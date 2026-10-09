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Bypoll Election Results LIVE: भाजपा, कांग्रेस या कोई और? 6 सीटों पर किसका बजेगा डंका, थोड़ी देर में दिखेंगे नतीजे

Bypoll Elections Results LIVE: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की 5 विधानसभा सीटों पर बीते दिन हुए उपचुनाव का रिजल्ट सामने आने वाला है. असम की नागांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती भी शुरू होने वाली है. देखना दिलचस्प होगा कि आज कौनसी पार्टी इन सीटों पर अपना कब्जा जमा पाती है.

Written ByShruti Kaul
Published: Oct 09, 2026, 07:19 AM IST|Updated: Oct 09, 2026, 07:19 AM IST
Bypoll Election Results LIVE: भाजपा, कांग्रेस या कोई और? 6 सीटों पर किसका बजेगा डंका, थोड़ी देर में दिखेंगे नतीजे

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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