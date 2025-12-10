Parliament Winter Session Live (Day 7): आज फिर संसद हंगामे के आसार, चुनाव सुधार पर अमित शाह देंगे विपक्ष के सवालों के जवाब

Parliament Winter Session 2025 LIVE Updates: संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है. मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों के मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जबरदस्त हंगामा देखने को मिला. बुधवार शाम 5 बजे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में बहस का समापन करते हुए चुनाव सुधारों पर बोलेंगे. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने लिखा,'गृहमंत्री अमित शाह आज शाम 5 बजे के आसपास लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बोलेंगे.'

इससे पहले रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा था. उन्होंने लिखा,'मुझे उम्मीद थी कि राहुल गांधी कुछ ठोस सुझाव देंगे, लेकिन उन्होंने हम सभी को निराश किया है। संसद का समय अमूल्य है, और देश विपक्ष के नेता से बेहतर भाषण की उम्मीद करता है।"

संसद में चुनाव सुधार पर हो रही बहस के दौरान मंगलवार को विपक्ष ने विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया को एनआरसी का नाम देकर मतदाता अधिकारों पर हमला बताया, तो भाजपा ने कांग्रेस पर वोट चोरी के पुराने आरोप लगाए. लोकसभा में राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया में तीन प्रमुख सुधारों की मांग की. उन्होंने कहा,'सबसे बड़ा राष्ट्र-विरोधी कृत्य वोट 'चोरी' है; जब आप वोट नष्ट करते हैं, तो भारत की अवधारणा नष्ट करते हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

राहुल ने मांग की कि चुनाव से कम से कम एक महीने पहले मशीन-रीडेबल वोटर लिस्ट सार्वजनिक हो, सीसीटीवी फुटेज मिटाने वाला कानून वापस लिया जाए, विपक्ष को ईवीएम तक पहुंच मिले और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाए. उन्होंने कहा,'सरकार ये सुधार नहीं चाहती लेकिन हम हर हाल में बदलाव लाएंगे.'

समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा,'उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) इस प्रक्रिया में अपनी जान गंवा चुके हैं. हम मांग करते हैं कि मृतक बीएलओ के परिवार को 1 करोड़ रुपए की अनुदान राशि और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए.'

बता दें कि आज के सत्र में अमित शाह के भाषण पर सभी की नजरें टिकी हैं, जहां वे एसआईआर, ईवीएम और अन्य सुधारों पर सरकार का पक्ष रखेंगे. इस दौरान भारी हंगाने की उम्मीद, संसद की कार्यवाही पर लगातार अपडेट्स आप हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.