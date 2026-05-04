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Hindi NewsदेशNandigram, Bhabanipur and Berhampore Result 2026 Live: 92% रिकॉर्ड वोटिंग का क्या है इशारा? सुबह 8 बजे से काउंटिंग, बंगाल की सत्ता की चाबी किसके हाथ?

Nandigram, Bhabanipur and Berhampore Result 2026 Live: 92% रिकॉर्ड वोटिंग का क्या है इशारा? सुबह 8 बजे से काउंटिंग, बंगाल की सत्ता की चाबी किसके हाथ?

Nandigram, Bhabanipur, Berhampore Election Results 2026 Live: पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 की मतगणना 4 मई सुबह 8 बजे से शुरू हो रही है. 293 सीटों में नंदीग्राम, भवानीपुर और बरहामपुर पर खास नजर है. Suvendu Adhikari और Mamata Banerjee की प्रतिष्ठा दांव पर है. कड़ी टक्कर के बीच दोपहर तक तस्वीर साफ होने की उम्मीद है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 04, 2026, 07:11 AM IST
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Nandigram, Bhabanipur and Berhampore Result
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Nandigram, Bhabanipur and Berhampore Chunav Result 2026 Live Updates: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना 4 मई को सुबह 8 बजे से शुरू हो रही है. 293 सीटों के नतीजों के बीच राज्य की तीन सबसे चर्चित सीटें नंदीग्राम, भवानीपुर और बरहामपुर पर सभी की खास नजर टिकी हुई है. इन सीटों पर न केवल कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, बल्कि कई बड़े नेताओं की साख भी दांव पर लगी हुई है, जिससे इनका महत्व और बढ़ गया है. नंदीग्राम सीट एक बार फिर हाई-प्रोफाइल बन गई है. यहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी की प्रतिष्ठा दांव पर है. 

वहीं भवानीपुर सीट को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहां भी मुकाबला बेहद कड़ा है. ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा इस सीट से जुड़ी हुई है, और इस बार भी यहां कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस सीट का परिणाम राज्य की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है. वहीं, बरहामपुर सीट पर भी मुख्य मुकाबला भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच है. इस सीट पर हर राउंड की गिनती के साथ रुझान बदल सकते हैं, जिससे नतीजे को लेकर उत्सुकता बनी हुई है. सुबह 8 बजे से शुरू हो रही मतगणना के बाद दोपहर तक तस्वीर काफी हद तक साफ होने की उम्मीद है. इन तीनों हाई-प्रोफाइल सीटों के हर ताजा अपडेट के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ...  

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04 May 2026
07:09 AM

Berhampore Election Result 2021: भाजपा के सुब्रता मैत्रा की हुई थी बड़ी जीत

बहरामपुर विधानसभा सीट पर 2021 के चुनाव में भाजपा को अहम जीत मिली थी. भाजपा उम्मीदवार Subrata Maitra ने कुल 89340 वोट हासिल किए थे, जो 45.21% वोट शेयर था. उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को 26852 वोटों के बड़े अंतर से हराकर इस सीट पर जीत दर्ज की थी.

07:04 AM

Bhabanipur Chunav Result LIVE: काउंटिंग सेंटर के बाहर BJP-TMC कार्यकर्ताओं में विवाद, आरोप-प्रत्यारोप तेज

मतगणना के बीच काउंटिंग सेंटर के बाहर भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच तीखा विवाद देखने को मिला. जानकारी के अनुसार, जब भाजपा कार्यकर्ता अंदर प्रवेश कर रहे थे, तभी टीएमसी के दो कार्यकर्ताओं ने कागज और पेन ले जाने को लेकर आपत्ति जताई, जिससे बहस बढ़कर टकराव में बदल गई. भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी हार के डर से गुंडागर्दी कर रही है और अनावश्यक बाधा पैदा कर रही है. वहीं, टीएमसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे केवल नियमों की जानकारी देने आए थे और उन्हें अंदर जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी. मौके पर दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसे सुरक्षाकर्मियों ने किसी तरह संभाला. घटनास्थल पर मौजूद लोगों से बातचीत में दोनों दलों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए. मतगणना जारी है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

07:02 AM

Bhabanipur Chunav Result LIVE: सुबह 8 बजे से मतगणना, ममता बनर्जी vs सुवेंदु अधिकारी पर टिकी नजर

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए आज, 4 मई (सोमवार) को फाल्टा सीट को छोड़कर राज्य की 293 सीटों पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी. भवानीपुर सीट पर मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है, जहां Mamata Banerjee और Suvendu Adhikari के बीच कड़ी टक्कर है. आज के नतीजे तय करेंगे कि इस हाई-प्रोफाइल सीट पर जीत किसकी होगी.

06:44 AM

Nandigram Election Result Live: पूर्वी मेदिनीपुर में अधिकारी परिवार का दबदबा, नंदीग्राम से बदले सियासी समीकरण

पूर्वी मेदिनीपुर की राजनीति में लंबे समय से अधिकारी परिवार का मजबूत प्रभाव रहा है. शिशिर अधिकारी के नेतृत्व में इस परिवार ने क्षेत्रीय राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखी. सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम आंदोलन के प्रमुख रणनीतिकार रहे, लेकिन 2021 से पहले भाजपा में शामिल होकर उन्होंने राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव ला दिया. 2021 विधानसभा चुनाव में सुवेंदु अधिकारी ने सीएम ममता को नंदीग्राम सीट पर 1956 वोटों के मामूली अंतर से हराकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया था.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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