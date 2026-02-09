Parliament session Live: गलवान विवाद और सीक्रेट ट्रेड डील पर आज फिर भिड़ेंगे मोदी-राहुल, क्या फिर ठप हो जाएगी कार्यवाही?

Parliament session Live: भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और गलवान विवाद पर मचे हंगामे के बीच आज सुबह 11 बजे संसद फिर शुरू होगी, जिससे पहले विपक्षी दल रणनीति बनाने के लिए बैठक करेंगे.
Parliament session Live: भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की अप्रकाशित किताब में गलवान संघर्ष के जिक्र ने देश के राजनीतिक पारे को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है. एक हफ्ते के भारी गतिरोध और शोर-शराबे के बाद आज सुबह 11 बजे संसद की कार्यवाही फिर से शुरू होने जा रही है. पिछले कुछ दिनों में विपक्ष के कड़े तेवरों ने दोनों सदनों की कार्यवाही को ठप रखा है.
संसद के भीतर चल रहे इस संग्राम के बीच, राहुल गांधी द्वारा भाजपा सांसद रवनीत बिट्टू को 'गद्दार' कहे जाने वाले बयान ने बाहर भी सियासी आग लगा दी है. बजट सत्र के पहले चरण का समापन 13 फरवरी को होना है, लेकिन उससे पहले विपक्ष की रणनीति क्या होगी, इसे लेकर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में सुबह 10 बजे एक बड़ी बैठक होने जा रही है. क्या आज सदन में कामकाज होगा या एक बार फिर हंगामे की गूंज सुनाई देगी? पल-पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.
संसद के दोनों सदनों में आज यानी सोमवार से केंद्रीय बजट 2026-27 पर औपचारिक चर्चा शुरू होने जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को यह बजट पेश किया था, जिस पर अब पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और विश्लेषण का दौर चलेगा.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी सांसदों पर तीखा हमला बोलते हुए एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने दावा किया कि संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्धारित संबोधन से ठीक पहले 40 से 50 विपक्षी सांसदों ने जबरन लोकसभा अध्यक्ष के चैंबर में प्रवेश किया और वहां जमकर हंगामा किया है.
संसद में जारी गतिरोध के बीच, आज सुबह 10 बजे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकाजुर्न खड़गे के कार्यालय में विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है.
बैठक के मुख्य उद्देश्य
रणनीति का खाका: बजट सत्र के शेष बचे दिनों में सरकार को किन मुद्दों पर और कैसे घेरना है, इसका पूरा 'ब्लूप्रिंट' इस बैठक में तैयार किया जाएगा.
बढ़ता गतिरोध: संसद में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी हंगामे और 'लॉगजैम' को देखते हुए, विपक्षी दल अपनी अगली चाल और साझा रुख तय करेंगे.
सरकार की घेराबंदी: इस बैठक का मुख्य लक्ष्य भारत-अमेरिका ट्रेड डील और अन्य विवादित मुद्दों पर एकजुट होकर सरकार को बैकफुट पर लाना है.
आज विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री अपने विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे. इसमें मुख्य रूप से कई विभाग शामिल रहेंगे.
