/LIVE: बीजेपी में सत्ता से संगठन तक बड़े फेरबदल की तैयारी, नितिन नवीन की नई टीम का आज हो सकता है ऐलान

बिहार के लखीसराय में अशोक धाम मंदिर के बाहर जलाभिषेक करने आए कई श्रद्धालुओं के भगदड़ में घायल होने की खबर है. ये श्रद्धालु सोमवार को जल चढ़ाने आए थे.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्र आंदोलन को लेकर पुणे में नए कार्यक्रम की घोषणा की है. ‘छात्रों की गूंज’ के तहत 22 अगस्त को होने वाला कार्यक्रम विशेष रूप से छात्राओं के लिए आयोजित किया जाएगा. राहुल ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्राओं के साथ कथित दुर्व्यवहार और हिंसा का भी आरोप लगाया. राहुल गांधी ने कहा है कि 'अब लड़कियां बोलेंगी और देश सुनेगा'.
डोडा के भलेसा में भारी बारिश के कहर से सड़कें और नाले उफान पर हैं. वहीं चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से फसलों को नुकसान पहुंचा है. उत्तराखंड में बारिश के कारण झरना उफान पर बह रहा है. उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ हाइवे पर सड़क धंसने से गड्ढे में ट्रक फंस गया, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ. राजस्थान के धौलपुर में बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है. यूपी के वाराणसी में गंगा मैया का जलस्तर लगातार बढ़ने के बाद बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है. ऐसे में प्रशासन ने नावों के संचालन पर रोक लगाई है. यूपी के प्रयागराज में भी पवित्र नदियों गंगा-यमुना का जलस्तर बढ़ने से तीर्थ पुरोहितों की कुटिया डूब गई है. उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में बादल फटन से तबाही हुई है.
गैर-SKM किसान संगठन से जुड़े लोग दिल्ली कूच पर अड़े हैं. हरियाणा के जींद में प्रशासन से तीन दौर की वार्ता नाकाम हो चुकी है. आंदोलनकारी किसान कृषि व्यापार समझौते को लेकर कृषि मंत्री से वार्ता की मांग कर रहे हैं.
अयोध्या स्थित राम लला के मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी. इससे पहले हुई सुनवाई में यूपी सरकार के वकील के अनुरोध पर कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी.
झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र-छात्राओं के आंदोलन का आज 24वां दिन है. पुतला दहन और 20 अगस्त को CM आवास के घेराव के अल्टीमेटम के बाद हेमंत सरकार बातचीत के लिए तैयार हुई है. आज दोपहर दो बजे वार्ता होगी. इस बीच रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे आंदोलन में भूख हड़ताल पर बैठी छात्रा हबीबा ने एक भावुक संदेश जारी किया है. हबीबा ने भावुक होते हुए कहा, 'मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा रह पाऊंगी या नहीं, लेकिन अपनी मांगों को लेकर मेरा संघर्ष जारी रहेगा. जब तक शरीर में जान रहेगी, मैं छात्र-छात्राओं की मांगों और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाती रहूंगी.'
आरएसएस बैन की आशंकाओं पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उनकी सरकार ने किसी संगठन को निशाना नहीं बनाया है. हर संगठन को कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा. उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर कोई भी संगठन किसी कार्यक्रम के लिए सरकार से अनुमति मांगता है तो उसे जरूरी अनुमति दी जाएगी और सभी इंतजाम किए जाएंगे.
भारतीय जनता पार्टी में बड़े फेरबदल की तैयारी है. आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो सकता है. बीजेपी सूत्रों के मुताबिक स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर को नई टीम में जगह मिल सकती है. माना जा रहा है कि युवाओं और अनुभवी नेताओं को इस टीम में जगह मिल सकती है.
देश के एक बड़े हिस्से में 'जल तांडव' दिख रहा है. गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा है. काशी में गंगा घाटों पर नाव चलाने पर रोक लगाई गई है. वहीं ओडिशा में भारी बारिश से हाल बेहाल है. माना जा रहा है लाखों की आबादी बाढ़ से प्रभावित है. मौसमी गतिविधियों पर नजर रहेगी. वहीं लखनऊ में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 101 अवैध इमारतों पर एलडीए का बुलडोजर चलेगा. इस एक्शन के दौरान इलाका छावनी में तब्दील रहेगा. पंजाब में 690 ग्राम IED बरामद होने से आतंकी हमले की साजिश नाकाम हुई है. बीती रात यूपी में पुलिस ने अपराधियों का ताबड़तोड़ हिसाब करते हुए मेरठ, बांदा, इटावा, उन्नाव, बागपत और गोरखपुर में एनकाउंटर किया है. देश-दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ...