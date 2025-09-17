PM Modi Birthday Celebration Live: PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर देश को क्या मिलने वाली है सौगात, बीजेपी का क्या है आज का प्लान
PM Modi Birthday Celebration Live: PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर देश को क्या मिलने वाली है सौगात, बीजेपी का क्या है आज का प्लान

PM Modi 75th Birthday Live: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर देशभर में उत्साह का माहौल है. केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), और बीजेपी शासित राज्य सरकारें मिलकर कई महत्वपूर्ण योजनाओं और अभियानों की शुरुआत कर रही हैं. उन्हें पूरे देश-दुनिया से जन्मदिन की बधाई मिल रही है. जी न्यूज के इस लाइव ब्लॉग में हम आपको पीएम मोदी के जन्मदिन से जुड़े सभी प्रमुख अपडेट्स और आयोजनों की जानकारी देंगे.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 17, 2025, 07:06 AM IST
LIVE Blog

PM Modi 75th birthday celebrations updates: प्रधानमंत्री मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर देश-विदेश से बधाई संदेश मिल रही हैं. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों, और बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर पीएम को शुभकामनाएं दी हैं. X पर #HappyBdayPMModi और #HappyBirthdayModiji # ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग उनके नेतृत्व और योगदान की सराहना कर रहे हैं. इस खास मौके पर केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी वाली राज्य सरकारें मिलकर कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ करने वाली हैं.

पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के धार जिले का दौरा करेंगे.इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे:  ‘स्वस्थ नारी–सशक्त परिवार’ अभियान: देशभर में 75,000 हेल्थ कैंप्स की शुरुआत, जो 2 अक्टूबर तक चलेंगे. ये कैंप महिलाओं और बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, और जागरूकता पर केंद्रित होंगे. 

8वां राष्ट्रीय पोषण माह: पोषण और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान शुरू किया जाएगा.  
पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क: धार में 2,158 एकड़ में फैले इस पार्क का भूमि पूजन होगा, जिसे विश्वस्तरीय कपड़ा निर्माण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. यह परियोजना रोजगार सृजन और कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देगी.

बीजेपी का सेवा पखवाड़ा
बीजेपी ने पीएम मोदी के जन्मदिन से शुरू होने वाला सेवा पखवाड़ा (17 सितंबर से 2 अक्टूबर) घोषित किया है, जो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती तक चलेगा. इस दौरान देशभर में कई गतिविधियां होंगी. जिसमें बड़े पैमाने पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा. स्वच्छता अभियान को ध्यान रखते हुए स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई कार्यक्रम आयोजित होंगे. ‘एक पेड़ मां के नाम’ जिसमें पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा.पीएम मोदी की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनियां.

केंद्र सरकार का ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान
केंद्र सरकार 17 सितंबर से ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान शुरू करेगी. यह अभियान पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए देशभर में चलाया जाएगा. 

पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन से जुड़े सभी प्रमुख अपडेट्स और आयोजनों की जानकारी के लिए आप साथ निभाते रहें इस जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ.

17 September 2025
07:05 AM

PM Modi75th birthday celebrations updates: 'नमोत्सव' लिखकर मनाया गया जन्मदिन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर अहमदाबाद के मणिनगर में फूलों से भारत का नक्शा बनाकर और गरबा खेलकर जश्न मनाया गया. भाजपा विधायक अमूल भट्ट और पार्षद करण भट्ट भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए. भाजपा अमूल भट्ट ने कहा, "हम भारत के नक्शे पर 'नमोत्सव' लिखकर और गरबा खेलकर प्रधानमंत्री को शुभकामनाएँ दे रहे हैं... इस अवसर पर पूरे देश में कई सेवा कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं..." (16.09)

07:00 AM

PM Modi75th birthday celebrations Live updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "प्रधानमंत्री ने अपना जीवन बिना किसी दाग ​​के राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया. मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करें... उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे... उन्होंने समाज और राष्ट्र की सेवा में 50 वर्ष समर्पित किए, 27 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए और वे एक बहुत लोकप्रिय और निर्णायक नेता हैं..." 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं.

17th sep pm modi birthday

