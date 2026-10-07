पीएम मोदी ने श्री विनायक मंदिर में पूजा करने के बाद अपने 'X' हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा,' आज नई दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पूजा-अर्चना की. भगवान श्री गणेश से देशभर के अपने परिवारजनों की सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की. विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण हो और देश निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे.'
आज नई दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पूजा-अर्चना की। भगवान श्री गणेश से देशभर के अपने परिवारजनों की सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण हो और देश निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। https://t.co/ZPADyotAFk
— Narendra Modi (@narendramodi) October 7, 2026
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7 अक्टूबर 2026 को पीएम मोदी के राजनीतिक करियर में 25 साल पूरे होने पर बधाई दी. उन्होंने अपने 'X' पोस्ट पर लिखा,' आज 7 अक्टूबर को हम पीएम मोदी के शानदार और उतार-चढ़ाव भरे करियर का जश्न मना रहे हैं. ठीक 25 साल पहले इसी दिन उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी. उससे पहले वे किसी भी चुने हुए पद पर नहीं रहे थे. उन्होंने पूरी लगन से सेवा की और काम करते हुए सीखते भी रहे. निस्वार्थ भाव कोई भ्रष्टाचार नहीं और न ही कोई भाई-भतीजावाद. अब वे प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा कर रहे हैं. सिर्फ भाजपा में ही एक कार्यकर्ता को बिना किसी राजनीतिक परिवार या वंशवादी बैकग्राउंड और बिना पैसे-दौलत के भी आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं. यह लोकतंत्र के लिए एक मजबूत संदेश है.'
Today, 7 October, we celebrate the chequered career of PM @narendramodi. 25 yrs ago, on this day, he took up the responsibility of CM of Gujarat. Until then, he had held no elected post. Through dedication, he served, learning as he went along. Selfless, no corruption, no cronies. Now, he serves as Prime Minister. Only in @BJP4India, a karyakarta gets opportunities despite no political family/dynasty background, money etc. A strong message for #democracy .
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) October 7, 2026
पीएम मोदी ने जन सेवा में 25 साल पूरे होने पर दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पूजा की.
#WATCH | PM Narendra Modi offers prayers at Sri Vinayaka Mandir in Delhi The PM has completed 25 years in public life today. (Video source: DD) https://t.co/4n4MwgnxvU
— ANI (@ANI) October 7, 2026
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के पब्लिक सर्विस को 25 साल पूरे होने पर उन्हें बधाई दी. रक्षा मंत्री ने अपने 'X'हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,' आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा की यात्रा के 25 साल पूरे हो रहे हैं. गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 13 साल और भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर पिछले 12 सालों से सेवा करते हुए, पीएम मोदी लोगों की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित रहे हैं. इस शानदार यात्रा के लिए मैं उन्हें दिल से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं.'
Today marks 25 years of Prime Minister Shri @narendramodi’s journey in public service. Having served as the Chief Minister of Gujarat for 13 years and as the Prime Minister of India for the past 12 years, Modi Ji has remained steadfastly dedicated to the service of the people. I extend my heartfelt congratulations and best wishes to him on this remarkable journey. His journey, which began on 7 October 2001 as the Chief Minister of Gujarat, has come to symbolise nation-building, good governance and public welfare. The guiding principle throughout this journey has always been “Nation First, Always First.” Under Modi Ji’s visionary leadership, welfare initiatives have expanded on an unprecedented scale, enabling crores of people to gain access to basic necessities such as homes, tap water, toilets, LPG connections and banking services. Today, guided by the spirit of “Ek Bharat, Shreshtha Bharat”, we are moving forward with the resolve to build a “Viksit Bharat”. Under the leadership of Modi Ji, good governance has been strengthened, and India has steadily advanced towards self-reliance across sectors. Today, we have emerged as the world’s fourth-largest economy, while the benefits of development have become more inclusive. Employment and opportunities for our youth have expanded, entrepreneurship and start-ups have received a strong impetus, and new avenues for innovation have opened up. At the same time, India is strengthening its internal security and responding to external threats with firmness and resolve. The 25-year journey of Prime Minister Shri Narendra Modi in the service of the nation is an inspiration for all of us. These 25 years mark a milestone in his journey, not a full stop. My best wishes are that, in the years ahead, we continue to move forward on the path of national service with renewed energy and dedication, under his visionary leadership, guided by the resolve that “Jan Seva is Prabhu Seva”- service to the people is service to the Almighty. #25YearsOfSeva
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 7, 2026
रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी की उपलब्धियां भी गिनाईं.
PM Modi 25 Years In Public Life: पीएम मोदी ने बुधवार ( 7 अक्टूबर 2026) को अपने सार्वजनिक जीवन और लगातार सत्ता में रहने के 25 साल पूरे कर लिए हैं. इस दौरान वह देश को वर्चुअली संबोधित करेंगे. वहीं, भाजपा की गुजरात यूनिट भी आज इस मौके पर सभी जिलों और मेट्रो सिटीज में 'सेवा ज्योति कलश यात्रा' का आयोजन कर रही है. पीएम मोदी सुबह लगभग 9 बजे 'विकसित भारत संकल्प सभा' को संबोधित करेंगे और 'विकसित भारत 2047 बनाने का सामूहिक संकल्प दिलाएंगे.
पीएम मोदी के संबोधन को गुजरात में 'सेवा ज्योति कलश यात्रा' के शुरुआती जगहों में लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा. बता दें कि पीएम मोदी ने पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और बाद में देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सेवा की है. उनके संबोधन से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी जनसभा को संबोधित करेंगे.
पीएम मोदी के संबोधन के बाद गुजरात के लोकल लीडर्स 'सेवा ज्योति' जलाएंगे, जिसके बाद हर जिले और मेट्रोपॉलिटन इलाके में तय जगहों से 'सेवा ज्योति कलश यात्रा' शुरू होगी. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में रिवरफ्रंट हाउस के पास पूज्य प्रमुख स्वामी मार्ग-रिवरफ्रंट रोड पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे. वहीं, राज्य के भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा साबरकांठा जिले में न्यू सिविल हॉस्पिटल रोड पर स्थित आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे. गुजरात केउपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी गांधीनगर जिले के रूपाल गांव में श्री वरदायिनी माताजी मंदिर में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे.
गुजरात के वडनगर और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज 17 सितंबर 2026 को देशभर में शुरू हुई 'सेवा संकल्प यात्रा' का समापन भी होगा. ये दोनों जगहें पीएम मोदी के जन्मस्थान और उनके राजनीतिक करियर से जुड़ी हैं. वडनगर में समापन कार्यक्रम के तहत ऐतिहासिक हाटकेश्वर महादेव मंदिर में जल चढ़ाया जाएगा. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पटेल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे कई नेता शामिल होंगे.