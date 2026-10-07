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BJP का सेवा, संकल्‍प अभियान: PM मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे, कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित

PM Modi Compeleting 25 Years In Public Life: पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन और लगातार सत्ता में रहने के 25 साल पूरे होने के मौके पर आज कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा. इस दौरान पीएम मोदी देश की जनता को संबोधन भी करने वाले हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Oct 07, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Oct 07, 2026, 08:42 AM IST
BJP का सेवा, संकल्‍प अभियान: PM मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे, कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित
07 October 2026 08:30 AM (IST)

पीएम मोदी का पोस्ट

पीएम मोदी ने श्री विनायक मंदिर में पूजा करने के बाद अपने 'X' हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा,'  आज नई दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पूजा-अर्चना की. भगवान श्री गणेश से देशभर के अपने परिवारजनों की सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की. विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण हो और देश निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे.'  

07 October 2026 08:22 AM (IST)

वित्त मंत्री ने दी पीएम मोदी को बधाई दी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7 अक्टूबर 2026 को पीएम मोदी के राजनीतिक करियर में 25 साल पूरे होने पर बधाई दी. उन्होंने अपने 'X' पोस्ट पर लिखा,' आज 7 अक्टूबर को हम पीएम मोदी के शानदार और उतार-चढ़ाव भरे करियर का जश्न मना रहे हैं. ठीक 25 साल पहले इसी दिन उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी. उससे पहले वे किसी भी चुने हुए पद पर नहीं रहे थे. उन्होंने पूरी लगन से सेवा की और काम करते हुए सीखते भी रहे. निस्वार्थ भाव कोई भ्रष्टाचार नहीं और न ही कोई भाई-भतीजावाद. अब वे प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा कर रहे हैं. सिर्फ भाजपा में ही एक कार्यकर्ता को बिना किसी राजनीतिक परिवार या वंशवादी बैकग्राउंड और बिना पैसे-दौलत के भी आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं. यह लोकतंत्र के लिए एक मजबूत संदेश है.'  

 

07 October 2026 08:16 AM (IST)

पूजा करने पहुंचे पीएम मोदी

पीएम मोदी ने जन सेवा में 25 साल पूरे होने पर दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पूजा की. 

07 October 2026 07:58 AM (IST)

रक्षा मंत्री ने दी बधाई

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के पब्लिक सर्विस को 25 साल पूरे होने पर उन्हें बधाई दी. रक्षा मंत्री ने अपने 'X'हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,' आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा की यात्रा के 25 साल पूरे हो रहे हैं. गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 13 साल और भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर पिछले 12 सालों से सेवा करते हुए, पीएम मोदी लोगों की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित रहे हैं. इस शानदार यात्रा के लिए मैं उन्हें दिल से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं.'

रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी की उपलब्धियां भी गिनाईं. 

 

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TAGS:
PM Modi

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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