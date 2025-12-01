Parliament Winter Session Live: SIR पर टकराव... संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू; मीडिया को संबोधित करेंगे PM मोदी, यहां पढ़ें पल-पल के अपडेट्स

Parliament Winter Session 2025 LIVE Updates: 18वीं लोकसभा का 6वां सत्र और राज्यसभा का 269वां सत्र आज सुबह 11 बजे शुरू हो रहा है, जिससे संसद के विंटर सेशन का आगाज होगा. सत्र के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे संसद भवन के हंस द्वार पर मान्यता प्राप्त मीडिया को ब्रीफ करेंगे, जो पारंपरिक रूप से सत्र के विधायी और राजनीतिक एजेंडे की दिशा तय करता है. कार्यसूची के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 पेश कर सकती हैं, जिसका उद्देश्य सेंट्रल एक्साइज एक्ट, 1944 में संशोधन करना है।

इसके अलावा, वह हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025 भी पेश करेंगी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्चों के लिए संसाधन बढ़ाने और संबंधित मशीनों या प्रक्रियाओं पर सेस लगाने का प्रावधान करता है. लोकसभा में इन बिलों पर चर्चा के लिए क्रमशः 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है. सत्र में सरकार मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 भी पेश कर सकती है, जिस पर 3 घंटे की चर्चा निर्धारित है. सत्र की शुरुआत पूर्व सांसदों कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी, विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व कांग्रेस सांसद रवि नाइक और अभिनेता से नेता बने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देकर की जाएगी.

सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 13 विधेयकों पर विचार के लिए सूचीबद्ध किया है, जिनमें कई ऐसे हैं जिनकी स्थायी समिति द्वारा जांच अभी नहीं हुई है. प्रमुख बिलों में शामिल हैं:

Add Zee News as a Preferred Source

- इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (अमेंडमेंट) बिल, 2025

- रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2025

- नेशनल हाईवे (अमेंडमेंट) बिल, 2025

- एटॉमिक एनर्जी बिल, 2025

- कॉर्पोरेट लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2025

- सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल (SMC), 2025

- इंश्योरेंस लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2025

- आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन (अमेंडमेंट) बिल, 2025

- हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल, 2025

सत्र में वित्तीय, सुरक्षा, अवसंरचना और शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बहस होने की संभावना है