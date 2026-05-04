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Malda Murshidabad Domkal Result 2026 Live: मालदा-मुर्शिदाबाद और डोमकल सीट पर कौन बनेगा 'क‍िंग'? कुछ देर में शुरू होंगे चुनावी रुझान

Malda Murshidabad Domkal Election Results 2026: पश्‍च‍िम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मालदा, मुर्शिदाबाद और डोमकल सीटों के लाइव नतीजे यहां देखें. तीनों सीट के हर छोटे और बड़े नतीजों के ल‍िए बने रह‍िए जी न्‍यूज के साथ-

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 04, 2026, 07:11 AM IST
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Malda Murshidabad Domkal Result 2026 Live: मालदा-मुर्शिदाबाद और डोमकल सीट पर कौन बनेगा 'क‍िंग'? कुछ देर में शुरू होंगे चुनावी रुझान
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Malda Murshidabad Domkal Chunav Result 2026 Live Updates: पश्‍च‍िम बंगाल की राजनीति में मालदा और मुर्शिदाबाद हमेशा से ही सत्ता की चाबी माने जाते हैं. आज विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों का दिन है और सबकी नजरें मालदा, मुर्शिदाबाद और डोमकल जैसी सीट पर टिकी हैं. सुबह से ही मतगणना केंद्रों पर हलचल तेज है और शुरुआती रुझान कुछ देर में आने शुरू हो जाएंगे. इन क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों का प्रभाव और स्थानीय समीकरण हार-जीत का बड़ा कारण बनते हैं. इन सीटों से जुड़े हर छोटे-बड़े अपडेट के लि‍ए बने रहि‍ए जी न्‍यूज के साथ-

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04 May 2026
07:11 AM

Domkal Election Result Live: तीन उम्‍मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला

डोमकल विधानसभा क्षेत्र में 23 अप्रैल 2026 को मतदान संपन्‍ना हुआ. इस बार डोमकल सीट से चुनावी मैदान में उतरे प्रमुख उम्मीदवारों में SUCI(C) से आयशा सिद्दीका, कांग्रेस से बेगम शहनाज और टीएमसी से हुमायूं कबीर जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

06:55 AM

Domkal Election Result Live: जाफिकुल इस्लाम बने थे व‍िधायक

2021 के विधानसभा चुनावों पर नजर डालें, तो उस समय मुख्य उम्मीदवारों में टीएमसी के जाफिकुल इस्लाम, माकपा (CPI-M) के मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान (राणा) और बीजेपी की बियम्मा मंडल (रुबिया) शामिल थीं. इस चुनाव में टीएमसी के जाफिकुल इस्लाम ने 47,229 मतों के अंतर से शानदार जीत दर्ज की थी.

06:51 AM

Murshidabad Election Result Live: कुछ देर में आने शुरू होंगे रुझान

मतगणना शुरू होने से पहले आपको बता दें क‍ि मुर्शिदाबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्‍याशी गौरी शंकर घोष ने 95967 वोट पाकर जीत दर्ज की थी. टीएमसी कैंडिडेट शाओनी सिंघा रॉय को 93476 वोट मिले थे. इस बार की स्‍थ‍िति मतगणना शुरू होने के बाद साफ हो सकेगी.

06:38 AM

Malda Election Result Live: 8 बजे से शुरू होगी मतगणना

पश्‍च‍िम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले स्ट्रॉन्गरूम्स के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर द‍िया गया है. चुनाव अधिकारियों का कहना है क‍ि मल्‍टी लेवल स‍िक्‍योर‍िटी कवर से चुनावी मतगणना पूरी तरह पारदर्शी रहेगी. शुरुआती रुझान सुबह 8 बजे से आना शुरू हो जाएगा.

06:32 AM

Malda Election Result Live: 2021 में बीजेपी के खाते में गई थी सीट

मालदा व‍िधानसभा सीट पर कांग्रेस ने सबसे ज्‍यादा 11 बार जीत हास‍िल की है. 2021 में हुए व‍िधानसभा चुनाव में बीजेपी के गोपाल चंद्र साहा ने टीएमसी के उज्ज्वल कुमार चौधरी को 15 हजार से ज्‍यादा वोटों से हराया था.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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