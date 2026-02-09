Advertisement
Parliament session Live: गलवान विवाद और सीक्रेट ट्रेड डील पर आज फिर भिड़ेंगे मोदी-राहुल, क्या फिर ठप हो जाएगी कार्यवाही?

Parliament session Live: गलवान विवाद और सीक्रेट ट्रेड डील पर आज फिर भिड़ेंगे मोदी-राहुल, क्या फिर ठप हो जाएगी कार्यवाही?

Parliament session Live: भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और गलवान विवाद पर मचे हंगामे के बीच आज सुबह 11 बजे संसद फिर शुरू होगी, जिससे पहले विपक्षी दल रणनीति बनाने के लिए बैठक करेंगे.

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 09, 2026, 10:43 AM IST
Parliament session Live: गलवान विवाद और सीक्रेट ट्रेड डील पर आज फिर भिड़ेंगे मोदी-राहुल, क्या फिर ठप हो जाएगी कार्यवाही?
Parliament session Live: भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की अप्रकाशित किताब में गलवान संघर्ष के जिक्र ने देश के राजनीतिक पारे को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है. एक हफ्ते के भारी गतिरोध और शोर-शराबे के बाद आज सुबह 11 बजे संसद की कार्यवाही फिर से शुरू होने जा रही है. पिछले कुछ दिनों में विपक्ष के कड़े तेवरों ने दोनों सदनों की कार्यवाही को ठप रखा है.

संसद के भीतर चल रहे इस संग्राम के बीच, राहुल गांधी द्वारा भाजपा सांसद रवनीत बिट्टू को 'गद्दार' कहे जाने वाले बयान ने बाहर भी सियासी आग लगा दी है. बजट सत्र के पहले चरण का समापन 13 फरवरी को होना है, लेकिन उससे पहले विपक्ष की रणनीति क्या होगी, इसे लेकर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में सुबह 10 बजे एक बड़ी बैठक होने जा रही है. क्या आज सदन में कामकाज होगा या एक बार फिर हंगामे की गूंज सुनाई देगी? पल-पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

09 February 2026
10:42 AM

संसद में बजट पर 'महासंग्राम': निर्मला सीतारमण के 9वें बजट पर आज से शुरू होगी चर्चा

संसद के दोनों सदनों में आज यानी सोमवार से केंद्रीय बजट 2026-27 पर औपचारिक चर्चा शुरू होने जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को यह बजट पेश किया था, जिस पर अब पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और विश्लेषण का दौर चलेगा.

10:40 AM

किरेन रिजिजू का बड़ा दावा- पीएम के भाषण से पहले स्पीकर के चैंबर में घुसे 40-50 विपक्षी सांसद

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी सांसदों पर तीखा हमला बोलते हुए एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने दावा किया कि संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्धारित संबोधन से ठीक पहले 40 से 50 विपक्षी सांसदों ने जबरन लोकसभा अध्यक्ष के चैंबर में प्रवेश किया और वहां जमकर हंगामा किया है.

10:33 AM

विपक्ष की 'चाणक्य नीति': बजट सत्र के लिए खड़गे के दफ्तर में आज बड़ी बैठक

संसद में जारी गतिरोध के बीच, आज सुबह 10 बजे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकाजुर्न खड़गे के कार्यालय में विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है.

बैठक के मुख्य उद्देश्य

रणनीति का खाका: बजट सत्र के शेष बचे दिनों में सरकार को किन मुद्दों पर और कैसे घेरना है, इसका पूरा 'ब्लूप्रिंट' इस बैठक में तैयार किया जाएगा.

बढ़ता गतिरोध: संसद में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी हंगामे और 'लॉगजैम' को देखते हुए, विपक्षी दल अपनी अगली चाल और साझा रुख तय करेंगे.

सरकार की घेराबंदी: इस बैठक का मुख्य लक्ष्य भारत-अमेरिका ट्रेड डील और अन्य विवादित मुद्दों पर एकजुट होकर सरकार को बैकफुट पर लाना है.

09:33 AM

आज विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री अपने विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे. इसमें मुख्य रूप से कई विभाग शामिल रहेंगे.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

