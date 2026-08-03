/Parliament Monsoon Session 2026 LIVE: तीसरे हफ्ते भी चढ़ा रहेगा संसद का पारा, राम मंदिर चंदा घोटाले और अमित शाह पर घेराबंदी, हंगामे के बीच बिल पास कराएगी सरकार

Monsoon Session LIVE Updates: पिछले दो हफ्तों का लेखा-जोखा: हंगामे में भी पास हुए दो अहम बिल
पहला हफ्ता: बाहर चल रहे छात्र आंदोलन की गूंज से दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) की कार्यवाही लगभग ठप रही.
दूसरा हफ्ता: शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद कांग्रेस आक्रामक रही, लेकिन अन्य विपक्षी दलों के सहयोग से सरकार ने 'पेपर लीक रोधी विधेयक' और 'वंदे मातरम से जुड़ा महत्वपूर्ण विधेयक' पास करा लिया.
Monsoon Session LIVE: सरकार की रणनीति साफ: हंगामे के बीच भी पास होंगे जरूरी बिल
सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सरकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है. सरकार का रुख साफ है कि वह संसद का समय बर्बाद नहीं होने देगी. सरकार की प्राथमिकता सूची में इस हफ्ते MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) बिल और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल शामिल हैं. यदि विपक्ष सदन बाधित करता है, तब भी सरकार हंगामे के बीच इन बिलों को पास कराने का प्रयास करेगी.
Monsoon Session LIVE Updates: गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग पर बंटा विपक्ष
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस पार्टी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ गई है. हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे पर बाकी विपक्षी दल कांग्रेस के साथ पूरी तरह से खड़े नजर नहीं आ रहे हैं. ऐसे में देखना होगा कि सदन के भीतर कांग्रेस को अन्य दलों का कितना साथ मिलता है.
Monsoon Session LIVE: राम मंदिर चंदा घोटाले पर SC की देखरेख में SIT जांच की मांग
संसद शुरू होने से ठीक पहले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने राम मंदिर चंदा घोटाले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT से कराई जाए. विपक्ष आज सदन में इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा करने की तैयारी में है.
Monsoon Session LIVE Updates: FCRA संशोधन बिल भी बन सकता है टकराव की नई वजह
गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को मिलने वाले विदेशी चंदे से जुड़े विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) बिल पर भी आज सदन में तनातनी बढ़ने की आशंका है. जानकारों का कहना है कि सरकार जहां विधायी कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है, वहीं विपक्ष इसे इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ने देगा.
Monsoon Session LIVE: संसद के मानसून सत्र का तीसरा हफ्ता आज यानी 3 अगस्त 2026, सोमवार से शुरू हो रहा है. पहले दो हफ्तों में छात्र आंदोलन से लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जमकर हंगामा देखा गया. अब तीसरे हफ्ते की शुरुआत से पहले ही विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच तनातनी के नए मोर्चे खुल गए हैं.
कांग्रेस जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे और राम मंदिर चंदा घोटाले की SIT जांच की मांग को लेकर आक्रामक है, वहीं सरकार MSME और सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़े बिलों को हर हाल में पास कराने की रणनीति पर कायम है. संसद की हर एक हलचल, बहस और हंगामे का पल-पल के अपडेट के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ...