LIVE Update : US ईरानी बंदरगाहों को ब्लॉक करना मूर्खतापूर्ण, होर्मुज पर बढ़ा टकराव तो ईरान ने दी अमेरिका को सख्त चेतावनी

LIVE Updates: ईरान को लेकर अमेरिका ने अब समंदर में भी सख्ती जारी कर दी है. वो किसी भी ईरानी जहाज का कभी भी तलाशी ले सकता है इसके अलावा अगर उसे कुछ संदिग्ध दिखा तो उसपर कब्जा भी कर सकता है. वहीं भारत में नारी शक्ति वंदन अधिनियम गिरने के बाद सत्ता सियासी पार्टियों का फोकस विधानसभा चुनावों की ओर मुड़ गया है और सियासी बयानबाजिया जारी हैं....
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ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद से ही मिडिल ईस्ट में संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है. दोनों देशों के बीच फिलहाल, अभी सीजफायर है और आगे शांति के प्रस्ताव के कूटनीतिक प्रयास जारी हैं इस बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जलमार्ग को लेकर एक बार फिर से टकराव तेज होता हुआ दिखाई दिया है और ईरान ने अमेरिका को सख्त चेतावनी जारी की है. वहीं दूसरी तरफ देश में महिला आरक्षण बिल संसद में गिर जाने से अब सियासी पार्टियां राज्यों में होने वाले चुनावों पर फोकस कर रहीं हैं. ऐसे में देश और दुनिया की खबरों से बने रहने के लिए हमारे पेज रिफ्रेश करते रहिए....
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