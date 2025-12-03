Parliament Winter Session Live (Day 3): पीएम मोदी बंगाल के सांसदों से कर सकते हैं मुलाकात,तीसरे दिन कैसा रहेगा संसद का शीतकालीन सत्र? जानें पल-पल की अपडेट

Parliament Winter Session Day 3 LIVE: शीतकालीन सत्र 2025 का आज तीसरा दिन है. पहला और दूसरा दिन राजनीतिक गर्माहट के साथ बीता है. सोमवार और मंगलवार को विपक्ष ने SIR (Special Intensive Revision of Electoral Rolls) और चुनावी सुधारों पर तत्काल बहस की मांग उठाकर सदन में जोरदार हंगामा किया था, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी थी. शीतकालीन सत्र 2025 के तीसरे दिन की जुड़ी ताजा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ.
Trending Photos
Parliament Winter Session 2025 LIVE Updates: संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा की विपक्ष की मांग को लेकर संसद में चल रही गतिरोध को दूर करने के लिए सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले किए गए. लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल हुए. इस मीटिंग में यह सहमति बनी है कि लोकसभा में 8 दिसंबर, यानी सोमवार, को 'वंदे मातरम्' की 150 वर्ष की सालगिरह पर एक विशेष चर्चा होगी. इसके अगले दिन लोकसभा में 9 दिसंबर, यानी मंगलवार, को चुनाव सुधारों पर पूरे दिन चर्चा होगी. इस विषय पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, और आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जाएगा. इस पर सभी दलों में सहमति बन गई है.
दूसरे दिन SIR पर बहस पर हंगामा
विपक्षी पार्टियां इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर बहस कराने की अपनी मांगों को लेकर पार्लियामेंट के विंटर सेशन के दूसरे दिन मंगलवार से विरोध प्रदर्शन किया.
19 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र
संसद का विंटर सेशन सोमवार से शुरू हुआ है और 19 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 19 दिन के शेड्यूल में 15 बैठकें होंगी. सरकार इस सत्र में 13 बिल पेश करने के लिए तैयार है, जिनमें बड़े इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े विधेयक शामिल हैं. वहीं विपक्ष एसआईआर, राष्ट्रीय सुरक्षा समेत कई दूसरे मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी कर रहा है.
शीतकालीन सत्र 2025 के दूसरे दिन की जुड़ी ताजा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ.
Parliament Winter Session Day 3 Live Updates: लोकसभा LoP राहुल गांधी और राज्यसभा LoP मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस MP सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन संसद पहुंचे.
#WATCH | Delhi | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi and Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge arrive at the Parliament for the third day of the #ParliamentWinterSession pic.twitter.com/TkBQNfkgv1
— ANI (@ANI) December 3, 2025
कांग्रेस MP प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "हमें प्रदूषण जैसी दूसरी चीज़ों पर भी चर्चा करनी चाहिए। हमें कई दूसरे ज़रूरी मुद्दों पर भी चर्चा करनी चाहिए.
#WATCH | Delhi | Congress MPs Sonia Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra arrive at the Parliament for the third day of the #WinterSession2025
Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "We should also discuss other things like pollution. We should discuss many other issues which are… pic.twitter.com/idFERZh21O
— ANI (@ANI) December 3, 2025
Parliament Winter Session Day 3 Live Updates: संसद परिसर में लेबर कानूनों के खिलाफ विपक्षी नेताओं का प्रदर्शन
#WATCH | Delhi | Opposition leaders protest against Labour laws in Parliament premises pic.twitter.com/K8wtZdJtAH
— ANI (@ANI) December 3, 2025
Parliament Winter Session Day 3 Live Updates: पीएम नरेंद्र मोदी आज संसद में पश्चिम बंगाल के सभी BJP RS और LS MPs से मिलेंगे: सूत्र
PM Narendra Modi to meet all BJP RS and LS West Bengal MPs in Parliament today: Sources
— ANI (@ANI) December 3, 2025
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.