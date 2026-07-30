/Monsoon Session Live Updates: राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी पास हुआ वंदेमातरम् बिल, राष्ट्रगीत के अपमान पर मिलेगी सजा

लोकसभा में वंदे मातरम बिल पास
राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी वंदेमातरम बिल पास हो गया है. आज ही सरकार की ओर से बिल को सदन की पटल पर रखा गया था. बिल में राष्ट्रगीत का अपमान करने पर सजा का प्रावधान है.
The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 has been passed in the Lok Sabha.
— ANI (@ANI) July 30, 2026
लोकसभा में पेश हुआ वंदे मातरम बिल
भारी हंगामे के बीच वंदेमातरम बिल को लोकसभा में पेश किया गया है. इससे पहले राज्यसभा से बिल को मंजूरी मिल चुकी है.
जब सदन में चर्चा के दौरान लगे ठहाके
राज्यसभा में जिस दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खगरे बोल रहे थे, तभी सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उनसे पूछा कि आपको और कितना वक्त बोलने के लिए चाहिए. सभापति की ओर से स्पष्ट किया गया कि समय पूरा हो गया है, इसलिए यह सवाल पूछा जा रहा है. इसके जबाव में खरगे ने कहा कि आप जितना दे दीजिए. जैसे ही खरगे ने ऐसा कहा- पूरे सदन में ठहाके लगे.
पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों के साथ बैठक की. हमने वहां आई बाढ़ के बाद की स्थिति पर चर्चा की. केंद्र सरकार चुनौतियों से निपटने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती रहेगी. सभी की भलाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं.
PM Narendra Modi tweets, "Had a meeting with MPs from Arunachal Pradesh and Nagaland. We talked about the situation in these states in the wake of floods there. The Central Government will keep working with the respective state Governments to address the challenges. Praying for… pic.twitter.com/lfSe2rTlgV
— ANI (@ANI) July 30, 2026
एंटी पेपर लीक पर चर्चा के दौरान खरगे की मनुस्मृति वाली टिप्पणी पर राज्यसभा में हंगामा हो गया. सभापति ने खरगे को टोका और कहा कि मनुस्मृति का पेपर लीक बिल से क्या लेना-देना है. बीजेपी ने खरगे की टिप्पणी पर आपत्ति जताई. खरगे के बयान पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि खरगे के बयान से अशांति फैलेगी. खरगे की टिप्पणी तथ्यों से परे है. खरगे ने कहा था कि नए सिलेबस में मनुस्मृति की चीजें डाली जा रही हैं.
राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा,'इस देश में हमारे पास चार मुख्य भर्ती एजेंसियां हैं - UPSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल. हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए अब हमारे पास नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है. विडंबना यह है कि एक नेशनल एजेंसी बनाने का सुझाव पहली बार 1992 में ही आया था. तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी. कई कमेटियां बनाई गईं और 2010 में UPA के समय भी, उनकी बनाई एक कमेटी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाने का बहुत मजबूत सुझाव दिया था. मुझे यकीन है कि वे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करेंगे और उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि UPA के अधूरे काम और अधूरे एजेंडे को NDA पूरा कर रहा है और आगे बढ़ा रहा है.'
राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा,'पेपर लीक की वजह से कितने बेगुनाह लोगों को नुकसान हुआ, कितने लोगों की पिटाई हुई, कितने माता-पिता परेशान हुए, कितनी महिलाएं और बच्चे परेशान हुए. चर्चा के लिए आए 'पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026' में आपने सिर्फ आंकड़े बदले हैं. इस बिल में बस आंकड़े ही बदलते रहे. इससे कुछ नहीं होने वाला. आपने ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे प्रावधान शामिल किए हैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप यह परीक्षा कैसे आयोजित करते हैं और बिना पेपर लीक के कैसे तैयारी करते हैं, यह उस पर निर्भर करता है... ऐसा मजबूत कानून लाने की मांग हमने 2024 में ही की थी, लेकिन तब आपने हमारी बात नहीं मानी और आपने अपने भाषण में कहा कि आप लोग सहमत नहीं थे, लेकिन हम बार-बार आपसे ऐसा मजबूत कानून बनाने के लिए कहते रहे. पर आपने ऐसा नहीं किया. जो काम आप दो साल बाद कर रहे हैं, उसे आपने 2024 में ही क्यों नहीं किया?'
लोकसभा से पारित होने के बाद गुरुवार (30 जुलाई) को एंटी पेपर लीक बिल को चर्चा के लिए राज्यसभा में रखा गया. इस बिल पर राज्यसभा में चर्चा जारी है. दोपहर दो बजे से इस बिल पर चर्चा शुरू हुई है. चर्चा के लिए 7 घंटे का समय निर्धारित किया गया है. बिल पर पक्ष एवं विफक्ष के सांसद अपनी बातों को रख रहे हैं. लोकसभा के जैसे ही राज्यसभा में भी चर्चा के दौरान इस बिल पर हंगामा होने की संभावना है. इस बीच आइए आपको इस बिल चल रही चर्चा की लाइव अपडेट्स आपको बताते हैं...