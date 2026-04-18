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PM Modi Live Updates: आज रात 8.30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे PM मोदी, संविधान संशोधन गिरने पर साफ कर सकते हैं रुख

PM Modi Address to Nation LIVE: पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को रात 8.30 बजे देश को संबोधित करेंगे. माना जा रहा है कि संसद में महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने के बाद वह इसी मुद्दे पर देश के सामने 'मन की बात' कह सकते हैं. आमतौर पर जब भी पीएम मोदी रात 8 बजे के आसपास देश को संबोधित करते हैं तो कोई बड़ा ऐलान होता है.

 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 18, 2026, 06:22 PM IST
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PM Modi Live Updates: आज रात 8.30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे PM मोदी, संविधान संशोधन गिरने पर साफ कर सकते हैं रुख
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PM Modi Addresses To Nation Live Updates: नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए संविधान संशोधन पास नहीं होने के बाद भारतीय सियासत गरमा गई है. बीजेपी को उम्मीद थी कि वह आसानी से इसे दोनों सदनों से पास करा लेगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. संवैधानिक संशोधन के लिए करीब दो-तिहाई बहुमत की जरूरत थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. इसी को लेकर अब बीजेपी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है. बीजेपी की महिला सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है. साथ ही बीजेपी ने संशोधन बिल की हार के बाद अब बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है. इस बिल पर 528 वोट पड़े. इसे पारित कराने के लिए 352 वोट चाहिए थे. लेकिन पक्ष में सिर्फ 298 वोट ही पड़े. बीजेपी के कई नेताओं ने इस बिल के पारित नहीं होने पर निराशा जाहिर की और विपक्ष को जमकर सुनाया.

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18 April 2026
18:19 PM

PM Modi Speech Live: संविधान संशोधन में क्या था?

संविधान (131वां संशोधन) विधेयक में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए लोकसभा की सदस्य संख्या को 543 से बढ़ाकर 816 सीटें करने का प्रस्ताव किया गया था.

18:16 PM

PM Modi speech Live: रात 8.30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे PM मोदी

पीएम मोदी रात 8.30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे. माना जा रहा है कि संसद में हाल ही में हुई घटनाओं, विशेष रूप से महिला आरक्षण विधेयक को लगे झटके पर बात करेंगे. प्रधानमंत्री महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आगे की राह पर सरकार का रुख भी स्पष्ट कर सकते हैं.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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