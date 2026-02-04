Aaj ki Taza Khabar: SIR मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

Parliament Budget Session 2026 Day 6 Live Updates: लोकसभा में बजट सत्र चल रहा है, मंगलवार को सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया. मंगलवार को सदन की कार्यवाही में बाधा डालने और चेयर की ओर कागज फेंकने के आरोप में 8 विपक्षी सांसदों को बजट सत्र के शेष समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, आज फिर हंगामे के आसार दिख रहे हैं. इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई होगी. बजट सत्र 2026 और भारत-अमेरिका टैरिफ डील, पश्चिम बंगाल समेत देश-दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप पढ़ते रहिए जी न्यूज का लाइव ब्लाग.

