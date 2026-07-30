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Monsoon Session Live Updates: राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी पास हुआ वंदेमातरम् बिल, राष्ट्रगीत के अपमान पर मिलेगी सजा

एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से पारित हो गया. इसके अगले दिन यानी गुरुवार (30 जुलाई) को राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा जारी है. सदन में इस बिल पर कुल 7 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया गया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 30, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:00 PM IST
Monsoon Session Live Updates: राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी पास हुआ वंदेमातरम् बिल, राष्ट्रगीत के अपमान पर मिलेगी सजा
30 July 2026 03:50 PM (IST)

लोकसभा में वंदे मातरम बिल पास 

राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी वंदेमातरम बिल पास हो गया है. आज ही सरकार की ओर से बिल को सदन की पटल पर रखा गया था. बिल में राष्ट्रगीत का अपमान करने पर सजा का प्रावधान है.

30 July 2026 03:43 PM (IST)

लोकसभा में पेश हुआ वंदे मातरम बिल

भारी हंगामे के बीच वंदेमातरम बिल को लोकसभा में पेश किया गया है. इससे पहले राज्यसभा से बिल को मंजूरी मिल चुकी है. 

30 July 2026 03:40 PM (IST)
30 July 2026 03:36 PM (IST)

जब सदन में चर्चा के दौरान लगे ठहाके 

राज्यसभा में जिस दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खगरे बोल रहे थे, तभी सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उनसे पूछा कि आपको और कितना वक्त बोलने के लिए चाहिए. सभापति की ओर से स्पष्ट किया गया कि समय पूरा हो गया है, इसलिए यह सवाल पूछा जा रहा है. इसके जबाव में खरगे ने कहा कि आप जितना दे दीजिए. जैसे ही खरगे ने ऐसा कहा- पूरे सदन में ठहाके लगे.

30 July 2026 03:32 PM (IST)

पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों के साथ बैठक की. हमने वहां आई बाढ़ के बाद की स्थिति पर चर्चा की. केंद्र सरकार चुनौतियों से निपटने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती रहेगी. सभी की भलाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं. 

30 July 2026 03:23 PM (IST)

खरगे के मनुस्मृति वाले बयान पर राज्यसभा में विवाद

एंटी पेपर लीक पर चर्चा के दौरान खरगे की मनुस्मृति वाली टिप्पणी पर राज्यसभा में हंगामा हो गया. सभापति ने खरगे को टोका और कहा कि मनुस्मृति का पेपर लीक बिल से क्या लेना-देना है. बीजेपी ने खरगे की टिप्पणी पर आपत्ति जताई. खरगे के बयान पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि खरगे के बयान से अशांति फैलेगी. खरगे की टिप्पणी तथ्यों से परे है. खरगे ने कहा था कि नए सिलेबस में मनुस्मृति की चीजें डाली जा रही हैं.

30 July 2026 03:17 PM (IST)

NTA बनाने का सुझाव कांग्रेस के दौर में आया, उसे मोदी सरकार ने पूरा किया

राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा,'इस देश में हमारे पास चार मुख्य भर्ती एजेंसियां ​​हैं - UPSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल. हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए अब हमारे पास नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है. विडंबना यह है कि एक नेशनल एजेंसी बनाने का सुझाव पहली बार 1992 में ही आया था. तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी. कई कमेटियां बनाई गईं और 2010 में UPA के समय भी, उनकी बनाई एक कमेटी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाने का बहुत मजबूत सुझाव दिया था. मुझे यकीन है कि वे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करेंगे और उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि UPA के अधूरे काम और अधूरे एजेंडे को NDA पूरा कर रहा है और आगे बढ़ा रहा है.'

30 July 2026 03:05 PM (IST)

सिर्फ आंकड़े बदलने से नहीं रुकेगा घोटाला- खरगे

राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा,'पेपर लीक की वजह से कितने बेगुनाह लोगों को नुकसान हुआ, कितने लोगों की पिटाई हुई, कितने माता-पिता परेशान हुए, कितनी महिलाएं और बच्चे परेशान हुए. चर्चा के लिए आए 'पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026' में आपने सिर्फ आंकड़े बदले हैं. इस बिल में बस आंकड़े ही बदलते रहे. इससे कुछ नहीं होने वाला. आपने ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे प्रावधान शामिल किए हैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप यह परीक्षा कैसे आयोजित करते हैं और बिना पेपर लीक के कैसे तैयारी करते हैं, यह उस पर निर्भर करता है... ऐसा मजबूत कानून लाने की मांग हमने 2024 में ही की थी, लेकिन तब आपने हमारी बात नहीं मानी और आपने अपने भाषण में कहा कि आप लोग सहमत नहीं थे, लेकिन हम बार-बार आपसे ऐसा मजबूत कानून बनाने के लिए कहते रहे. पर आपने ऐसा नहीं किया. जो काम आप दो साल बाद कर रहे हैं, उसे आपने 2024 में ही क्यों नहीं किया?'

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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