/Monsoon Session (Day 15) Live Updates: लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित, राज्यसभा में विपक्षी सासंदों का भारी हंगामा

क्यों नहीं सदन में आ रहे अमित शाह: कांग्रेस

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के पतन के संकेत हैं. चेयर ने भी इच्छा जताई है कि गृह मंत्री को सदन में आना चाहिए, लेकिन चेयर के अनुरोध के बावजूद जिस तरह से वे नहीं आ रहे हैं, वह बहुत चिंता का विषय है. लोकतांत्रिक मर्यादा की सारी हदें पार हो गई हैं. आज भी गृह मंत्री नहीं आए. यह उनके लिए तय दिन था, फिर भी वे शामिल नहीं हुए. ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री सदन की ओर देखना ही नहीं चाहते. यह सब भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है. यह अनुच्छेद 75 के खिलाफ है. उन सभी को सदन में आना चाहिए.