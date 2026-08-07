/Monsoon Session (Day 15) Live Updates: लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित, राज्यसभा में विपक्षी सासंदों का भारी हंगामा

क्यों नहीं सदन में आ रहे अमित शाह: कांग्रेस
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के पतन के संकेत हैं. चेयर ने भी इच्छा जताई है कि गृह मंत्री को सदन में आना चाहिए, लेकिन चेयर के अनुरोध के बावजूद जिस तरह से वे नहीं आ रहे हैं, वह बहुत चिंता का विषय है. लोकतांत्रिक मर्यादा की सारी हदें पार हो गई हैं. आज भी गृह मंत्री नहीं आए. यह उनके लिए तय दिन था, फिर भी वे शामिल नहीं हुए. ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री सदन की ओर देखना ही नहीं चाहते. यह सब भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है. यह अनुच्छेद 75 के खिलाफ है. उन सभी को सदन में आना चाहिए.
#WATCH | Delhi | Congress MP Pramod Tiwari says, "These are signs of the Bharatiya Janata Party's decline. The Chair has also expressed the wish that the Home Minister should come to the House, but the manner in which he is not coming, despite the Chair's request, is a matter of… pic.twitter.com/E0S2tGrJoN
— ANI (@ANI) August 7, 2026
लोकसभा में विपक्ष का हंगमा
दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने भारी हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर ने सोमवार तक लोकसभा को स्थगित कर दिया.
विपक्ष के हंगामे पर बोले क्या बोले किरेन रिजिजू?
राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच किरेन रिरिजू का बयान सामने आया है. राज्यसभा में कांग्रेस समेत विपक्षी सांसदों पर निशाना साधते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि आप लोग हंगामा करके चले जाते हो. गृहमंत्री दिनभर संसद में ही रहते हैं.
विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन
विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. यह विरोध 20 जुलाई को CJP प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 'पुलिस कार्रवाई' और अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मुद्दे को लेकर किया गया.
लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने के बाद विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया.
रांची में छात्रों के प्रदर्शन पर क्या बोले JMM सांसद
JMM सांसद महुआ माजी ने छात्रों के विरोध-प्रदर्शन और जेन-जी पर मोहन भागवत की टिप्पणियों पर कहा कि उन्होंने सही कहा है कि हर सरकार को (छात्रों की बात)सुननी चाहिए और हमारी सरकार सुन भी रही है. आपको याद होगा कि यहां जब जेन-जी ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था तो केंद्र सरकार के द्वारा 25-30 दिनों तक उनकी बात भी नहीं सुनी गई थी, लेकिन हमारे राज्य में, झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही दिन से छात्रों की बातों को सुनकर चेयरमैन का इस्तीफा लिया, CID की जांच शुरू हुई, इतनी गिरफ्तारियां हुईं. वहां की सरकार बहुत गंभीर है और वो सरकार छात्रों के साथ न्याय चाहती है.
मोहन भागवत के बयान पर क्या बोले उमर अब्दुल्ला?
जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुला ने कहा कि मोहन भागवत ने कोई ऐसी बात नहीं की जो सच्चाई नहीं है। जेन-जी ने जो प्रदर्शन किया, वो अपने अधिकारों और हक के लिए किया। उनकी एक भी बात देश के खिलाफ नहीं थी, देश की सरकार के खिलाफ जरूर थी और अच्छी बात ये है कि मोहन भागवत ने इस अंतर को मान लिया। शासन या सरकार का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं है। अकसर सरकार का विरोध करना देश के लिए फायदेमंद रहता है क्योंकि गलतियों को इससे ठीक किया जाता है.
NCPI और शिवसेना सांसदों संग पीएम मोदी ने किया नाश्ता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिवसेना और NCPI के सांसदों ने नाश्ता किया. इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने नए सांसदों को गुरुमंत्र देते हुए कहा कि अपने क्षेत्र की समस्या का निवारण करें. इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि संसद की कार्रवाई में शामिल जरूर हों और डिबेट में बढ़चढ़ कर हिस्सा लें. पीएम ने कहा कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को संसद में उठाएं.
संसद परिसर में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन
विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. यह विरोध 20 जुलाई को CJP प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 'पुलिस कार्रवाई' और अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मुद्दे को लेकर किया गया. पिछले कई दिनों से विपक्षी सांसद संसद परिसर में विरोध कर रहे हैं.
राहुल गांधी पर नाराज दिखे कार्यकर्ता
दिल्ली पुलिस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे साधुओं समेत कई लोगों को हिरासत में लिया है. प्रदर्शनकारियों में शामिल एक महिला ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी को कोसती हूं. हमने छप्पन साल तक इस पार्टी के लिए अपना खून-पसीना बहाया और अब यह हमें बाहर करवा रही है. राहुल गांधी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए.
#WATCH | Delhi | One of the protestor says, "I curse the Congress party. We shed our blood and sweat for this party for fifty-six years, and now it is having us thrown out. Shame on you, Rahul Gandhi." pic.twitter.com/pdYE0bon9z
— ANI (@ANI) August 7, 2026
हिरासत में लिए गए साधु-संत
राहुल गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शन करने आए साधु-संतों को पुलिस ने हिरासत में लिया है.
#WATCH | Delhi Police detains people including sadhus protesting outside the residence of Lok Sabha LoP Rahul Gandhi. Further details awaited. pic.twitter.com/yV2NeS4YXa
— ANI (@ANI) August 7, 2026
राहुल गांधी के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है. यहां पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. साधु-सतों ने उनके घर के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को टाइट किया गया है. बताया जा रहा है कि सनातन के अपमान के खिलाफ राहुल गांधी के घर के बाहर साधु-संत प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे.
राहुल गांधी के घर के बार बढ़ाई गई सुरक्षा
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है. यहां पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. साधु-सतों ने उनके घर के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को टाइट किया गया है. बताया जा रहा है कि सनातन के अपमान के खिलाफ राहुल गांधी के घर के बाहर साधु-संत प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे.
मनीष तिवारी ने लोकसभा में दिया नोटिस
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में 'स्थगन प्रस्ताव' का नोटिस दिया है. इसका मकसद एक नए 'दल-बदल विरोधी कानून' के स्वरूप पर चर्चा करना है, जो अवसरवाद के कारण होने वाले बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल-बदल को रोके, खासकर उन मामलों में जहाँ कोई वास्तविक वैचारिक या नीतिगत मतभेद नहीं होते और साथ ही संसद और विधानसभाओं के अंदर और बाहर ईमानदार और आलोचनात्मक असहमति के लिए भी गुंजाइश बनाए रखे.
Monsoon session of Parliament | Congress MP Manish Tewari gives Adjournment Motion notice in Lok Sabha "to discuss the contours of a new Anti-Defection Law that proscribes Mass Political Defections driven by opportunism and bereft of any genuine ideological or policy differences… pic.twitter.com/lIyerZI9sq
— ANI (@ANI) August 7, 2026
नेशनल हैंडलूम डे पर पीएम का पोस्ट
नेशनल हैंडलूम डे पर पीएम मोदी का ट्वीट सामने आया है. पीएम मोदी ने लिखा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (National Handloom Day) पर, हम भारत की समृद्ध और जीवंत हथकरघा विरासत का जश्न मना रहे हैं. हम अपने बुनकरों और कारीगरों के कौशल, रचनात्मकता और समर्पण को भी सलाम करते हैं. पीढ़ियों से, उन्होंने हमारी परंपराओं को संजोया और समृद्ध किया है. हमारी सरकार हथकरघा क्षेत्र का समर्थन करना जारी रखेगी, जो ग्रामीण सशक्तिकरण, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है.
Today, on National Handloom Day, we celebrate India’s rich and vibrant handloom heritage. We also salute the skill, creativity and dedication of our weavers and artisans. For generations, they have preserved and enriched our traditions.
Our Government will keep supporting the…
— Narendra Modi (@narendramodi) August 7, 2026
आज संसद में इन बिलों पर हो सकती है चर्चा
संसद की कामकाज की संशोधिध सूची के अनुसार, लोकसभा में 'माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट (संशोधन) बिल, 2026' और 'अन्य कानून (संशोधन) बिल, 2026' पर चर्चा होने की संभावना है, जिसके बाद इसको पास कराने के लिए वोटिंग होगी.
NCPI के सांसदों संग पीएम मोदी करेंगे नाश्ता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनसीपीआई और उद्धव गुट से अलग होकर बीजेपी में शामिल होने वाले सांसदों से मुलाकात करेंगे. पीएम मोदी की ओर से इन सांसदों को विशेष तौर से नाश्तों पर बुलाया गया है. बता दें कि टीएमसी से बागी होने वाले 20 सांसदों ने खुद को NCPI में विलय कर लिया था. इन सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने की बात कही थी.
13 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र
संसद का मानसून सत्र इस महीने की 13 अगस्त तक चलेगा. 20 जुलाई को शुरू हुए मानसून सत्र में एक भी दिन संसद सुचारु रुप से बिना हंगामे के नहीं चल सका है.
संसद में आज भी हंगामे के आसार
मानसून सत्र की शुरुआत से ही संसद की कार्यवाही भारी हंगामे की भेंट चढ़ी है. आज भी संसद के दोनों सदनों में गतिरोध देखने को मिल सकता है.
राज्यसभा में खरगे और रिरिजू में तीखी
राज्यसभा में शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी और उनके बयान को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई.
Parliament Monsoon Session Day 15 LIVE updates: संसद का मानसून सत्र चल रहा है. इस सत्र का तीसरा हफ्ता आज समाप्त हो जाएगा. 13 अगस्त तक मानसून सत्र प्रस्तावित है. पिछले 15 दिन से अधिक समय से संसद का प्रश्नकाल सुचारु रूप से नहीं चल पा रहा है. विपक्ष लगातार सरकार से दिल्ली जंतर-मंतर प्रदर्शन और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर जवाब मांग रहा है. पिछले दिनों संसद परिसर में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला.
माना जा रहा है कि आज भी संसद में विपक्ष का हंगामा जारी रह सकता है. पिछले दिनों संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से बात की और सदन को सुचारु रूप से चलाने में सहयोग देने की बात कही. उधर, राहुल गांधी समेत अनेक विपक्षी सांसद पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की सदन में गैरमौजूदगी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं. ऐसे में आज संसद में क्या स्थिति रहने वाली है, इसपर सभी की निगाहें टिकी हैं. इस लाइव ब्लॉग में हम आपको बताएंगे पल-पल की अपडेट...