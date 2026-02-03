West Bengal SIR: एसआईआर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई, अदालत में मौजूद रह सकती हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी

Breaking news and Live Updates: मंगलवार को संसद के बजट सत्र के पांचवें दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of Thanks) की बहस हुई. राहुल गांधी ने आज भी चीन और यूएस से हुई ट्रेड डील का मुद्दा उठाया. आज भी संसद में जमकर शोरशराबा और हंगामा हुआ. बजट सत्र 2026 और भारत-अमेरिका टैरिफ डील, पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों से जुड़ी देश-दुनिया की खबरों को जानने के लिए बने रहिए, जी न्यूज़ के इस लाइव ब्लॉग के साथ....