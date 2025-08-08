Aaj Ki Taza Khabar Live: ट्रंप टैरिफ पर कैबिनेट मीटिंग में होगी चर्चा, अमित शाह सीतामढ़ी में करेंगे सीता मंदिर का उद्घाटन
देश

Aaj Ki Taza Khabar Live: ट्रंप टैरिफ पर कैबिनेट मीटिंग में होगी चर्चा, अमित शाह सीतामढ़ी में करेंगे सीता मंदिर का उद्घाटन

Breaking News in Hindi Live​: मानसून सत्र से लेकर पीएम मोदी और कैबिनेट बैठक की ब्रेकिंग न्यूज के साथ-साथ देश की हर खबर से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें Zee News Hindi के साथ..

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 08, 2025, 07:22 AM IST
Aaj Ki Taza Khabar Live: ट्रंप टैरिफ पर कैबिनेट मीटिंग में होगी चर्चा, अमित शाह सीतामढ़ी में करेंगे सीता मंदिर का उद्घाटन
आज की ताजा खबर | हिंदी न्यूज 8 अगस्त 2025
मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की ओर से बढ़ाए गए टैरिफ के असर पर उच्चस्तरीय कैबिनेट बैठक करेंगे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बिहार के सीतामढ़ी स्थित पुनौराधाम में जनक मंदिर के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला रखेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे. कांग्रेस यूपी के काकोरी से जय हिंद यात्रा शुरू करेगी और राहुल गांधी बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे. अमृतसर में अकाली दल अमृतसर प्रमुख सिमरनजीत सिंह मान और दल खालसा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर सुनवाई होगी. यूपी के मदरसों में पढ़ने वाले फाजिल और कामिल छात्रों की डिग्री को लेकर भी याचिका पर सुनवाई होगी. बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन को लेकर भी अहम सुनवाई होनी है जिसमें कोर्ट मंदिर के फंड से कॉरिडोर निर्माण की अनुमति देने वाले आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है. मोहाली कोर्ट में बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत और बैरक को लेकर सुनवाई होगी. शिमला के संजौली मस्जिद केस की सुनवाई शुक्रवार को जिला अदालत में होगी. देश की हर खबर के लिए इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi

ज़ी न्यूज़ डेस्क

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.

 

hindi newsbreaking news

