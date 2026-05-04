Malda Murshidabad Domkal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मालदा, मुर्शिदाबाद और डोमकल सीटों के लाइव नतीजे यहां देखें. तीनों सीट के हर छोटे और बड़े नतीजों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ-
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Malda Murshidabad Domkal Chunav Result 2026 Live Updates: पश्चिम बंगाल की राजनीति में मालदा और मुर्शिदाबाद हमेशा से ही सत्ता की चाबी माने जाते हैं. आज विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों का दिन है और सबकी नजरें मालदा, मुर्शिदाबाद और डोमकल जैसी सीट पर टिकी हैं. सुबह से ही मतगणना केंद्रों पर हलचल तेज है और शुरुआती रुझान कुछ देर में आने शुरू हो जाएंगे. इन क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों का प्रभाव और स्थानीय समीकरण हार-जीत का बड़ा कारण बनते हैं. इन सीटों से जुड़े हर छोटे-बड़े अपडेट के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ-
डोमकल विधानसभा क्षेत्र में 23 अप्रैल 2026 को मतदान संपन्ना हुआ. इस बार डोमकल सीट से चुनावी मैदान में उतरे प्रमुख उम्मीदवारों में SUCI(C) से आयशा सिद्दीका, कांग्रेस से बेगम शहनाज और टीएमसी से हुमायूं कबीर जैसे बड़े नाम शामिल हैं.
2021 के विधानसभा चुनावों पर नजर डालें, तो उस समय मुख्य उम्मीदवारों में टीएमसी के जाफिकुल इस्लाम, माकपा (CPI-M) के मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान (राणा) और बीजेपी की बियम्मा मंडल (रुबिया) शामिल थीं. इस चुनाव में टीएमसी के जाफिकुल इस्लाम ने 47,229 मतों के अंतर से शानदार जीत दर्ज की थी.
मतगणना शुरू होने से पहले आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी गौरी शंकर घोष ने 95967 वोट पाकर जीत दर्ज की थी. टीएमसी कैंडिडेट शाओनी सिंघा रॉय को 93476 वोट मिले थे. इस बार की स्थिति मतगणना शुरू होने के बाद साफ हो सकेगी.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले स्ट्रॉन्गरूम्स के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है. चुनाव अधिकारियों का कहना है कि मल्टी लेवल सिक्योरिटी कवर से चुनावी मतगणना पूरी तरह पारदर्शी रहेगी. शुरुआती रुझान सुबह 8 बजे से आना शुरू हो जाएगा.
मालदा विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 11 बार जीत हासिल की है. 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के गोपाल चंद्र साहा ने टीएमसी के उज्ज्वल कुमार चौधरी को 15 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था.
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