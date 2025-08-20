Aaj Ki Taza Khabar Live: पहले बारिश का तांडव, अब भूकंप से डोली हिमाचल प्रदेश की चंबा धरती, पाकिस्तान भी कांपा, घरों से भागे लोग
Aaj Ki Taza Khabar Live: पहले बारिश का तांडव, अब भूकंप से डोली हिमाचल प्रदेश की चंबा धरती, पाकिस्तान भी कांपा, घरों से भागे लोग

Latest Hindi News Live: देश-दुनिया की तमाम छोटी-बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के इस लाइव ब्लॉग के साथ.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 20, 2025, 07:06 AM IST
Aaj Ki Taza Khabar Live: पहले बारिश का तांडव, अब भूकंप से डोली हिमाचल प्रदेश की चंबा धरती, पाकिस्तान भी कांपा, घरों से भागे लोग
आज की ताजा खबर 13 अगस्त 2025 Live: हिमाचल प्रदेश और पाकिस्तान में आज भूकंप से धरती कांप उठी है. हिमाचल प्रदेश के चंबा में आज यानी बुधवार को दो बार भूकंप आया. इससे पहले पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए. हिमाचल प्रदेश के चंबा में बुधवार तड़के करीब एक घंटे में दो बार भूकंप महसूस किया गया.

चंबा में बुधवार तड़के 3 बजकर 27 मिनट पर पहला भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्‍टर पैमाने पर 3.3 आंकी गई. वहीं दूसरा भूकंप 4 बजकर के 39 मिनट पर आया. यह पिछले भूकंप की तुलना में तेज था और इसकी तीव्रता 4.0 रही. इसके अलावा एक अन्‍य भूकंप पाकिस्‍तान में भी रिकॉर्ड किया गया है.

देश-दुनिया की तमाम छोटी-बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के इस लाइव ब्लॉग के साथ.

20 August 2025
07:00 AM

Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: दिल्ली में यमुना नदी खतरे के पास
दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के पास बह रही है. पुराने यमुना पुल से दृश्य.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

#Breaking news

Trending news

