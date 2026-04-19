LIVE Update : US ईरानी बंदरगाहों को ब्लॉक करना मूर्खतापूर्ण, होर्मुज पर बढ़ा टकराव तो ईरान ने दी अमेरिका को सख्त चेतावनी

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद से ही मिडिल ईस्ट में संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है. दोनों देशों के बीच फिलहाल, अभी सीजफायर है और आगे शांति के प्रस्ताव के कूटनीतिक प्रयास जारी हैं इस बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जलमार्ग को लेकर एक बार फिर से टकराव तेज होता हुआ दिखाई दिया है और ईरान ने अमेरिका को सख्त चेतावनी जारी की है. वहीं दूसरी तरफ देश में महिला आरक्षण बिल संसद में गिर जाने से अब सियासी पार्टियां राज्यों में होने वाले चुनावों पर फोकस कर रहीं हैं. ऐसे में देश और दुनिया की खबरों से बने रहने के लिए हमारे पेज रिफ्रेश करते रहिए....

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