West Bengal SIR: एसआईआर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई, अदालत में मौजूद रह सकती हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी

Breaking news and Live Updates: मंगलवार को संसद के बजट सत्र के पांचवें दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of Thanks) की बहस हुई. राहुल गांधी ने आज भी चीन और यूएस से हुई ट्रेड डील का मुद्दा उठाया. आज भी संसद में जमकर शोरशराबा और हंगामा हुआ. बजट सत्र 2026 और भारत-अमेरिका टैरिफ डील, पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों से जुड़ी देश-दुनिया की खबरों को जानने के लिए बने रहिए, जी न्यूज़ के इस लाइव ब्लॉग के साथ....
Parliament Budget Session 2026 day 5 Live Updates: आज बजट सत्र का पांचवां कार्य दिवस है. लोकसभा और राज्यसभा दोनों सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू हुई, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of Thanks) की चर्चा हुई. आज भी तनाव के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. विपक्ष ने आरोपों पर जवाब की मांग की, सरकार ने इसे भ्रामक सियासी बयानबाजी बताया.
SIR Hearing in Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में जारी मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उस याचिका में निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रतिवादी बनाया गया है. इस पर बुधवार को सुनवाई होनी है. अपनी याचिका में उन्होंने बंगाल में जारी SIR प्रक्रिया को मनमाना और अलोकतांत्रिक बताते हुए इसकी वैधता को चुनौती दी है. ममता बनर्जी का आरोप है कि SIR प्रक्रिया के नाम पर बंगाल में 58 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, कई जिंदा लोगों को मृत घोषित किया गया है. सूत्रों के मुताबिक इस सुनवाई में कोर्ट के अंदर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रह सकती हैं.
Impeachment motion against CEC News: सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग ला सकती है टीएमसी
पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस के बीच टकराव बढ़ गया है. सीएम ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे के बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने संकेत दिए हैं कि वो अन्य प्रमुख विपक्षी दलों से बातचीत कर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की संभावना पर विचार कर रही है. यह घटनाक्रम उस दिन सामने आया है, जब एक दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों के बीच दिल्ली में तीखी बहस हुई थी. दोनों के बीच तनाव की मुख्य जड़ वोटर लिस्ट का विशेश गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) यानी मतदाता सूची का शुद्धीकरण है.
SP on Election Commision: चुनाव आयोग पर समाजवादी पार्टी का हमला
सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को घेरते हुए बड़ा तंज कसा है. समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश ने कहा है कि चुनाव आयोग को अपने दफ्तर के ऊपर बीजेपी का झंडा लगा लेना चाहिए.
Dimple Yadav on Rahul Gandhi: राहुल गांधी पर क्या बोलीं डिंपल यादव
समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने संसद में राहुल गांधी को न बोलने देने के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बहुत दुख की बात है कि विपक्ष के नेता को संसद में बोलने नहीं दिया गया. कृषि क्षेत्र में अमेरिका के लिए जो बाजार खोला गया है उससे कृषि सेक्टर को बहुत नुकसान होगा... ये सरकार हमेशा किसान विरोधी सरकार रही है. लोकसभा से 8 सांसदों के सस्पेंड करने का मुद्दा हम कल उठाएंगे. सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा है. भारत अमेरिका की डील से कृषि सेक्टर को बहुत नुकसान होगा इस पर हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा.
India US Trade deal: 'ट्रेड डील से कृषि क्षेत्र को संरक्षण मिला'
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अमेरिका के साथ हुई डील भारत के भविष्य को चार चांद लगाने वाली ट्रेड डील है. इससे देश के कृषि क्षेत्र को संरक्षण मिला है.
West Bengal Election live: बंगाल चुनाव ब्रेकिंग न्यूज़
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दो टूक साफ कर दिया है कि TMC आगामी विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी. पिछले काफी समय से यह चर्चा जोरों पर थी कि राज्य में TMC- कांग्रेस के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतर सकती है, लेकिन सीएम ने खुद तमाम अटकलों पर पूरी तरह विराम लगा दिया है. गठबंधन की संभावनाओं के खत्म होने से WB का सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गया है. गौरतलब है कि ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां से वो कई मुद्दों पर सीधे केंद्र सरकार और पीएम मोदी को चुनौती दे रही हैं.
Parliament Budget Session Live: लोकसभा स्थगित
लोकसभा बुधवार को सदन की कार्रवाही शुरू होने तक स्थगित हो गई है. इस बीच सदन के बाहर विपक्ष के नेता ने अपनी पार्टी और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों के साथ पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा. राहुल गांधी ने ये तक कह दियाकि 'अडानी पर जो केस है, असल में वो मोदी पर...' राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर दबाव में होने का आरोप लगाते हुए कहा, अडानी पर अमेरिका की एक अदालत में मुकदमा चल रहा है, वो मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का टार्गेट कर रहा है. दूसरा एपस्टीन फाइल है. अडानी पर जो केस है, वो असल में मोदी जी पर केस है. नरेंद्र मोदी पर ये दो प्रेशर प्वाइंट्स है. जनता सब जानती है. देश ये समझ रहा है कि प्रधानंमत्री ने समझौता किया है.'
Rahul Gandhi on PM Modi: पीएम मोदी पर एलओपी राहुल का हमला
राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'मोदी जी डरे हुए हैं. बात उनकी इमेज की है. संसद के इतिहास में आज पहली बार LoP तक को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बोलने नहीं दिया गया. US-India Trade Deal में भारत के किसानों की मेहनत, खून पसीने को मोदी जी ने बेच दिया. वो इसलिए बेचा है कि उन्होंने समझौता किए हैं. आपने देश को बेचा है. इसीलिए मुझे बोलने नहीं दिया. मोदी जी डरे हैं, जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है अब वो उसे तोड़ने लगे हैं.'
Budget session Update: बजट सेशन लाइव अपडेट- लोकसभा में चेयर पर पेपर उछालने वाले 8 विपक्षी सांसद पूरे सत्र से सस्पेंड
लोकसभा में पीठासीन की ओर पेपर उछालने वाले आठ विपक्षी सांसदों को बजट सत्र से निलंबित कर दिया है. सदन से पूरे सत्र के लिए बाहर हुए सांसदों में कांग्रेस के सात और CPI(M) के एक सांसद हैं. विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद सदन में भारी हंगामा हो गया इसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही को बुधवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया. वहीं, विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने के विरोध में कई राजनीतिक दलों ने संसद में प्रदर्शन किया.
Budget Session live updatess: बजट सत्र लाइव अपडेट
डोकलाम मुद्दे पर लोकसभा स्थगन के बाद राहुल गांधी ने मोदी पर ट्रेड डील, किसानों, अडानी और एपस्टीन मामलों को लेकर दबाव में होने और समझौता करने के आरोप लगाए हैं. राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी अमेरिका के भयंकर दबाव में हैं. उनके ऊपर डील का दबाव है. इसमें देश के हितों से समझौता हुआ है. उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी समझौतावादी है.
Parliament Budget Session 2026 Live Updates: लोकसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी के चीन का मुद्दा उठाने पर BJP सांसदों के एतराज़ के बाद लोकसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
Parliament Budget Session 2026 Live Updates: राहुल गांधी के बयान पर लोकसभा में फिर हंगामा
लोकसभा में बोलते हुए, LoP राहुल गांधी ने कहा, "राष्ट्रपति के भाषण में एक बहुत ज़रूरी बात नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी है. पाकिस्तानियों, चीनियों और हमारे बीच हमारे रिश्ते. इस आर्टिकल में एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे मैंने ऑथेंटिकेट किया है. यह PM के रिएक्शन के बारे में बताता है... हमारे राष्ट्रपति का भाषण उस रास्ते के बारे में था जो भारत को आज अपनाना है. दुनिया के स्टेज पर, इंटरनेशनल मामलों में मुख्य मुद्दा चीन और US के बीच टकराव है. यह हमारे राष्ट्रपति के भाषण का सेंटर है. मैं बस इतना कह रहा हूं कि मुझे चीन और भारत के बीच जो हुआ और हमारे PM ने उस पर क्या रिएक्ट किया, इस बारे में एक स्टेटमेंट देने दें. मुझे क्यों रोका जा रहा है? BJP MPs ने राहुल गांधी के इस मुद्दे पर बोलने पर एतराज़ जताया.
Parliament Budget Session 2026 Live Updates: राहुल गांधी के बोलते ही लोकसभा में हंगामा
राहुल गांधी के भाषण शुरू करते ही लोकसभा में हंगामा. जनरल नरवणे के अनपब्लिश्ड मेमॉयर पर गरमागरम बहस के बीच लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई.
Parliament Budget Session 2026 Live Updates: . क्या हमने अपनी सॉवरेनिटी पूरी तरह से गिरवी रख दी?
भारत-US ट्रेड एग्रीमेंट पर, RJD MP मनोज झा ने कहा, "क्या यह ट्रेड डील कुछ ऐसा है जिस पर हमने बातचीत की, या ट्रंप ने इसे 'माय वे या द हाईवे' बेसिस पर किया? किसी चीज़ पर 2-3% टैक्स था; वे इसे 50% तक ले गए, और अब वे इसे घटाकर 18% कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है?... क्या हमने अपनी सॉवरेनिटी पूरी तरह से गिरवी रख दी है?"
Parliament Budget Session 2026 Live Updates: हमारे पास ट्रंप-मोदी का सिर्फ ट्वीट है, सबको डील की जानकारी होनी चाहिए
हमें नहीं पता कि डील में क्या है. हमारे पास मिस्टर ट्रंप का ट्वीट और मिस्टर मोदी का ट्वीट है; क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यह काफ़ी है? क्या इंडिया गवर्नमेंट को आकर देश के लोगों को यह नहीं बताना चाहिए कि डील में क्या है? मिस्टर ट्रंप कहते हैं कि यह एग्रीकल्चर के लिए है, तो इंडियन किसानों के लिए क्या प्रोटेक्शन हैं? मिस्टर ट्रंप कहते हैं USD 500 बिलियन, हमारा पूरा इम्पोर्ट बिल USD 700 बिलियन है, तो क्या हम हर दूसरे देश से खरीदना बंद कर दें? अगर यह अच्छी खबर है तो हम सेलिब्रेट करना चाहेंगे, लेकिन हमें क्लैरिटी दें..."
Parliament Budget Session 2026 Live Updates: राज्यसभा में टैरिफ डील के नाम पर हंगामा
कांग्रेस MP रणदीप सुरजेवाला ने कहा, "राज्यसभा में पूरे विपक्ष ने एक आवाज़ में सरकार से US प्रेसिडेंट ट्रंप और US एग्रीकल्चर सेक्रेटरी द्वारा अनाउंस किए गए इंडिया-US ट्रेड एग्रीमेंट पर जवाब मांगा. यह देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पहले BJP ने तीन काले कानूनों के ज़रिए खेती को बेचने की साज़िश रची. अब एक बार फिर, जैसा कि US एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने इंडिया-US ट्रेड डील के तहत कहा, US के सभी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंडिया में ज़ीरो परसेंट ड्यूटी पर बिकेंगे. देश के किसानों के साथ इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता. इसका क्या मतलब है? US का कॉटन, मक्का, गेहूं, डेयरी प्रोडक्ट्स, बादाम, सेब इंडिया में ड्यूटी-फ्री बिकेंगे. तो, इंडिया के किसानों का क्या होगा?...सरकार को आगे आकर एग्रीमेंट को हाउस में पेश करना चाहिए. मोदी सरकार ने कैसे इंडियन किसानों के हितों को अंधेरे में बेचा, इस पर हाउस में चर्चा होनी चाहिए. लेकिन हमेशा की तरह, BJP इसे छिपाना चाहती है. यह कांग्रेस और विपक्ष कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए हमने प्रोटेस्ट किया और वॉकआउट किया."
Parliament Budget Session 2026 Live Updates: सरकार देगी संसद में भारत-अमेरिका टैरिफ पर बयान
राज्यसभा में भारत-US ट्रेड एग्रीमेंट का मुद्दा उठा रहे विपक्षी सांसदों का जवाब देते हुए, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार इस ट्रेड डील पर खुद से बयान जारी करेगी और इस पर चर्चा भी करेगी. जब सरकार डिटेल में बयान देने के लिए तैयार है, तो कांग्रेस और INDI अलायंस का यह रवैया गलत है. यह उनकी फ्रस्ट्रेशन है जो बोल रही है.
Parliament Budget Session 2026 Live Updates: लोकसभा में सदन की कार्यवाही स्थगित
लोकसभा में सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है. यह हंगामे के कारण हुआ है, जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक जारी रही. मुख्य मुद्दा भारत-अमेरिका टैरिफ डील (India-US Trade Deal) पर चर्चा की मांग रहा है. कांग्रेस ने इस डील पर विस्तृत बहस की मांग की है, जिसमें टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करने का फैसला शामिल है. राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of Thanks) पर चर्चा जारी है.
Parliament Budget Session 2026 Live Updates: NDA पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो खत्म, पीएम मोदी निकले बाहर
NDA पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए.
Parliament Budget Session 2026 Live Updates: संसद परिसर में NDA पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग
संसद परिसर में NDA पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग चल रही है. मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नए चुने गए पार्टी प्रमुख नितिन नवीन शामिल हैं.
संसद परिसर में NDA पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में NDA सांसदों ने भारत-US ट्रेड एग्रीमेंट के लिए PM मोदी को बधाई दी है.
संसद परिसर में चल रही NDA पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में BJP के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन का फॉर्मल स्वागत किया गया.
Stock market surge so much India-US trade deal: शेयर बाजार में भारी उछाल क्यों आया?
भारतीय शेयर बाजार में भारी उछाल देखने को मिल रहा है, और इसका मुख्य कारण भारत-अमेरिका के बीच हाल ही में हुई ट्रेड डील है, जिसमें अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ में बड़ी कटौती की है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी के साथ बातचीत के बाद घोषणा की कि भारत पर लगने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है. साथ ही, रूस से तेल खरीदने के कारण लगाया गया अतिरिक्त 25% पेनल्टी टैरिफ भी हटा दिया गया है. कुल मिलाकर, प्रभावी टैरिफ पहले के लगभग 50% से घटकर 18% रह गया है. बदले में भारत ने रूस से तेल खरीद रोकने और अमेरिका से ज्यादा ऊर्जा, टेक्नोलॉजी व अन्य उत्पाद खरीदने का वादा किया है. इस डील से बाजार में जबरदस्त उत्साह है.
Parliament Budget Session 2026 Live Updates: NDA पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग के लिए पहुंच रहे सांसद-मंत्री
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव NDA पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग के लिए पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग पहुंचे.
Parliament Budget Session 2026 Live: संसद में उठ सकता है भारत-अमेरिका टैरिफ डील का मुद्दा
संसद के बजट सत्र 2026 में आज भारत-अमेरिका टैरिफ डील पर बहस हो सकती है. विपक्ष सरकार से इस डील के संभावित असर और फायदे-नुकसान पर सवाल पूछ सकता है. वहीं, सरकार इसे देश के व्यापार हित में बड़ा कदम बता सकती है. सदन में सियासी हलचल बनी रहेगी.
Parliament Budget Session 2026 Live: राहुल गांधी के आरोपों का मिल सकता है जवाब
देश में आज सभी की आंखें आंखें लोकसभा पर टिकी हैं, जहां विपक्ष के आरोपों पर BJP जवाब दे सकती है. कल राहुल गांधी के बयान पर विवाद हुआ था, आज BJP की तरफ से जवाब दिया जा सकता है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.