देश

Parliament Winter Session 2025 Live: राज्यसभा में 'वंदे मातरम' पर विशेष चर्चा, पीएम मोदी के बाद अमित शाह रखेंगे बात, जानें देश में आज क्या- क्या है खास?

Parliament Winter Session Day 3: आज राज्यसभा में मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 'वंदे मातरम' पर विशेष चर्चा होगी. इसके पहले लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने पर खास चर्चा हुई. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर 12 बजे चर्चा की शुरुआत की. उनके बाद कई अन्य नेताओं ने भी इस पर अपनी बात रखी. शीतकालीन सत्र 2025 आज के दिन की जुड़ी ताजा अपडेट्स के देश-दुनिया से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 09, 2025, 07:54 AM IST
Parliament Winter Session 2025 Live: राज्यसभा में 'वंदे मातरम' पर विशेष चर्चा, पीएम मोदी के बाद अमित शाह रखेंगे बात, जानें देश में आज क्या- क्या है खास?
Parliament Winter Session 2025 Updates: 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने पर संसद में विशेष चर्चा आयोजित की गई है.सोमवार को लोकसभा में हुई विस्तृत चर्चा के बाद अब मंगलवार को राज्यसभा में भी इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय गीत पर विशेष चर्चा होगी. देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस गीत के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संसद में खास चर्चा की जा रही है. जानकारी के अनुसार, राज्यसभा में मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 'वंदे मातरम' पर विशेष चर्चा होगी. भाजपा की ओर से चर्चा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. इस दौरान अमित शाह 'वंदे मातरम' की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अपने विचार रखेंगे. चर्चा का समापन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे. वह राष्ट्रीय गीत की 150 वर्ष की यात्रा को रेखांकित करेंगे.इसके अलावा, भाजपा के वरिष्ठ नेता राधामोहन दास अग्रवाल, के लक्ष्मण, घनश्याम तिवारी और सतपाल शर्मा भी अपने-अपने विचार रखेंगे.

आज के दिन क्या है ख

  • PM नरेंद्र मोदी सुबह 9:30 बजे पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग (PLB) के GMC बालयोगी ऑडिटोरियम में NDA पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग को एड्रेस करेंगे. 
  • इंडिगो क्राइसिस: इंडिगो क्राइसिस पर बनी DGCA कमेटी ने CEO पीटर एल्बर्स को सुबह 11 बजे बुलाया है. सिविल एविएशन मिनिस्टर किंजरापु राम मोहन नायडू कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में स्टेटमेंट देंगे.
  • गोरखपुर स्किल डेवलपमेंट और जॉब-ओरिएंटेड एजुकेशन में एक और बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि UP के CM योगी आदित्यनाथ 9 दिसंबर को पिपरौली में एक नई सरकारी ITI का उद्घाटन करेंगे.
  • यूरोपियन यूनियन और भारत ज़रूरी ट्रेड बातचीत कर रहे हैं, जिसमें दोनों तरफ की बातचीत करने वाली टीमें प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर चर्चा कर रही हैं. दो दिन का बातचीत का सेशन सोमवार को शुरू हुआ और मंगलवार तक चलेगा, जो EU और भारत के बीच मज़बूत आर्थिक रिश्ते बनाने की लंबे समय से चली आ रही कोशिशों में एक और कदम है.
  • VHP की सबसे बड़ी फ़ैसले लेने वाली बॉडी, केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की दो दिन की मीटिंग कल दोपहर 3 बजे शुरू हो रही है. हिंदू समाज के सामने मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी. पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जी जैसी जानी-मानी हस्तियां, दूसरे बड़े संत, और VHP प्रेसिडेंट आलोक कुमार भी शामिल होंगे (जगह: नत्था सिंह वाटिका, CK बिड़ला हॉस्पिटल के सामने, पंजाबी बाग वेस्ट).

शीतकालीन सत्र 2025 आज के दिन की जुड़ी ताजा अपडेट्स के देश-दुनिया से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ.

09 December 2025
07:50 AM

Today News Updates: एक नजर में देखें आज केअदालतों के मामले

  • दिल्ली दंगों की व्यापक साज़िश के मामले मे UAPA के तहत गिरफ्तार उमर खालिद, शऱजील इमाम व अन्य आरोपियों की ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा. कल इस मामले में सुनवाई पूरी होने की उम्मीद है. पिछ्ली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को अपने स्थाई पतों की जानकारी कोर्ट में जमा करने को कहा था.
  • तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल मे SIR प्रक्रिया के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा. तमिलनाडु SIR के खिलाफ CPI और TVK पार्टी औरबाकी दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांग चुका है. पश्चिम बंगाल SIR के खिलाफ TMC सांसद डेरेक ओ ब्रॉयन ,डोला सेन सहित कई नेताओं ने  याचिकाए दायर की है. इन पर भी सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर जवाब मांग चुका है.  इसके अलावा बिहार SIR पर भी सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई जारी रहेगी.
  • देश भर में बुलडोजर कार्रवाई के मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा. SC उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिनमें अलग अलग राज्यों में सरकार पर पिछले साल जारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हनन करने का आरोप लगाया गया है.
  • छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की तरफ से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा. याचिका में सीबीआई/ED की जांच करने की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को  चुनौती दी गई है.यह मामला 2161 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले से जुड़ा है, जिसकी जांच सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियां कर रही हैं.
  • बिहार में बौद्ध गया मंदिर पर नियंत्रण को लेकर बौद्धों और हिंदुओं से बीच विवाद से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि बीटी एक्ट यानी बोधगया टेंपल एक्ट, 1949 ख़त्म किया जाए. इस एक्ट के तहत बनने वाली बोधगया टेंपल मैनेजमेंट कमिटी (बीटीएमसी) में बौद्धों के साथ-साथ हिंदू धर्मावलंबियों को सदस्य बनाने का प्रावधान है, जिसका विरोध बौद्ध भिक्षु लंबे समय से कर रहे हैं. याचिका में इस जगह से हिंदू समुदाय को हटाकर सिर्फ बौद्ध समुदाय के लोगों को हो पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की गई है.
  • कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर दायर शिकायत पर राऊज एवेन्यु सेशन कोर्ट  कल सुनवाई करेगा. विकास त्रिपाठी नाम के शख्श की ओर से दायर शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी ने 1983 में भारतीय नागरिकता लेने से तीन साल पहले ही फर्जी दस्तावेजों के ज़रिए यहां की वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा लिया था.मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था. इस आदेश को याचिकाकर्ता ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी है.
  • राऊज एवेन्यु कोर्ट बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की तीन याचिकाओ पर सुनवाई करेगा. इन याचिकाओं में आईआरसीटीसी और ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े केस को  अभी सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने की अदालत से किसी दूसरे कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की है. उन्होंने याचिकाओं में अभी सुनवाई कर रहे जज पर पक्षपाती होने और उनके और परिवार के ख़िलाफ़ पहले से तय सोच के साथ मुकदमे चलाने का आरोप लगाया है
  • कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन करने और विवादित नारे लगाने के आरोप मे गिरफ्तार छात्रों की जमानत याचिका पर कल पटियाला हाउस कोर्ट कल आदेश सुनाएगा. करीब एक दर्जन प्रदर्शनकारी छात्रों की जमानत अर्जी पर कोर्ट आदेश सुनाएगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 वर्षों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं.

Parliament winter session

Trending news

Parliament winter session
