/Monsoon Session 2026 : दिनभर के लिए स्थगित हुई लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही

Monsoon Session LIVE: मंगल मिलन बैठक में क्या हुई चर्चा

संसद भवन में मनोज तिवारी ने कहा कि आज के 'मंगल मिलन' में देश में हो रहे कई शुभ कामों के बारे में जानकारी दी गई है. विपक्ष हंगामा कर रहा है और चर्चा नहीं होने दे रहा है, लेकिन जो बिल हमें पास करने हैं, वे पास हो रहे हैं. दूसरी बात, खेल के क्षेत्र में 2014 से पहले हमें 4 मेडल जीतने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन अब हम 13 मेडल जीत रहे हैं, जिनमें से 7 गोल्ड हैं. यह सब PM नरेंद्र मोदी के 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट' (सतत विकास) के विजन की वजह से मुमकिन हुआ, जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी. इसी तरह, रोजगार के मामले में UPA सरकार के दौरान (2004 से 2014 तक) 2.89 करोड़ रोज़गार पैदा हुए थे, जबकि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में यह संख्या 17.1 करोड़ रही.