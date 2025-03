Sunita Williams Return Live: 'भगवान का शुक्रिया..', भारत आएंगी सुनीता विलियम्स, भाभी ने बताया कि क्या है आगे का प्लान

Sunita Williams Return Live Updates in Hindi: सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर की सुरक्षित वापसी पर अमेरिका में जश्न का माहौल है, जबकि नासा और स्पेसएक्स की इस मिशन में भूमिका की भी सराहना की जा रही है. अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) में नौ महीने तक फंसे रहने के बाद सफलतापूर्वक लौटे अंतरिक्ष यात्रियों का व्हाइट हाउस ने स्वागत किया. व्हाइट हाउस ने X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा, ‘वादे किए, वादे पूरे किए: राष्ट्रपति ट्रंप ने अंतरिक्ष में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने का संकल्प लिया था, और उन्होंने अपना वादा निभाया.’

