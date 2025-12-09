Parliament Winter Session 2025 Live: राज्यसभा में 'वंदे मातरम' पर विशेष चर्चा, पीएम मोदी के बाद अमित शाह रखेंगे बात, जानें देश में आज क्या- क्या है खास?

Parliament Winter Session 2025 Updates: 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने पर संसद में विशेष चर्चा आयोजित की गई है.सोमवार को लोकसभा में हुई विस्तृत चर्चा के बाद अब मंगलवार को राज्यसभा में भी इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय गीत पर विशेष चर्चा होगी. देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस गीत के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संसद में खास चर्चा की जा रही है. जानकारी के अनुसार, राज्यसभा में मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 'वंदे मातरम' पर विशेष चर्चा होगी. भाजपा की ओर से चर्चा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. इस दौरान अमित शाह 'वंदे मातरम' की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अपने विचार रखेंगे. चर्चा का समापन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे. वह राष्ट्रीय गीत की 150 वर्ष की यात्रा को रेखांकित करेंगे.इसके अलावा, भाजपा के वरिष्ठ नेता राधामोहन दास अग्रवाल, के लक्ष्मण, घनश्याम तिवारी और सतपाल शर्मा भी अपने-अपने विचार रखेंगे.

PM नरेंद्र मोदी सुबह 9:30 बजे पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग (PLB) के GMC बालयोगी ऑडिटोरियम में NDA पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग को एड्रेस करेंगे.

इंडिगो क्राइसिस: इंडिगो क्राइसिस पर बनी DGCA कमेटी ने CEO पीटर एल्बर्स को सुबह 11 बजे बुलाया है. सिविल एविएशन मिनिस्टर किंजरापु राम मोहन नायडू कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में स्टेटमेंट देंगे.

गोरखपुर स्किल डेवलपमेंट और जॉब-ओरिएंटेड एजुकेशन में एक और बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि UP के CM योगी आदित्यनाथ 9 दिसंबर को पिपरौली में एक नई सरकारी ITI का उद्घाटन करेंगे.

यूरोपियन यूनियन और भारत ज़रूरी ट्रेड बातचीत कर रहे हैं, जिसमें दोनों तरफ की बातचीत करने वाली टीमें प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर चर्चा कर रही हैं. दो दिन का बातचीत का सेशन सोमवार को शुरू हुआ और मंगलवार तक चलेगा, जो EU और भारत के बीच मज़बूत आर्थिक रिश्ते बनाने की लंबे समय से चली आ रही कोशिशों में एक और कदम है.

VHP की सबसे बड़ी फ़ैसले लेने वाली बॉडी, केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की दो दिन की मीटिंग कल दोपहर 3 बजे शुरू हो रही है. हिंदू समाज के सामने मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी. पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जी जैसी जानी-मानी हस्तियां, दूसरे बड़े संत, और VHP प्रेसिडेंट आलोक कुमार भी शामिल होंगे (जगह: नत्था सिंह वाटिका, CK बिड़ला हॉस्पिटल के सामने, पंजाबी बाग वेस्ट).

