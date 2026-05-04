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Matigara-Naxalbari and Siliguri Result 2026 Live: BJP के कब्जे वाली मातिगारा-नक्सलबाड़ी और सिलीगुड़ी में कौन मार रहा बाजी? यहां देखें पल पल का अपडेट

Matigara-Naxalbari And Siliguri Election Results 2026 Live: आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आ रहे हैं. यहां हम आपके लिए 2 खास सीटें मातिगारा-नक्सलबाड़ी और सिलीगुड़ी के नतीजों पर पल-पल का अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं. बने रहिए हमारे साथ...

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 04, 2026, 07:13 AM IST
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Matigara-Naxalbari and Siliguri Result 2026 Live: BJP के कब्जे वाली मातिगारा-नक्सलबाड़ी और सिलीगुड़ी में कौन मार रहा बाजी? यहां देखें पल पल का अपडेट
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Matigara-Naxalbari And Siliguri Chunav Result 2026 Live Updates:​ जिस पल का इंतजार था, वह घड़ी आ चुकी है. 4 मई यानी आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का रिजल्ट आ रहा है. सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी. दोपहर एक बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी. आज सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बंगाल की सत्ता पर 15 साल से काबिज ममता चौथी बार वापसी करेंगी या पहली बार भाजपा सरकार बनेगी. 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए हुए इस महासंग्राम में 2 खास सीटों मातिगारा-नक्सलबाड़ी और सिलीगुड़ी पर हर किसी की नजर है. आइए जानते हैं इन सीटों के परिणाम का पल-पल का अपडेट...

Matigara-Naxalbari And Siliguri Result 2026 Live Updates: मातिगारा-नक्सलबाड़ी और सिलीगुड़ी सीटों के चुनावी नतीजों पर पल-पल का अपडेट

 

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04 May 2026
07:11 AM

Siliguri Election Result Live: इस बार कितनी वोटिंग हुई थी?

2021 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 78.48 पर्सेंट वोटिंग हुई थी, जबकि 2026 में यहां वोटिंग प्रतिशत 90.63 रहा है. 

07:06 AM

Siliguri Election Result Live: पिछले चुनाव में सिलीगुड़ी में कौन जीता था?

यहां 2021 में हुए पिछले विधासभा चुनाव में बीजेपी जीती थी. बीजेपी प्रत्याशी Sankar Ghosh ने 88580 वोट हासिल करके जीत दर्ज की थी. 

06:48 AM

Matigara-Naxalbari Election Result Live: पिछले चुनाव में किसे कितने वोट मिले थे?

पिछले चुनाव में इस सीट पर BJP प्रत्याशी Anandamay Barman ने 139785 वोट हासिल करके जीत दर्ज की थी, जबकि AITC कैंडिडेट Rajen Sundas को 68937 वोट मिले थे.

06:47 AM

Matigara-Naxalbari Election Result Live: पिछले चुनाव में माटीगारा-नक्सलबाड़ी में कौन जीता था?

पिछले विधानसभा चुनाव यहां 2021 में हुए थे. उस वक्त माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी सीट पर BJP प्रत्याशी Anandamay Barman को जीत मिली थी. उनके पक्ष में कुल 139785 वोट पड़े थे.

06:45 AM

Matigara-Naxalbari Election Result Live: माटीगारा-नक्सलबाड़ी विधानसभा सीट पर कितने वो पड़े थे?

माटीगारा-नक्सलबाड़ी विधानसभा सीट पर चरण 1 में मतदान हुआ था. इस बार कुल 92.69 प्रतिशत वोट पड़े थे और आज इस सीट के लिए मतगणना हो रही है.

06:40 AM

294 में से 293 सीटों पर काउंटिंग आज

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 4 मई की सुबह 8 बजे से 293 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है. फालता (Falta) सीट पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के कारण वहां 21 मई को दोबारा मतदान होगा और 24 मई को गिनती की जाएगी. यहां हम आपके लिए खासकर माटीगारा-नक्सलबाड़ी विधानसभा सीट और सिलीगुड़ी विधासभा सीट के पल पल के अपडेट दे रहे हैं. 

 

06:30 AM

चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव नतीजे आज

4 मई यानी आज चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में बीते महीने हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं. असम, केरल और पुडुचेरी में एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान हुआ था, जबकि तमिलनाडु में भी एक चरण में 23 अप्रैल को मतदान हुआ था. पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान हुआ था. 

06:29 AM

2. सिलीगुड़ी विधानसभा सीट (Siliguri Election Result Live)

दार्जिलिंग जिले की यह एक प्रमुख सीट है. इस बार यहां मुकाबला काफी दिलचस्प है, क्योंकि यहां भाजपा का कब्जा रहा है. यहां मुख्य लड़ाई बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच है.

ममता बनर्जी की पार्टी ने इस बार गौतम देव (सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर) पर भरोसा जताया है, जबकि बीजेपी ने शंकर घोष को मैदान में उतारा है, जो सिटिंग विधायक भी हैं. उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव में माकपा के अशोक भट्टाचार्य और टीएमसी के ओम प्रकाश मिश्रा को बड़े अंतर से हराया था. 2026 में टीएमसी ने यहां अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है.

सिलीगुड़ी विधानसभा सीट के उम्मीदवार

  • शंकर घोष (BJP)
  • आलोक धारा (INC)
  • सरदिंदु चक्रवर्ती (CPM)
  • गौतम देव (AITC)
  • प्रियंका बोस (BSP)
  • डॉ. शहरयार आलम (SUCI)
  • ममता दास (AMB)
06:28 AM

1. मातिगारा-नक्सलबाड़ी विधानसभा सीट (Matigara-Naxalbari Election Result Live)

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आज जारी हो रहे हैं. दार्जिलिंग जिले की मातिगारा-नक्सलबाड़ी विधानसभा सीट पर सबकी नजर है. 23 अप्रैल को यहां वोटिंग हुई थी और आज नतीजे जारी हो रहे हैं. यह अनुसूचित जाति (एससी) का निर्वाचन क्षेत्र है. 2021 में इस सीट से भाजपा के आनंदमय बर्मन विधायक बने थे. उन्होंने एआईटीसी के राजेन सुंदास को 29% के अंतर से हराया था.

किसके बीच है मुख्य मुकाबला?

विधानसभा चुनाव 2026 के लिए इस बार इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मौजूदा विधायक आनंदमय बर्मन हैं, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) ने शंकर मालाकार को अपना उम्मीदवार बनाया है. इन्हीं दोनों के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन इस बार वाम मोर्चा (झारेन रॉय) और कांग्रेस (अमिताभ सरकार) की मौजूदगी इसे बहुकोणीय बनाती है.

मातिगारा-नक्सलबाड़ी विधानसभा सीट के उम्मीदवार

  • आनंदमय बर्मन (BJP)
  • शंकर मालाकार (AITC)
  • झारेन रॉय (CPI(M))
  • अमिताभ सरकार (INC)
  • लक्ष्मी बसाक दास (SUCI-C)

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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