Modi Cabinet Reshuffle LIVE News Updates: सिंधिया, सोनोवाल, पशुपति और किरण रिजिजू ने कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ

7 जुलाई 2021, 18:20 बजे

इस बीच BJP सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक भोपाल में भाजपा कार्यालय के बाहर नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके शामिल होने का जश्न मना रहे हैं.

Supporters of BJP MP Jyotiraditya Scindia celebrate his inclusion in the new Union Cabinet, outside the BJP office in Bhopal.

"There is enthusiasm among MP youth. We are celebrating, distributing sweets as Modiji has given an opportunity to youth leadership," said a supporter pic.twitter.com/jR2H1q0Xh4

— ANI (@ANI) July 7, 2021