Aaj Ki Taza Khabar Live: पहले बारिश का तांडव, अब भूकंप से डोली हिमाचल प्रदेश की चंबा धरती, पाकिस्तान भी कांपा, घरों से भागे लोग

Latest Hindi News Live: देश-दुनिया की तमाम छोटी-बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के इस लाइव ब्लॉग के साथ.
Trending Photos
आज की ताजा खबर 13 अगस्त 2025 Live: हिमाचल प्रदेश और पाकिस्तान में आज भूकंप से धरती कांप उठी है. हिमाचल प्रदेश के चंबा में आज यानी बुधवार को दो बार भूकंप आया. इससे पहले पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए. हिमाचल प्रदेश के चंबा में बुधवार तड़के करीब एक घंटे में दो बार भूकंप महसूस किया गया.
EQ of M: 3.3, On: 20/08/2025 03:27:09 IST, Lat: 32.87 N, Long: 76.09 E, Depth: 20 Km, Location: Chamba, Himachal Pradesh.
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjcVGs @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/ZYh51etQmS
— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) August 19, 2025
चंबा में बुधवार तड़के 3 बजकर 27 मिनट पर पहला भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.3 आंकी गई. वहीं दूसरा भूकंप 4 बजकर के 39 मिनट पर आया. यह पिछले भूकंप की तुलना में तेज था और इसकी तीव्रता 4.0 रही. इसके अलावा एक अन्य भूकंप पाकिस्तान में भी रिकॉर्ड किया गया है.
EQ of M: 4.0, On: 20/08/2025 04:39:45 IST, Lat: 32.71 N, Long: 76.11 E, Depth: 10 Km, Location: Chamba, Himachal Pradesh.
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjcVGs @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/JnF7x53XeK
— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) August 19, 2025
देश-दुनिया की तमाम छोटी-बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के इस लाइव ब्लॉग के साथ.
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: दिल्ली में यमुना नदी खतरे के पास
दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के पास बह रही है. पुराने यमुना पुल से दृश्य.
#WATCH | Yamuna river continues to flow above the danger mark in Delhi. Visuals from Old Yamuna Bridge. pic.twitter.com/Dq0xVwAibM
— ANI (@ANI) August 20, 2025
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.