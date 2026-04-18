PM Modi Live Updates: आज रात 8.30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे PM मोदी, संविधान संशोधन गिरने पर साफ कर सकते हैं रुख

PM Modi Addresses To Nation Live Updates: नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए संविधान संशोधन पास नहीं होने के बाद भारतीय सियासत गरमा गई है. बीजेपी को उम्मीद थी कि वह आसानी से इसे दोनों सदनों से पास करा लेगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. संवैधानिक संशोधन के लिए करीब दो-तिहाई बहुमत की जरूरत थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. इसी को लेकर अब बीजेपी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है. बीजेपी की महिला सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है. साथ ही बीजेपी ने संशोधन बिल की हार के बाद अब बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है. इस बिल पर 528 वोट पड़े. इसे पारित कराने के लिए 352 वोट चाहिए थे. लेकिन पक्ष में सिर्फ 298 वोट ही पड़े. बीजेपी के कई नेताओं ने इस बिल के पारित नहीं होने पर निराशा जाहिर की और विपक्ष को जमकर सुनाया.

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