/PM Modi In Gujarat LIVE: कुछ देर में गुजरात पहुंचेंगे पीएम मोदी, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि महान डॉ. भूपेन हजारिका जी को उनकी 100वीं जयंती पर याद कर रहा हूं. उनकी आवाज में असम की आत्मा और पूर्वोत्तर की भावना बसी थी, जो पूरे देश तक पहुंची. उन्होंने अपने संगीत के जरिए अनगिनत लोगों के विचारों और भावनाओं को बहुत खूबसूरती से व्यक्त किया. उनके गानों ने लोगों को एक-दूसरे के करीब लाया. मुझे पिछले साल गुवाहाटी में उनकी जन्म शताब्दी समारोह की शुरुआत में शामिल होने का पल बहुत अच्छी तरह याद है. भूपेन दा का जीवन और काम आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा.

PM Narendra Modi tweets, "On his 100th birth anniversary, remembering the legendary Dr. Bhupen Hazarika Ji. His voice carried the soul of Assam and the spirit of the Northeast to the entire nation. Through his music he beautifully gave expression to the thoughts and spirit of… pic.twitter.com/NrzfkLIiLc — IANS (@ians_india) September 8, 2026