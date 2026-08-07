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Monsoon Session (Day 15) Live Updates: लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित, राज्यसभा में विपक्षी सासंदों का भारी हंगामा

Parliament Monsoon Session Day 15 LIVE updates: संसद के मानसून सत्र में विपक्ष का भारी हंगामा देखने को मिल रहा है. विपक्षी सांसद पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की संसद में गैरमौजूदगी को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं. आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं. संसद की कार्यवाही की पल-पल की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए...

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 07, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:02 PM IST
Monsoon Session (Day 15) Live Updates: लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित, राज्यसभा में विपक्षी सासंदों का भारी हंगामा
07 August 2026 12:25 PM (IST)

क्यों नहीं सदन में आ रहे अमित शाह: कांग्रेस

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के पतन के संकेत हैं. चेयर ने भी इच्छा जताई है कि गृह मंत्री को सदन में आना चाहिए, लेकिन चेयर के अनुरोध के बावजूद जिस तरह से वे नहीं आ रहे हैं, वह बहुत चिंता का विषय है. लोकतांत्रिक मर्यादा की सारी हदें पार हो गई हैं. आज भी गृह मंत्री नहीं आए. यह उनके लिए तय दिन था, फिर भी वे शामिल नहीं हुए. ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री सदन की ओर देखना ही नहीं चाहते. यह सब भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है. यह अनुच्छेद 75 के खिलाफ है. उन सभी को सदन में आना चाहिए. 

07 August 2026 11:42 AM (IST)

लोकसभा में विपक्ष का हंगमा...

लोकसभा में विपक्ष का हंगमा

दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने भारी हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर ने सोमवार तक लोकसभा को स्थगित कर दिया. 

07 August 2026 11:42 AM (IST)

विपक्ष के हंगामे पर बोले क्या बोले किरेन रिजिजू? ...

विपक्ष के हंगामे पर बोले क्या बोले किरेन रिजिजू? 

राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच किरेन रिरिजू का बयान सामने आया है. राज्यसभा में कांग्रेस समेत विपक्षी सांसदों पर निशाना साधते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि आप लोग हंगामा करके चले जाते हो. गृहमंत्री दिनभर संसद में ही रहते हैं. 

07 August 2026 11:36 AM (IST)

विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन ...

विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन 

विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. यह विरोध 20 जुलाई को CJP प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 'पुलिस कार्रवाई' और अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मुद्दे को लेकर किया गया.

07 August 2026 11:05 AM (IST)

लोकसभा की कार्यवाही स्थगित...

लोकसभा की कार्यवाही स्थगित

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने के बाद विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया. 

07 August 2026 10:53 AM (IST)

रांची में छात्रों के प्रदर्शन पर क्या बोले JMM सांसद...

रांची में छात्रों के प्रदर्शन पर क्या बोले JMM सांसद

JMM सांसद महुआ माजी ने छात्रों के विरोध-प्रदर्शन और जेन-जी पर मोहन भागवत की टिप्पणियों पर कहा कि उन्होंने सही कहा है कि हर सरकार को (छात्रों की बात)सुननी चाहिए और हमारी सरकार सुन भी रही है. आपको याद होगा कि यहां जब जेन-जी ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था तो केंद्र सरकार के द्वारा 25-30 दिनों तक उनकी बात भी नहीं सुनी गई थी, लेकिन हमारे राज्य में, झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही दिन से छात्रों की बातों को सुनकर चेयरमैन का इस्तीफा लिया, CID की जांच शुरू हुई, इतनी गिरफ्तारियां हुईं. वहां की सरकार बहुत गंभीर है और वो सरकार छात्रों के साथ न्याय चाहती है.

07 August 2026 10:52 AM (IST)

मोहन भागवत के बयान पर क्या बोले उमर अब्दुल्ला? ...

मोहन भागवत के बयान पर क्या बोले उमर अब्दुल्ला? 

जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुला ने कहा कि मोहन भागवत ने कोई ऐसी बात नहीं की जो सच्चाई नहीं है। जेन-जी ने जो प्रदर्शन किया, वो अपने अधिकारों और हक के लिए किया। उनकी एक भी बात देश के खिलाफ नहीं थी, देश की सरकार के खिलाफ जरूर थी और अच्छी बात ये है कि मोहन भागवत ने इस अंतर को मान लिया। शासन या सरकार का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं है। अकसर सरकार का विरोध करना देश के लिए फायदेमंद रहता है क्योंकि गलतियों को इससे ठीक किया जाता है.

07 August 2026 10:50 AM (IST)

NCPI और शिवसेना सांसदों संग पीएम मोदी ने किया नाश्ता ...

NCPI और शिवसेना सांसदों संग पीएम मोदी ने किया नाश्ता 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिवसेना और NCPI के सांसदों ने नाश्ता किया.  इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने नए सांसदों को गुरुमंत्र देते हुए कहा कि अपने क्षेत्र की समस्या का निवारण करें. इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि संसद की कार्रवाई में शामिल जरूर हों और डिबेट में बढ़चढ़ कर हिस्सा लें. पीएम ने कहा कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को संसद में उठाएं.  

07 August 2026 10:40 AM (IST)

संसद परिसर में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन ...

संसद परिसर में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन 

विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. यह विरोध 20 जुलाई को CJP प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 'पुलिस कार्रवाई' और अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मुद्दे को लेकर किया गया. पिछले कई दिनों से विपक्षी सांसद संसद परिसर में विरोध कर रहे हैं. 

07 August 2026 09:58 AM (IST)

राहुल गांधी पर नाराज दिखे कार्यकर्ता...

राहुल गांधी पर नाराज दिखे कार्यकर्ता

दिल्ली पुलिस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे साधुओं समेत कई लोगों को हिरासत में लिया है. प्रदर्शनकारियों में शामिल एक महिला ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी को कोसती हूं. हमने छप्पन साल तक इस पार्टी के लिए अपना खून-पसीना बहाया और अब यह हमें बाहर करवा रही है. राहुल गांधी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए.

 

07 August 2026 09:56 AM (IST)

हिरासत में लिए गए साधु-संत ...

हिरासत में लिए गए साधु-संत 

राहुल गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शन करने आए साधु-संतों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. 

07 August 2026 09:36 AM (IST)

राहुल गांधी के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा...

राहुल गांधी के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है. यहां पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. साधु-सतों ने उनके घर के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को टाइट किया गया है. बताया जा रहा है कि सनातन के अपमान के खिलाफ राहुल गांधी के घर के बाहर साधु-संत प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे.

07 August 2026 09:36 AM (IST)

राहुल गांधी के घर के बार बढ़ाई गई सुरक्षा...

राहुल गांधी के घर के बार बढ़ाई गई सुरक्षा

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है. यहां पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. साधु-सतों ने उनके घर के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को टाइट किया गया है. बताया जा रहा है कि सनातन के अपमान के खिलाफ राहुल गांधी के घर के बाहर साधु-संत प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे.

07 August 2026 09:32 AM (IST)

मनीष तिवारी ने लोकसभा में दिया नोटिस...

मनीष तिवारी ने लोकसभा में दिया नोटिस

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में 'स्थगन प्रस्ताव' का नोटिस दिया है. इसका मकसद एक नए 'दल-बदल विरोधी कानून' के स्वरूप पर चर्चा करना है, जो अवसरवाद के कारण होने वाले बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल-बदल को रोके, खासकर उन मामलों में जहाँ कोई वास्तविक वैचारिक या नीतिगत मतभेद नहीं होते और साथ ही संसद और विधानसभाओं के अंदर और बाहर ईमानदार और आलोचनात्मक असहमति के लिए भी गुंजाइश बनाए रखे. 

07 August 2026 09:30 AM (IST)

नेशनल हैंडलूम डे पर पीएम का पोस्ट...

नेशनल हैंडलूम डे पर पीएम का पोस्ट

नेशनल हैंडलूम डे पर पीएम मोदी का ट्वीट सामने आया है. पीएम मोदी ने लिखा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (National Handloom Day) पर, हम भारत की समृद्ध और जीवंत हथकरघा विरासत का जश्न मना रहे हैं. हम अपने बुनकरों और कारीगरों के कौशल, रचनात्मकता और समर्पण को भी सलाम करते हैं. पीढ़ियों से, उन्होंने हमारी परंपराओं को संजोया और समृद्ध किया है. हमारी सरकार हथकरघा क्षेत्र का समर्थन करना जारी रखेगी, जो ग्रामीण सशक्तिकरण, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है. 

07 August 2026 08:51 AM (IST)

आज संसद में इन बिलों पर हो सकती है चर्चा ...

आज संसद में इन बिलों पर हो सकती है चर्चा 

संसद की कामकाज की संशोधिध सूची के अनुसार, लोकसभा में 'माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट (संशोधन) बिल, 2026' और 'अन्य कानून (संशोधन) बिल, 2026' पर चर्चा होने की संभावना है, जिसके बाद इसको पास कराने के लिए वोटिंग होगी. 

07 August 2026 08:49 AM (IST)

NCPI के सांसदों संग पीएम मोदी करेंगे नाश्ता ...

NCPI के सांसदों संग पीएम मोदी करेंगे नाश्ता 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनसीपीआई और उद्धव गुट से अलग होकर बीजेपी में शामिल होने वाले सांसदों से मुलाकात करेंगे. पीएम मोदी की ओर से इन सांसदों को विशेष तौर से नाश्तों पर बुलाया गया है. बता दें कि टीएमसी से बागी होने वाले 20 सांसदों ने खुद को NCPI में विलय कर लिया था. इन सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने की बात कही थी. 

07 August 2026 08:44 AM (IST)

13 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र ...

13 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र 

संसद का मानसून सत्र इस महीने की 13 अगस्त तक चलेगा. 20 जुलाई को शुरू हुए मानसून सत्र में एक भी दिन संसद सुचारु रुप से बिना हंगामे के नहीं चल सका है. 

07 August 2026 08:41 AM (IST)

संसद में आज भी हंगामे के आसार ...

संसद में आज भी हंगामे के आसार 

मानसून सत्र की शुरुआत से ही संसद की कार्यवाही भारी हंगामे की भेंट चढ़ी है. आज भी संसद के दोनों सदनों में गतिरोध देखने को मिल सकता है. 

07 August 2026 01:02 AM (IST)

राज्यसभा में खरगे और रिरिजू में तीखी ...

राज्यसभा में खरगे और रिरिजू में तीखी 

राज्यसभा में शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी और उनके बयान को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई. 

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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