Parliament Budget Session (Day 7) Live: 'एक के कमजोर होते ही कमजोर हो जाता है दूसरा पिलर...', राज्यसभा में गूंजा लोकसभा का मुद्दा, जयराम रमेश ने खड़े किए सवाल

Parliament Budget Session 2026 Day 7 Live Updates: लोकसभा में बजट सत्र चल रहा है, बुधवार को लोकसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा देखा गया, जिसकी वजह से 2 बजे तक कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था. आज राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी बोलेंगे. वहीं विपक्षी दलों ने संसद भवन में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में बैठक बुलाई है. लोकसभा में कल पीएम जब बोल रहे थे तो उन्हें विपक्षी महिला सांसदों ने घेर लिया था. ऐसे में आज राज्यसभा में भी हंगामे के आसार दिख रहे हैं. देश-दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप पढ़ते रहिए जी न्यूज का लाइव ब्लाग.

