Advertisement
trendingNow13184081
Hindi NewsदेशLIVE Update : US ईरानी बंदरगाहों को ब्लॉक करना मूर्खतापूर्ण, होर्मुज पर बढ़ा टकराव तो ईरान ने दी अमेरिका को सख्त चेतावनी

LIVE Update : US ईरानी बंदरगाहों को ब्लॉक करना मूर्खतापूर्ण, होर्मुज पर बढ़ा टकराव तो ईरान ने दी अमेरिका को सख्त चेतावनी

LIVE Updates: ईरान को लेकर अमेरिका ने अब समंदर में भी सख्ती जारी कर दी है. वो किसी भी ईरानी जहाज का कभी भी तलाशी ले सकता है इसके अलावा अगर उसे कुछ संदिग्ध दिखा तो उसपर कब्जा भी कर सकता है. वहीं भारत में नारी शक्ति वंदन अधिनियम गिरने के बाद सत्ता सियासी पार्टियों का फोकस विधानसभा चुनावों की ओर मुड़ गया है और सियासी बयानबाजिया जारी हैं.... 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 19, 2026, 07:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Live Update
Live Update
LIVE Blog

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद से ही मिडिल ईस्ट में संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है. दोनों देशों के बीच फिलहाल, अभी सीजफायर है और आगे शांति के प्रस्ताव के कूटनीतिक प्रयास जारी हैं इस बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जलमार्ग को लेकर एक बार फिर से टकराव तेज होता हुआ दिखाई दिया है और ईरान ने अमेरिका को सख्त चेतावनी जारी की है. वहीं दूसरी तरफ देश में महिला आरक्षण बिल संसद में गिर जाने से अब सियासी पार्टियां राज्यों में होने वाले चुनावों पर फोकस कर रहीं हैं. ऐसे में देश और दुनिया की खबरों से बने रहने के लिए हमारे पेज रिफ्रेश करते रहिए....

 

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

iranusWomen Reservation Bill

Trending news

LIVE Update : स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जलमार्ग पर टकराव तेज, ईरान ने दी अमेरिका को सख्त चेतावनी
iran
LIVE Update : स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जलमार्ग पर टकराव तेज, ईरान ने दी अमेरिका को सख्त चेतावनी
पीएम मोदी के संबोधन पर काउंटर लगाकर क्यों बैठे थे कांग्रेसी भी? एक लाइन सबसे ज्यादा
Narendra Modi news
पीएम मोदी के संबोधन पर काउंटर लगाकर क्यों बैठे थे कांग्रेसी भी? एक लाइन सबसे ज्यादा
180 का यौन उत्पीड़न, 350 Video; सांसद बोले- 'ऐसों को खौलते तेल में तल देना चाहिए'
Sexual assault
180 का यौन उत्पीड़न, 350 Video; सांसद बोले- 'ऐसों को खौलते तेल में तल देना चाहिए'
'टीम ओवैसी' का इंसाफ, अयान का कांड माफ! यौन शोषण के आरोपी अयान के बचाव में AIMIM?
DNA
'टीम ओवैसी' का इंसाफ, अयान का कांड माफ! यौन शोषण के आरोपी अयान के बचाव में AIMIM?
कुर्सी मिलते ही कैसे लग जाता है रिश्वतखोरी का वायरस? क्या है करप्शन का आंकड़ा
Corruption in India
कुर्सी मिलते ही कैसे लग जाता है रिश्वतखोरी का वायरस? क्या है करप्शन का आंकड़ा
विपक्ष की उधेड़ी बखिया, महिला आरक्षण पर PM ने जताए इरादे, बताया भविष्य का ब्लूप्रिंट
women reservation
विपक्ष की उधेड़ी बखिया, महिला आरक्षण पर PM ने जताए इरादे, बताया भविष्य का ब्लूप्रिंट
DNA: वोट बैंक में सबसे आगे, लेकिन संसद में क्यों सबसे कम है महिलाओं की भागीदारी?
DNA
DNA: वोट बैंक में सबसे आगे, लेकिन संसद में क्यों सबसे कम है महिलाओं की भागीदारी?
भारत के 5 सबसे 'शापित' रेलवे स्टेशन, जहां जाने की सोचकर ही कांप उठते हैं लोग
India Interesting Facts in Hindi
भारत के 5 सबसे 'शापित' रेलवे स्टेशन, जहां जाने की सोचकर ही कांप उठते हैं लोग
विपक्ष को धोया, महिलाओं को हक दिलाने का वादा और... PM मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें
PM Modi speech to nation
विपक्ष को धोया, महिलाओं को हक दिलाने का वादा और... PM मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें
CAA, SIR, UCC... PM मोदी ने कांग्रेस से लेकर SP, TMC, DMK तक, सबकी कुंडली खोल दी
pm modi address to nation
CAA, SIR, UCC... PM मोदी ने कांग्रेस से लेकर SP, TMC, DMK तक, सबकी कुंडली खोल दी