/Monsoon Session Live: भारी हंगामे के बीच पेश हुआ लोक परीक्षा विधेयक, लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित

Monsoon Session Live: TMC सांसद सागरिका घोष ने पैलेट गन के उपयोग पर उठाए सवाल, पीएम और गृहमंत्री से पूछी किसकी जिम्मेदारी?

TMC सांसद सागरिका घोष कहती हैं, "सरकार के सामने एक बहुत ज़रूरी और गंभीर मुद्दा है. शांतिपूर्ण विरोध कर रहे निहत्थे युवाओं पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया. ऐसी खबरें हैं कि कनॉट प्लेस में पैलेट गन से 7 राउंड फायरिंग हुई. एक युवक की आंखों में चोट लगी और उसकी एक आंख की रोशनी चली गई. यह सचमुच एक गंभीर और खतरनाक मामला है... अगर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ जानलेवा या सेमी-लीथल (कम जानलेवा) बंदूकों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका क्या मतलब है? यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है. गृहमंत्री और प्रधानमंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी. उन्हें जवाब देना होगा कि निहत्थे युवाओं पर पैलेट गन का इस्तेमाल कैसे हुआ. इसका आदेश किसने दिया? इसकी मंज़ूरी किसने दी? गृह मंत्री को इस पर सफाई देनी होगी... हम प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की ओर से माफी चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि निहत्थे शांतिपूर्ण युवा प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल की मंजूरी असल में किसने दी थी."