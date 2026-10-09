/Bypoll Election Results LIVE: भाजपा, कांग्रेस या कोई और? 6 सीटों पर किसका बजेगा डंका, थोड़ी देर में दिखेंगे नतीजे

Bypoll Elections Results 2026 LIVE: पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और तमिलनाडु की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट पर बीते मंगलवार ( 6 अक्टूबर 2026) को उपचुनाव हुआ था. इस चुनाव को भाजपा-कांग्रेस, क्षेत्रीय दलों और मुख्यमंत्री विजय की TVK पार्टी के बीच कड़ी टक्कर के तौर पर देखा जा रहा है. वोटों के साथ ही सभी पार्टियों की किस्मत भी EVM में कैद हो चुकी है और जल्द ही मतगणना के साथ खुलासा होगा कि कौनसी पार्टी इस उपचुनाव में जीत हासिल करती है.
उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती शुक्रवार ( 9 अक्टूबर 2026) को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. काउंटिंग जारी रहने के साथ-साथ 5 विधानसभा क्षेत्रों और नागांव लोकसभा सीट के परिणाम घोषित किए जाएंगे. इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट में वोटों की गिनती के लगातार अपडेट दिए जाते रहेंगे.
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा चुनाव के बाद नंदीग्राम सीट खाली कर दी थी. उनकी पार्टी ने यहां शुवेंदु के PA चंद्रनाथ रथ की मां हसीरानी रथ को उम्मीदवार बनाया है. वहीं, आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के फाउंडर हुमायूं कबीर ने रेजीनगर सीट छोड़ दी थी, जिसके चलते यहां उपचुनाव किए गए. अब इस सीट से उनके बेटे गुलाम नबी आजाद मैदान में हैं. इसके अलावा यहां TMC, TMC के बागी गुट और कांग्रेस के बीच भी मुकाबला है.
तमिलनाडु की धारपुरम और मदुरंतकम सीट पर AIADMK छोड़ CM विजय की TVK में शामिल हुए विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा गया है. चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने अपने रोड शो में DMK पर महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोप लगाया था. DMK ने भी अपने मजबूत उम्मीदवारों को इन सीटों पर उतारा है.
पुडुचेरी की थट्टांचवडी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ था. मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने अपने पास मंगलाम सीट रखी थी, जिसके बाद से ही थट्टांचवडी विधानसभा सीट खाली है. थट्टांचवडी में सत्ताधारी गठबंधन और एकजुट विपक्ष के उम्मीदवारों समेत कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं.
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