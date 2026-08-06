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Monsoon Session LIVE Updates: आज FCRA बिल पर हो सकती है चर्चा, क्या लोकसभा में बोलेंगे अमित शाह?

Parliament Monsoon Session LIVE Updates: संसद का मानसून सत्र हंगामेदार चल रहा है. विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है. इस बीच लोकसभा में आज यानी गुरुवार को सरकार लोकसभा में FCRA बिल पेश करेगी. मानसून सत्र से जुड़ी हलपल की अपडेट के लिए यहां जुड़े रहिए...

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 06, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 10:44 AM IST
Monsoon Session LIVE Updates: आज FCRA बिल पर हो सकती है चर्चा, क्या लोकसभा में बोलेंगे अमित शाह?
06 August 2026 10:44 AM (IST)

विपक्ष ने अपनाया दोहरा रवैया: BJP

झारखंड में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि यह विपक्ष का दोहरा रवैया है. सभी राज्यों में छात्र एक जैसे ही होते हैं. छात्र विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है. जहां बीजेपी की सरकार है, वहां ये लोग मुद्दे उठाना चाहते हैं. 

06 August 2026 10:19 AM (IST)

झारखंड छात्र प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद ने क्या कहा? 

प्रयागराज में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम की बुकिंग रद्द होने पर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि ये लोग संसद में राहुल गांधी के सामने भी नहीं आते और राहुल गांधी जहां भी 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम करने जाते हैं, ये लोग हर बार मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करते हैं. यह छात्रों की ताकत है, यह राहुल गांधी की ताकत है और यह विपक्ष की ताकत है. इसके सामने उनका डर काम नहीं आएगा. हम अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे. रांची में चल रहे छात्र विरोध प्रदर्शनों पर उन्होंने कहा कि हमारे नेता कल भी वहां गए थे और हम लगातार उनके संपर्क में हैं. जो यहां हुआ है, वैसा कहीं और नहीं हुआ है.

06 August 2026 10:16 AM (IST)

थोड़ी देर में शुरू होगा संसद का सत्र 

संसद का सत्र अब से कुछ समय बाद शुरू होगा. करीब 11 बजे से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होगी. 

06 August 2026 09:30 AM (IST)

दिल्ली में बारिश का सिलसिला जारी 

दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है. इस बीच संसद भवन से एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर संसद भवन परिसर में हल्की बारिश नजर आ रही है. अब से कुछ देर बार संसद की कार्यवाही शुरू होने वाली है. 

06 August 2026 08:50 AM (IST)

संसद में जारी रहेगा विपक्ष का प्रदर्शन 

मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष लगातार कथित राम मंदिर चंदा चोरी और दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठा रहा है. इस बीच खबर है कि आने वाले समय में भी विपक्ष अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेगा. 

06 August 2026 08:13 AM (IST)

सदन में हंगामे के आसार 

मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का भारी हंगामा देखने को मिला है. पिछले कुछ दिनों मे सदन में विपक्ष के नारेजाबी और हंगामे के कारण सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा. ऐसे में आज भी सदन में भारी हंगामा देखने को मिल सकता है. 

06 August 2026 07:51 AM (IST)

15 दिन से पूरा नहीं हो सका है प्रश्नकाल 

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था, लेकिन गत 15 दिनों से प्रश्नकाल पूरा नहीं हो सका है. अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इ गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार का अगला कदम क्या होगा? 

06 August 2026 07:38 AM (IST)

संसद में जारी है गतिरोध 

मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का भारी हंगामा पिछले कई दिनों से जारी है. विपक्ष लगातार पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सदन में अनुपस्थिति पर सवाल खड़े कर रहा है. 

06 August 2026 06:57 AM (IST)

सरकार ने विपक्ष का रुख जाना 

बुधवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से संसद भवन में मुलाकात की. बताया जा रहा है कि इस दौरान रिजिजू ने सदन को आगे सुचारु रूप से चलने देने में सहयोग मांगा. हालांकि, इस दौरान राहुल गांधी ने एक शर्त रखी, जिसमें राम मंदिर चढ़ावा चोरी और नीट पेपर लीक मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह का संबोधन शामिल है. 

06 August 2026 06:53 AM (IST)

आज FCRA बिल पर चर्चा हो सकती है

लोकसभा में सरकार की ओर से इंट्रोड्यूस किए गए विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम यानी एफसीआरए संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा हो सकती है. इस दौरान भी विपक्ष की ओर से भारी हंगामे के आसार हैं. माना जा रहा है कि सरकार इस विधेयक को संसद में पेश कर चर्चा के बाद पारित कराने पर विचार कर रही है. 

06 August 2026 06:23 AM (IST)

अमित शाह बोल सकते हैं 

एफसीआरए बिल पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह बोल सकते हैं. सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है. हालांकि, इसको लेकर कोई पुष्ट जानकारी अभी सामने नहीं आ सकी है. 

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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