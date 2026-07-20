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Parliament Monsoon Session Live: संसद का मानसून सत्र आज से, 'चढ़ावा चोरी', नीट और इथेनॉल के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष, भारी हंगामे के आसार

Parliament Monsoon Session Live Updates: संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है. नीट एग्जाम पेपर लीक, इथेनॉल और राम मंदिर में ‘चढ़ावा चोरी’ जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है. ऐसे में संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामे और तीखी राजनीतिक बहस के आसार हैं.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 20, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:13 AM IST
Parliament Monsoon Session Live: संसद का मानसून सत्र आज से, 'चढ़ावा चोरी', नीट और इथेनॉल के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष, भारी हंगामे के आसार
Image Credit: मानसून सत्र का आगाज आज से
20 July 2026 07:30 AM (IST)

Monsoon Session Live: सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने उठाए कई सवाल

सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के पहले ही राजनीतिक माहौल गरमा गया है. रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने साफ संकेत दिए कि सत्र के दौरान वे कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति के साथ उतरेंगे. दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने भी अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी पूरी कर ली है.

20 July 2026 07:15 AM (IST)

Monsoon Session Live: 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा. इस दौरान कुल 19 बैठकें प्रस्तावित हैं. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विपक्ष के तेवर और सरकार के विधायी एजेंडे के बीच इस बार का सत्र काफी गर्मागर्म रहने की संभावना है.

20 July 2026 07:05 AM (IST)

Monsoon Session Live: सत्र शुरू होने से पहले हो सकता है पीएम मोदी का संबोधन

मानसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह करीब 10:15 बजे संसद भवन के हंस द्वार पर मीडिया को संबोधित कर सकते हैं. माना जा रहा है कि वह सरकार की प्राथमिकताओं और सत्र के एजेंडे पर अपनी बात रखेंगे.

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Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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