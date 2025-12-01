Advertisement
trendingNow13024530
Hindi Newsदेश

Parliament Winter Session Live: SIR पर टकराव... संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू; मीडिया को संबोधित करेंगे PM मोदी, यहां पढ़ें पल-पल के अपडेट्स

Sansad Sheetkalin Satra 2025 Live Updates: संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी. सरकार एटॉमिक एनर्जी बिल सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है. वहीं विपक्ष 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सरकार पर हमला बोलने की रणनीति में है. सत्र में जोरदार हंगामे की संभावना जताई जा रही है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 01, 2025, 09:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X
LIVE Blog

Parliament Winter Session 2025 LIVE Updates: 18वीं लोकसभा का 6वां सत्र और राज्यसभा का 269वां सत्र आज सुबह 11 बजे शुरू हो रहा है, जिससे संसद के विंटर सेशन का आगाज होगा. सत्र के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे संसद भवन के हंस द्वार पर मान्यता प्राप्त मीडिया को ब्रीफ करेंगे, जो पारंपरिक रूप से सत्र के विधायी और राजनीतिक एजेंडे की दिशा तय करता है. कार्यसूची के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 पेश कर सकती हैं, जिसका उद्देश्य सेंट्रल एक्साइज एक्ट, 1944 में संशोधन करना है।

इसके अलावा, वह हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025 भी पेश करेंगी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्चों के लिए संसाधन बढ़ाने और संबंधित मशीनों या प्रक्रियाओं पर सेस लगाने का प्रावधान करता है. लोकसभा में इन बिलों पर चर्चा के लिए क्रमशः 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है. सत्र में सरकार मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 भी पेश कर सकती है, जिस पर 3 घंटे की चर्चा निर्धारित है. सत्र की शुरुआत पूर्व सांसदों कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी, विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व कांग्रेस सांसद रवि नाइक और अभिनेता से नेता बने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देकर की जाएगी.

सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 13 विधेयकों पर विचार के लिए सूचीबद्ध किया है, जिनमें कई ऐसे हैं जिनकी स्थायी समिति द्वारा जांच अभी नहीं हुई है. प्रमुख बिलों में शामिल हैं:

Add Zee News as a Preferred Source

- इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (अमेंडमेंट) बिल, 2025

- रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2025

- नेशनल हाईवे (अमेंडमेंट) बिल, 2025

- एटॉमिक एनर्जी बिल, 2025

- कॉर्पोरेट लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2025

- सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल (SMC), 2025

- इंश्योरेंस लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2025

- आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन (अमेंडमेंट) बिल, 2025

- हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल, 2025

सत्र में वित्तीय, सुरक्षा, अवसंरचना और शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बहस होने की संभावना है

01 December 2025
09:31 AM

Parliament Winter Session Live: संसद के अंदर सुबह 10 बजे INDIA ब्लॉक की होगी मीटिंग

संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, और इससे पहले विपक्षी INDIA ब्लॉक की पार्टियां आज सुबह 10 बजे अपनी स्ट्रैटेजी मीटिंग करेंगी. मीटिंग में विपक्षी दल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और दिल्ली ब्लास्ट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने की योजना बना सकते हैं. विपक्षी पार्टियां सरकार से इन मुद्दों पर गंभीर चर्चा की मांग कर सकती हैं.

09:20 AM

Parliament Winter Session Live: विपक्ष के कई MPs ने एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया

कांग्रेस MP मणिकम टैगोर ने लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया, जिसमें सभी 12 राज्यों और UTs में SIR एक्सरसाइज को तुरंत रोकने की मांग की गई. कांग्रेस के लोकसभा MP विजय कुमार उर्फ ​​विजय वसंत ने भी ऐसा ही नोटिस दिया. कांग्रेस MP रेणुका चौधरी ने वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान बूथ-लेवल ऑफिसर्स (BLOs) की मौतों और ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर रूल 267 के तहत एडजर्नमेंट मोशन फाइल किया है.

09:04 AM

Parliament Winter Session 2025 LIVE Updates: कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने SIR के दौरान BLOs की मौत पर संसद में एडजर्नमेंट मोशन दाखिल किया

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान बूथ-लेवल ऑफिसर्स (BLOs) की मौतों और मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को लेकर संसद में रूल 267 के तहत एडजर्नमेंट मोशन दाखिल किया है. चौधरी ने कहा कि SIR प्रक्रिया के तहत BLOs की चौंकाने वाली मौतों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर मामलों पर चर्चा की आवश्यकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक अधिकारों के उल्लंघन और सरकारी असंवेदनशीलता का संकेत है.

09:00 AM

Parliament Winter Session 2025 LIVE Updates: BJP सांसद जगदंबिका पाल ने SIR मुद्दे पर संसद में चर्चा की आवश्यकता जताई

भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने संसद के शीतकालीन सत्र में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) मुद्दे को उठाते हुए कहा कि संविधान भारत के सबसे बड़े सदन को यह जिम्मेदारी देता है कि चुने हुए प्रतिनिधि अपने चुनाव क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस करें, सुझाव दें और आलोचना करें. उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा के स्पीकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन SIR के कारण सदन का सत्र अभी तक शुरू नहीं हो सका है. 

08:52 AM

Parliament Winter Session 2025 LIVE Updates: NAAM ने सांसदों से एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर लायबिलिटी कानूनों में प्रस्तावित बदलावों को नामंज़ूर करने की अपील की

शीतकालीन सत्र से पहले नेशनल अलायंस ऑफ एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट्स (NAAM) ने सांसदों से एटॉमिक एनर्जी एक्ट, 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, 2010 में सरकार के प्रस्तावित बदलावों को नामंज़ूर करने की अपील की है. साथ ही, चेतावनी दी है कि इन बदलावों से भारत का न्यूक्लियर सेक्टर प्राइवेट ऑपरेटरों के लिए खुल सकता है और पब्लिक सेफ्टी से समझौता हो सकता है. सांसदों को सौंपे गए और NAAM कोऑर्डिनेटर SP उदयकुमार के साइन किए हुए एक मेमोरेंडम में, संगठन ने कहा कि प्रस्तावित बदलावों का मकसद स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) समेत न्यूक्लियर रिएक्टरों के कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी का रास्ता बनाना और न्यूक्लियर इंडस्ट्री में ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना है. 

ये भी पढ़ें: Tax कटौती के बाद भी सस्‍ता नहीं होगा सिगरेट-गुटखा! व‍ित्‍त मंत्री आज संसद में ला रहीं खास तरह का ब‍िल

 

08:36 AM

Parliament Winter Session 2025 LIVE Updates: कांग्रेस सांसद विजय कुमार ने लोकसभा में SIR एक्सरसाइज के खिलाफ एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया

कांग्रेस के लोकसभा सांसद विजय कुमार उर्फ विजय वसंत ने आज लोकसभा में एक एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया, जिसमें उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक्सरसाइज को तत्काल सस्पेंड करने की मांग की. यह मांग सभी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे SIR अभियान को लेकर की गई है. सांसद ने इस प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की और इसे तत्काल प्रभाव से रोकने का आग्रह किया.

08:33 AM

Parliament Winter Session 2025 LIVE Updates: कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने संसद में SIR और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग की

संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर चर्चा की मांग की. उन्होंने कहा कि SIR लोकतंत्र पर हमला है और इसमें मत चोरी की घटनाएं हुई हैं, साथ ही चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध बनी है. सांसद ने BLO की मौतों और 12 राज्यों में आत्महत्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है. इसके अलावा उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट, आंतरिक सुरक्षा और दिल्ली में वायु प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की आवश्यकता जताई.

08:31 AM

Parliament Winter Session 2025 LIVE Updates: कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने संसद में वायु प्रदूषण पर चर्चा की मांग की

संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने वायु प्रदूषण को गंभीर मुद्दा बताते हुए इसे चर्चा के लिए उठाया. उन्होंने कहा कि अभी का एयर पॉल्यूशन बहुत गंभीर है. AQI बढ़ रहा है और लोग बीमार पड़ रहे हैं. मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरा जीरो आवर पॉल्यूशन पर है, लेकिन हम चाहते हैं कि सदन इस मुद्दे पर कम से कम एक दिन की चर्चा करे और आपसी समाधान निकाले. सांसद रंजन ने वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ रहे असर पर चिंता जताते हुए कहा कि संसद को इस पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है.

 

08:28 AM

Parliament Winter Session 2025 LIVE Updates: AAP MP संजय सिंह ने राज्यसभा में SIR को लेकर सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया

आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में रूल 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है. उन्होंने चुनाव आयोग (ECI) के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के दौरान कथित मनमाने ढंग से नाम हटाए जाने, BLO की मौत और मताधिकार से वंचित किए जाने के मामलों पर चर्चा की मांग की है. संजय सिंह ने यह भी कहा कि इस मुद्दे से नागरिकों के संविधानिक अधिकारों आर्टिकल 14, 21 और 326 का उल्लंघन हो रहा है. उनका उद्देश्य राज्यसभा में इस संवेदनशील चुनावी मसले पर व्यापक बहस कराना है.

08:25 AM

Parliament Winter Session 2025 LIVE Updates: हमारा मुख्य मुद्दा SIR होगा: शीतकालीन सत्र से पहले बोले TMC के सौगत रॉय

सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने कहा कि उनकी पार्टी विशेष गहन पुनरीक्षण ( SIR ) के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएगी, उन्होंने इसे मतदाताओं को काटने की साजिश करार दिया. रॉय ने यह भी आरोप लगाया कि देशभर में इस महामारी से 40 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से अधिकतर पश्चिम बंगाल में हैं. उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस राज्य के केन्द्र से लंबित बकाया की मांग पर आगे भी दबाव बनाएगी. 

08:19 AM

Parliament Winter Session 2025 LIVE Updates: लोकसभा में पेश होंगे दो महत्वपूर्ण बिल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लाएंगी प्रस्ताव

संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में दो महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाने वाले हैं. जानकारी के अनुसार, सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 और नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ सेस बिल, 2025 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रस्ताव रखेंगी. बता दें, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, 1944 में संशोधन करने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाएगा. यह बिल उत्पादों और सेवाओं पर लगाए जाने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बदलाव करने की अनुमति देगा. वहीं नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ सेस बिल, 2025 राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्चों के लिए संसाधन बढ़ाने और संबंधित सामान या प्रक्रियाओं पर सेस लगाने के उद्देश्य से पेश किया जाएगा. यह बिल विशेष उत्पादों के निर्माण और उनसे जुड़े मामलों पर भी सेस लगाने की सुविधा देगा. सत्र में इन दोनों बिलों पर चर्चा और मतदान की प्रक्रिया होगी, जिससे सरकार को आवश्यक वित्तीय और प्रशासनिक उपायों को कानूनी रूप देना संभव होगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Parliament Winter Session 2025 LIVE

Trending news

कोयंबटूर में खूनी हैवानियत! पत्नी की हत्या के बाद पति ने ली सेल्फी, लगाया स्टेटस
Tamil Nadu
कोयंबटूर में खूनी हैवानियत! पत्नी की हत्या के बाद पति ने ली सेल्फी, लगाया स्टेटस
मोरे कहां है? फैमिली मैन-3 में जेके के डायलॉग में छिपा है 2.5 लाख भारतीयों का दर्द
family man 3
मोरे कहां है? फैमिली मैन-3 में जेके के डायलॉग में छिपा है 2.5 लाख भारतीयों का दर्द
Parliament Winter Session Live: SIR पर टकराव... संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू; मीडिया को संबोधित करेंगे PM मोदी, यहां पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
Parliament Winter Session 2025 LIVE
Parliament Winter Session Live: SIR पर टकराव... संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू; मीडिया को संबोधित करेंगे PM मोदी, यहां पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
लगी है त्योहारों की झड़ी… दिसंबर में होगी छुट्टियों की बरसात! जानें पूरा कैलेंडर
festivals in December
लगी है त्योहारों की झड़ी… दिसंबर में होगी छुट्टियों की बरसात! जानें पूरा कैलेंडर
LPG गैस सिलेंडर के दाम धड़ाम! दिल्ली से पटना तक मिली बड़ी राहत; अभी चेक करें कीमत
LPG Updated Price
LPG गैस सिलेंडर के दाम धड़ाम! दिल्ली से पटना तक मिली बड़ी राहत; अभी चेक करें कीमत
कांग्रेस को 'भूल' रहे थरूर? पीएम के साथ इवेंट में दिखे पर सोनिया की बैठक मिस कर दी
shashi tharoor news
कांग्रेस को 'भूल' रहे थरूर? पीएम के साथ इवेंट में दिखे पर सोनिया की बैठक मिस कर दी
रणभेरी बजने से पहले चुनावी मोड में आईं ममता बनर्जी, कूचबिहार से भरेंगी हुंकार
Mamata Banerjee
रणभेरी बजने से पहले चुनावी मोड में आईं ममता बनर्जी, कूचबिहार से भरेंगी हुंकार
असम विधानसभा में पेश हुए पुलिस एनकाउंटर के आंकड़े, 2021 से अब तक 80
Assam
असम विधानसभा में पेश हुए पुलिस एनकाउंटर के आंकड़े, 2021 से अब तक 80
नागा कबीले जो कभी गुलाम नहीं रहे, 16-पॉइंट एग्रीमेंट, नागालैंड की अनकही दास्तां
Nagaland
नागा कबीले जो कभी गुलाम नहीं रहे, 16-पॉइंट एग्रीमेंट, नागालैंड की अनकही दास्तां
क्या चीन की वजह से हो रही भारत के मिसाइल टेस्ट में देरी? नेवी चीफ ने दिया 2 टूक जवाब
Navy Chief
क्या चीन की वजह से हो रही भारत के मिसाइल टेस्ट में देरी? नेवी चीफ ने दिया 2 टूक जवाब