/Monsoon Session LIVE: प्रल्हाद जोशी पर प्रियंका गांधी की टिप्पणी के बाद हंगामा, रिजिजू ने कहा- माफी मांगनी होगी

Parliament Monsoon Session LIVE Updates: सोमवार को हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही आज मंगलवार सुबह 11 बजे दोबारा शुरू हुई. विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई. इसके बाद 'पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल' पर चर्चा होगी. स्पीकर ओम बिरला ने सदन का संचालन सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग की अपील की.
प्रियंका गांधी के बयान पर लोकसभा में हंगामा
लोकसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने वर्तमान शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी पर विवादित टिप्पणी की. जिसके बाद संदन में हंगामा हो गया. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रियंका गांधी की बातों का विरोध किया. इस दौरान भारी हंगामा हुआ. वहीं, स्पीकर ओम बिरला ने प्रियंका गांधी के बयान को रिकॉर्ड से हटाने का आदेश दिया.
प्रियंका ने सरकार से पूछे कड़े सवाल
प्रियंका गांधी ने पूछा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, आज पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर किसके आदेश पर युवाओं पर लाठिंया बरसाईं गईं. उन्होंने पूछा कि देश के नौजवानों से सरकार डरती क्यों है. युवाओं की आवाज से आपको डर क्यों लगता है. ये सदन देश की अमानत है, किसी की जागीर नहीं है. हम सभी देश के नागरिकों के सेवक हैं, उनके प्रतिनिधि हैं.
लोक परीक्षा संशोधन विधेयक
लोकसभा में परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अपनी बातें रखीं और सरकार पर निशाना साधा. प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के युवाओं पर किसके कहने पर हमला किया गया. उन्होंने पूछा कि आखिर क्या जरूरत थी, बच्चों पर टीयर गैस छोड़ने की, लाठिंयां बरसाने की. बच्चे थे वे कोई आतंकवादी नहीं थे. कांग्रेस ने पूछा कि किसने आदेश दिया था बच्चों पर एके 47 और पेलेट गन से हमला करने की.
युवाओं ने कोई आंदोलन नहीं किया, बल्कि यह बदलाव की शुरुआत है: श्रीकांत शिंदे
शिवसेना सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि हम युवाओं के आक्रोश को आंदोलन नहीं मानते हैं. यह बदलाव की एक शुरुआत है. कोई भी परीक्षा आपकी जिंदगी तय नहीं करती है, परीक्षा में फेल हो जाएं, तो कोई कदम उठाने से पहले जिंदगी के साथ देश के बारे में सोचना चाहिए.
लोकसभा में डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने सरकार को घेरा
लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 20 लाख से अधिक छात्र हर साल नीट परीक्षा में शामिल होते हैं. एक लाख 39 हजार सीटें हैं. बाकी सभी छात्र ट्रॉमा फेस करते हैं. सरकार ने कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं. शिक्षा मंत्रालय में पिछले 12 साल में पांच मंत्री बदल चुके हैं. पहली ही बार नीट परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी. इतना ही नहीं दयानिधि मारन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक बयान को दोहराते हुए कहा कि आपकी वित्त मंत्री पेपर लीक का समर्थन करती हैं.
सख्त कानून से बच्चों का भरोसा वापस नहीं आएगा: अभिषेक बनर्जी
पब्लिक एग्ज़ामिनेशंस (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026 पर बोलते हुए TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हर छात्र को यह भरोसा मिलना चाहिए कि परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी. हर माता-पिता को यह विश्वास होना चाहिए कि सफलता कड़ी मेहनत, प्रतिभा और ईमानदारी से मिलती है, न कि पैसे, रसूख या संगठित आपराधिक गिरोहों से. लेकिन इस बिल का समर्थन जवाबदेही का विकल्प नहीं हो सकता. एक मज़बूत कानून ज़रूरी है, हां, लेकिन सिर्फ़ कानून का होना काफ़ी नहीं है. अगर सिस्टम की कमियों की वजह से परीक्षाओं की शुचिता पर सवाल उठते रहेंगे, तो कोई भी संशोधन, चाहे वह कितना भी सख़्त क्यों न हो, उन लाखों छात्रों का भरोसा वापस नहीं दिला पाएगा जिन्होंने इसे खो दिया है.जिस बिल पर चर्चा हो रही है, वह कोई समाधान नहीं है.
उन्होंने कहा कि यह बिल एक तरह से यह स्वीकार करना है कि NDA और BJP सरकार नाकाम रही है. यह सरकार परीक्षाओं की सुरक्षा करने में नाकाम रही. यह छात्रों की सुरक्षा करने में नाकाम रही. यह मेरिट की रक्षा करने में नाकाम रही. आज, जब यह नाकामी पूरे देश में ज़ाहिर हो चुकी है, तो सरकार चाहती है कि संसद यह माने कि सज़ा बढ़ाने से 12 साल की अक्षमता मिट जाएगी. इस सरकार ने एक कला में महारत हासिल कर ली है: जब भी गवर्नेंस नाकाम होती है, वे कानून बदल देते हैं; जब भी प्रशासन लड़खड़ाता है, वे सज़ा बढ़ा देते हैं; जब भी संस्थान नाकाम होते हैं, वे एक और कमेटी बनाने का ऐलान कर देते हैं. लेकिन गवर्नेंस हेडलाइन से नहीं चलती. गवर्नेंस को नतीजों से मापा जाता है. तो, नतीजा क्या है, सर? एक के बाद एक पेपर लीक. एक के बाद एक परीक्षा रद्द होना.
सही परीक्षा हर छात्र का अधिकार: टीएमसी
लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर बोलते हुए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने सरकार पर निशाना साधा. अभिषेक बनर्जी ने कहा कि सही परीक्षा देश के हर एक छात्र का अधिकार है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार केवल एक चीज की मास्टर है. जब सभी संस्थान फेल होते हैं, तो कमेटी बना दो. जब गर्वनेंस फेल हो,कानून बदल दो. अभिषेक बनर्जी ने कहा ट्रेजरी बेंच नहीं चाहता कि सही से बहस हो. उन्होंने कहा कि हर बार पेपर का नाम बदल दिया जाता है. पेपर लीक अब पैटर्न बन गया है.
Monsoon Session LIVE: सदन की बहस से भाग रही कांग्रेस, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर भी चर्चा से परहेज, BJP सांसद सतीश पूनिया का तीखा हमला
संसद के मानसून सत्र के दौरान जारी गतिरोध के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद सतीश पूनिया ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस रचनात्मक चर्चा और जनहित के मुद्दों से लगातार भाग रही है. संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि मैं पहली बार संसद में इस उम्मीद के साथ आया था कि यहां जनहित और विकास के मुद्दों पर सार्थक बहस होगी, जहां विपक्ष अपने तर्क रखेगा और हम सरकार का रुख सामने रखेंगे. लेकिन अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी बहस और चर्चा से लगातार बचती नजर आ रही है.
#WATCH | Delhi: BJP MP Satish Poonia says, "I have come here for the first time with the expectation that meaningful debates would take place, where the Opposition would present its arguments and we would put forward our views. However, it appears that the Congress party is… pic.twitter.com/Gf69SMkw3D
— ANI (@ANI) July 28, 2026
कांग्रेस पर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विषयों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए पूनिया ने आगे कहा कि यह बेहद हैरान करने वाला है कि कांग्रेस वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि देने और इस पर होने वाली चर्चा से भी कतरा रही है. वही वंदे मातरम, जिसे कभी कांग्रेस के ही एक ऐतिहासिक अधिवेशन में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने स्वयं गाया था. कांग्रेस का यह रवैया साफ दिखाता है कि वह तथ्यों और देश के इतिहास को नजरअंदाज कर रही है, जिससे वह जनता के सामने पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है.
Monsoon Session LIVE: 2009 का रेलवे लीक हो या 2012 का AIIMS घोटाला... कांग्रेस राज में सिर्फ दांव पर लगे युवाओं के भविष्य, संसद में बरसे डॉ. जितेंद्र सिंह
'पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रीवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026' पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विपक्ष (कांग्रेस) पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने आंकड़े सामने रखते हुए कहा कि कांग्रेस के दौर में लगातार पेपर लीक होते रहे, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने ठोस कार्रवाई करने के बजाय आंखें मूंदे रखीं. सदन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि विभिन्न राज्यों और अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं में पहले भी लगातार पेपर लीक होते रहे, लेकिन वैसी सख्त और कठोर कार्रवाई कभी नहीं की गई जैसी आज हमारी सरकार कर रही है. 2009 में हुआ रेलवे भर्ती पेपर लीक हो या फिर 2012 का एम्स (AIIMS) एंट्रेंस पेपर लीक, कांग्रेस के शासनकाल में धांधली की लंबी फेहरिस्त रही है.
डॉ. जितेंद्र सिंह ने आगे बताया कि देश में चार प्रमुख परीक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं. 1992 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब एक समिति ने केंद्रीय परीक्षा समिति के गठन का सुझाव दिया था. यही सुझाव 2010 में भी एक समिति द्वारा दोहराया गया, लेकिन कांग्रेस सरकारों ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया.
डॉ. सिंह ने कहा कि दशकों बाद हमारी सरकार ही 2024 में पहली बार यह ऐतिहासिक बिल लेकर आई, जिसे जून 2024 में लागू किया गया. इसका मूल उद्देश्य परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित करना था ताकि किसी को भी देश के होनहार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत न मिले.
#WATCH | Union Minister Jitiendra Singh lists the paper leaks during the UPA; he says, "...In 2009- Railway Recruitment Board; 2011- All India Engineering Entrance Examination; 2012- AIIMS New Delhi entrance paper leak; 2013- Maharashtra Secondary Certificate Examination. If I… pic.twitter.com/joPU7ejQGg
— ANI (@ANI) July 28, 2026
संसद में लाए गए नए संशोधनों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट निर्देश था कि 2024 के कानून को और अधिक मजबूत तथा फुलप्रूफ बनाने की जरूरत है. इसी विजन को ध्यान में रखते हुए इस कानून में संशोधन के लिए नया विधेयक संसद में पेश किया गया है, जिससे परीक्षा माफिया के खिलाफ और कड़े कदम उठाए जा सकें.
Monsoon Session LIVE: भारत माता के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं! पेपर लीक बिल पर लोकसभा में बोले केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
संसद में पेश किए गए 'पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रीवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026' पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि यह कानून देश के युवाओं और छात्रों के हक की रक्षा करने में मील का पत्थर साबित होगा.
विधेयक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह संशोधन विधेयक असल में 2024 में हमारी सरकार द्वारा लाए गए मूल 'पब्लिक एग्जामिनेशन्स एक्ट' का ही विस्तार है. यह शायद आजाद भारत के इतिहास में अपनी तरह का पहला और अनूठा कानून था. पिछला बिल और आज का यह संशोधन, दोनों ही देश के करोड़ों छात्र-छात्राओं और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य और भलाई के प्रति हमारी सरकार की गहरी प्रतिबद्धता को पक्का करते हैं.
#WATCH | On the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026, Union Minister Jitiendra Singh says, "This bill, which was introduced yesterday, is, in fact, an amendment to the earlier bill- Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024, which… pic.twitter.com/Xu9MI76YBb
— ANI (@ANI) July 28, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री मोदी के उस सख्त संकल्प को दोहराता है कि किसी को भी 'भारत माता' के बच्चों के भविष्य के साथ समझौता या खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. सही मायनों में देखा जाए तो यह कानून भारतीय संसद के इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है.
Monsoon Session LIVE: संसद में पेश हुआ एंटी-पेपर लीक बिल, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने किया पेश
सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रीवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026 पेश किया. इस संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य 'पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत तरीकों से बचाव) एक्ट, 2024' में कड़े बदलाव करना है, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली पेपर लीक की घटनाओं, संगठित परीक्षा घोटालों और अनुचित साधनों के इस्तेमाल को जड़ से खत्म किया जा सके. इस बिल के पास होने से देश भर के लाखों छात्रों और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और परीक्षा प्रणालियों में पारदर्शिता लाने के उपायों को और अधिक मजबूती मिलेगी.
Union Minister @DrJitendraSingh moves the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) (Amendment) Bill, 2026 in the Lok Sabha.
The Bill seeks to amend the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024, to further strengthen measures against… pic.twitter.com/0eaPB54kp8
SansadTV (@sansad_tv) July 28, 2026
Monsoon Session LIVE: विपक्ष चाहे तो 10 घंटे बहस करा लें, हमें कोई ऐतराज नहीं..., पेपर लीक बिल पर चर्चा को लेकर संसद में बोले किरेन रिजिजू
'पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रीवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026' पर संसद में हो रही चर्चा के समय को बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में स्पष्ट किया कि सरकार इस महत्वपूर्ण बिल पर विपक्ष को अपनी बात रखने के लिए जितना भी समय चाहिए, देने के लिए तैयार है. सदन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मैंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके (DMK) और एनसीपी (NCP) के मुख्य सचेतकों (Chief Whips) समेत सभी प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं से बात की थी. हम सभी इस बात पर सहमत हुए थे कि इस बिल पर चर्चा के समय को 6 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया जाए.
#WATCH | On the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, "... I spoke with the leaders of all parties—the Congress Chief Whip, the Samajwadi Party Chief Whip, the DMK, and NCP—and everyone agreed to… pic.twitter.com/aIm9zYBF41
— ANI (@ANI) July 28, 2026
कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल को संबोधित करते हुए रिजिजू ने आगे कहा कि वेणुगोपाल जी, अगर आपको और आपकी पार्टी को इस विषय पर 2 घंटे और चाहिए, तो सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है. हम मिलकर इस पर फैसला ले सकते हैं. स्पीकर साहब ने भी कहा है कि चर्चा का समय 1 घंटा और बढ़ाने में कोई एतराज नहीं है. अगर विपक्ष को 8 घंटे से भी ज्दादा का वक्त चाहिए, तो सरकार इस पर 10 घंटे की चर्चा कराने के लिए भी पूरी तरह तैयार है.
संसद का मानसून सत्र: राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित, 29 जुलाई सुबह 11 बजे फिर शुरू होगी बैठक
संसद के मानसून सत्र के दौरान लगातार हो रहे हंगामे और चर्चा के बीच राज्यसभा की कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया है. उच्च सदन की बैठक अब 29 जुलाई, 2026 को सुबह 11:00 बजे दोबारा शुरू होगी.
Monsoon Session of the Parliament | Rajya Sabha adjourned to meet again on 29 July, 2026 at 11:00 am pic.twitter.com/CeBFh6k4we
— ANI (@ANI) July 28, 2026
युवाओं पर पेलेट गन का इस्तेमाल क्यों, पीएम माफी मांगें! संसद में गृह मंत्री के बयान की मांग पर अड़े पवन खेड़ा
युवाओं और छात्रों के खिलाफ हुई कथित पुलिस कार्रवाई पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने गृह मंत्री अमित शाह से संसद में आकर आधिकारिक बयान देने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की मांग की है.
संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि हम बार-बार गृह मंत्री से सदन में आकर बयान देने की अपील कर रहे हैं. देश के युवाओं के खिलाफ पेलेट गन और एके-47 (AK-47) जैसी ताकतों के इस्तेमाल पर संसद में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और गृह मंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए.
#WATCH | Delhi: Congress MP Pawan Khera says, "We have been repeatedly urging the Home Minister to come to the House and make a statement. There must be a discussion regarding the use of pellet guns and AK-47s against young people; the Home Minister needs to make a statement on… pic.twitter.com/kzgKmHeyEI
— ANI (@ANI) July 28, 2026
सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आगे कहा कि हम पिछले कई दिनों से लगातार इस गंभीर मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से अहंकार में काम कर रही है. आखिर गृह मंत्री को संसद में आकर जवाब देने में क्या परेशानी है? प्रधानमंत्री जी के माफी मांगने में क्या दिक्कत है? इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए.
पंजाब में भी चल रहा है वही पुराना पैटर्न, CM और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, पेपर लीक पर आप सरकार पर बरसे कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला
पंजाब में कथित पेपर लीक मामले को लेकर सियासत गरमा गई है. अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार भी उसी ढर्रे पर काम कर रही है.
#WATCH | Delhi | On the alleged paper leak in Punjab, Congress MP Gurjeet Singh Aujla says, "... The Bhagwant Mann government in Punjab is operating on the same pattern. It has been over two weeks since the paper leaks occurred there. The common people there are demanding the… pic.twitter.com/MQW7oMynfx
— ANI (@ANI) July 28, 2026
पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि पंजाब में भगवंत मान की सरकार भी उसी पैटर्न पर चल रही है. राज्य में पेपर लीक हुए दो हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही. पंजाब की जनता और छात्र लगातार शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, पर कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को मजबूती से उठा रही है और आम आदमी पार्टी सरकार से राज्य के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने को लेकर जवाबदेही मांग रही है.
एंटी-पेपर लीक बिल: लोकसभा में सरकार को घेरने उतरेगी कांग्रेस, राहुल-प्रियंका समेत कई दिग्गज संभालेंगे कमान
संसद में पेश किए गए 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक' पर होने वाली महत्वपूर्ण बहस के लिए कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है. लोकसभा में विधेयक पर पार्टी का पक्ष रखने और सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने प्रमुख वक्ताओं के नामों की सूची स्पीकर को सौंपी है.
राहुल गांधी (नेता प्रतिपक्ष)
प्रियंका गांधी वाड्रा
केसी वेणुगोपाल
गौरव गोगोई
इन वरिष्ठ नेताओं के अलावा पार्टी के कई अन्य प्रमुख सांसद भी इस दौरान NEET धांधली, परीक्षाओं में गड़बड़ी और छात्रों के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे.
पेपर लीक अमेंडमेंट बिल: संसद में NDA का मोर्चा संभालेंगे 12 दिग्गज सांसद, लिस्ट जारी
लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पर संसद में होने वाली चर्चा को लेकर नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस (NDA) ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है. इस बिल के पक्ष में सरकार का पक्ष रखने के लिए सत्ता पक्ष और उसके सहयोगी दलों की ओर से लगभग 12 सांसदों के नाम तय किए गए हैं.
बीजेपी और एनडीए घटक दलों की ओर से बहस में हिस्सा लेने वाले प्रमुख चेहरे ये है...
बांसुरी स्वराज
तेजस्वी सूर्या
शशांक मणि त्रिपाठी
पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर
श्रीकांत शिंदे (शिवसेना - शिंदे गुट)
अरुण भारती (लोक जनशक्ति पार्टी - रामविलास)
आलोक कुमार सुमन (जनता दल - यूनाइटेड)
अनुप्रिया पटेल (अपना दल - एस)
सायोनी घोष
संसद में होने वाली इस अहम बहस के दौरान सत्ता पक्ष के यह सभी नेता पेपर लीक के खिलाफ लाए जा रहे कड़े प्रावधानों का समर्थन करेंगे और विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब देंगे.
Parliament Monsoon Session 2026 Live Updates: यह शर्मनाक है, सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत करने पर प्रियंका गांधी का हमला
संसद परिसर में बीजेपी-एनडीए सांसदों द्वारा धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में नारेबाजी किए जाने को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने इस पूरे वाकये को बेहद शर्मनाक करार दिया.
मीडिया से बातचीत में प्रियंका गांधी ने कहा कि क्या आपको नहीं लगता कि यह बेहद शर्मनाक है? जरा सोचिए कि उन्होंने किन परिस्थितियों में इस्तीफा दिया था, लेकिन फिर भी उनका यहां इस तरह से स्वागत किया जा रहा है मानो कोई सुपरस्टार आया हो. इस सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता.
#WATCH | Delhi | On BJP-NDA MPs sloganeering for Dharmendra Pradhan yesterday, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "Don't you think this is shameful? Consider the circumstances under which they resigned, yet he is being welcomed here as if a superstar were arriving. One… pic.twitter.com/MWuA2lbjqX
— ANI (@ANI) July 28, 2026
छात्रों की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने आगे कहा कि आज भी देश के छात्रों और युवाओं को परेशान किया जा रहा है. मैंने देखा कि कुछ इंस्टाग्राम हैंडल पर छात्राओं की तस्वीरें डालकर उनके बारे में गलत दावे किए जा रहे हैं. सरकार को साफ करना चाहिए कि वे बातचीत करके इस गंभीर मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं या फिर छात्रों को परेशान कर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं.
Parliament Monsoon Session 2026 Live Updates: नाकामी पर इस्तीफा देने वाले का जश्न मनाना जनता से कटे होने का सबूत, एंटी-पेपर लीक बिल और BJP पर शशि थरूर का हमला
पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल पर संसद में होने वाली चर्चा को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने खुशी जाहिर करते हुए संसद की कार्यवाही को पटरी पर लाने की वकालत की है. इसके साथ ही उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में नारेबाजी करने पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला.
#WATCH | Delhi: On the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, Congress MP Shashi Tharoor says, "This is a very important debate, and I think the opposition seems very likely to participate in this debate, which I am very encouraged by. I think we need to… pic.twitter.com/rS3MkmWfH6
— ANI (@ANI) July 28, 2026
शशि थरूर ने कहा कि यह एक बेहद महत्वपूर्ण बहस है और मुझे खुशी है कि विपक्ष इसमें सक्रियता से हिस्सा ले रहा है. देश के मासूम बच्चों की आवाज संसद में गूंजनी चाहिए. हम सभी इन मुद्दों को उठाने की जिम्मेदारी महसूस करते हैं. संसद में इस बात पर गहराई से चर्चा होनी चाहिए कि क्या यह बिल काफी है. वहीं, बीते दिन बीजेपी और एनडीए सांसदों द्वारा धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में लगाए गए नारों पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि यह बहुत ही परेशान करने वाला और चिंताजनक रवैया है. जब कोई मंत्री किसी नाकामी की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देता है, तो आप उसे हीरो की तरह प्रस्तुत नहीं करते. अगर आप इसे उपलब्धि मानकर जश्न मना रहे हैं, तो यह दिखाता है कि आप आम जनता की भावनाओं से पूरी तरह कट चुके हैं. जनता का समर्थन आपको इस तरह नहीं मिलने वाला.
Parliament Monsoon Session 2026 Live Updates: भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित
संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के जोरदार हंगामे और नारेबाजी के कारण राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने विभिन्न मुद्दों पर तुरंत चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया. सभापति द्वारा सदन में व्यवस्था बनाए रखने की अपीलों के बावजूद शोर-शराबा जारी रहने पर पीठ ने कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक टालने का निर्णय लिया.
#WATCH | Delhi: Rajya Sabha adjourned till 2 pm
(Source: Sansad TV) https://t.co/q2pUenZj7X pic.twitter.com/8xqvOnRHXK
— ANI (@ANI) July 28, 2026
Monsoon Session LIVE: लोकसभा 2 बजे तक स्थगित, परीक्षा संशोधन बिल पर होगी चर्चा
विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई. इसके बाद 'पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल' पर चर्चा होगी. स्पीकर ओम बिरला ने सदन का संचालन सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग की अपील की.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha adjourned till 2 pm
Speaker Om Birla says, "Let the House function; let there be discussion and dialogue, and let everyone's views be expressed. Let a positive message go out to the entire country that discussion and dialogue take place in… pic.twitter.com/8pLcu1ZoPj
— ANI (@ANI) July 28, 2026
पंजाब पेपर लीक मामला: BJP सांसदों का संसद के बाहर प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस के इस्तीफे की मांग
पंजाब में सामने आए कथित पेपर लीक मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मंगलवार को भाजपा सांसदों ने संसद भवन परिसर के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के तुरंत इस्तीफे की मांग की.
संसद परिसर में हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे बीजेपी सांसदों ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और राज्य में एक के बाद एक परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं. सांसदों ने मांग की कि इस पूरे घोटाले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें.
#WATCH | Delhi: BJP MPs staged a protest outside the Parliament demanding the resignation of Punjab Education Minister Harjot Singh Bains, over the alleged paper leak in the state. pic.twitter.com/XICJn41P25
— ANI (@ANI) July 28, 2026
Parliament Monsoon Session 2026 Live Updates: स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज के लिए कोई तो जिम्मेदार होगा! NEET विवाद पर गृहमंत्रालय से जवाब मांगने पहुंचे CPI सांसद पी. संदोष कुमार
नीट (NEET) धांधली और विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर हैं. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के राज्यसभा सांसद पी. संदोष कुमार ने देशभर में छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. मीडिया से बातचीत करते हुए CPI सांसद ने कहा कि पूरे देश में, खासकर एनडीए (NDA) शासित राज्यों में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस द्वारा बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया है. इस पुलिस बर्बरता के लिए आखिर कोई न कोई तो जिम्मेदार होगा ही? गृह मंत्री अमित शाह को खुद संसद में आकर इस पूरे मामले पर बयान देना चाहिए और स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, यही हमारी मुख्य मांग है.
#WATCH | Delhi: CPI MP P Sandosh Kumar says, "Students were brutally lathi-charged throughout the country, especially in NDA-ruled states…there must be someone responsible for this…the Home Minister must come and explain this issue before the Parliament, this is our demand.… pic.twitter.com/z6hCW8pdJW
— ANI (@ANI) July 28, 2026
उन्होंने आगे कहा कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच यह सहमति बनी थी कि प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कोई प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं की जाएगी. लेकिन इस समझौते का उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे परेशान होकर छात्रों को फिर से विरोध प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. गृह मंत्री कहते हैं कि छात्र देश में सबसे ऊपर हैं; अगर वह सच में ऐसा मानते हैं, तो उन्हें संसद के पटल पर आकर इस पर आधिकारिक बयान देना चाहिए.
Parliament Monsoon Session 2026 Live Updates: PM मोदी और अमित शाह समेत NDA के दिग्गज नेता 'मंगल मिलन' बैठक के बाद संसद से निकले
संसद भवन परिसर में आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) संसदीय दल की 'मंगल मिलन' बैठक संपन्न हो गई है. बैठक खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के अन्य प्रमुख नेता सभास्थल से बाहर निकले. संसदीय कार्यवाही और आगामी विधायी कार्यों की रणनीति को लेकर बुलाई गई इस अहम बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों के सांसद और शीर्ष नेतृत्व शामिल हुए थे.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, and other leaders leave after attending the NDA Parliamentary Party's 'Mangal Milan' meeting. pic.twitter.com/R82cZp7WFJ
— ANI (@ANI) July 28, 2026
Parliament Monsoon Session 2026 Live Updates: अब नहीं चलेगी हिंदू-मुस्लिम की राजनीति, युवाओं को नहीं बहका सकते! कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान
देश के मौजूदा सियासी माहौल पर बोलते हुए कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने केंद्र सरकार और सत्ता पक्ष पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने दावा किया कि देश की जनता अब नफरत की राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है.
#WATCH | Delhi: Congress MP Imran Masood says, "The atmosphere in the country has changed. The Hindu-Muslim narrative will not work anymore. You cannot sway this new generation, Gen Z, with Hindu-Muslim rhetoric..." pic.twitter.com/KuXrOSevos
— ANI (@ANI) July 28, 2026
संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए इमरान मसूद ने कहा कि देश का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है. अब हिंदू-मुस्लिम वाली राजनीति बिल्कुल नहीं चलने वाली. आप आज की इस नई पीढ़ी को नफरत या हिंदू-मुस्लिम के मुद्दों से गुमराह और बहका नहीं सकते. उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी अब रोजगार, शिक्षा और अपने भविष्य से जुड़े असली मुद्दों पर बात करना चाहती है, इसलिए ध्रुवीकरण की पुरानी तरकीबें अब बेअसर साबित हो रही हैं.
Parliament Monsoon Session 2026 Live Updates: नीट धांधली में शामिल बीजेपी नेताओं को बेनकाब करेंगे! बहस में शामिल होने को लेकर कांग्रेस सांसद के. सुरेश का बड़ा दावा
संसद में एंटी-पेपर लीक बिल पर होने वाली चर्चा को लेकर कांग्रेस सांसद के. सुरेश ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस और विपक्षी इंडिया (INDIA) गठबंधन के सभी घटक दल संसद की इस महत्वपूर्ण बहस में सक्रियता से भाग लेंगे.
#WATCH | Delhi: Congress MP K Suresh says, "Congress Party is actively participating in the debate, and the INDIA bloc coalition parties are also participating in today's debate. We have to expose the corruption in the NEET examination and other examinations. They have opened the… pic.twitter.com/12WHOJJ1GF
— ANI (@ANI) July 28, 2026
संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए के. सुरेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और 'इंडिया' गठबंधन के सभी सहयोगी दल आज की बहस में पूरी मजबूती से हिस्सा ले रहे हैं. हमारा मुख्य मकसद नीट (NEET) और देश की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हुए भ्रष्टाचार और घोटालों को देश के सामने बेनकाब करना है. केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के दरवाजे खोल दिए हैं और वे घोटाला करने वाले दोषियों को बचाने का काम कर रहे हैं. इस चर्चा के दौरान सरकार की नाकामियों के साथ-साथ देश के अलग-अलग हिस्सों में पेपर लीक रैकेट में शामिल बीजेपी नेताओं के चेहरों को भी उजागर किया जाएगा.
Parliament Monsoon Session 2026 Live Updates: खुद सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि संसद चले! छात्रों पर मुकदमों और NEET मुद्दे को लेकर JMM सांसद महुआ माजी का तीखा हमला
संसद की कार्यवाही को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों की जायज मांगों को नजरअंदाज कर सत्ता पक्ष खुद सदन को चलने नहीं देना चाहता. मीडिया से बातचीत में महुआ माजी ने कहा कि आज ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि संसद चलेगी, लेकिन असलियत यह है कि जब भी विपक्ष के सांसद नियम 267 के तहत जरूरी मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हैं, तो सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है.
#WATCH | Delhi: JMM Rajya Sabha MP Mahua Maji says, "Today, from people's talks, it seems the House will run. The ruling party itself doesn't want the House to run; as soon as opposition members want to discuss the 267 notice, the Parliament is adjourned. The students' movement… pic.twitter.com/bshjnuAco8
— ANI (@ANI) July 28, 2026
छात्रों के मुद्दे और दर्ज केसों पर बात करते हुए JMM सांसद ने कहा कि NEET आंदोलन के वक्त छात्रों से वादा किया गया था कि उन पर दर्ज सभी मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे और उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी. लेकिन इसके बावजूद बिहार समेत कई जगह छात्रों को हिरासत में लिया गया है. सरकार को पहले अपना वादा निभाना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि अगर विपक्ष ऐसे संवेदनशील मुद्दों को संसद में नहीं उठाएगा, तो देश के युवाओं और छात्रों के हक में कौन खड़ा होगा?
Parliament Monsoon Session 2026 Live Updates: कांग्रेस युवा विरोधी और सुधार विरोधी! एंटी-पेपर लीक बिल पर हंगामे को लेकर BJP प्रवक्ता CR केसवन का हमला
एंटी-पेपर लीक बिल को लेकर संसद में जारी गतिरोध के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता सी.आर. केसवन ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर संसद में इस दूरगामी और बदलाव लाने वाले विधेयक पर चर्चा को बाधित कर रही है. सी.आर. केसवन ने कहा कि कांग्रेस का यह रवैया साफ दिखाता है कि वह युवा विरोधी और सुधार विरोधी है. यह कानून संगठित धोखाधड़ी को खत्म करने और भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने में बेहद असरदार साबित होगा. उन्होंने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी अपनी इस नुकसान पहुंचाने वाली राजनीति को बंद करे, जिससे देश के युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है. उन्हें संसद में आकर इस विधेयक पर सकारात्मक और रचनात्मक चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए. बीजेपी प्रवक्ता ने नए बिल की अहमियत बताते हुए कहा कि पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल में कई कड़े और जरूरी प्रावधान शामिल किए गए हैं. यह कानून पेपर लीक करने वाले दोषियों और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त और कड़ी सजा सुनिश्चित करेगा.
#WATCH | Chennai: BJP spokesperson CR Kesavan says, "The malicious manner in which the Congress Party and Rahul Gandhi have been deliberately blocking a discussion in Parliament on this transformational bill, which could effectively curb future paper leaks and eliminate organised… pic.twitter.com/A9EWePtNu9
— ANI (@ANI) July 28, 2026
Parliament Monsoon Session 2026 Live Updates: संसद भवन में NDA संसदीय दल की 'मंगल मिलन' बैठक शुरू, PM मोदी संग दिग्गजों का जमावड़ा
संसद परिसर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) संसदीय दल की बहुप्रतीक्षित 'मंगल मिलन' बैठक शुरू हो गई है. आगामी रणनीतियों और संसदीय कार्यवाही के लिहाज से आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी दर्ज की गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए घटक दलों के कई वरिष्ठ नेता और सांसद इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं.
Delhi: NDA Parliamentary Party's 'Mangal Milan' meeting begins at the Parliament.
Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, and other leaders attend the meeting.
(ANI photos by Rahul Singh) pic.twitter.com/ckHDAIG7vJ
— ANI (@ANI) July 28, 2026
Parliament Monsoon Session 2026 Live Updates: ममता बनर्जी का फोटो लगाकर चुनाव जीते और धोखा दे दिया! NDA की 'मंगल मिलन' मीटिंग पर TMC सांसद सौगत रॉय का तीखा प्रहार
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) संसदीय दल की 'मंगल मिलन' बैठक को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. बागी सांसदों की बैठक में मौजूदगी पर निशाना साधते हुए उन्होंने इसे लोकतंत्र के साथ धोखा करार दिया.
मीडिया से बातचीत करते हुए सौगत रॉय ने कहा कि NCPI के सांसद तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते थे. वे ममता बनर्जी की तस्वीर दिखाकर और बीजेपी (BJP) का विरोध करके जीते. लेकिन उन्होंने पार्टी को धोखा दिया और अलग हो गए. बीजेपी का विरोध कर चुनाव जीतने वाले सांसद अब उन्हीं के साथ जा रहे हैं, ऐसे धोखेबाज नेताओं के बारे में क्या ही कहा जाए? इसके अलावा, एंटी-पेपर लीक बिल पर बोलते हुए टीएमसी सांसद ने बताया कि कल के सत्र के बाद हुई चर्चा और लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) की अपील के बाद यह तय किया गया है कि आज संसद में इस नए बिल पर 6 घंटे की विस्तृत बहस होगी.
#WATCH | Delhi: On NDA Parliamentary Party's 'Mangal Milan' meeting, TMC MP Saugata Roy says, "The NCPI MPs won the election as a Trinamool Congress candidate; they won by displaying Mamata Banerjee's photograph and by opposing the BJP. They have betrayed the party. They left the… pic.twitter.com/UbSGuQMhYQ
— ANI (@ANI) July 28, 2026
Parliament Monsoon Session 2026 Live Updates: BJP के अंदर चल रहा सबसे बड़ा पेपर लीक रैकेट! संजय राउत का केंद्र सरकार और एंटी-पेपर लीक बिल पर तीखा हमला
संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है. एंटी-पेपर लीक कानून पर बोलते हुए राउत ने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन भारत के जंतर-मंतर पर हुआ था. उन्होंने कहा कि सरकार नया बिल लाकर ऐसा दिखा रही है जैसे उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो, जबकि यह वही पुराना बिल है. इसमें बस जेल की सजा को 1 साल से बढ़ाकर 10 साल और जुर्माने की रकम को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दिया गया है. बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए संजय राउत ने आरोप लगाया कि सबसे बड़ा पेपर लीक रैकेट बीजेपी के अंदर ही चल रहा है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में NEET पेपर लीक मामले में गिरफ्तार सभी लोग बीजेपी से जुड़े हैं. शिक्षा बोर्डों और नीट की देखरेख करने वाली संस्थाओं में बीजेपी द्वारा ही वाइस-चांसलर व अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जो मिलकर इन धांधलियों को अंजाम देते हैं. उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ बिल लाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला.
#WATCH | Delhi: Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, "There will certainly be discussions regarding the anti-paper leak issue, but the world's largest protest against paper leaks took place at Jantar Mantar in India. Now, a new bill has been introduced. Modi ji seems to think he… pic.twitter.com/B32LXmMg8z
— ANI (@ANI) July 28, 2026
Parliament Monsoon Session 2026 Live Updates: NEET धांधली और पुलिस बर्बरता पर राज्यसभा में नोटिस, CPI सांसद ने की न्यायिक जांच की मांग
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के राज्यसभा सांसद पी. संदोष कुमार ने नियम 267 के तहत उच्च सदन में 'सस्पेंशन ऑफ बिजनेस' नोटिस दिया है. अपने नोटिस के जरिए उन्होंने NEET परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठा रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा की गई बर्बर कार्रवाई और देशभर में भड़के छात्र आंदोलन पर तत्काल चर्चा की मांग की है. इसके साथ ही, CPI सांसद ने पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम के कथित रूप से फेल होने और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग का गठन करने का आग्रह किया है.
CPI MP P Sandosh Kumar has given Suspension of Business Notice in Rajya Sabha under rule 267 to discuss "the constitution of an Independent Judicial Commission to inquire into the brutal police action against the students who protested against the NEET exam irregularities and the… pic.twitter.com/06InFlBdcW
— ANI (@ANI) July 28, 2026
Parliament Monsoon Session 2026 Live Updates: PM मोदी और किरेन रिजिजू पहुंचे NDA की 'मंगल मिलन' बैठक में, संसद में शीर्ष नेताओं का जमावड़ा
संसद भवन परिसर में आयोजित एनडीए (NDA) संसदीय दल की 'मंगल मिलन' बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहुंचे. उनके साथ एनडीए घटक दलों के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी संसद भवन स्थित बैठक स्थल पर उपस्थित हुए. आगामी संसदीय रणनीतियों, विधेयकों और फ्लोर मैनेजमेंट के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी वाली इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju and other leaders arrives at the Parliament to attend the NDA Parliamentary Party's 'Mangal Milan' meeting. pic.twitter.com/63y0sGHdgj
— ANI (@ANI) July 28, 2026
Parliament Monsoon Session 2026 Live Updates: NDA की 'मंगल मिलन' बैठक में पहुंचे सांसद राघव चड्ढा, संसद भवन में सियासी हलचल तेज
संसद भवन में आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की 'मंगल मिलन' बैठक को लेकर हलचल तेज हो गई है. इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे.
साथ ही भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत कई अन्य प्रमुख नेता भी संसद परिसर में स्थित बैठक स्थल पर उपस्थित हुए. आगामी रणनीतियों और संसदीय कार्यवाही के लिहाज से इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है.
#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah, Union Health Minister JP Nadda, Defence Minister Rajnath Singh, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, Union Minister Arjun Ram Meghwal, BJP MPs Raghav Chadha, Nishikant Dubey and other leaders arrive at the Parliament to attend… pic.twitter.com/mLxe3bDhlj
— ANI (@ANI) July 28, 2026
Parliament Monsoon Session 2026 Live Updates: कावेरी व मेकेदातु मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा: कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने पेश किया स्थगन प्रस्ताव
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने तमिलनाडु के अधिकारों और किसानों के हितों की रक्षा के लिए मंगलवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया. उन्होंने कर्नाटक में प्रस्तावित मेकेदातु परियोजना और कावेरी नदी पर निर्माण गतिविधियों को लेकर केंद्र सरकार के हालिया रुख पर गहरी चिंता व्यक्त की.
जल शक्ति राज्य मंत्री के उस बयान पर आपत्ति जताई गई, जिसमें कहा गया था कि कर्नाटक को निर्माण के लिए निचले तटीय राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है. टैगोर ने इसे तमिलनाडु के लोगों के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि कावेरी नदी राज्य की जीवनरेखा है. उन्होंने मांग की कि सर्वोच्च न्यायालय और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले का कड़ाई से पालन हो. साथ ही, केंद्र से तमिलनाडु की आपत्तियों पर ध्यान देने और निष्पक्ष संवैधानिक संस्था के रूप में कार्य करने का आग्रह किया.
NDA की 'मंगल मिलन' बैठक में शामिल होंगी बागी TMC सांसद काकोली घोष, दिए बड़े संकेत
दिल्ली में मंगलवार को आयोजित एनडीए (NDA) संसदीय दल की 'मंगल मिलन' बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है. इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की बागी सांसद और एनसीपीआई (NCPI) नेता काकोली घोष दस्तीदार की मौजूदगी ने सबकी निगाहें अपनी ओर खींच ली हैं.
बैठक में शामिल होने से पहले मीडिया से बात करते हुए काकोली घोष दस्तीदार ने स्पष्ट किया कि हां, मैं इस बैठक में जा रही हूं. पहले बैठक को संपन्न होने दीजिए, उसके बाद ही हम आगे की बात करेंगे. उनके इस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष में सेंधमारी के बीच आगामी रणनीतियों को लेकर सियासी समीकरण बदल सकते हैं.
दोबारा आंदोलन का खौफ! जानिए क्यों असम और बिहार सरकार को वापस लेने पड़े NEET छात्रों पर दर्ज मुकदमे
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा दोबारा देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की सीधी चेतावनी मिलने के बाद असम और बिहार सरकारों ने बड़ा फैसला लिया है. दोनों ही राज्यों ने NEET (UG) पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों, आयोजकों और समर्थकों के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मुकदमे और एफआईआर (FIR) वापस लेने का ऐलान कर दिया है. यहां पढ़ें पूरी खबर
'धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार की निशानी...' संसद में पूर्व शिक्षा मंत्री के स्वागत पर भड़के राहुल गांधी
नीट (NEET) पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में धांधली के बाद हाल ही में इस्तीफा देने वाले पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का संसद पहुंचने पर बीजेपी और एनडीए सांसदों ने भव्य स्वागत किया. एनडीए सांसदों ने उनके समर्थन में धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाए और उनका अभिनंदन किया. इस पर पलटवार करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया.
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान देश के बर्बाद एजुकेशन सिस्टम और करप्शन का प्रतीक हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि उनका इस्तीफा किसी नैतिकता की वजह से नहीं, बल्कि देश के लाखों युवाओं के गुस्से के डर से हुआ है.
राहुल ने लिखा कि संसद में उनका माला पहनाकर स्वागत करना किसी सम्मान का नहीं, बल्कि लाखों बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का जश्न मनाना है. इस सिस्टम की वजह से कई बच्चों की जान गई और युवा सड़कों पर उतरे. देश का हर छात्र यह सब देख रहा है और वह हर चेहरा याद रखेगा. बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार ने संसद में 'पब्लिक एग्जामिनेशन्स अमेंडमेंट बिल' पेश किया है, लेकिन विपक्ष पुलिस कार्रवाई और जवाबदेही को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर बना हुआ है.
'बच्चों के खिलाफ अपराध' पर बड़ा एक्शन: आज होगी संसदीय समिति की अहम बैठक, दो बड़े मंत्रालय देंगे जवाब
देश में बच्चों की सुरक्षा और उनके खिलाफ बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए आज गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की एक बड़ी बैठक होने जा रही है. बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल की अध्यक्षता वाली यह समिति आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के विचार सुनेगी और उनसे जवाब-तलब करेगी. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के मुताबिक, 2023 में अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है और यह आंकड़ा 2,166 तक पहुंच गया है.
हालांकि, संविधान के तहत पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के विषय हैं, जिससे अपराधों की जांच और कानूनी कार्रवाई की सीधी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की बनती है. फिर भी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने साफ किया है कि केंद्र सरकार मानव तस्करी और बाल अपराधों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कई कड़े विधायी कदम उठा रही है.
Parliament Monsoon Session 2026 Live Update: एंटी-पेपर लीक अमेंडमेंट बिल, 2026 (लोकसभा)
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 'पब्लिक एग्जामिनेशन्स (गलत तरीकों से बचाव) संशोधन बिल, 2026' को पास कराने के लिए पेश करेंगे. NEET विवाद और देश भर में हुए छात्र आंदोलनों के बाद यह बिल काफी अहम माना जा रहा है.
बिल के मुख्य प्रावधान:
सख्त सजा: संगठित अपराध में शामिल लोगों के लिए जेल की सजा न्यूनतम 7 साल से बढ़ाकर 10 साल तक की जा सकती है.
भारी जुर्माना: संगठित पेपर लीक रैकेट पर न्यूनतम 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना.
फास्ट-ट्रैक कोर्ट: मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिए राज्यों में स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट (SFTC) का गठन और 2 महीने में जांच पूरी करने की समय-सीमा.
Parliament Monsoon Session 2026 Live Update: राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन बिल, 2026 (राज्यसभा)
राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 'नेशनल ऑनर के अपमान की रोकथाम (अमेंडमेंट) बिल, 2026' पेश करेंगे. इसके तहत राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्रीय गान/गीत की गरिमा को मजबूत करने का प्रावधान है.
Parliament Monsoon Session 2026 Live Update: सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अमेंडमेंट बिल, 2026 (लोकसभा)
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को लेकर संशोधित विधेयक पेश करेंगे. हालांकि, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद सौगत रे और अन्य विपक्षी नेता मई 2026 में जारी राष्ट्रपति के अध्यादेश (Ordinance) को नामंजूर करने वाला कानूनी प्रस्ताव ला सकते हैं.
Parliament Monsoon Session 2026 Live Update: सोमवार को क्यों हुआ संसद में भारी हंगामा?
छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों में जमकर नारेबाजी की.
गृह मंत्री के जवाब की मांग: राज्यसभा में विपक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पुलिस कार्रवाई पर जवाब देने और माफी मांगने की मांग की.
किरेन रिजिजू का पलटवार: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों से जुड़े पेपर लीक बिल पर बहस के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है.
Parliament Monsoon Session 2026 Live Updates: संसद के मानसून सत्र के दौरान जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर विपक्षी दलों के भारी हंगामे के बाद सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई थी. अब मंगलवार यानि आज सुबह 11 बजे संसद की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई. विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई. इसके बाद 'पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल' पर चर्चा होगी. स्पीकर ओम बिरला ने सदन का संचालन सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग की अपील की.
बता दें कि आज केंद्र सरकार अपने अहम विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी में है. लोकसभा में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने और संगठित धांधली रोकने के मकसद से 'पब्लिक एग्जामिनेशन्स (गलत तरीकों से बचाव) अमेंडमेंट बिल, 2026' पेश करेंगे, जिस पर विस्तृत चर्चा के बाद इसे पारित कराने का प्रस्ताव है. इसके अलावा, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 'सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अमेंडमेंट बिल, 2026' पर विचार और पारित कराने के लिए संसद में रखेंगे, हालांकि विपक्षी सांसद सौगत रे, एनके प्रेमचंद्रन और डीन कुरियाकोस मई 2026 में जारी राष्ट्रपति के अध्यादेश को खारिज करने के लिए कानूनी प्रस्ताव लाने की तैयारी में हैं.
सदन में अन्य बजटीय व प्रशासनिक कार्य भी निपटाए जाएंगे. विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े आधिकारिक दस्तावेज पटल पर रखे जाएंगे, जिनमें रसायनों व उर्वरकों पर स्थायी समिति की दवा मूल्य वृद्धि और उर्वरक पीएसयू के विनिवेश से जुड़ी रिपोर्ट्स शामिल हैं. राज्य मंत्री सुरेश गोपी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति पर बयान देंगे. उधर राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय प्रतीकों की गरिमा को कानूनी रूप से और मजबूत करने के लिए 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) बिल, 2026' पेश करेंगे. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार के हंगामे के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि सरकार छात्रों व पेपर लीक से जुड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है.