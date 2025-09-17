PM Modi Birthday Celebration Live: PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर देश को क्या मिलने वाली है सौगात, बीजेपी का क्या है आज का प्लान

PM Modi 75th birthday celebrations updates: प्रधानमंत्री मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर देश-विदेश से बधाई संदेश मिल रही हैं. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों, और बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर पीएम को शुभकामनाएं दी हैं. X पर #HappyBdayPMModi और #HappyBirthdayModiji # ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग उनके नेतृत्व और योगदान की सराहना कर रहे हैं. इस खास मौके पर केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी वाली राज्य सरकारें मिलकर कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ करने वाली हैं.

पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के धार जिले का दौरा करेंगे.इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे: ‘स्वस्थ नारी–सशक्त परिवार’ अभियान: देशभर में 75,000 हेल्थ कैंप्स की शुरुआत, जो 2 अक्टूबर तक चलेंगे. ये कैंप महिलाओं और बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, और जागरूकता पर केंद्रित होंगे.

8वां राष्ट्रीय पोषण माह: पोषण और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान शुरू किया जाएगा.

पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क: धार में 2,158 एकड़ में फैले इस पार्क का भूमि पूजन होगा, जिसे विश्वस्तरीय कपड़ा निर्माण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. यह परियोजना रोजगार सृजन और कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देगी.

बीजेपी का सेवा पखवाड़ा

बीजेपी ने पीएम मोदी के जन्मदिन से शुरू होने वाला सेवा पखवाड़ा (17 सितंबर से 2 अक्टूबर) घोषित किया है, जो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती तक चलेगा. इस दौरान देशभर में कई गतिविधियां होंगी. जिसमें बड़े पैमाने पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा. स्वच्छता अभियान को ध्यान रखते हुए स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई कार्यक्रम आयोजित होंगे. ‘एक पेड़ मां के नाम’ जिसमें पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा.पीएम मोदी की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनियां.

केंद्र सरकार का ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान

केंद्र सरकार 17 सितंबर से ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान शुरू करेगी. यह अभियान पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए देशभर में चलाया जाएगा.

पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन से जुड़े सभी प्रमुख अपडेट्स और आयोजनों की जानकारी के लिए आप साथ निभाते रहें इस जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ.