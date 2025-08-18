Trump zelensky Meeting Live: यूक्रेन हो जाएगा बर्बाद या जेलेंस्की अपने देश को बचा लेंगे? आज हो जाएगा तय! ट्रंप से मुलाकात की एक-एक खबर
Trump zelensky Meeting at white house LIVE: अमेरिका के व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच आज मीटिंग होने वाली है. ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात से जुड़ी तमाम छोटी-बड़ी खबरों के साथ देश-दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 18, 2025, 09:08 AM IST
LIVE Blog

Trump zelensky Meeting Live Updates: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की आज वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे. रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशों में यह बैठक निर्णायक हो सकती है. जबकि अलास्का शिखर सम्मेलन में ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत बेनतीजा रही है. पुतिन की जिद है यूक्रेन डोनेट्स्क और लुगांस्क दे दें. लेकिन जेलेंस्की ने एक इंच जमीन देने से मना किया है. एक तरफ ट्रंप ने शांति समझौते पर जोर दिया है. लेकिन पुतिन की जिद बरकरार है. क्या जेलेंस्की अपने देश को बचा पाएंगे या यूक्रेन संकट और गहराएगा? यह आज तय हो जाएगा.

सोमवार को 11 बजे से मानसून सत्र
स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण स्थगित होने के बाद, भारत की संसद (लोकसभा और राज्यसभा) सोमवार, 18 अगस्त, 2025 को सुबह 11:00 बजे अपनी कार्यवाही फिर से शुरू करेगी.

लोकसभा में कैप्टन शुभांशु शुक्ला के मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर होगी बात
लोकसभा में भारत की अंतरिक्ष यात्रा और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर ऐतिहासिक मिशन पर एक विशेष चर्चा की योजना बनाई गई है. 

ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात से जुड़ी तमाम छोटी-बड़ी खबरों के साथ देश-दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ.

18 August 2025
09:00 AM

August 18 Aaj Ki Taza Khabar LIVE Updates:  मेल से स्कूलों में भेजी गई धमकी
दिल्ली पुलिस का कहना है कि धमकी भरा मेल एक जीमेल आईडी के ज़रिए आया है. इसे कई स्कूलों को भेजा गया है. दो और स्कूलों ने दिल्ली पुलिस को ऐसे ईमेल के बारे में जानकारी दी है. ये स्कूल हैं: मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल, सेक्टर-4, द्वारका और श्रीराम वर्ल्ड स्कूल, सेक्टर 10, द्वारका.

08:50 AM

August 18 Aaj Ki Taza Khabar LIVE Updates: दिल्ली के तीन स्कूलों में बम की धमकी
दिल्ली के द्वारका के तीन स्कूलों में बम की धमकी मिली. मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल, सेक्टर 4, द्वारका. श्रीराम वर्ल्ड स्कूल में भी मिली बम की धमकी. दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेक्टर 3, द्वारका. 
मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल, सेक्टर 4, द्वारका को आज बम की धमकी वाला कॉल आया.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

;