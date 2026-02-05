Parliament Budget Session (Day 7) Live: 'एक के कमजोर होते ही कमजोर हो जाता है दूसरा पिलर...', राज्यसभा में गूंजा लोकसभा का मुद्दा, जयराम रमेश ने खड़े किए सवाल

Parliament Budget Session (Day 7) Live Updates: आज बजट सत्र का सातवां दिन है, आज पीएम मोदी राज्यसभा में बोल सकते हैं. वहीं विपक्षी सांसदों ने बैठक बुलाई है. सदन की कार्यवाही से लेकर देश-दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए पढ़ते रहें जी न्यूज का लाइव ब्लाग.
Trending Photos
Parliament Budget Session 2026 Day 7 Live Updates: लोकसभा में बजट सत्र चल रहा है, बुधवार को लोकसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा देखा गया, जिसकी वजह से 2 बजे तक कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था. आज राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी बोलेंगे. वहीं विपक्षी दलों ने संसद भवन में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में बैठक बुलाई है. लोकसभा में कल पीएम जब बोल रहे थे तो उन्हें विपक्षी महिला सांसदों ने घेर लिया था. ऐसे में आज राज्यसभा में भी हंगामे के आसार दिख रहे हैं. देश-दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप पढ़ते रहिए जी न्यूज का लाइव ब्लाग.
Parliament Budget Session Live: नहीं दिया गया स्पष्टीकरण
भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, "डील पर सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है. यह भी साफ नहीं है कि हमारे किसानों के हितों की रक्षा होगी या नहीं. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा, "अब जब छपी हुई किताब पेश की जा रही है, तो उन्हें ऐसा करने देना चाहिए. हर सांसद को संसद में अपनी बात कहने का हक है.
Parliament Budget Session Live: शब्दावली की है कमी
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा के 'अबोध बालक' शब्द का इस्तेमाल करने पर राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, "जे.पी. नड्डा आलोचना के लिए बेहतर शब्द चुन सकते थे लेकिन मैं समझता हूं कि शब्दावली की कमी राजनीतिक संकीर्णता का परिचायक है.
Parliament Budget Session Live: तैयार है पहला हिस्सा
अमेरिका-भारत व्यापार समझौते पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "द्विपक्षीय व्यापार समझौते का पहला हिस्सा लगभग तैयार है. हमें उम्मीद है कि अगले 4-5 दिनों में एक जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन हो जाएंगे. जॉइंट स्टेटमेंट के बाद एक औपचारिक समझौता होगा, जिस पर मार्च के बीच में साइन किए जाएंगे. जॉइंट स्टेटमेंट के बाद, अमेरिका टैरिफ को 18 प्रतिशत तक कम करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेगा.
Parliament Budget Session Live: मिलनी चाहिए इजाजत
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, "विपक्ष के नेता को बोलने की इजाज़त मिलनी चाहिए और इससे भी बड़ी बात यह है कि वे जो कह रहे हैं, वो पहले से ही पब्लिक डोमेन में है. वे बस अपनी बात रखना चाहते थे, इतना बड़ा ऑब्जेक्शन उठाकर और उन्हें बोलने न देकर, एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी गई है.
Parliament Budget Session Live:'आपस में जुड़े हुए पिलर हैं'
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट के दो आपस में जुड़े हुए पिलर हैं. जब एक को कमज़ोर किया जाता है तो दूसरा कमज़ोर हो जाता है. लोकसभा में विपक्ष के नेता को पिछले चार दिनों से बोलने से रोका जा रहा है. राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने आज सदन में यह मुद्दा उठाया. राज्यसभा में विपक्ष के सभी MP विरोध में वॉकआउट कर गए.
Parliament Budget Session Live: नहीं करना चाहिए ऐसे शब्दों का प्रयोग
भाजपा सांसद नरेश बंसल ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर कहा, कि राहुल गांधी को इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था. अगर वो ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करते को रवनीत सिंह बिट्टू को भी जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ती लेकिन उन्होंने कुछ कहा है तो फिर कुछ सुनना भी पड़ेगा. उन्होंने आगे कहा, "कांग्रेस का लोकतंत्र में निम्न स्तर का आचरण है, जो उसकी मानसिकता का दिखाता है कि वो अपनी सब बात कहते हैं लेकिन दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते, उनके सांसद अपनी बात पूरी तरह से कहते हैं और हम सब उनकी बात सुनते हैं लेकिन जब हमारी ओर से उत्तर दिया जाता है तो हल्ला करके वॉकआउट कर देते हैं. उनमें सुनने की क्षमता नहीं है यह लोकतंत्र के लिए हानिकारक है.
Parliament Budget Session Live: किस चीज से डर रहे हैं वो
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा के 'अबोध बालक' शब्द का इस्तेमाल करने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "उनको बोलने देना चाहिए. किस चीज से डर रहे हैं? कि वे किसी किताब से कुछ कोट करेंगे? या एपस्टीन फाइल से डर रहे हैं? या हम उनको इस डील (अमेरिका-भारत व्यापार समझौते) को लेकर कटघरे में खड़ा कर देंगे जिससे सारे किसानों की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है?
Parliament Budget Session Live: तमिलनाडु के मंत्री के बयान पर बोले चिराग पासवान
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तमिलनाडु के मंत्री एम.आर.के. पन्नीरसेल्वम के बयान पर कहा कि कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और जिनकी राजनीति सिर्फ बांटों और शासन करो पर चलती है. बांटने का काम कभी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर. ऐसे में NDA गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सिर्फ एक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है कि सबका साथ, सबका विकास. अब जिनती योजनाओं का, नीतियों का निर्माण होता है, उसका आधार सिर्फ देश की आबादी होती है. उन्होंने आगे कहा, "आप अपनी बातों को रखिए, इसपर कोई ऐतराज नहीं है लेकिन मर्यादा में रहकर अपनी बात रखें। आप कड़े से कड़ा प्रहार भी मर्यादित भाषा में कर सकते हैं.
ओडिशा में पटरी से उतरी ट्रेन
ओडिशा: जखापुरा स्टेशन के पास चेन्नई सेंट्रल-न्यू जलपाईगुड़ी SF एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई। इसमें कोई घायल नहीं हुआ और न ही किसी की जान गई। pic.twitter.com/a0B0C22N34
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 5, 2026
Parliament Budget Session Live: 'मैं जखीरा लेकर आया हूं'
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि स्पीकर तय करेंगे कि मैंने कौन सा नियम तोड़ा है, मैं राहुल गांधी नहीं हूं इसलिए स्पीकर के चेतावनी देने के बाद भी मैं चिल्लाता नहीं रहूंगा. हो सकता है कि उन्हें स्पीकर के लिए कोई सम्मान न हो लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते जो स्पीकर तय करेंगे वो हमें मान्य होगा. अगर स्पीकर को लगता है कि मुझे सदन से बाहर भेज देना चाहिए, तो मैं बाहर चला जाऊंगा, मैं धरने पर नहीं बैठूंगा. आज फिर मैं जखीरा लेकर आया हूं.
Parliament Budget Session Live: राज्यसभा में उठा लोकसभा का मुद्दा
राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, आज हम सभी उम्मीद करते हैं कि सभी सांसद सदन के नियमों और परंपराओं का पालन करेंगे. सभी सांसद आज प्रधानमंत्री का भाषण सुनने का इंतजार कर रहे हैं. आपके लोकसभा में विपक्ष के नेता सदन के नियमों का पालन नहीं करते.
Parliament Budget Session Live: क्या बोले मल्लिकार्जुन खरगे
राज्यसभा में बोलते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा है. लोकसभा में विपक्ष के नेता देश के हितों पर बोलना चाहते थे लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया, आप इस तरह से सदन कैसे चला सकते हैं? इसपर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा, "विपक्ष के नेता को पता होना चाहिए कि लोकसभा की कार्यवाही पर राज्यसभा में चर्चा नहीं की जा सकती.
Parliament Budget Session Live: क्या बोले भाजपा सांसद
भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, "संसद में महिला सांसदों को कांग्रेस के राजनेता आगे कर देते हैं और वे देश के प्रधानमंत्री का रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं. आप प्रधानमंत्री का नहीं देश के विकास का रास्ता रोक रहे हैं. जनता के प्रति जवाबदेही से आप बच रहे हैं.
शुरू हुई विपक्षी सांसदों की बैठक
दिल्ली | संसद भवन में INDIA ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की बैठक जारी है।
AHindinews) February 5, 2026
Parliament Budget Session Live: राहुल गांधी पर क्या बोले भाजपा सांसद
केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, "दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष केंद्र सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री को गद्दार कहकर संबोधित करते हैं. इससे समझ आता है कि राहुल गांधी के संस्कार कैसे हैं। राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं.
भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी
भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "हमें अमेरिका निर्यात पर 18% टैक्स देना पड़ेगा लेकिन अमेरिका पर भारत में निर्यात पर जीरो टैक्स लगेगा. ट्रेड डील समान शर्तों पर होनी चाहिए, ये डील असमान और अनुचित है और ट्रंप के आदेश के अनुसार की जा रही है.
Parliament Budget Session Live: राज्यसभा में बोलेंगे पीएम मोदी
आज राज्यसभा में पीएम मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे. इससे पहले विपक्षी दलों ने संसद भवन में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में बैठक बुलाई है. लोकसभा में कल पीएम जब बोल रहे थे तो उन्हें विपक्षी महिला सांसदों ने घेर लिया था. ऐसे में आज राज्यसभा में भी हंगामे के आसार दिख रहे हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.