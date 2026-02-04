Aaj ki Taza Khabar: SIR मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

Parliament Budget Session Day 6 Live Updats: आज बजट सत्र का छठा दिन है, आज भी सदन में हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेकर सीएम ममता बनर्जी की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई होगी.
Parliament Budget Session 2026 Day 6 Live Updates: लोकसभा में बजट सत्र चल रहा है, मंगलवार को सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया. मंगलवार को सदन की कार्यवाही में बाधा डालने और चेयर की ओर कागज फेंकने के आरोप में 8 विपक्षी सांसदों को बजट सत्र के शेष समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, आज फिर हंगामे के आसार दिख रहे हैं. इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई होगी. बजट सत्र 2026 और भारत-अमेरिका टैरिफ डील, पश्चिम बंगाल समेत देश-दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप पढ़ते रहिए जी न्यूज का लाइव ब्लाग.
'ये बयान ठीक नहीं है'
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, "उन्हें जो कॉपी देना है वे दे सकते हैं. इस तरह की भूमिका रखना ठीक नहीं है. राहुल गांधी का बयान ठीक नहीं है. विपक्ष के नेता के नाते उन्हें ऐसा बयान नहीं करना चाहिए. नरेंद्र मोदी सदन में आएंगे नरेंद्र मोदी अपना भाषण देंगे.
क्या बोले रवनीत सिंह बिट्टू?
केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, "ये सिख को हमेशा निशाना बनाते रहे हैं, उसी तरीके से आज वे शब्द बोले. बाकी सांसद थे किसी ने कुछ नहीं कहा..
केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, "ये सिख को हमेशा निशाना बनाते रहे हैं, उसी तरीके से आज वे शब्द बोले। बाकी सांसद थे किसी ने कुछ नहीं कहा। हम सहकर्मी हैं रोज मिलते हैं लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा... राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं पता नहीं आज उन्हें क्या हुआ… https://t.co/eL61hsgbFn pic.twitter.com/Oakf9xXRFN
क्या बोले दिल्ली सरकार में मंत्री
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "सदन में एक सिख मंत्री के खिलाफ जिस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल किया गया मैं इसकी निंदा करता हूं. राहुल गांधी जी अगर कोई गद्दार है तो वे आप है सिख सरदार है वे कभी गद्दार नहीं हो सकता. सिखों के प्रति आपके शब्दों को बोलना दर्शाता है कि कांग्रेस की मानसिकता में आज भी बदलाव नहीं है, गद्दार गांधी परिवार है जिन्होंने दरबार साहिब पर तोप से हमला किया.
'बड़े मकसद के लिए लड़ रही हैं'
सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में खुद जाकर कहा कि वह राज्य की हैं और बेंच की मेहरबानी के लिए शुक्रगुजार हैं. उन्होंने कहा कि जब न्याय “बंद दरवाजों के पीछे रो रहा हो,” तो ऐसा लगता है कि कहीं न्याय नहीं मिल रहा है. CM ने कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग को छह चिट्ठियां लिखी गई हैं. खुद को “बंधुआ मजदूर” बताते हुए उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि वह अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े मकसद के लिए लड़ रही हैं.
एजेंट रखने की भी इजाज़त थी
पश्चिम बंगाल SIR मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भारत के चुनाव आयोग की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने कहा कि सभी नोटिस में कारण बताए गए हैं और संबंधित लोगों को ऑथराइज़्ड एजेंट रखने की भी इजाज़त थी. सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने जवाब में चुनाव आयोग को उन सभी नोटिस को वापस लेने का निर्देश देने की मांग की जो सिर्फ़ नाम में अंतर से जुड़े हैं.
Parliament Budget Session Live: पीएम मोदी हैं तैयार
LJP(रामविलास) सांसद राजेश वर्मा ने कहा, "प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं. देश की सुरक्षा में खड़े जवानों के मनोबल को नीचा दिखाने का काम यदि विपक्ष के नेता करें. सदन को चलने ना दें, हम सांसदों को अपनी बात रखने का मौका ना दें. क्या इस तरीके से सदन चलने की बात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करते हैं.
Parliament Budget Session Live: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है
सपा की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जिस तरह से संसद में विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है, अगर विपक्ष चाह है कि USA के साथ जो डील हुई है उसपर बात होनी चाहिए. कृषि और डेयरी उत्पाद का आयात आप जीरो टैरिफ पर कर रहें, आपने ऐसे कदम क्यों उठाया है. अगर हम रूस से सस्ता पेट्रोल ले रहे थे वो क्यों बंद हो रहा है.
Parliament Budget Session Live: भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर क्या बोले पीयूष गोयल?
केंद्रीय वाणिज्य एंव उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों के हितों को देखते हुए स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम परिणाम सुनिश्चित करना चाहेंगे. भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है, अमेरिकी पक्ष के भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो उनके दृष्टिकोण से संवेदनशील थे. 1 साल तक चली कई दौर के विचार विमर्श के बाद व्यापार समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में सफल रहे. यह समझौता विशेष रूप से श्रम प्रदान क्षेत्रों और विनिर्माण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है. खाद और कृषि क्षेत्र में भारत की संवेदनशीलता का पूर्ण ध्यान रखा गया है.
Parliament Budget Session Live: राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को कहा गद्दार
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री (MoS) रवनीत सिंह बिट्टू के बीच बुधवार को संसद के बाहर कहासुनी हो गई, जिसमें लोकसभा LoP ने बिट्टू को गद्दार कहा. राहुल गांधी का "देशद्रोही" वाला तंज तब आया जब रवनीत बिट्टू ने 2024 में कांग्रेस छोड़कर BJP का दामन थाम लिया. गांधी ने कहा, यहां एक गद्दार चल रहा है, चेहरा देखो, कांग्रेस नेता ने उनसे हाथ मिलाने की पेशकश करते हुए कहा, "नमस्ते, भाई, मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, तुम वापस (कांग्रेस में) आ जाओगे.
Parliament Budget Session Live: क्या बोले कांग्रेस सांसद
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि जिस तरीके से US डील हुई है, उसपर वो चर्चा नहीं करना चाहते. सदन के माध्यम से ही तो देश जानेगा की क्या हुआ है। जवाब कौन देगा? हमें लोकतंत्र ने एक ही जगह दी है और वो है संसद, तो हम संसद में ही यह सवाल पूछ सकते हैं लेकिन उनके पास जवाब नहीं है, वो चर्चा से भाग रहे हैं.
Parliament Budget Session Live: कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बुधवार को लोकसभा में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया. इसके लिए उन्होंने लोकसभा के महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव को एक पत्र लिखा है. उन्होंने सदन के कामकाज को स्थगित करने के प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति मांगी है. उनका कहना है कि यह प्रस्ताव एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर सार्वजनिक मामले से संबंधित है, जिसे संसद में शीघ्र चर्चा की आवश्यकता है. इसके अलावा लिखा कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन प्रश्नकाल, शून्यकाल और दिन के अन्य सभी सूचीबद्ध कार्यवाहियों को स्थगित कर दे ताकि एक अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे पर विचार किया जा सके, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से जारी किया गया कथित बयान, जिसमें दावा किया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री सहमत हो गए हैं.
Parliament Budget Session Live: सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं...
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं. स्पीकर ने कहा कि किताब नहीं है. देश के हर युवा को देखना चाहिए कि किताब है. ये नरवणे जी की किताब है जिसमें उन्होंने पूरा लिखा है. मुख्य बात वही है जो PM ने कहा - "जो उचित समझो वो करो". जब (पूर्व) आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि चीनी टैंक कैलाश रिज तक पहुंच गए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? पहले, राजनाथ सिंह ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया. उन्होंने जयशंकर जी, NSA और राजनाथ सिंह से पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. फिर उन्होंने एक बार फिर राजनाथ सिंह को फोन किया. राजनाथ सिंह ने उनसे कहा कि वह 'टॉप' से पूछेंगे. 'टॉप' का स्टैंडिंग ऑर्डर था कि अगर चीनी सेना आती है, तो हमें बिना इजाज़त के उन पर गोली नहीं चलानी चाहिए. नरवणे जी और हमारी सेना उन टैंकों पर गोली चलाना चाहती थी क्योंकि वे हमारे इलाके में घुस गए थे. नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि "जो उचित समझो वो करो. इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की; उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि जो मन करे वो करो क्योंकि "यह मेरे बस की बात नहीं है. नरवणे जी लिखते हैं, 'मुझे सच में बहुत अकेला महसूस हुआ, पूरे सिस्टम ने मुझे छोड़ दिया था.
ये बहुत शर्मनाक है...
विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा, "उनके व्यवहार की जितनी निंदा की जाए कम है. इस तरह का व्यवहार अगर एक सांसद करें तो बहुत शर्मनाक है.
टेबल पर चढ़कर कर रहे थे नारेबाजी
भाजपा सांसद शशांक मणि ने 8 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि वो हमारे संसद के सेक्रेटरी जनरल की टेबल पर चढ़कर नारेबाजी कर रहे थे. यह निंदनीय है, जो उनपर कार्रवाई की गई है वो सही है. इस प्रकार से कोई और भी करेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि अध्यक्ष इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे.
Parliament Budget Session Live: विपक्षी सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन
कांग्रेस सांसदों ने संसद की सीढ़ियों पर 'PM इज कॉम्प्रोमाइजड' पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया. कल विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर मीडिया से बात करते हुए यही आरोप लगाया था.
कांग्रेस सांसदों ने संसद की सीढ़ियों पर 'PM इज कॉम्प्रोमाइजड' पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कल विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर मीडिया से बात करते हुए यही आरोप लगाया था।

लोकसभा सांसद गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, अमरिंदर…
लोकसभा सांसद गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, अमरिंदर… pic.twitter.com/sFICFVENNT
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 4, 2026
SIR को लेकर बोले भाजपा सांसद
SIR को लेकर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि ममता जी को अपनी हार साफ दिखाई पड़ रही है और वे यह भी जानती है कि उनकी जो बयानबाजी है, उनके जो आरोप हैं वो निरर्थक हैं. SIR आजादी के बाद से चला आ रहा है. यह एक पारदर्शी व्यवस्था है. जितने वांछित मतदाता हैं, यह उनके नाम के नामांकन की प्रक्रिया है.
Parliament Budget Session Live: प्रियंका गांधी ने कही ये बात
बजट सत्र को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "हर सत्र में हम यही देख रहे हैं. मैं उनसे (राहुल गांधी से) बिलकुल सहमत हूं, वो क्या कर रहे हैं, वो पब्लिश सोर्स से कोट कर रहे हैं.तो बोलने में क्या हर्ज है?. यह सिर्फ विपक्ष के नेता को बोलने न देने का मामला नहीं है, यह लोकतंत्र और संसद के काम करने के तरीके का एक बुनियादी मुद्दा है. संसद लोकतंत्र का मंदिर है और इसमें पूरे देश की आस्था है. लोकतंत्र का मतलब है कि जो भी है उसपर चर्चा की जानी चाहिए और यह परंपरा रही है. अगर कोई अपना पक्ष रख रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? वो डर रहे हैं कि क्या बाते सामने आने वाली हैं. उन्होंने किताब को प्रकाशित नहीं होने दिया. किताब में ऐसी चीजें लिखी हैं जो दिखाती हैं कि संकट के समय में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और हमारे शीर्ष नेतृत्व की क्या प्रतिक्रिया रही. यह उनकी सरकार के चरित्र को दिखाता है कि जब देश पर हमला हो रहा है और चीनी सैनिक हमारी सीमा पर आ रहे हैं, तो वे कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
गिरिराज सिंह ने साधा राहुल गांधी पर निशाना
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला काम सदन के अंदर हुआ है. राहुल गांधी ने समझ लिया कि ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है. देश के खिलाफ बोलना कभी सकारात्मक सोच का काम नहीं करना. राहुल गांधी के नेतृत्व में देश के खिलाफ एक साजिश के तहत ये हुआ है.
West Bengal SIR: SIR पर बोले PDP विधायक वहीद पारा
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर PDP विधायक वहीद पारा ने कहा, "वोट चोरी का मसला है. SIR के मसले पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पारदर्शिता की जरूरत है, ये एक जायज मुद्दा है. आकड़े बदल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस पर हस्तक्षेप कर सकता है.
West Bengal SIR: कांग्रेस करेगी विरोध
जम्मू-कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि SIR हर डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए चिंता का विषय है और लोकतंत्र के लिए भी यह एक चिंता का विषय है, हमने पहले भी कहा है कि अगर जम्मू-कश्मीर की तरफ भी उनका रुख इस बारे में हुआ, तो कांग्रेस उसका खुलकर और सख्ती से विरोध करेगी.
प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया समर्थन
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के SIR मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पेश होने पर शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "जिस तरीके से चुनावी राज्यों में SIR लागू किया जा रहा है वो एकतरफा हो रहा है, चुनाव आयोग भाजपा के अंतर्गत जो भाजपा चाहती है वो काम कर रहा है. पहले ED, IT, CBI तो काम कर ही रहे थे। अब चुनाव आयोग भी इसमें जुड़ चुका है. मैं ममता बनर्जी का पूरा समर्थन करती हूं वे लीगल लड़ाई लड़ रही हैं.
सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के घर से सुप्रीम कोर्ट के लिए रवाना हुईं हैं. सुप्रीम कोर्ट SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) मामले की सुनवाई करेगा और मुख्यमंत्री इस सिलसिले में कोर्ट में पेश होंगी.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के घर से सुप्रीम कोर्ट के लिए रवाना हुईं। सुप्रीम कोर्ट SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) मामले की सुनवाई करेगा और मुख्यमंत्री इस सिलसिले में कोर्ट में पेश होंगी।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 4, 2026
SIR को लेकर बोले सपा प्रमुख
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "जो SIR चल रहा है, चिंता इस बात की है कि भाजपा इसमें शामिल है और वो जिसका वोट कटवाना चाहते हैं, वो कटवाते हैं. जिसका वोट वो जुड़वाना चाहते हैं, वो जुड़वाते हैं. अगर हम कोई शिकायत करना चाहते हैं तो चुनाव आयोग उसको नजरअंदाज कर रहा है. चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और उनकी जिम्मेदारी है कि वोट ज्यादा से ज्यादा बनें. चुनाव आयोग के लोगों का जिस तरह का व्यवहार है, उससे ऐसा लगता है कि वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं.
भाजपा प्रवक्ता की मां को मारी टक्कर
महाराष्ट्र के पुणे में भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की मां को किसी अज्ञात कार चालक ने टक्कर मार दी. इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं, घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. शहजाद पूनावाला ने इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी, उन्होंने फेसबुक पर लिखा, "एक इंसान ने जानबूझकर मेरी मां के ऊपर अपनी कार चढ़ा दी, उन्हें गंभीर रूप से घायल छोड़कर भाग गया, उनकी सर्जरी होने वाली है, कृपया मेरी मां के लिए प्रार्थना करें.
Parliament Budget Session Live: बजट सत्र का छठा दिन
आज बजट सत्र का छठा दिन है, कल सदन की कार्यवाही के दौरान हंगामा देखा गया था. जिसके बाद सदन की कार्यवाही में बाधा डालने और चेयर की ओर कागज फेंकने के आरोप में 8 विपक्षी सांसदों को बजट सत्र के शेष समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया था. आज फिर से हंगामे के आसार हैं.
