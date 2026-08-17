Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /LIVE: बीजेपी में सत्ता से संगठन तक बड़े फेरबदल की तैयारी, नितिन नवीन की नई टीम का आज हो सकता है ऐलान
Live Now

LIVE: बीजेपी में सत्ता से संगठन तक बड़े फेरबदल की तैयारी, नितिन नवीन की नई टीम का आज हो सकता है ऐलान

Live Blog latest update 17 August: देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों पर आज भी नजर रहेगी. आज की कुछ राष्ट्रीय महत्व वाली खबरों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी संगठन में बड़े फेरबदल के साथ आज नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान होने की चर्चा है. वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारत के समर्थन में नारे लगने और आतिशबाजी हुई है. वहीं झारखंड में 20 अगस्त को CM आवास के घेराव के अल्टीमेटम के बाद सरकार आज आंदोलन कर रहे छात्रों से बातचीत करेगी. वहीं इसके साथ आज अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावे से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जबकि हरियाणा के जींद में डटे किसान संगठन दिल्ली कूच की तैयारी में जुटे हैं. हर अपडेट और बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ.

Written ByShwetank Ratnamber
Published: Aug 17, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 07:59 AM IST
LIVE: बीजेपी में सत्ता से संगठन तक बड़े फेरबदल की तैयारी, नितिन नवीन की नई टीम का आज हो सकता है ऐलान
17 August 2026 08:00 AM (IST)

लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में भगदड़

बिहार के लखीसराय में अशोक धाम मंदिर के बाहर जलाभिषेक करने आए कई श्रद्धालुओं के भगदड़ में घायल होने की खबर है. ये श्रद्धालु सोमवार को जल चढ़ाने आए थे.

17 August 2026 07:55 AM (IST)

केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का तंज

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्र आंदोलन को लेकर पुणे में नए कार्यक्रम की घोषणा की है. ‘छात्रों की गूंज’ के तहत 22 अगस्त को होने वाला कार्यक्रम विशेष रूप से छात्राओं के लिए आयोजित किया जाएगा. राहुल ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्राओं के साथ कथित दुर्व्यवहार और हिंसा का भी आरोप लगाया. राहुल गांधी ने कहा है कि 'अब लड़कियां बोलेंगी और देश सुनेगा'.

17 August 2026 07:35 AM (IST)

देश में जल तांडव! मौसम का हाल

डोडा के भलेसा में भारी बारिश के कहर से सड़कें और नाले उफान पर हैं. वहीं चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से फसलों को नुकसान पहुंचा है. उत्तराखंड में बारिश के कारण झरना उफान पर बह रहा है. उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ हाइवे पर सड़क धंसने से गड्ढे में ट्रक फंस गया, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ. राजस्थान के धौलपुर में बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है. यूपी के वाराणसी में गंगा मैया का जलस्तर लगातार बढ़ने के बाद बाढ़ की चेतावनी  जारी की गई है. ऐसे में प्रशासन ने नावों के संचालन पर रोक लगाई है. यूपी के प्रयागराज में भी पवित्र नदियों गंगा-यमुना का जलस्तर बढ़ने से तीर्थ पुरोहितों की कुटिया डूब गई है. उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में बादल फटन से तबाही हुई है.

17 August 2026 07:31 AM (IST)

दिल्ली कूच पर अड़े किसान संगठन से जुड़े लोग

गैर-SKM किसान संगठन से जुड़े लोग दिल्ली कूच पर अड़े हैं. हरियाणा के जींद में प्रशासन से तीन दौर की वार्ता नाकाम हो चुकी है. आंदोलनकारी किसान कृषि व्यापार समझौते को लेकर कृषि मंत्री से वार्ता की मांग कर रहे हैं.

17 August 2026 07:30 AM (IST)

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सुप्रीम सुनवाई

अयोध्या स्थित राम लला के मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी. इससे पहले हुई सुनवाई में यूपी सरकार के वकील के अनुरोध पर कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी. 

17 August 2026 07:26 AM (IST)

छात्रों से बातचीत को तैयार हेमंत सरकार

झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र-छात्राओं के आंदोलन का आज 24वां दिन है. पुतला दहन और 20 अगस्त को CM आवास के घेराव के अल्टीमेटम के बाद हेमंत सरकार बातचीत के लिए तैयार हुई है. आज दोपहर दो बजे वार्ता होगी. इस बीच रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे आंदोलन में भूख हड़ताल पर बैठी छात्रा हबीबा ने एक भावुक संदेश जारी किया है. हबीबा ने भावुक होते हुए कहा, 'मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा रह पाऊंगी या नहीं, लेकिन अपनी मांगों को लेकर मेरा संघर्ष जारी रहेगा. जब तक शरीर में जान रहेगी, मैं छात्र-छात्राओं की मांगों और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाती रहूंगी.'

17 August 2026 07:22 AM (IST)

घबराने की जरूरत नहीं, कोई दुर्भावना नहीं: डीके शिवकुमार

आरएसएस बैन की आशंकाओं पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उनकी सरकार ने किसी संगठन को निशाना नहीं बनाया है. हर संगठन को कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा. उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर कोई भी संगठन किसी कार्यक्रम के लिए सरकार से अनुमति मांगता है तो उसे जरूरी अनुमति दी जाएगी और सभी इंतजाम किए जाएंगे.

17 August 2026 07:03 AM (IST)

बीजेपी की नई टीम का ऐलान संभव

भारतीय जनता पार्टी में बड़े फेरबदल की तैयारी है. आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो सकता है. बीजेपी सूत्रों के मुताबिक स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर को नई टीम में जगह मिल सकती है. माना जा रहा है कि युवाओं और अनुभवी नेताओं को इस टीम में जगह मिल सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Live Blog

About the Author

Shwetank Ratnamber

Shwetank Ratnamber

'श्वेतांक रत्नाम्बर वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 22 वर्षों से ज्यादा का व्यापक अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय (देश-दुनिया) खबरों की डेस्क पर कार्यरत हैं. समसामयिक मुद्दों, वैश्विक राजनीति और कूटनीति पर गहरी समझ रखने वाले श्वेतांक जटिल अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों और राजनीतिक समीकरणों का सटीक विश्लेषण करने के विशेषज्ञ हैं.

Zee News डिजिटल से पहले उन्होंने ज़ी मीडिया नेटवर्क के ग्लोबल न्यूज़ चैनल 'WION' के साथ काम किया है. इस दौरान उन्होंने 'Gravitas', 'The West Asia Post' और 'One Africa' जैसे कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्राइम-टाइम शोज़ के हिंदी प्रोडक्शन और इंटरप्रिटेशन में अहम भूमिका निभाई. 2004 से शुरू हुए अपने पत्रकारिता करियर में श्वेतांक ने रिपोर्टिंग और एंकरिंग के साथ-साथ चार लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की व्यापक ग्राउंड कवरेज की है. 

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI), नई दिल्ली से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा के बाद मास कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाले श्वेतांक लंबे समय से 'प्रेस क्लब ऑफ इंडिया' (PCI) के सम्मानित सदस्य हैं.

आप श्वेतांक रत्नाम्बर से सीधे shwetank.ratnamber@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), मेटा (फेसबुक) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.'

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
6,020 सीटों के लिए 17,093 दावेदार! 20 अगस्त को आएगा MP NEET सीट अलॉटमेंट, किस्मत किस
2
3
4
5