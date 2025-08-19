Aaj Ki Taza Khabar: हम जितना कर सकते हैं, करेंगे... किश्तवाड़ के हालात पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला

Aaj Ki Taza Khabar: देश के कई हिस्सों में भीषण बारिश हो रही है. भीषण बारिश की वजह से मुंबई पानी-पानी हो गया है. लगातार हो रही बारिश ने हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए है. जिसकी वजह से कई जगहों पर पानी भर गया है, इससे लोगों के जीवन में काफी मुश्किलें आ रही है. इसके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर बी. सुदर्शन रेड्डी को अपना कैंडिडेट घोषित किया है. मंगलवार को 'इंडिया' ब्लॉक के लगभग सभी दलों ने सर्वसम्मति से बी. सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार के रूप में चुना. .वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रेलवे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद कहा है और कहा कि महाराष्ट्र के गणेश पर्व को देखते हुए उन्होंने इस बार बड़े पैमाने पर करीब 267 नई ट्रेन ट्रिप को चलाने का निर्णय किया है.