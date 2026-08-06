/Monsoon Session LIVE Updates: आज FCRA बिल पर हो सकती है चर्चा, क्या लोकसभा में बोलेंगे अमित शाह?

विपक्ष ने अपनाया दोहरा रवैया: BJP
झारखंड में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि यह विपक्ष का दोहरा रवैया है. सभी राज्यों में छात्र एक जैसे ही होते हैं. छात्र विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है. जहां बीजेपी की सरकार है, वहां ये लोग मुद्दे उठाना चाहते हैं.
झारखंड छात्र प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद ने क्या कहा?
प्रयागराज में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम की बुकिंग रद्द होने पर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि ये लोग संसद में राहुल गांधी के सामने भी नहीं आते और राहुल गांधी जहां भी 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम करने जाते हैं, ये लोग हर बार मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करते हैं. यह छात्रों की ताकत है, यह राहुल गांधी की ताकत है और यह विपक्ष की ताकत है. इसके सामने उनका डर काम नहीं आएगा. हम अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे. रांची में चल रहे छात्र विरोध प्रदर्शनों पर उन्होंने कहा कि हमारे नेता कल भी वहां गए थे और हम लगातार उनके संपर्क में हैं. जो यहां हुआ है, वैसा कहीं और नहीं हुआ है.
थोड़ी देर में शुरू होगा संसद का सत्र
संसद का सत्र अब से कुछ समय बाद शुरू होगा. करीब 11 बजे से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होगी.
दिल्ली में बारिश का सिलसिला जारी
दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है. इस बीच संसद भवन से एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर संसद भवन परिसर में हल्की बारिश नजर आ रही है. अब से कुछ देर बार संसद की कार्यवाही शुरू होने वाली है.
#WATCH | Delhi witnesses early morning rain spells. Visuals from the Parliament. pic.twitter.com/gnwWyJzH4V
— ANI (@ANI) August 6, 2026
संसद में जारी रहेगा विपक्ष का प्रदर्शन
मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष लगातार कथित राम मंदिर चंदा चोरी और दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठा रहा है. इस बीच खबर है कि आने वाले समय में भी विपक्ष अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेगा.
सदन में हंगामे के आसार
मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का भारी हंगामा देखने को मिला है. पिछले कुछ दिनों मे सदन में विपक्ष के नारेजाबी और हंगामे के कारण सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा. ऐसे में आज भी सदन में भारी हंगामा देखने को मिल सकता है.
15 दिन से पूरा नहीं हो सका है प्रश्नकाल
संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था, लेकिन गत 15 दिनों से प्रश्नकाल पूरा नहीं हो सका है. अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इ गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार का अगला कदम क्या होगा?
संसद में जारी है गतिरोध
मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का भारी हंगामा पिछले कई दिनों से जारी है. विपक्ष लगातार पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सदन में अनुपस्थिति पर सवाल खड़े कर रहा है.
सरकार ने विपक्ष का रुख जाना
बुधवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से संसद भवन में मुलाकात की. बताया जा रहा है कि इस दौरान रिजिजू ने सदन को आगे सुचारु रूप से चलने देने में सहयोग मांगा. हालांकि, इस दौरान राहुल गांधी ने एक शर्त रखी, जिसमें राम मंदिर चढ़ावा चोरी और नीट पेपर लीक मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह का संबोधन शामिल है.
आज FCRA बिल पर चर्चा हो सकती है
लोकसभा में सरकार की ओर से इंट्रोड्यूस किए गए विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम यानी एफसीआरए संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा हो सकती है. इस दौरान भी विपक्ष की ओर से भारी हंगामे के आसार हैं. माना जा रहा है कि सरकार इस विधेयक को संसद में पेश कर चर्चा के बाद पारित कराने पर विचार कर रही है.
अमित शाह बोल सकते हैं
एफसीआरए बिल पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह बोल सकते हैं. सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है. हालांकि, इसको लेकर कोई पुष्ट जानकारी अभी सामने नहीं आ सकी है.
Parliament Monsoon Session LIVE Updates: मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध देखने को मिल रहा है. पिछले कुछ दिनों संसद परिसर में विपक्षी सांसद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. आज यानी गुरुवार को लोकसभा में सरकार की ओर से एफसीआरए बिल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है, जिसपर चर्चा हो सकती है. हालांकि, इस बिल को पहले ही लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है.
विपक्ष के हंगामे के कारण मानसून सत्र में संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी है. विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मांग कर रहे हैं कि वे नीट पेपर लीक, राम मंदिर में कथित चंदा चोरी मामले में सदन में अपनी बात रखें. कुल मिलाकर आज भी संसद में भारी हंगामा के आसार हैं. यहां जानिए संसद के मानसून सत्र से जुड़े हलपल के अपडेट्स...