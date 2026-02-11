Parliament Budget Session 2026 Live Updates: कांग्रेस MP ने लोकसभा स्पीकर को 'गाली' दी, किरेन रिजिजू का दावा

Advertisement
Parliament Budget Session 2026 day 11  Live Updates: संसद के बजट सत्र 2026 में आज लोकसभा और राज्यसभा में यूनियन बजट 2026–27 पर बहस जारी रहेगी. खबर है कि राहुल गांधी लोकसभा में बोल सकते हैं, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं. विपक्ष ने भारत–अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर सरकार को घेरा है. बजट सत्र 2026 और भारत-अमेरिका टैरिफ डील समेत देश-दुनिया की खबरों को जानने के लिए बने रहिए, जी न्यूज़ के इस लाइव ब्लॉग के साथ....

Written By  krishna pandey |Last Updated: Feb 11, 2026, 11:24 AM IST
LIVE Blog

Parliament Budget Session 2026 Live: संसद के बजट सत्र 2026 का आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है. लोकसभा की कार्यवाही 11बजे से शुरु होगी. विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बीच आज दोपहर करीब 2 बजे से बजट पर चर्चा की उम्मीद है. बीते मंगलवार को कांग्रेस सांसद और तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य शशि थरूर ने किसानों से जुड़े मुद्दों को जोर-शोर से उठाया. उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली 2,000 रुपये की किस्त पर सवाल उठाते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई के दौर में यह राशि नाकाफी है और सरकार को इसे बढ़ाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.

निर्मला सीतारमण आज सदन में रखेंगी सरकार का पक्ष
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में बजट पर हुई बहस का जवाब देंगी. बजट सत्र के दौरान सरकार की ओर से यह अहम बयान माना जा रहा है. उम्मीद है कि वित्त मंत्री विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों और सुझावों पर विस्तार से प्रतिक्रिया देंगी और बजट 2026 के प्रमुख प्रावधानों को लेकर सरकार का पक्ष रखेंगी. संसद में चल रहे गतिरोध के बीच उनके जवाब पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास नोटिस
आज सदन में अविश्वास नोटिस पर भी चर्चा की उम्मीद है. 10 फरवरी को लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया था. कांग्रेस सांसद के. सुरेश, गौरव गोगोई और मोहम्मद जावेद लोकसभा महासचिव के कक्ष में नोटिस की कॉपी सौंपने पहुंचे. 

बजट सत्र 2026 और भारत-अमेरिका टैरिफ डील समेत देश-दुनिया की खबरों को जानने के लिए बने रहिए, जी न्यूज़ के इस लाइव ब्लॉग के साथ....

11 February 2026
11:20 AM

केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू का दावा है कि कांग्रेस MP ने लोकसभा स्पीकर को 'गाली' दी. उन्होंने दावा किया, "कम से कम 20-25 कांग्रेस MP लोकसभा स्पीकर के चैंबर में घुस गए और उन्हें गाली दी. मैं भी वहीं था. स्पीकर बहुत नरम इंसान हैं, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाती. प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के सीनियर नेता भी अंदर मौजूद थे, और वे उन्हें लड़ने के लिए उकसा रहे थे."

11:10 AM

'स्पीकर बहुत दुखी हैं': किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा आरोप
"जैसा कि मैंने कहा, स्पीकर बहुत दुखी हैं. मैंने स्पीकर से भी बात की है. वे (कांग्रेस MPs) स्पीकर के चैंबर में गए और उन्हें गालियां दीं, बुरी बातें कहीं.  फिर स्पीकर ने एक रूलिंग दी, जिसका पालन नहीं हुआ और फिर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें बोलने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है. वह अपनी मर्ज़ी से बोलेंगे, बिना किसी नियम के... जब तक चेयर से परमिशन नहीं मिलती, सदस्य हाउस में नहीं बोल सकते. यहां तक ​​कि प्राइम मिनिस्टर भी चेयर की परमिशन से ही बोलेंगे. हर कोई परमिशन लेकर ही बोलता है," 

11:00 AM

Parliament Budget Session 2026 Live Updates: दिन की कार्यवाही शुरू
बजट सेशन की बहस आज सुबह 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा में शुरू हुई.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

