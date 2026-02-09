Parliament session Live: गलवान विवाद और सीक्रेट ट्रेड डील पर आज फिर भिड़ेंगे मोदी-राहुल, क्या फिर ठप हो जाएगी कार्यवाही?

Parliament session Live: भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की अप्रकाशित किताब में गलवान संघर्ष के जिक्र ने देश के राजनीतिक पारे को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है. एक हफ्ते के भारी गतिरोध और शोर-शराबे के बाद आज सुबह 11 बजे संसद की कार्यवाही फिर से शुरू होने जा रही है. पिछले कुछ दिनों में विपक्ष के कड़े तेवरों ने दोनों सदनों की कार्यवाही को ठप रखा है.

संसद के भीतर चल रहे इस संग्राम के बीच, राहुल गांधी द्वारा भाजपा सांसद रवनीत बिट्टू को 'गद्दार' कहे जाने वाले बयान ने बाहर भी सियासी आग लगा दी है. बजट सत्र के पहले चरण का समापन 13 फरवरी को होना है, लेकिन उससे पहले विपक्ष की रणनीति क्या होगी, इसे लेकर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में सुबह 10 बजे एक बड़ी बैठक होने जा रही है. क्या आज सदन में कामकाज होगा या एक बार फिर हंगामे की गूंज सुनाई देगी? पल-पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.