Trump zelensky Meeting Live: यूक्रेन हो जाएगा बर्बाद या जेलेंस्की अपने देश को बचा लेंगे? आज हो जाएगा तय! ट्रंप से मुलाकात की एक-एक खबर

Trump zelensky Meeting Live Updates: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की आज वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे. रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशों में यह बैठक निर्णायक हो सकती है. जबकि अलास्का शिखर सम्मेलन में ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत बेनतीजा रही है. पुतिन की जिद है यूक्रेन डोनेट्स्क और लुगांस्क दे दें. लेकिन जेलेंस्की ने एक इंच जमीन देने से मना किया है. एक तरफ ट्रंप ने शांति समझौते पर जोर दिया है. लेकिन पुतिन की जिद बरकरार है. क्या जेलेंस्की अपने देश को बचा पाएंगे या यूक्रेन संकट और गहराएगा? यह आज तय हो जाएगा.

सोमवार को 11 बजे से मानसून सत्र

स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण स्थगित होने के बाद, भारत की संसद (लोकसभा और राज्यसभा) सोमवार, 18 अगस्त, 2025 को सुबह 11:00 बजे अपनी कार्यवाही फिर से शुरू करेगी.

लोकसभा में कैप्टन शुभांशु शुक्ला के मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर होगी बात

लोकसभा में भारत की अंतरिक्ष यात्रा और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर ऐतिहासिक मिशन पर एक विशेष चर्चा की योजना बनाई गई है.

