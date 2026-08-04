/Monsoon Session 2026 : दिनभर के लिए स्थगित हुई लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही

राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित
राज्यसभा की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई.
लोकसभा की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक स्थगित
लोकसभा की कार्यवाही बुधवार ( 5 अगस्त 2026) की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
Monsoon Session Live: अरविंद केजरीवाल का विरोध
AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि PM मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में नहीं आना चाहिए. उन्हें USA से इथेनॉल खरीदना और हमारे देश पर E20 थोपना बंद कर देना चाहिए. मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री हमें बुलाएंगे. हमने प्रधानमंत्री को संदेश भेजा है कि हम उनसे मिलना चाहते हैं. संघर्ष जारी रहेगा.
Monsoon Session Live: E20 पेट्रोल के खिलाफ केजरीवाल का मोर्चा
AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पार्टी के अन्य नेताओं के साथ E20 ईंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. आज वह पीएम आवास तक मार्च कर रहे हैं.
#WATCH | Delhi: AAP National Convenor Arvind Kejriwal, with other party leaders, leads a march to the PM's residence against E20 fuel. pic.twitter.com/RB7PvY92Eq
— ANI (@ANI) August 4, 2026
Monsoon Session LIVE: मंगल मिलन बैठक में क्या हुई चर्चा
संसद भवन में मनोज तिवारी ने कहा कि आज के 'मंगल मिलन' में देश में हो रहे कई शुभ कामों के बारे में जानकारी दी गई है. विपक्ष हंगामा कर रहा है और चर्चा नहीं होने दे रहा है, लेकिन जो बिल हमें पास करने हैं, वे पास हो रहे हैं. दूसरी बात, खेल के क्षेत्र में 2014 से पहले हमें 4 मेडल जीतने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन अब हम 13 मेडल जीत रहे हैं, जिनमें से 7 गोल्ड हैं. यह सब PM नरेंद्र मोदी के 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट' (सतत विकास) के विजन की वजह से मुमकिन हुआ, जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी. इसी तरह, रोजगार के मामले में UPA सरकार के दौरान (2004 से 2014 तक) 2.89 करोड़ रोज़गार पैदा हुए थे, जबकि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में यह संख्या 17.1 करोड़ रही.
Monsoon Session Live: 'सदन में मौजूद रहेंगे सभी एनडीए के नेता'
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि आज के 'मंगल मिलन' कार्यक्रम में देश में हो रहे कई अच्छे कामों के बारे में जानकारी दी गई. विपक्ष हंगामा कर रहा है और किसी भी तरह की चर्चा नहीं होने दे रहा है, लेकिन जिन बिलों को पास कराना जरूरी है, वे पास हो रहे हैं. आज हम सभी ने तय किया है कि हमें सदन में मौजूद रहना है. बिल के समय हमारी मौजूदगी ही हमारी चर्चा है.
Monsoon Session Live: क्यों अहम मानी जा रही ये मुलाकात
नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच यह बैठक ऐसे समय पर हुई है, जब बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है. बांकीपुर में भाजपा की हार के बाद इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है.
Monsoon Session Live: नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकात
संसद के मानसून सत्र के बीच राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है. बताया जा रहा है कि ये मुलाकात संसद भवन में हुई. हालांकि, इस बात की जानकारी सामने नहीं आ कही है कि किस मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई. नीतीश कुमार के साथ संजय झा भी मौजूद हैं.
Monsoon Session Live: खरगे और रिजिजू के बीच बहस
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और संसदीय कार्य मंत्री के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला. सदन में बोलते हुए रिजिजू ने कहा कि राम को काल्पनिक मानते हैं, पहले देश से माफी मांगे फिर हंगामा करें. इसके बाद विपक्षी सांसदों ने जोरदार नारेजाबाजी करनी शुरू कर दी.
Monsoon Session Live: राज्यसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित
विपक्ष के भारी हंगामें के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांदों ने जमकर हंगामा किया. विपक्ष ने अयोध्या के राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मामले को लेकर जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.
Monsoon Session Live: राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर विपक्ष का प्रदर्शन
विपक्ष के भारी हंगामें के बीच संसद की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी. इस बीच संसद परिसर में विपक्ष का भारी हंगामा देखने को मिला. विपक्षी सांसद मनोज झा, प्रियंका गांधी समेत अन्य नेताओं ने संसद परिसर में सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया.
#WATCH | Delhi: Opposition MPs, including Priyanka Gandhi Vadra and others, stage a protest over the issue of the alleged Ram Mandir donation embezzlement case. pic.twitter.com/Prnddjhb3P
— ANI (@ANI) August 4, 2026
Monsoon Session Live: पांच मिनट भी नहीं चली कार्यवाही
लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई. सदन की कार्यवाही शुरू होते विपक्षी सांसदों ने भारी नारेबाजी करना शुरू कर दिया. जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया.
Monsoon Session Live: संसद की कार्यवाही शुरू
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है. लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों की नारेबाजी शुरू हो गई.
Monsoon Session Live: खरगे के घर INDIA ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की बैठक
कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद भवन में INDIA ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की बैठक की अध्यक्षता की.
Delhi: Congress President and LoP Rajya Sabha Mallikarjun Kharge chairs a meeting of INDIA bloc floor leaders at the Parliament House.
(Source: AICC) pic.twitter.com/LubL4Mj2JE
— ANI (@ANI) August 4, 2026
Monsoon Session Live: कावेरी जल मुद्दे पर डीएमके का प्रदर्शन
संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले डीएमके के सांसदों ने कावेरी जल के मुद्दे पर संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया.
#WATCH | Delhi: DMK MPs stage a protest at Parliament's Makar Dwar over the Cauvery water issue. pic.twitter.com/3pb4s6J6sr
— ANI (@ANI) August 4, 2026
Monsoon Session Live: गृहमंत्री अमित शाह मांगे माफी:टीएमसी नेता
TMC सांसद सौगत रॉय ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि गृह मंत्री माफ़ी मांगें और राम मंदिर चंदे की चोरी पर जवाब दें। वहीं, बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर उन्होंने कहा कि हवा BJP के खिलाफ है. लोग और Gen Z उनसे नाराज हैं। इसलिए उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी.
Monsoon Session Live: पीएम मोदी और नितिन नवीन की तस्वीर ने खींचा ध्यान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन नई दिल्ली में संसद पुस्तकालय भवन के जी.एम.सी. बालयोगी ऑडिटोरियम में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) संसदीय दल की बैठक 'मंगल मिलन' में शामिल हुए. इस दौरान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है.
Prime Minister Narendra Modi and BJP President Nitin Nabin attend the National Democratic Alliance (NDA) Parliamentary Party Meeting, ‘Mangal Milan,’ at the G.M.C. Balayogi Auditorium, Parliament Library Building, in New Delhi
ANI photo by Rahul Singh pic.twitter.com/Qq6MO2LHNt
— ANI (@ANI) August 4, 2026
Monsoon Session Live: NDA की 'मंगल मिलन' शुरू
संसद भवन ग्रंथालय के जी.एम.सी. बालायोगी सभागृह में एनडीए के संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है. इस बैठक को कुछ देर में पीएम मोदी संबोधित करेंगे.
#WATCH | Delhi | BJP-led NDA Parliamentary Party meeting 'Mangal Milan' commences, in Parliament Library Building pic.twitter.com/c0rZgQa1ht
— ANI (@ANI) August 4, 2026
Monsoon Session Live: पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा
छात्रों के मुद्दों को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है. बीजेपी ने विपक्ष पर दोहरे मापदंड का आरोप मढ़ा है. मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संबित पात्रा ने कहा कहा कि छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष का दोहरा मापदंड सामने आया है. उन्होंने पूछा कि आखिर कर्नाटक के छात्रों पर राहुल चुप क्यों है? बीजेपी ने आरोप लगाया कि विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है.
Monsoon Session Live: संसद भवन पहुंचे पीएम मोदी
NDA संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं. संसद भवन में एनडीए संसदीय दल के मंगल मिलन को पीएम मोदी करेंगे संबोधित.
#WATCH | Delhi | PM Modi arrives for the weekly NDA Parliamentary Party meeting 'Mangal Milan' at Parliament Library Building pic.twitter.com/dN3TIuS7v4
— ANI (@ANI) August 4, 2026
Monsoon Session Live: नीतिन नवीन पहुंचे संसद भवन
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, संसद लाइब्रेरी बिल्डिंग के GMC बालयोगी ऑडिटोरियम में NDA संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक 'मंगल मिलन' के लिए पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और बीजेपी सांसद विनोद तावड़े और संजय जायसवाल भी मौजूद हैं.
Monsoon Session Live: एनडीए संसदीय दल की बैठक के लिए पहुंचने लगे नेता
NCP सांसद सुनील तटकरे संसद लाइब्रेरी बिल्डिंग के GMC बालयोगी ऑडिटोरियम में NDA संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक 'मंगल मिलन' के लिए पहुंचे.
#WATCH | Delhi | NCP MP Sunil Tatkare arrives for the weekly NDA Parliamentary Party meeting 'Mangal Milan' at GMC Balayogi Auditorium, Parliament Library Building pic.twitter.com/1hkI5dg15a
— ANI (@ANI) August 4, 2026
Monsoon Session Live: सरकार डरी हुई है: कांग्रेस
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, आज संसद में विपक्षी सांसदों के विरोध पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि यह पहली बार देखा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री सदन से गायब हैं. वह न तो ज़िम्मेदारी ले रहे हैं और न ही सदन में आ रहे हैं. जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उन पर पेलेट गन का इस्तेमाल किया गया, हम चाहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री ज़िम्मेदारी लें और छात्रों से माफ़ी मांगें. सरकार गूंगी, बहरी और डरी हुई हो गई है.
Monsoon Session Live: मनीष तिवारी ने दिया नोटिस
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में दल-बदल विरोधी नए कानून पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है.
Monsoon Session Live: थोड़ी देर में शुरू होगी एनडीए संसदीय दल की बैठक
संसद भवन में सुबह 9.30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू होगी. इस बैठक का नाम मंगल मिलन रखा गया है. इसमें एनडीए सांसद हिस्सा लेंगे.
Monsoon Session Live: लोकसभा में इन बिलों पर होगी चर्चा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में 'द बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026' और 'द टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026' को पारित करने और उन पर विचार करने के लिए पेश करेंगी.
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman to move The Bankers’ Books Evidence Bill, 2026, The Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026, for passing and consideration in the Lok Sabha today.
— ANI (@ANI) August 4, 2026
Monsoon Session Live: सरकार को घेरने में लगा विपक्ष
मानसून सत्र के दौरान लामबंद होकर विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम कर रहा है. इस बीच हाल में ही दिल्ली में प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है.
Monsoon Session Live: संसद में आज भी भारी हंगामे के आसार
मंगलवार को संसद की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी. इससे पहले एनडीए सांसदों की एक बैठक होनी है. आज भी संसद की कार्यवाही के दौरान भारी हंगामा देखने को मिल सकता है.
Monsoon Session Live: NDA की 'मंगल मिलन' बैठक आज
एनडीए के संसदीय दल की बैठक 'मंगल मिलन' आज यानी 4 अगस्त को संसद भवन में होगी. इसको लेकर एनडीए की ओर से एक पत्र जारी किया गया है. यह बैठक संसद भवन ग्रंथालय के जी.एम.सी. बालायोगी सभागृह में होनी है, जो सुबह 9.30 बजे से शुरू होगी.
Parliament Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र का तीसरा सप्ताह चल रहा है. आज यानी 4 अगस्त को भी संसद में भारी हंगामा रहा. मानसून सत्र के शुरुआती दो हफ्तों में छात्रों के आंदोलन, राम मंदिर में चंदा चोरी समेत कई मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा. इस बीच तीसरे हफ्ते के पहले दिन भी संसद में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तनातनी दिखी, लेकिन इस दौरान दो बिल पास भी हो गए.
दरअसल, गत सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 और MSME से जुड़ा एक अहम बिल पास हो गया. हैरान करने वाली बात है कि बिना किसी चर्चा के इस बिल को ध्वनि मत से मंजूरी मिल गई. संसद में जारी हंगामे को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर हमला बोला. वहीं, आज भी संसद की कार्यवाही के दौरान भारी हंगामा हुआ.