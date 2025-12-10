Parliament Winter Session Live (Day 7): आज फिर संसद हंगामे के आसार, चुनाव सुधार पर अमित शाह देंगे विपक्ष के सवालों के जवाब

Trending Photos
Parliament Winter Session 2025 LIVE Updates: संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है. मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों के मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जबरदस्त हंगामा देखने को मिला. बुधवार शाम 5 बजे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में बहस का समापन करते हुए चुनाव सुधारों पर बोलेंगे. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने लिखा,'गृहमंत्री अमित शाह आज शाम 5 बजे के आसपास लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बोलेंगे.'
इससे पहले रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा था. उन्होंने लिखा,'मुझे उम्मीद थी कि राहुल गांधी कुछ ठोस सुझाव देंगे, लेकिन उन्होंने हम सभी को निराश किया है। संसद का समय अमूल्य है, और देश विपक्ष के नेता से बेहतर भाषण की उम्मीद करता है।"
संसद में चुनाव सुधार पर हो रही बहस के दौरान मंगलवार को विपक्ष ने विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया को एनआरसी का नाम देकर मतदाता अधिकारों पर हमला बताया, तो भाजपा ने कांग्रेस पर वोट चोरी के पुराने आरोप लगाए. लोकसभा में राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया में तीन प्रमुख सुधारों की मांग की. उन्होंने कहा,'सबसे बड़ा राष्ट्र-विरोधी कृत्य वोट 'चोरी' है; जब आप वोट नष्ट करते हैं, तो भारत की अवधारणा नष्ट करते हैं.'
राहुल ने मांग की कि चुनाव से कम से कम एक महीने पहले मशीन-रीडेबल वोटर लिस्ट सार्वजनिक हो, सीसीटीवी फुटेज मिटाने वाला कानून वापस लिया जाए, विपक्ष को ईवीएम तक पहुंच मिले और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाए. उन्होंने कहा,'सरकार ये सुधार नहीं चाहती लेकिन हम हर हाल में बदलाव लाएंगे.'
समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा,'उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) इस प्रक्रिया में अपनी जान गंवा चुके हैं. हम मांग करते हैं कि मृतक बीएलओ के परिवार को 1 करोड़ रुपए की अनुदान राशि और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए.'
बता दें कि आज के सत्र में अमित शाह के भाषण पर सभी की नजरें टिकी हैं, जहां वे एसआईआर, ईवीएम और अन्य सुधारों पर सरकार का पक्ष रखेंगे. इस दौरान भारी हंगाने की उम्मीद, संसद की कार्यवाही पर लगातार अपडेट्स आप हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन हरिवंश, राज्यसभा के LoP मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे सांसदों ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में स्वतंत्रता सेनानी सी. राजगोपालाचारी को पुष्पांजलि अर्पित की.
लोकसभा LoP और कांग्रेस MP राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर BJP MP कंगना रनौत ने कहा,'मैं उनके टूर का हिसाब नहीं रखती, न ही उनके बारे में कोई न्यूज पढ़ती हूं. तो मैं उनके टूर के बारे में क्या कह सकती हूं? लेकिन यह सबको साफ है कि उनकी पार्टी सिंगल डिजिट में क्यों आ गई है. मैं इस तरह के कैरेक्टर पर कमेंट नहीं करना चाहती क्योंकि आप जानते हैं कि उस इंसान में कोई दम नहीं है, कैरेक्टर की कोई ताकत नहीं है.'
दिल्ली: NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले समेत महाराष्ट्र के विपक्षी सांसदों ने संसद में विरोध प्रदर्शन किया और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) का नाम बदलकर पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी के नेता डीबी पाटिल के नाम पर रखने की मांग की.
BJP MP निशिकांत दुबे ने कहा,'कांग्रेस चोरों का सरदार है और कोई भी राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेता. अयोध्या में एक भव्य मंदिर बना है, लेकिन क्या कोई राहुल गांधी या सोनिया गांधी वहां गए हैं? उन्हें सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक से मतलब है. यही वजह है कि वे SIR और EVM का विरोध कर रहे हैं.'
