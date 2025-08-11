Parliament Monsoon Session Live: पीएम मोदी सांसद आवासों का करेंगे उद्घाटन, SIR को लेकर मचने वाला है सदन में हंगामा, 300 सांसदों का क्या है मेगा प्लान

Parliament Monsoon Session 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9 बजे बीकेएस मार्ग स्थित सांसद आवासों का उद्घाटन करेंगे. इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और किरण रिजिजू भी मौजूद रहेंगे. प्रधानमंत्री बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 टाइप-VII बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे. इस अवसर पर वह सिंदूर का पौधा भी लगाएंगे, श्रमजीवियों से बातचीत करेंगे और मुख्य भाषण देंगे.

सदन की कार्यवाही 11 बजे

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी. कांग्रेस द्वारा 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित मतदाता धोखाधड़ी को लेकर हंगामा करने की आशंका है. राहुल गांधी और सदन के नेताओं के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के सांसद SIR विवाद को लेकर संसद से चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे. लगभग 300 सांसद सुबह 11.30 बजे चुनाव आयोग कार्यालय तक पैदल चलेंगे. इंडिया ब्लॉक के नेताओं के भी चुनाव आयुक्तों से मिलकर औपचारिक रूप से अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराने की उम्मीद है.

इंडिया ब्लॉक के सांसदों के लिए रात्रिभोज का आयोजन

चुनावी बिहार में मतदाता सूची की एसआईआर और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान "मतदाता धोखाधड़ी" के आरोपों को लेकर गरमागरम माहौल के बीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोमवार शाम 7.30 बजे चाणक्यपुरी स्थित होटल ताज पैलेस में इंडिया ब्लॉक के सांसदों के लिए रात्रिभोज का आयोजन करेंगे.

