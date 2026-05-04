Nandigram, Bhabanipur and Berhampore Result 2026 Live: 92% रिकॉर्ड वोटिंग का क्या है इशारा? सुबह 8 बजे से काउंटिंग, बंगाल की सत्ता की चाबी किसके हाथ?

Nandigram, Bhabanipur and Berhampore Chunav Result 2026 Live Updates: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना 4 मई को सुबह 8 बजे से शुरू हो रही है. 293 सीटों के नतीजों के बीच राज्य की तीन सबसे चर्चित सीटें नंदीग्राम, भवानीपुर और बरहामपुर पर सभी की खास नजर टिकी हुई है. इन सीटों पर न केवल कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, बल्कि कई बड़े नेताओं की साख भी दांव पर लगी हुई है, जिससे इनका महत्व और बढ़ गया है. नंदीग्राम सीट एक बार फिर हाई-प्रोफाइल बन गई है. यहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी की प्रतिष्ठा दांव पर है.

वहीं भवानीपुर सीट को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहां भी मुकाबला बेहद कड़ा है. ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा इस सीट से जुड़ी हुई है, और इस बार भी यहां कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस सीट का परिणाम राज्य की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है. वहीं, बरहामपुर सीट पर भी मुख्य मुकाबला भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच है. इस सीट पर हर राउंड की गिनती के साथ रुझान बदल सकते हैं, जिससे नतीजे को लेकर उत्सुकता बनी हुई है. सुबह 8 बजे से शुरू हो रही मतगणना के बाद दोपहर तक तस्वीर काफी हद तक साफ होने की उम्मीद है. इन तीनों हाई-प्रोफाइल सीटों के हर ताजा अपडेट के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ...