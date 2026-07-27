/Monsoon Session Live: भारी हंगामे के बीच पेश हुआ लोक परीक्षा विधेयक, लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित

Parliament Monsoon Session 2026 Live Update: संसद के मानसून सत्र का 'सुपर मंडे' आज बेहद अहम माना जा रहा है. एंटी-पेपर लीक कानून को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं. लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही, विपक्ष के विरोध, सरकार की रणनीति, विधेयक से जुड़े अपडेट और संसद की हर बड़ी खबर पढ़ें इस LIVE Blog में. यह पेज आधिकारिक जानकारी और विश्वसनीय अपडेट के साथ लगातार अपडेट किया जाएगा.
Monsoon Session Live: छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर हंगामा, राज्यसभा दोपहर 12 बजे तक स्थगित
संसद के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नीट प्रश्नपत्र लीक मामले की गूंज सुनाई दी। नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष के तीखे विरोध और नारेबाजी के चलते सदन में सामान्य कामकाज शुरू नहीं हो सका और उच्च सदन भी दोपहर12 तक के लिए स्थगित हो गया.
Monsoon Session Live: छात्रों पर अत्याचार किसने किया और किसके आदेश से निर्दोष छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई- मल्लिकार्जुन खरगे
सत्र शुरू होते ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने छात्रों पर लाठी चार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि किसके आदेश से निर्दोष छात्रों पर लाठियां भांजी गई और किसके आदेश पर इन बच्चों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया? खरगे के बयान के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया और सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.
Monsoon Session Live: कार्यवाही शुरू होते ही भारी हंगामा, लोकसभा 12 बजे तक लोकसभा स्थगित
लोकसभा में 'पेपर लीक रोकथाम बिल' को लेकर जैसे ही सदन में सत्र शुरू हुआ तुरंत विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया. इसके बाद सदन दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया. इसके पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की.
Monsoon Session Live: लोकसभा में पेश होगा 'पेपर लीक रोकथाम बिल', सेशन से पहले स्पीकर ओम बिरला से मिले किरेन रिजिजू
संसद के मानसून सत्र में आज अहम दिन है. लोकसभा में पेपर लीक पर रोक लगाने के उद्देश्य से 'पेपर लीक रोकथाम बिल' पेश किया जाएगा. इससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की. सदन की कार्यवाही, सरकार की रणनीति और विपक्ष के रुख पर सभी की नजरें टिकी हैं. संसद के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले राजनीतिक और संसदीय गतिविधियां तेज रहीं. संसदीय कार्य मंत्री किरिन रिजिजू ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके कार्यालय में मुलाकात की. इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल. मुरुगन भी मौजूद रहे.
Monsoon Session Live: TMC सांसद सागरिका घोष ने पैलेट गन के उपयोग पर उठाए सवाल, पीएम और गृहमंत्री से पूछी किसकी जिम्मेदारी?
TMC सांसद सागरिका घोष कहती हैं, "सरकार के सामने एक बहुत ज़रूरी और गंभीर मुद्दा है. शांतिपूर्ण विरोध कर रहे निहत्थे युवाओं पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया. ऐसी खबरें हैं कि कनॉट प्लेस में पैलेट गन से 7 राउंड फायरिंग हुई. एक युवक की आंखों में चोट लगी और उसकी एक आंख की रोशनी चली गई. यह सचमुच एक गंभीर और खतरनाक मामला है... अगर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ जानलेवा या सेमी-लीथल (कम जानलेवा) बंदूकों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका क्या मतलब है? यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है. गृहमंत्री और प्रधानमंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी. उन्हें जवाब देना होगा कि निहत्थे युवाओं पर पैलेट गन का इस्तेमाल कैसे हुआ. इसका आदेश किसने दिया? इसकी मंज़ूरी किसने दी? गृह मंत्री को इस पर सफाई देनी होगी... हम प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की ओर से माफी चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि निहत्थे शांतिपूर्ण युवा प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल की मंजूरी असल में किसने दी थी."
Monsoon Session Live: NDA परीक्षा बिल पर बोलने के लिए युवा सांसदों को आगे करेगा
एनडीए बिल पर बोलने के लिए युवा सांसदों को करेगा आगे..सरकार की ओर से अधिकांश वक्ता युवा होंगे. बिल पर आठ से दस घंटे चर्चा होने की संभावना ..बीजेपी से बांसुरी स्वराज और तेजस्वी सूर्या सहित कई सांसद सदन में रखेंगे अपनी बात तो वहीं एनसीपीआई/टीएमसी के बाग़ियों में सयोनी घोष और मिताली बाग, टीडीपी से लावु श्री कृष्ण देवरायलु, जेडीयू से लल्लन सिंह, शिवसेना से डॉ श्रीकांत शिंदे, एनसीपी से सुनील तटकरे, अपना दल से अनुप्रिया पटेल, लोजपा रामविलास से अरुण भारती आदि का नाम शामिल.
Monsoon Session Live: CJP ने प्रदर्शन खत्म किया, लेकिन सियासी घमासान जारी
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार की ओर से अन्य प्रमुख मांगों पर सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने शनिवार को अपना आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया. लंबे समय से चल रहा यह धरना खत्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद इस पूरे विवाद का राजनीतिक अध्याय अभी बंद होता नहीं दिख रहा है.
Monsoon Session Live: बच्चों के ऊपर बर्बरता का आदेश किसने दिया? कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने उठाए सवाल
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आगे कहा कि राहुल गांधी जी ने अपने पत्र में जो लिखा है, उस पर कोई जवाब नहीं आया है. जिन लोगों ने बच्चों पर डंडे चलाए और बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया, इसके ऑर्डर किसने दिए? कोई तो है इसके पीछे! मैं छात्रों से कहूंगा कि आत्महत्या बुजदिल करते हैं, मजबूत बच्चे ऐसा नहीं करते हैं.
Monsoon Session Live: पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल पर बोले कांग्रे सांसद , ये बिल तो पहले से ही मौजूद था लेकिन...
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी कहते हैं , “सवाल कानून का नहीं है क्योंकि कानून तो पहले से ही मौजूद था. यह टास्क कमेटी का मामला नहीं है, बल्कि नीयत का मामला है... उन्होंने प्राइवेट कंपनियों और कोचिंग संस्थानों से जुड़े लोगों से पेपर तैयार करवाए. इसलिए, दोषी तो यहीं बैठे हैं, फिर भी जांच कहीं और हो रही है. ये सभी फैसले धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थे. SIT को सबसे पहले उनसे पूछताछ करनी चाहिए. मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि सुधार के लिए जो भी कदम उठाए जाएं, उनका स्वागत है, लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए...”
Monsoon Session Live:'छात्रों पर हुआ बर्बर और असंगत बल प्रयोग'
स्थगन प्रस्ताव के नोटिस में के.सी. वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बिना किसी उकसावे के कठोर और असंगत बल प्रयोग किया. उन्होंने कहा कि यह घटना केवल छात्रों के अधिकारों का ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने की संवैधानिक स्वतंत्रता का भी उल्लंघन है.
Monsoon Session Live: जंतर-मंतर पर छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस सांसद ने दिया, लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई अब संसद तक पहुंच गई है. कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion Notice) का नोटिस देकर इस पूरे मामले पर तत्काल चर्चा कराने की मांग की है. उनका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पुलिस ने जिस तरह बल प्रयोग किया, वह बेहद गंभीर और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है.
Monsoon Session Live: 'शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र की आत्मा'
राहुल गांधी ने अपने पत्र में कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है. उनका कहना है कि सरकार की जिम्मेदारी प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनकी शिकायतों का समाधान बातचीत के जरिए निकालने की होती है, न कि बल प्रयोग के माध्यम से. इसी वजह से उन्होंने पूरे मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते हुए गृह मंत्री से स्पष्ट जवाब देने को कहा.
Monsoon Session Live: राहुल गांधी ने लिखा गृहमंत्री अमित शाह को पत्र, छात्रों पर कार्रवाई का किसने दिया आदेश?
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ हुई कथित पुलिस कार्रवाई पर जवाबदेही तय करने की मांग की है. अपने पत्र में राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि क्या छात्रों के खिलाफ पेलेट गन जैसे घातक बल के इस्तेमाल की अनुमति गृह मंत्रालय की ओर से दी गई थी.
Monsoon Session Live: अमित शाह से भी जवाब चाहती है कांग्रेस
कांग्रेस का आरोप है कि परीक्षा विवाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पुलिस ने सख्ती बरती. पार्टी चाहती है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे घटनाक्रम पर सदन में अपनी स्थिति स्पष्ट करें और बताएं कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अपनाई गई कार्रवाई किस आधार पर की गई.
Monsoon Session Live: विपक्ष ने की पीएम मोदी से सदन में आधिकारिक बयान की मांग
20 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा. विपक्षी दलों ने संकेत दिया है कि वे सदन में सामान्य विधायी कामकाज और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उनकी एक प्रमुख शर्त है. विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं संसद में NEET-UG पेपर लीक मामले पर विस्तृत और आधिकारिक बयान दें, ताकि छात्रों और अभिभावकों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब मिल सके.
Monsoon Session Live: EET-UG विवाद पर संसद में नया मोर्चा, अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्ष ने बदली रणनीति
नई दिल्ली. संसद के मानसून सत्र में NEET-UG परीक्षा विवाद को लेकर सियासी घमासान अब नए दौर में पहुंच गया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्ष ने अपना अगला निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बनाया है. विपक्ष का कहना है कि केवल मंत्री के इस्तीफे से मामला खत्म नहीं होता, बल्कि सरकार के शीर्ष नेतृत्व को भी संसद और देश के सामने जवाब देना चाहिए.
Monsoon Session Live: पेपर लीक विवाद के बीच आया फैसला
यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब NEET परीक्षा के पेपर लीक को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी हैं. विपक्ष लगातार परीक्षा प्रणाली में सुधार और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है. सरकार का कहना है कि नए कानूनी प्रावधानों के जरिए संगठित नकल और पेपर लीक जैसे अपराधों पर सख्त अंकुश लगाया जाएगा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता को और मजबूत किया जाएगा. यह फैसला CJP के लगातार आंदोलन के बाद आया. मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर वापस लेने और पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा देने के बाद CJP ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया था.
Monsoon Session Live: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 24 जुलाई को संशोधन प्रस्ताव को मिली मंजूरी
24 जुलाई को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की. उन्होंने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने के लिए यह कानून बेहद महत्वपूर्ण है और इसे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा जाना चाहिए. प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संशोधन विधेयक को जल्द से जल्द संसद में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जाए.
Monsoon Session Live: रोजाना चलेगी सुनवाई, तीन महीने में पूरा होगा ट्रायल
संशोधित विधेयक में सबसे अहम प्रावधान यह रखा गया है कि परीक्षा से जुड़े गंभीर मामलों की सुनवाई स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी. इन अदालतों में मामले की सुनवाई रोजाना की जाएगी, ताकि अनावश्यक देरी न हो. साथ ही, चार्जशीट दाखिल होने के बाद तीन महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना अनिवार्य होगा. सरकार का मानना है कि इससे दोषियों को जल्द सजा मिलेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी.
Monsoon Session Live: कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द संसद में पेश होगा संशोधन विधेयक
NEET परीक्षा के पेपर लीक को लेकर देशभर में चल रहे विरोध और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर उठ रहे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत तरीकों से बचाव) एक्ट, 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी है. सरकार का कहना है कि नए प्रावधानों का मकसद परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ तेज और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है.
Monsoon Session Live: सभी की नजरें संसद की आज की कार्यवाही पर
अब निगाहें संसद की कार्यवाही पर टिकी हैं. यदि विधेयक सदन में पेश होता है और उस पर चर्चा के बाद मंजूरी मिलती है, तो सार्वजनिक परीक्षाओं से जुड़े कानून में महत्वपूर्ण बदलाव का रास्ता साफ हो सकता है.
Monsoon Session Live: इस विधेयक के पारित होने पर क्या बदल सकता है?
हालांकि संशोधन विधेयक के सभी प्रावधान सदन में पेश होने के बाद ही स्पष्ट होंगे, लेकिन माना जा रहा है कि इसका उद्देश्य परीक्षा में धांधली, संगठित नकल और पेपर लीक जैसे अपराधों पर और कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है. सरकार चाहती है कि सार्वजनिक परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता को और मजबूत किया जाए
Monsoon Session Live: परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर सरकार का फोकस
सरकार का कहना है कि सार्वजनिक परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है. पिछले कुछ समय में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल के मामलों ने परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं. ऐसे में मौजूदा कानून को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इसमें संशोधन लाया जा रहा है.
Monsoon Session Live:पहले पेश करने की अनुमति, फिर होगी पारित कराने की कोशिश
संसदीय कार्यवाही के दौरान यदि सदन से विधेयक पेश करने की अनुमति मिल जाती है, तो डॉ. जितेंद्र सिंह संशोधन विधेयक को विचार के लिए रखने और उसे पारित कराने का प्रस्ताव भी पेश करेंगे. इसके बाद सदन में इस पर चर्चा होने की संभावना है.
Monsoon Session Live: संसद में आज पेश होगा बड़ा संशोधन विधेयक, परीक्षा में नकल और पेपर लीक पर सरकार सख्ती बढ़ाने की तैयारी
संसद के मानसून सत्र में सोमवार को केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों और पेपर लीक पर लगाम कसने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 में संशोधन से जुड़ा विधेयक पेश करने की अनुमति मांगेंगे.
Union Minister Dr Jitendra Singh to move for leave to introduce the Bill to amend the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024, during today's monsoon session of the Parliament.
If the bill is introduced, he will move that the bill to amend the aformentioned… pic.twitter.com/VRlA3FHpfV
— ANI (@ANI) July 27, 2026
Parliament Monsoon Session 2026 Live Update: NEET पेपर लीक विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सोमवार को संसद का मानसून सत्र एक बार फिर शुरू होगा. लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पर इस बार सभी की नजरें टिकी हैं. पिछले कई दिनों से पेपर लीक मामले और दिल्ली में CJP के प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई को लेकर दोनों सदनों में लगातार हंगामा होता रहा, जिसके कारण कई बार कार्यवाही बाधित करनी पड़ी. ऐसे में सोमवार का दिन सरकार और विपक्ष, दोनों के लिए अहम माना जा रहा है.
सरकार सोमवार को लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026 पेश करने जा रही है. इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और संगठित नकल जैसे मामलों पर पहले से अधिक सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है. इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट को और मजबूत बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुका है. सरकार का दावा है कि नए कानून के जरिए परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके.
संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दल भी अपनी रणनीति तय करेंगे. लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी नेताओं की सोमवार सुबह 10 बजे संसद परिसर में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में बैठक प्रस्तावित है. बैठक में मानसून सत्र के दौरान सरकार को किन मुद्दों पर घेरा जाए और सदन में आगे की रणनीति क्या हो, इस पर चर्चा होने की संभावना है. NEET पेपर लीक, छात्रों के हितों और हाल के राजनीतिक घटनाक्रम इस बैठक के प्रमुख एजेंडे में शामिल रह सकते हैं.
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यह संसद का पहला कार्य दिवस होगा. एक ओर सरकार नए एंटी-पेपर लीक कानून को आगे बढ़ाने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर विपक्ष इस पूरे मामले में सरकार की जवाबदेही तय करने की कोशिश करेगा. ऐसे में सोमवार को संसद के दोनों सदनों में तीखी बहस और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है.