Aaj Ki Taza Khabar Live: 13-15 अगस्त तक दिल्ली आने वालों के लिए बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने किसे दोपहर 3 बजे कार्यालय में किया तलब
देश

Aaj Ki Taza Khabar Live: 13-15 अगस्त तक दिल्ली आने वालों के लिए बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने किसे दोपहर 3 बजे कार्यालय में किया तलब

Latest Hindi News Live: देश-दुनिया की तमाम छोटी-बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के इस लाइव ब्लॉग के साथ.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 13, 2025, 08:44 AM IST
Aaj Ki Taza Khabar Live: 13-15 अगस्त तक दिल्ली आने वालों के लिए बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने किसे दोपहर 3 बजे कार्यालय में किया तलब
आज की ताजा खबर 13 अगस्त 2025 Live: दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी किया है. 13 अगस्त को लाल किले पर फुल-ड्रेस रिहर्सल और 15 अगस्त को मुख्य समारोह आयोजित होगा. पुलिस ने समारोह स्थल पर कुछ चीजों के लाने पर बैन लगा दिया है. दिल्ली पुलिस ने 13 अगस्त को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल-ड्रेस रिहर्सल से पहले सोमवार को ट्रैफिक एडवाइजरी जारी किया. इसमें यात्रियों से कुछ सड़कों पर जाने से बचने का आग्रह किया गया है. एडवाइजरी में कहा गया है कि रिहर्सल के दिन 13 अगस्त को सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किले के आसपास ट्रैफिक बंद रहेगा. इसमें कहा गया है कि नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड और निषाद राज मार्ग सहित कई प्रमुख सड़कें बंद रहेंगी.

चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्य सचिव को किया तलब
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत को 13 अगस्त को दोपहर 3 बजे अपने दिल्ली कार्यालय में तलब किया है. 5 अगस्त को आयोग ने पंत को मतदाता सूची के एक नमूना सर्वेक्षण के दौरान बरुईपुर और मोयना निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में अवैध रूप से कई नाम जोड़ने के आरोप में दो सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, दो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को निलंबित करने और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था.

देश-दुनिया की तमाम छोटी-बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के इस लाइव ब्लॉग के साथ.

13 August 2025
08:40 AM

Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश
जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण कौघा से चिगली पिंगला सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे रामनगर तहसील के पांच गांवों का संपर्क टूट गया.

कृष्णा पांडेय

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

#Breaking news

