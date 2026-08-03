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Parliament Monsoon Session 2026 LIVE: तीसरे हफ्ते भी चढ़ा रहेगा संसद का पारा, राम मंदिर चंदा घोटाले और अमित शाह पर घेराबंदी, हंगामे के बीच बिल पास कराएगी सरकार

Parliament Monsoon Session LIVE: लोकसभा के मानसून सत्र का आज का दिन यानी 3 अगस्त 2026 का दिन महत्‍वपूर्ण रहने वाला है. कई अहम विधायी और नीतिगत मुद्दों के कारण संसद के दोनों सदनों में गहमा-गहमी रहने वाली है. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Aug 03, 2026, 06:37 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:43 AM IST
Parliament Monsoon Session 2026 LIVE: तीसरे हफ्ते भी चढ़ा रहेगा संसद का पारा, राम मंदिर चंदा घोटाले और अमित शाह पर घेराबंदी, हंगामे के बीच बिल पास कराएगी सरकार
Image Credit: Monsoon Session LIVE
03 August 2026 06:39 AM (IST)

Monsoon Session LIVE Updates: पिछले दो हफ्तों का लेखा-जोखा: हंगामे में भी पास हुए दो अहम बिल

पहला हफ्ता: बाहर चल रहे छात्र आंदोलन की गूंज से दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) की कार्यवाही लगभग ठप रही.
दूसरा हफ्ता: शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद कांग्रेस आक्रामक रही, लेकिन अन्य विपक्षी दलों के सहयोग से सरकार ने 'पेपर लीक रोधी विधेयक' और 'वंदे मातरम से जुड़ा महत्वपूर्ण विधेयक' पास करा लिया.

03 August 2026 06:39 AM (IST)

Monsoon Session LIVE: सरकार की रणनीति साफ: हंगामे के बीच भी पास होंगे जरूरी बिल

सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सरकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है. सरकार का रुख साफ है कि वह संसद का समय बर्बाद नहीं होने देगी. सरकार की प्राथमिकता सूची में इस हफ्ते MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) बिल और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल शामिल हैं. यदि विपक्ष सदन बाधित करता है, तब भी सरकार हंगामे के बीच इन बिलों को पास कराने का प्रयास करेगी.

03 August 2026 06:39 AM (IST)

Monsoon Session LIVE Updates: गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग पर बंटा विपक्ष

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस पार्टी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ गई है. हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे पर बाकी विपक्षी दल कांग्रेस के साथ पूरी तरह से खड़े नजर नहीं आ रहे हैं. ऐसे में देखना होगा कि सदन के भीतर कांग्रेस को अन्य दलों का कितना साथ मिलता है.

03 August 2026 06:39 AM (IST)

Monsoon Session LIVE: राम मंदिर चंदा घोटाले पर SC की देखरेख में SIT जांच की मांग

संसद शुरू होने से ठीक पहले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने राम मंदिर चंदा घोटाले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT से कराई जाए. विपक्ष आज सदन में इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा करने की तैयारी में है.

03 August 2026 06:38 AM (IST)

Monsoon Session LIVE Updates: FCRA संशोधन बिल भी बन सकता है टकराव की नई वजह

गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को मिलने वाले विदेशी चंदे से जुड़े विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) बिल पर भी आज सदन में तनातनी बढ़ने की आशंका है. जानकारों का कहना है कि सरकार जहां विधायी कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है, वहीं विपक्ष इसे इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ने देगा.

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Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

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