Parliament Session LIVE: या तो नरवणें झूठ बोल रहे हैं या फिर पेंगुइन... राहुल ने कहा मुझे पूर्व आर्मी चीफ ज्यादा भरोसा

Parliament Budget Session LIVE: आज एक बार फिर संसद में हंगामे आसार है, सोमवार को भी विपक्ष के लगातार हंगामे के बाद जल्दी ही कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था. 

 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Feb 10, 2026, 12:24 PM IST
Parliament Budget Session Live Updates: संसद के दोनों सदनों में मंगलवार को यूनियन बजट 2026-27 पर आम चर्चा होनी है. संसद का ऊपरी सदन बजट पर चर्चा फिर से शुरू करेगा, जबकि विपक्ष और सत्ताधारी पार्टियों के बीच गतिरोध के बाद निचले सदन में बहस शुरू होने की संभावना है. कामकाज की लिस्ट के मुताबिक लोकसभा में MP आजाद कीर्ति झा और रॉबर्ट ब्रूस सी केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स पर स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट पेश करेंगे. 

इससे पहले सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पूर्व आर्मी चीफ एनएन नरवणे की 'अनपब्लिश्ड किताब' में एक रेफरेंस के बारे में बोलने के इरादे पर गतिरोध जारी रहा और विपक्ष के सदस्यों और ट्रेजरी बेंच के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी रहा. इसके अलावा राज्यसभा में यूनियन बजट पर बहस हुई. बहस शुरू करते हुए, पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर और कांग्रेस लीडर पी चिदंबरम ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह 'कंजूस है, पिछले साल को भूल गई है' और लोगों की यादों से गायब हो जाएगी. चिदंबरम ने इकोनॉमिक सर्वे में लिस्टेड कई चैलेंज पर जोर दिया. 

10 February 2026
12:24 PM

नो-कॉन्फिडेंस मोशन पर क्या बोले पासवान

स्पीकर के खिलाफ विपक्ष के नो-कॉन्फिडेंस मोशन लाने पर, केंद्रीय मंत्री और LJP MP चिराग पासवान ने कहा,'विपक्ष ने एक अजीब स्थिति पैदा कर दी है. राहुल गांधी के गुस्से ने बजट सेशन को बर्बाद कर दिया. इस वजह से, उन्होंने दूसरे विपक्षी MPs को बोलने नहीं दिया. आप एक ऐसे स्पीकर के खिलाफ नो-कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं जिन्होंने हमेशा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बोलने का मौका देने की कोशिश की। विपक्ष जो कर रहा है वह निंदनीय है.'

11:55 AM

भारत-पाक मैच पर प्रियंका चतुर्वेदी

शिवसेना (UBT) MP प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं,'आज BCCI सबसे मजबूत क्रिकेट बॉडी है, फिर भी यह PCB के फैसले पर निर्भर है कि वह खेले या नहीं. BCCI को साफ-साफ कह देना चाहिए था कि भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा. पाकिस्तान खेलने के लिए मान गया होगा क्योंकि उनके पास क्रिकेट न खेलने की पेनल्टी भरने के लिए भी पैसे नहीं होंगे. BCCI के लिए मुनाफा ज्यादा जरूरी है.'

11:22 AM

12 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित

संसद में बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब का जिक्र बार-बार संसद में कर रहे हैं. हंगामे को देखते हुए लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. 

11:19 AM

जल्द ही लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वा प्रस्ताव

कांग्रेस लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी. कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही लोकसभा सेक्रेटरी-जनरल को नोटिस भेजा जाएगा.

11:17 AM

यो ता नरवणे झूठ बोल रहे हैं या फिर पेंगुइन

दिल्ली पुलिस के जरिए पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे (रिटायर्ड) की अनपब्लिश्ड किताब के कथित सर्कुलेशन की जांच के लिए FIR फाइल करने पर, लोकसभा अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मिस्टर नरवणे का एक ट्वीट है जिसमें लिखा है,'बस मेरी किताब के लिंक को फॉलो करें.' राहुल ने आगे कहा कि मैं जो कहना चाह रहा हूं वह यह है - या तो मिस्टर नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन झूठ बोल रहा है. 

मुझे नहीं लगता कि पूर्व आर्मी चीफ झूठ बोलेंगे, पेंगुइन का कहना है कि किताब पब्लिश नहीं हुई है लेकिन किताब Amazon पर उपलब्ध है. जनरल नरवणे ने ट्वीट किया है,'प्लीज 2023 में मेरी किताब खरीदें.' मुझे पेंगुइन से ज्यादा नरवणे जी पर भरोसा है. क्या आपको नरवणे जी से ज्यादा पेंगुइन पर भरोसा है? मुझे लगता है कि नरवणे जी ने अपनी किताब में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री के लिए असुविधाजनक हैं. जाहिर है, आपको तय करना होगा कि पेंगुइन सच बोल रहा है या पूर्व आर्मी चीफ.'

11:12 AM

स्पीकर को लिखे खत पर भाजपा सांसद मालविका देवी

महिला BJP MPs के LS स्पीकर को लिखे लेटर पर, लेटर पर साइन करने वाली मेंबर्स में से एक, BJP MP मालविका देवी कहती हैं,'आपने देखा होगा कि 4 फरवरी को क्या हुआ था. उस दिन बहुत निंदनीय बात हुई क्योंकि लोग टेबल पर चढ़ गए और स्पीकर पर पेपर फेंके गए. उसके बाद, विपक्ष की महिला MPs हमारी तरफ आईं और प्राइम मिनिस्टर की चेयर को घेर लिया. यह बहुत निंदनीय बात है और हम स्पीकर ओम बिरला को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने इस मामले को संभाला और प्राइम मिनिस्टर से उस दिन न आने की रिक्वेस्ट की क्योंकि कुछ भी हो सकता था. सख्त एक्शन लेना चाहिए क्योंकि यह सब दोबारा नहीं होना चाहिए. डेमोक्रेसी को बचाना चाहिए और काम करना चाहिए.'

11:07 AM

लेम्बोर्गिनी एक्सीडेंट और IND Vs PAK पर अखिलेश

कानपुर लेम्बोर्गिनी एक्सीडेंट केस पर समाजवादी पार्टी के MP अखिलेश यादव ने कहा,'जब इंसाफ की बात आती है तो BJP एकतरफा है.'
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के भारत के खिलाफ खेलने पर उन्होंने कहा,'हम क्रिकेट के पक्ष में हैं, लेकिन भारत का रुतबा ऊंचा रहना चाहिए.'

11:03 AM

Opposition Meeting: खरगे के दफ्तर में विपक्षी सांसदों की मीटिंग

आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में विपक्ष के नेता, राज्यसभा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में INDIA ब्लॉक फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई. मीटिंग में लोकसभा LoP राहुल गांधी भी मौजूद थे.

11:00 AM

Parliament Live: भाजपा महिला सांसदों ने की शिकायत

दिल्ली: महिला BJP MPs के LS स्पीकर को लिखे लेटर पर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कहा,'BJP MPs, खासकर महिला MPs ने कांग्रेस MPs के बर्ताव के खिलाफ लोकसभा स्पीकर से कड़ी शिकायत की है. कांग्रेस MPs ट्रेजरी साइड में चले गए. उन्होंने वह बेंच पार की जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं और वे ट्रेजरी साइड की तरफ चले गए और उन्होंने लगभग पूरे एरिया को घेर लिया. हमें अपने BJP NDA MPs को कंट्रोल करना पड़ा. कांग्रेस MPs के इस बर्ताव से BJP महिला MPs बहुत गुस्सा हो गईं. हमने अपने MPs को हाथापाई करने से रोका. फिर ये MPs स्पीकर के चैंबर में गए और स्पीकर को धमकाया. BJP महिला MPs ने शिकायत दर्ज कराई है. देखते हैं स्पीकर क्या एक्शन लेते हैं और आगे क्या कदम उठाते हैं.'

10:46 AM

Parliament Session Live: इंडिया-U.S. ट्रेड डील फ्रेमवर्क पर चर्चा की मांग की

कांग्रेस MP मनीष तिवारी ने मंगलवार को लोकसभा में एक एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया, जिसमें इंडिया-यूनाइटेड स्टेट्स इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क पर चर्चा की मांग की गई.

कांग्रेस नेता ने इंडिया के रशियन तेल खरीदने और U.S. एग्रीकल्चरल गुड्स पर टैरिफ में छूट पर चिंता जताई. उन्होंने लिखा,'मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह हाउस इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट पर USA-इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट और व्हाइट हाउस के हालिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पैदा हुई गंभीर चिंताओं पर विचार करने के लिए क्वेश्चन आवर, जीरो आवर और दिन के सभी दूसरे लिस्टेड बिजनेस को सस्पेंड कर दे.'

नोटिस में कहा गया,'आरोप है कि रशियन तेल खरीदने और एग्रीकल्चर से जुड़ी छूट से जुड़े कमिटमेंट किए गए होंगे. ऐसे कदम इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, किसानों के हितों और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर सवाल उठाते हैं. इसलिए मैं सरकार से तुरंत स्टेटमेंट देने और पार्लियामेंट में पूरी चर्चा की इजाजत देने का आग्रह करता हूं.'

Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

