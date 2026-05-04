Malda Murshidabad Domkal Chunav Result 2026 Live Updates: पश्‍च‍िम बंगाल की राजनीति में मालदा और मुर्शिदाबाद हमेशा से ही सत्ता की चाबी माने जाते हैं. आज विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों का दिन है और सबकी नजरें मालदा, मुर्शिदाबाद और डोमकल जैसी सीट पर टिकी हैं. सुबह से ही मतगणना केंद्रों पर हलचल तेज है और शुरुआती रुझान कुछ देर में आने शुरू हो जाएंगे. इन क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों का प्रभाव और स्थानीय समीकरण हार-जीत का बड़ा कारण बनते हैं. इन सीटों से जुड़े हर छोटे-बड़े अपडेट के लि‍ए बने रहि‍ए जी न्‍यूज के साथ-

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