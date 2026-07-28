/Monsoon Session LIVE: प्रल्हाद जोशी पर प्रियंका गांधी की टिप्पणी के बाद हंगामा, रिजिजू ने कहा- माफी मांगनी होगी

Monsoon Session LIVE: 2009 का रेलवे लीक हो या 2012 का AIIMS घोटाला... कांग्रेस राज में सिर्फ दांव पर लगे युवाओं के भविष्य, संसद में बरसे डॉ. जितेंद्र सिंह

'पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रीवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026' पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विपक्ष (कांग्रेस) पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने आंकड़े सामने रखते हुए कहा कि कांग्रेस के दौर में लगातार पेपर लीक होते रहे, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने ठोस कार्रवाई करने के बजाय आंखें मूंदे रखीं. सदन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि विभिन्न राज्यों और अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं में पहले भी लगातार पेपर लीक होते रहे, लेकिन वैसी सख्त और कठोर कार्रवाई कभी नहीं की गई जैसी आज हमारी सरकार कर रही है. 2009 में हुआ रेलवे भर्ती पेपर लीक हो या फिर 2012 का एम्स (AIIMS) एंट्रेंस पेपर लीक, कांग्रेस के शासनकाल में धांधली की लंबी फेहरिस्त रही है.

डॉ. जितेंद्र सिंह ने आगे बताया कि देश में चार प्रमुख परीक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं. 1992 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब एक समिति ने केंद्रीय परीक्षा समिति के गठन का सुझाव दिया था. यही सुझाव 2010 में भी एक समिति द्वारा दोहराया गया, लेकिन कांग्रेस सरकारों ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

डॉ. सिंह ने कहा कि दशकों बाद हमारी सरकार ही 2024 में पहली बार यह ऐतिहासिक बिल लेकर आई, जिसे जून 2024 में लागू किया गया. इसका मूल उद्देश्य परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित करना था ताकि किसी को भी देश के होनहार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत न मिले.

#WATCH | Union Minister Jitiendra Singh lists the paper leaks during the UPA; he says, "...In 2009- Railway Recruitment Board; 2011- All India Engineering Entrance Examination; 2012- AIIMS New Delhi entrance paper leak; 2013- Maharashtra Secondary Certificate Examination. If I… pic.twitter.com/joPU7ejQGg — ANI (@ANI) July 28, 2026

संसद में लाए गए नए संशोधनों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट निर्देश था कि 2024 के कानून को और अधिक मजबूत तथा फुलप्रूफ बनाने की जरूरत है. इसी विजन को ध्यान में रखते हुए इस कानून में संशोधन के लिए नया विधेयक संसद में पेश किया गया है, जिससे परीक्षा माफिया के खिलाफ और कड़े कदम उठाए जा सकें.