Parliament Winter Session 2025 Live: राज्यसभा में 'वंदे मातरम' पर विशेष चर्चा, पीएम मोदी के बाद अमित शाह रखेंगे बात, जानें देश में आज क्या- क्या है खास?

Parliament Winter Session Day 3: आज राज्यसभा में मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 'वंदे मातरम' पर विशेष चर्चा होगी. इसके पहले लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने पर खास चर्चा हुई. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर 12 बजे चर्चा की शुरुआत की. उनके बाद कई अन्य नेताओं ने भी इस पर अपनी बात रखी. शीतकालीन सत्र 2025 आज के दिन की जुड़ी ताजा अपडेट्स के देश-दुनिया से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ.
Parliament Winter Session 2025 Updates: 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने पर संसद में विशेष चर्चा आयोजित की गई है.सोमवार को लोकसभा में हुई विस्तृत चर्चा के बाद अब मंगलवार को राज्यसभा में भी इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय गीत पर विशेष चर्चा होगी. देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस गीत के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संसद में खास चर्चा की जा रही है. जानकारी के अनुसार, राज्यसभा में मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 'वंदे मातरम' पर विशेष चर्चा होगी. भाजपा की ओर से चर्चा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. इस दौरान अमित शाह 'वंदे मातरम' की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अपने विचार रखेंगे. चर्चा का समापन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे. वह राष्ट्रीय गीत की 150 वर्ष की यात्रा को रेखांकित करेंगे.इसके अलावा, भाजपा के वरिष्ठ नेता राधामोहन दास अग्रवाल, के लक्ष्मण, घनश्याम तिवारी और सतपाल शर्मा भी अपने-अपने विचार रखेंगे.
