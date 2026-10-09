/Bypoll Election Results LIVE: भाजपा, कांग्रेस या कोई और? 6 सीटों पर किसका बजेगा डंका, थोड़ी देर में दिखेंगे नतीजे

Bypoll Elections Results 2026 LIVE: पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और तमिलनाडु की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट पर बीते मंगलवार ( 6 अक्टूबर 2026) को उपचुनाव हुआ था. इस चुनाव को भाजपा-कांग्रेस, क्षेत्रीय दलों और मुख्यमंत्री विजय की TVK पार्टी के बीच कड़ी टक्कर के तौर पर देखा जा रहा है. वोटों के साथ ही सभी पार्टियों की किस्मत भी EVM में कैद हो चुकी है और जल्द ही मतगणना के साथ खुलासा होगा कि कौनसी पार्टी इस उपचुनाव में जीत हासिल करती है.