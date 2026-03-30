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Hindi NewsदेशLive: संसद से चुनावी मैदान तक हलचल, लोकसभा में IBC बिल तो राज्यसभा में CAPF पर घमासान; PM मोदी का असम और पुडुचेरी से संवाद

Live: संसद से चुनावी मैदान तक हलचल, लोकसभा में IBC बिल तो राज्यसभा में CAPF पर घमासान; PM मोदी का असम और पुडुचेरी से संवाद

Parliament Budget Session, Assembly Elections 2026 LIVE Update: संसद के बजट सत्र में लोकसभा में दिवालियापन संशोधन विधेयक, 2025 पर चर्चा जारी है, जिसे निर्मला सीतारमण ने पेश किया था. वहीं राज्यसभा में CAPF विधेयक पर विचार होगा, जिसे अमित शाह आगे बढ़ाएंगे. इस बीच आज पीएम मोदी ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ कार्यक्रम के तहत असम और पुडुचेरी के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, जहां चुनावी रणनीति और विकास मुद्दों पर फोकस रहेगा. लोकसभा-राज्यसभा और विधानसभा चुनाव 2026 से जुड़ी हर ताजा खबर के लिए बने रहे हमारे साथ... 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 30, 2026, 10:58 AM IST
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Live: संसद से चुनावी मैदान तक हलचल, लोकसभा में IBC बिल तो राज्यसभा में CAPF पर घमासान; PM मोदी का असम और पुडुचेरी से संवाद
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Parliament Budget Session, Assembly Elections 2026 LIVE Updates: संसद के बजट सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में दिवालियापन संशोधन विधेयक, 2025 पर आगे चर्चा होने जा रही है. इस विधेयक को निर्मला सीतारमण ने 27 मार्च को पेश किया था. सरकार का उद्देश्य इस संशोधन के जरिए दिवालियापन प्रक्रिया में होने वाली देरी को कम करना और प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाना है. इससे कंपनियों और व्यक्तियों के लिए समाधान प्रक्रिया को तेज करने की उम्मीद जताई जा रही है. 

वहीं राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 पर आगे विचार किया जाएगा. गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पारित कराने के लिए सदन में पेश करेंगे. इससे पहले 25 मार्च को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह विधेयक उच्च सदन में पेश किया था, जिसका विपक्षी दलों ने विरोध किया. इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद’ कार्यक्रम के तहत NaMo App के जरिए असम और पुडुचेरी के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे. कार्यक्रम के अनुसार, प्रधानमंत्री दोपहर 1 बजे असम के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे, जहां वे आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे. इसके बाद शाम 5:30 बजे वे पुडुचेरी के पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे.

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने संदेश में असम में पिछले एक दशक में हुए विकास कार्यों को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है और विश्वास जताया कि मतदाता ‘डबल इंजन’ वाली एनडीए सरकार को एक और मौका देंगे. वहीं पुडुचेरी के संदर्भ में पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में एनडीए सरकार ने पिछले पांच वर्षों में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से जुड़कर संगठन को और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया. लोकसभा-राज्यसभा और विधानसभा चुनाव 2026 से जुड़ी हर ताजा खबर के लिए बने रहे जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ....

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30 March 2026
09:58 AM

‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ कार्यक्रम: PM मोदी आज असम और पुडुचेरी के कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद

पीएम मोदी सोमवार को ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद’ कार्यक्रम के तहत NaMo App के जरिए असम और पुडुचेरी के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे.
कार्यक्रम के अनुसार, प्रधानमंत्री दोपहर 1 बजे असम के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे, जहां वे आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे. इसके बाद शाम 5:30 बजे वे पुडुचेरी के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे.

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने संदेश में असम में पिछले एक दशक में हुए विकास कार्यों को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है और विश्वास जताया कि मतदाता ‘डबल इंजन’ वाली एनडीए सरकार को एक और कार्यकाल के लिए समर्थन देंगे. वहीं पुडुचेरी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में एनडीए सरकार ने पिछले पांच वर्षों में जनता की उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास किया है और आगे भी विकास की गति बनाए रखने पर जोर दिया.

09:57 AM

2 अप्रैल तक जारी रहेगा बजट सत्र

संसद का मौजूदा बजट सत्र 2 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसमें कई अहम विधेयकों और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. 

09:56 AM

विपक्ष का विरोध और सुप्रीम कोर्ट का हवाला

विपक्षी सांसदों ने CAPF विधेयक का विरोध करते हुए कहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट के 2025 के फैसले के खिलाफ है. कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि CAPF में प्रतिनियुक्ति के पदों को समय के साथ कम किया जाना चाहिए.

09:55 AM

क्या हैं CAPF विधेयक के प्रमुख प्रावधान

प्रस्तावित विधेयक में CAPF में वरिष्ठ पदों पर प्रतिनियुक्ति को लेकर प्रावधान किए गए हैं:

महानिरीक्षक (IG) स्तर के 50% पद प्रतिनियुक्ति से भरने का प्रस्ताव
अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) स्तर के कम से कम 67% पद प्रतिनियुक्ति से
विशेष महानिदेशक और महानिदेशक (DG) के सभी पद प्रतिनियुक्ति से भरने का प्रावधान

09:54 AM

राज्यसभा में CAPF विधेयक पर विचार

राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 पर आगे विचार किया जाएगा. गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पारित कराने के लिए सदन में पेश करेंगे. इससे पहले 25 मार्च को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह विधेयक उच्च सदन में पेश किया था, जिसका विपक्षी दलों ने विरोध किया.

09:54 AM

Parliament Budget Session Live: नक्सल मुक्त भारत पर भी चर्चा संभव

सदन में देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने के प्रयासों पर भी चर्चा होने की संभावना है. अमित शाह पहले ही मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य तय कर चुके हैं. कार्यसूची के अनुसार, श्रीकांत शिंदे नियम 193 के तहत इस मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा का प्रस्ताव रख सकते हैं.

09:51 AM

Parliament Budget Session Live: लोकसभा में दिवालियापन कानून पर मंथन

संसद के बजट सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में दिवालियापन संशोधन विधेयक, 2025 पर आगे चर्चा होने जा रही है. इस विधेयक को निर्मला सीतारमण ने 27 मार्च को पेश किया था. सरकार का उद्देश्य इस संशोधन के जरिए दिवालियापन प्रक्रिया में होने वाली देरी को कम करना और प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाना है. 

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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