‍िक्रमा करने की जगह न हो तो एक जगह पर ही खड़े होकर मौली को सात बार बांधें. अब देवी पार्वती को प्रणाम कर लें और प्रार्थना करें क‍ि  मनोकामना पूर्ण हो.

ये उपाय भी है बड़े काम का
महाश‍िवरात्रि पर्व पर लाल रंग के कपड़े पहनें और मंदिर जाए और मां पार्वती को सुहाग की चीजें जैसे लाल वस्त्र , लाल चूड़ा, लाल चुनरिया, लाल फूल आदि अर्पित करें. माता से प्रार्थना करें क‍ि शिव जी के रूप में उन्हें प्रेम और सम्‍मान करने वाला जीवनसाथी म‍िला वैसे ही मुझे भी ऐसा ही पत‍ि प्राप्त हो. पूजा की संपन्न हो जाए तो भूल चूक की क्षमा मांगे. शीघ्र विवाह के योग बनेंगे.

मनचाहे वर के ल‍िए ये उपाय है बड़े काम का
अगर आप क‍िसी के साथ प्रेम में है और इस रिश्ते तो विवाह तक लेकर जाना चाहते हैं तो महाश‍िवरात्रि के द‍िन माता पार्वती के सामने रामचर‍ित मानस के एक चौपाई का पाठ करना चाहिए. चौपाई है- ‘तौ भगवानु सकल उर बासी। करिहि मोहि रघुबर कै दासी।। जेहि कें जेहि पर सत्‍य सनेहू। सो तेहि मिलइ न कछु संदेहू।।’ बालकांड का प्रसंग है कि श्रीरामजी को देख सीता जी ने मन ही मन उन्‍हीं से व‍िवाह की इच्छा की और इसी कामना के साथ देवी पार्वती के मंद‍िर जाकर उनकी पूजा उपासना की. ‍होंने इच्छा की कि श्रीराम उन्हें वर रूप में प्राप्‍त हों.

06:21 AM

Maha Shivratri 2026 Live Updates:  क्या करें अगर अनजाने में टूट जाए महाशिवरात्रि व्रत?
स्वास्थ्य कारणों से या अनजाने में अगर महाशिवरात्रि व्रत टूटे तो पश्चाताप का भाव रखें और मन शांत करें. शास्त्रों के अनुसार, अनजाने में खंडित व्रत के लिए शिव जी से सच्चे मन से क्षमा मांगे तो वे क्षमा कर देते हैं. हालांकि कुछ उपाय जरूर कर लें ताकि व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके. आइए जानें व्रत टूटने पर क्या करें.

व्रत टूटने पर क्या उपाय करें.

अब दोबारा स्नान करें और सच्चे मन से शिवलिंग पर गंगाजल या दूध से अभिषेक करें.
मन को शुद्ध रखें क्यों अत्यंत दयालु भोलेनाथ भक्त की श्रद्धा को देखकर क्षमा भाव करें, व्रत पूजा को दोष मुक्त करते हैं.
गलती से व्रत टूट जाए तो अपनी सामर्थ्य से जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्तु जैसे चावल, दूध या सफेद कपड़े दान करें.
महादेव के मंत्र ॐ नमः शिवाय का 108 बार जाप करें ताकि मन शांत और शुद्ध हो सके.
शाम में मंदिर में दीप दान करते हुए शिवजी की आरती करें जिससे आत्मविश्वास बढ़े और मानसिक शांति मिले.

06:20 AM

Maha Shivratri 2026 Live Updates: महाशिवरात्रि 2026 पर बन रहे हैं ये शुभ योग

सर्वार्थ सिद्धि योग

पंचांग के अनुसार, सर्वार्थ सिद्धि योग 15 फरवरी 2026 को सुबह 07:00 बजे से लेकर शुरू होकर शाम 07:48 बजे तक रहने वाला है. सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा. मान्यता है कि यह योग अति शुभ है और इस योग में की गई पूजा, दान या नये काम को फल कई गुणा प्राप्त होता है. इस योग में हर काम में सफलता मिलती है. रुद्राभिषेक करने के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग शुभ माना गया है.

श्रवण नक्षत्र और शिववास योग

पंचांग के अनुसार, श्रवण नक्षत्र शाम के 07:48 बजे के बाद शुरू हो जाएगा. श्रवण नक्षत्र को शिव साधना के लिए अति शुभ समय माना गया है. इस दिन शिववास का भी अति शुभ संयोग बन रहा है. इस योग में रुद्राभिषेक करने का कई गुना बढ़ा फल और अति शुभ परिणाम प्राप्त होगा.

06:19 AM

Maha Shivratri 2026 Live Updates: महाशिवरात्रि पूजा की विधि

सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएं, स्नान कर साफ कपड़े पहनें.
भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें, व्रत का संकल्प करें.
शिवलिंग पर क्रमश जल चढ़ाएं, दूध, दही, गंगाजल चढ़ाएं, घी व शहद और मिश्री को मिलाएं और पंचामृत बनाएं . इससे अभिषेक करें.
शिवलिंग पर विशेष पूजन सामग्री अर्पित करें- बेलपत्र, चंदन, फल, धतूरा, आक के फूल, फूल.
''ॐ नमः शिवाय'' मंत्र का जाप 108 बार करें. महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर सकते हैं.
पूरी रात शिवजी के भजन गाएं, ध्यान व जाप करें.
अगले दिन सूर्योदय होने पर सात्विक भोजन कर व्रत खोलें.
जिस भी प्रहर में पूजा कर रहे हैं इसी विधि से कर सकते हैं.

06:19 AM

Maha Shivratri 2026 Live: महाशिवरात्रि की पूजन सामग्री

महाशिवरात्रि रुद्राभिषेक पूजन सामग्री लिस्ट (Maha Shivratri 2026 Rudrabhishek Pujan Samagri)
रूईबत्ती – एक पैकेट घी- 250 ग्राम, कपूर – 50 ग्राम, सिंदूर, लौंग इलायची, सुपारी, अबीर, रोली, हल्दी, कलावा
गुलाल , लाल चन्दन बुरादा – 50 ग्राम, महाराजा चन्दन, श्वेत चन्दन, अष्टगंध चन्दन- 50 ग्राम, पीला कुमकुम.
शहद- एक शीशी, चावल, चमेली का तेल, गंगाजल बड़ी बोतल, पार्वती जी के वस्त्र, शृंगार सामग्री, इत्र, गुलाब जल , केवड़ा जल
कमल बीज- सप्तधान्य, काला तिल, जौ- 50 ग्राम, 50 ग्राम, गुर्च- 50 ग्राम, लाल वस्त्र, पीला कपडा सूती, श्वेत कपड़ा.
पीली सरसो- एक पैकेट, भांगगोला, दोना बड़ा साइज, जनेऊ आठ, धूपबत्ती दो पैकेट, भस्म-, शमीपत्र, पंचमेवा.
चीनी, वस्त्र- धोती गमछा, चांदी का सिक्का- श्रद्धानुसार, चांदी अथवा सवर्णाभूषण – निष्ठानुसार, गन्ने का रस.
पान के पत्ते बड़े साइज – 11, कुम्हार की गिली वाली मिट्टी, फल एवं मिठाई
गेंदा के फूल, चांदनी के फूल, गुलाब के फूल, नवरंग के फूल, मदार के फूल,
बड़ी परांत- एक चौकी, बेलपत्र- 108, हरी भांग, रुद्राक्ष माला, धूतरा- कम से कम 11, दूर्वा, फूलों की माला, दूध, दही

06:18 AM

Maha Shivratri 2026 Live: महाशिवरात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त (Mahashivratri Puja Muhurat 2026)

चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी 2026 शाम 05:04 बजे शुरू होगी.

चतुर्दशी तिथि 16 फरवरी 2026 को शाम 05:34 बजे समाप्त होगी.

रात्रि प्रथम प्रहर पूजा का समय 15 फरवरी को शाम को 06:11 बजे से रात 09:23 बजे तक.

रात्रि द्वितीय प्रहर की पूजा का समय 15 फरवरी को रात को 09:23 से बीच रात को 12:35 बजे तक.

रात्रि तृतीय प्रहर की पूजा का समय 16 फरवरी को बीच रात 12:35 से प्रातः 03:47 बजे तक.

रात्रि चतुर्थ प्रहर की पूजा का समय 16 फरवरी को प्रातः 03:47 बजे से सुबह 06:59 तक.

निशिता काल की पूजा का समय 16 फरवरी को बीच रात्रि 12:09 से सुबह बीच रात्रि 01:01 तक.

06:18 AM

Maha Shivratri 2026 Live: महाशिवरात्रि व्रत का पारण

15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि व्रत रखा जाएगा और इसका पारण 16 फरवरी को होगा. 16 फरवरी को महाशिवरात्रि व्रत का पारण साधक सुबह 06 बजकर 31 मिनट से लेकर दोपहर 03 बजकर 03 मिनट के बीच कर सकते हैं. ध्‍यान रहे कि पारण से पहले स्‍नान करें और सामान्‍य पूजा करें. फिर सात्विक भोजन से महाशिवरात्रि व्रत का पारण करें.

महाशिवरात्रि का पर्व इस बार 15 फरवरी 2026 को मनाया जा रहा है. इस बार की महाशिवरात्रि कई रूपों में बहुत शुभ होने वाला है. इस बार  महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है. इस शुभ योग में महादेव की पूजा करना मंत्र जाप, रुद्राभिषेक, ध्यान, साधना करना अति शुभ फलदायी होता है. महाशिवरात्रि आध्यात्मिक जागरण से लेकर आत्मशुद्धि और मोक्ष का मार्ग पाने के लिए एक पर्व होता है. इस दिन शिवजी और पार्वती मां की विशेष पूजा आराधना की जाती है. ऐसे में आइए जानें महाशिवरात्रि पर किस विधि से पूजा करें और पूजा के लिए किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है.

06:17 AM

Maha Shivratri 2026 Live Updates: महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर पूजा मुहूर्त

महाशिवरात्रि पर चारों प्रहर में पूजा का बड़ा महत्‍व है. महाशिवरात्रि की शाम से पूजा प्रारंभ होती है और कुल 4 बार पूजा अगले दिन की सुबह तक में की जाती है. यानी कि शिव-पार्वती जी की पूजा  रात के चारों प्रहर में की जाती है. इस साल महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा के मुहूर्त जानें-  

महाशिवरात्रि पर प्रथम प्रहर पूजा का समय है - शाम 06:01 बजे से लेकर रात में 09:09 बजे तक
महाशिवरात्रि पर द्वितीय प्रहर पूजा का समय है - रात में 09:09 से  16 फरवरी 2026 की मध्‍यरात्रि 12:17 बजे तक
महाशिवरात्रि पर तृतीय प्रहर पूजा का समय है - 16 फरवरी 2026 की मध्‍यरात्रि 12:17 बजे से लेकर तड़के सुबह 03:25 बजे तक
महाशिवरात्रि पर चतुर्थ प्रहर पूजा का समय है - 16 फरवरी 2026 की तड़के सुबह 03:25 बजे से लेकर सुबह के 06:33 बजे तक

06:11 AM

Maha Shivratri 2026 Live Updates: महाशिवरात्रि पर पूजा मुहूर्त और शुभ योग

साल 2026 में महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग और श्रवण नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है. आज भद्रावास योग भी रहेगा. इन योगों में भगवान शिव संग मां पार्वती की पूजा करने से साधक की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. वहीं महाशिवरात्रि पर पूजा 15 फरवरी को शाम 05 बजकर 54 मिनट से रात 09 बजकर 03 मिनट के मध्य पूजा कर सकते हैं. वहीं शिव पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रात 09 बजकर 03 मिनट से देर रात 12 बजकर 12 मिनट तक रहेगा. वहीं महाशिवरात्रि पर पूजा उपासना का निशिता काल मुहूर्त 15 फरवरी की देर रात 11 बजकर 47 मिनट से लेकर देर रात 12 बजकर 38 मिनट तक है.

06:09 AM

Maha Shivratri 2026 Live Updates: महाशिवरात्रि 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी की शाम 05 बजकर 34 मिनट पर शुरू होगी. 16 फरवरी को शाम 06 बजकर 04 मिनट पर तिथि समाप्‍त होगी. चूंकि भगवान शिव की पूजा रात में करने का विधान है. इस तरह 15 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

maha shivratri 2026Maha Shivratri 2026 Live

Trending news

17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
PM Modi
17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
Maha Shivratri 2026 Live: महाशिवरात्रि पर बन रहे हैं ये राजयोग, जानिए तिथि, चार पहर पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती, उपाय और सबकुछ
maha shivratri 2026
Maha Shivratri 2026 Live: महाशिवरात्रि पर बन रहे हैं ये राजयोग, जानिए तिथि, चार पहर पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती, उपाय और सबकुछ
नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम फिर मारेगा पलटी? जानिए पूरे हफ्ते के मौसम का हाल
Weather
नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम फिर मारेगा पलटी? जानिए पूरे हफ्ते के मौसम का हाल
शिवाजी के प्रदेश में सिर्फ टीपू, तस्वीर पर विवाद; मालेगांव की 'सरकार' ने क्या किया?
Tipu Sultan
शिवाजी के प्रदेश में सिर्फ टीपू, तस्वीर पर विवाद; मालेगांव की 'सरकार' ने क्या किया?
'सिंदूर' के बाद भारत ने छोड़ दिया 'साइलेंट किलर'; ऑपरेशन सावलकोट से PAK में हड़कंप
India Pakistan News in Hindi
'सिंदूर' के बाद भारत ने छोड़ दिया 'साइलेंट किलर'; ऑपरेशन सावलकोट से PAK में हड़कंप
बुर्का और बहुविवाह पर बैन... फ्रांस में बने नियम भारत में लागू हुआ तो क्या होगा?
DNA
बुर्का और बहुविवाह पर बैन... फ्रांस में बने नियम भारत में लागू हुआ तो क्या होगा?
खदान विस्फोट में मारा गया युवक दाह संस्कार के बाद जिंदा लौटा, मातम के बाद चमत्कार!
Meghalaya Mine Blast
खदान विस्फोट में मारा गया युवक दाह संस्कार के बाद जिंदा लौटा, मातम के बाद चमत्कार!
'युद्ध नशियां विरूद्ध' अभियान को मिली बड़ी सफलता, पंजाब की मुहिम की देशभर में चर्चा
Punjab
'युद्ध नशियां विरूद्ध' अभियान को मिली बड़ी सफलता, पंजाब की मुहिम की देशभर में चर्चा
तेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा
Karnataka road accident
तेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा
सरकार का तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?
PM Rahat Scheme
सरकार का तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?