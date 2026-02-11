Parliament Budget Session 2026 Live Updates: कांग्रेस MP ने लोकसभा स्पीकर को 'गाली' दी, किरेन रिजिजू का दावा

Parliament Budget Session 2026 Live: संसद के बजट सत्र 2026 का आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है. लोकसभा की कार्यवाही 11बजे से शुरु होगी. विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बीच आज दोपहर करीब 2 बजे से बजट पर चर्चा की उम्मीद है. बीते मंगलवार को कांग्रेस सांसद और तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य शशि थरूर ने किसानों से जुड़े मुद्दों को जोर-शोर से उठाया. उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली 2,000 रुपये की किस्त पर सवाल उठाते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई के दौर में यह राशि नाकाफी है और सरकार को इसे बढ़ाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.

निर्मला सीतारमण आज सदन में रखेंगी सरकार का पक्ष

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में बजट पर हुई बहस का जवाब देंगी. बजट सत्र के दौरान सरकार की ओर से यह अहम बयान माना जा रहा है. उम्मीद है कि वित्त मंत्री विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों और सुझावों पर विस्तार से प्रतिक्रिया देंगी और बजट 2026 के प्रमुख प्रावधानों को लेकर सरकार का पक्ष रखेंगी. संसद में चल रहे गतिरोध के बीच उनके जवाब पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास नोटिस

आज सदन में अविश्वास नोटिस पर भी चर्चा की उम्मीद है. 10 फरवरी को लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया था. कांग्रेस सांसद के. सुरेश, गौरव गोगोई और मोहम्मद जावेद लोकसभा महासचिव के कक्ष में नोटिस की कॉपी सौंपने पहुंचे.

Add Zee News as a Preferred Source

बजट सत्र 2026 और भारत-अमेरिका टैरिफ डील समेत देश-दुनिया की खबरों को जानने के लिए बने रहिए, जी न्यूज़ के इस लाइव ब्लॉग के साथ....