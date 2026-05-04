Matigara-Naxalbari and Siliguri Result 2026 Live: BJP के कब्जे वाली मातिगारा-नक्सलबाड़ी और सिलीगुड़ी में कौन मार रहा बाजी? यहां देखें पल पल का अपडेट

Matigara-Naxalbari And Siliguri Chunav Result 2026 Live Updates:​ जिस पल का इंतजार था, वह घड़ी आ चुकी है. 4 मई यानी आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का रिजल्ट आ रहा है. सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी. दोपहर एक बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी. आज सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बंगाल की सत्ता पर 15 साल से काबिज ममता चौथी बार वापसी करेंगी या पहली बार भाजपा सरकार बनेगी. 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए हुए इस महासंग्राम में 2 खास सीटों मातिगारा-नक्सलबाड़ी और सिलीगुड़ी पर हर किसी की नजर है. आइए जानते हैं इन सीटों के परिणाम का पल-पल का अपडेट...

Matigara-Naxalbari And Siliguri Result 2026 Live Updates: मातिगारा-नक्सलबाड़ी और सिलीगुड़ी सीटों के चुनावी नतीजों पर पल-पल का अपडेट