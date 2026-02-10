Parliament Session LIVE: या तो नरवणें झूठ बोल रहे हैं या फिर पेंगुइन... राहुल ने कहा मुझे पूर्व आर्मी चीफ ज्यादा भरोसा

Parliament Budget Session Live Updates: संसद के दोनों सदनों में मंगलवार को यूनियन बजट 2026-27 पर आम चर्चा होनी है. संसद का ऊपरी सदन बजट पर चर्चा फिर से शुरू करेगा, जबकि विपक्ष और सत्ताधारी पार्टियों के बीच गतिरोध के बाद निचले सदन में बहस शुरू होने की संभावना है. कामकाज की लिस्ट के मुताबिक लोकसभा में MP आजाद कीर्ति झा और रॉबर्ट ब्रूस सी केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स पर स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट पेश करेंगे.

इससे पहले सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पूर्व आर्मी चीफ एनएन नरवणे की 'अनपब्लिश्ड किताब' में एक रेफरेंस के बारे में बोलने के इरादे पर गतिरोध जारी रहा और विपक्ष के सदस्यों और ट्रेजरी बेंच के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी रहा. इसके अलावा राज्यसभा में यूनियन बजट पर बहस हुई. बहस शुरू करते हुए, पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर और कांग्रेस लीडर पी चिदंबरम ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह 'कंजूस है, पिछले साल को भूल गई है' और लोगों की यादों से गायब हो जाएगी. चिदंबरम ने इकोनॉमिक सर्वे में लिस्टेड कई चैलेंज पर जोर दिया.