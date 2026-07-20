Parliament Monsoon Session Live: संसद का मानसून सत्र आज से, 'चढ़ावा चोरी', नीट और इथेनॉल के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष, भारी हंगामे के आसार

Monsoon Session Live: सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने उठाए कई सवाल
सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के पहले ही राजनीतिक माहौल गरमा गया है. रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने साफ संकेत दिए कि सत्र के दौरान वे कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति के साथ उतरेंगे. दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने भी अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी पूरी कर ली है.
Monsoon Session Live: 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र
संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा. इस दौरान कुल 19 बैठकें प्रस्तावित हैं. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विपक्ष के तेवर और सरकार के विधायी एजेंडे के बीच इस बार का सत्र काफी गर्मागर्म रहने की संभावना है.
Monsoon Session Live: सत्र शुरू होने से पहले हो सकता है पीएम मोदी का संबोधन
मानसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह करीब 10:15 बजे संसद भवन के हंस द्वार पर मीडिया को संबोधित कर सकते हैं. माना जा रहा है कि वह सरकार की प्राथमिकताओं और सत्र के एजेंडे पर अपनी बात रखेंगे.
सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के पहले ही राजनीतिक माहौल गरमा गया है. रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने साफ संकेत दिए कि सत्र के दौरान वे कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति के साथ उतरेंगे. दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने भी अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी पूरी कर ली है. बैठक के दौरान विपक्षी दलों ने श्रीराम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित चोरी, एथनॉल नीति, नीट पेपर लीक और अन्य जनहित के मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा कराने की मांग रखी. विपक्ष का कहना था कि इन विषयों पर सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए.
इसके अलावा, परिसीमन की प्रक्रिया और महिला आरक्षण कानून के लागू होने की समय-सीमा को लेकर भी विपक्ष ने सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा. हालांकि, सरकार की ओर से इन दोनों विषयों पर कोई ठोस संकेत नहीं दिया गया. सरकार की कोशिश रहेगी कि मानसून सत्र के दौरान लंबित विधेयकों और अन्य विधायी कार्यों को समय पर पूरा किया जाए. संसदीय कार्य मंत्रालय पहले ही संकेत दे चुका है कि सरकार इस सत्र को उत्पादक बनाने पर जोर देगी, लेकिन विपक्ष के आक्रामक रुख को देखते हुए सदन की कार्यवाही प्रभावित होने की संभावना भी बनी हुई है.