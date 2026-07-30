/Monsoon Session Live Updates: राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी पास हुआ वंदेमातरम् बिल, राष्ट्रगीत के अपमान पर मिलेगी सजा

सिर्फ आंकड़े बदलने से नहीं रुकेगा घोटाला- खरगे

राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा,'पेपर लीक की वजह से कितने बेगुनाह लोगों को नुकसान हुआ, कितने लोगों की पिटाई हुई, कितने माता-पिता परेशान हुए, कितनी महिलाएं और बच्चे परेशान हुए. चर्चा के लिए आए 'पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026' में आपने सिर्फ आंकड़े बदले हैं. इस बिल में बस आंकड़े ही बदलते रहे. इससे कुछ नहीं होने वाला. आपने ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे प्रावधान शामिल किए हैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप यह परीक्षा कैसे आयोजित करते हैं और बिना पेपर लीक के कैसे तैयारी करते हैं, यह उस पर निर्भर करता है... ऐसा मजबूत कानून लाने की मांग हमने 2024 में ही की थी, लेकिन तब आपने हमारी बात नहीं मानी और आपने अपने भाषण में कहा कि आप लोग सहमत नहीं थे, लेकिन हम बार-बार आपसे ऐसा मजबूत कानून बनाने के लिए कहते रहे. पर आपने ऐसा नहीं किया. जो काम आप दो साल बाद कर रहे हैं, उसे आपने 2024 में ही क्यों नहीं किया?'