/Monsoon Session LIVE Updates: आज FCRA बिल पर हो सकती है चर्चा, क्या लोकसभा में बोलेंगे अमित शाह?

झारखंड छात्र प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद ने क्या कहा?

प्रयागराज में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम की बुकिंग रद्द होने पर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि ये लोग संसद में राहुल गांधी के सामने भी नहीं आते और राहुल गांधी जहां भी 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम करने जाते हैं, ये लोग हर बार मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करते हैं. यह छात्रों की ताकत है, यह राहुल गांधी की ताकत है और यह विपक्ष की ताकत है. इसके सामने उनका डर काम नहीं आएगा. हम अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे. रांची में चल रहे छात्र विरोध प्रदर्शनों पर उन्होंने कहा कि हमारे नेता कल भी वहां गए थे और हम लगातार उनके संपर्क में हैं. जो यहां हुआ है, वैसा कहीं और नहीं हुआ है.