Aaj Ki Taza Khabar: हम जितना कर सकते हैं, करेंगे... किश्तवाड़ के हालात पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला

Aaj Ki Taza Khabar: देश के कई हिस्सों में भीषण बारिश हो रही है. भीषण बारिश की वजह से मुंबई पानी-पानी हो गया है. लगातार हो रही बारिश ने हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए है. जिसकी वजह से कई जगहों पर पानी भर गया है, इससे लोगों के जीवन में काफी मुश्किलें आ रही है. इसके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर बी. सुदर्शन रेड्डी को अपना कैंडिडेट घोषित किया है. मंगलवार को 'इंडिया' ब्लॉक के लगभग सभी दलों ने सर्वसम्मति से बी. सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार के रूप में चुना. .वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रेलवे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद कहा है और कहा कि महाराष्ट्र के गणेश पर्व को देखते हुए उन्होंने इस बार बड़े पैमाने पर करीब 267 नई ट्रेन ट्रिप को चलाने का निर्णय किया है.
सदन में रखा गया विधेयक
सदन में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2025 को सदन के पटल पर रखा गया. नए नियम के तहत जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास तक हो सकता है. इस विधेयक को मंत्री सतपाल महाराज ने रखा है.
हम जितना कर सकते हैं करेंगे
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ के चशोती इलाके में बादल फटने की घटना पर कहा, "स्थिति आपके सामने है. लगभग 70 लापता लोगों को जीवित ढूंढ पाना लगभग नामुमकीन है. हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शव निकाले जाएं और उन्हें उनके परिवारों को सौंपा जाए, हम जितना कर सकते हैं, करेंगे, किश्तवाड़ में जो हुआ वह ग्लेशियल लेक के फटने से नहीं, बल्कि बादल फटने से हुआ था. अब इसके लिए हमें विशेषज्ञों की नियुक्ति करनी चाहिए जो देखें कि कौन से इलाके सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं. कुछ महीने पहले रामबन में भी यही देखने को मिला था. हम देखेंगे कि सरकार क्या कदम उठा सकती है ताकि ऐसी स्थिति फिर न आए या अगर आए भी तो ज़्यादा नुकसान न हो, इसके लिए अब हमें विशेषज्ञों की नियुक्ति करनी होगी और उनसे रिपोर्ट मंगवानी होगी.
