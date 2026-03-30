Live: संसद से चुनावी मैदान तक हलचल, लोकसभा में IBC बिल तो राज्यसभा में CAPF पर घमासान; PM मोदी का असम और पुडुचेरी से संवाद

Parliament Budget Session, Assembly Elections 2026 LIVE Updates: संसद के बजट सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में दिवालियापन संशोधन विधेयक, 2025 पर आगे चर्चा होने जा रही है. इस विधेयक को निर्मला सीतारमण ने 27 मार्च को पेश किया था. सरकार का उद्देश्य इस संशोधन के जरिए दिवालियापन प्रक्रिया में होने वाली देरी को कम करना और प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाना है. इससे कंपनियों और व्यक्तियों के लिए समाधान प्रक्रिया को तेज करने की उम्मीद जताई जा रही है.

वहीं राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 पर आगे विचार किया जाएगा. गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पारित कराने के लिए सदन में पेश करेंगे. इससे पहले 25 मार्च को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह विधेयक उच्च सदन में पेश किया था, जिसका विपक्षी दलों ने विरोध किया. इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद’ कार्यक्रम के तहत NaMo App के जरिए असम और पुडुचेरी के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे. कार्यक्रम के अनुसार, प्रधानमंत्री दोपहर 1 बजे असम के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे, जहां वे आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे. इसके बाद शाम 5:30 बजे वे पुडुचेरी के पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे.

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने संदेश में असम में पिछले एक दशक में हुए विकास कार्यों को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है और विश्वास जताया कि मतदाता ‘डबल इंजन’ वाली एनडीए सरकार को एक और मौका देंगे. वहीं पुडुचेरी के संदर्भ में पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में एनडीए सरकार ने पिछले पांच वर्षों में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से जुड़कर संगठन को और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया. लोकसभा-राज्यसभा और विधानसभा चुनाव 2026 से जुड़ी हर ताजा खबर के लिए बने रहे जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ....