Parliament Winter Session Live (Day 2): SIR पर बहस को लेकर विपक्षी सांसदों का हंगामा, राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित, जानें अब तक क्या हुआ?

Parliament Winter Session Day 2 LIVE: शीतकालीन सत्र 2025 का दूसरा दिन आज 2 दिसंबर को भी पहले दिन जैसी राजनीतिक गर्माहट के साथ शुरू हुआ. सोमवार को सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने SIR (Special Intensive Revision of Electoral Rolls) और चुनावी सुधारों पर तत्काल बहस की मांग उठाकर सदन में जोरदार हंगामा किया था, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी थी. शीतकालीन सत्र 2025 के दूसरे दिन की जुड़ी ताजा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 02, 2025, 12:05 PM IST
Parliament Winter Session 2025 LIVE Updates: संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है. विपक्ष SIR के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष की कोशिश है कि अहम बिलों पर चर्चा हो. बीते दिन यानी सोमवार को लोकसभा का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया था. सोमवार को सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में भारी हंगामा हुआ था. विपक्ष के लगातार शोर-शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी और अंत में पूरे दिन का कामकाज नहीं हो सका. लोकसभा को मंगलवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा था. 

आज भी SIR पर बहस पर हंगामा?
विपक्षी पार्टियां इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर बहस कराने की अपनी मांगों को लेकर पार्लियामेंट के विंटर सेशन के दूसरे दिन मंगलवार से विरोध प्रदर्शन शुरू करने वाली हैं. यह विंटर सेशन के पहले दिन सदन में हुए हंगामे के बाद हुआ है, जिसमें SIR पर बहस की मांग को लेकर विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट भी किया था. सरकार ने कहा कि वह चर्चा के खिलाफ नहीं है, लेकिन कोई टाइमलाइन तय नहीं की जा सकती.

19 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र 
संसद का विंटर सेशन सोमवार से शुरू हुआ है और 19 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 19 दिन के शेड्यूल में 15 बैठकें होंगी. सरकार इस सत्र में 13 बिल पेश करने के लिए तैयार है, जिनमें बड़े इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े विधेयक शामिल हैं. वहीं विपक्ष एसआईआर, राष्ट्रीय सुरक्षा समेत कई दूसरे मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी कर रहा है.
शीतकालीन सत्र 2025 के दूसरे दिन की जुड़ी ताजा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ.

02 December 2025
12:00 PM

Parliament Winter Session Day 2 Live: राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित
SIR पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों के नारे लगाने के बाद राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

11:30 AM

Parliament Winter Session Day 2 Live: लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्‍थगित
SIR पर चर्चा की मांग को लेकर शीतकालील सत्र में खूब हंगामा होता रहा. विपक्षी सांसदों के सदन के वेल में आने के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्‍थगित कर दी गई. दोपहर 12:00 बजे फिर से सदन चलेगा.

11:00 AM

Parliament Winter Session Day 2 Live: सदन की कार्यवाही शुरू होते ही 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का लगाए नारे
संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में SIR का मुद्दा उठाते हुए "वोट चोर, गद्दी छोड़" के नारे लगाए.

 

10:51 AM

Parliament Winter Session Day 2 Live:संसद परिसर में SIR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन
कांग्रेस MP सोनिया गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी नेताओं ने विंटर सेशन के दूसरे दिन संसद परिसर में SIR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

10:49 AM

Parliament Winter Session Day 2 Live Updates: शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर में SIR के खिलाफ प्रदर्शन किया.

10:45 AM

Parliament Winter Session Day 2  Live Updates: कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन संसद पहुंचीं.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं.

