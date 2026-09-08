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PM Modi In Gujarat LIVE: कुछ देर में गुजरात पहुंचेंगे पीएम मोदी, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

PM Modi In Gujarat LIVE Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार (08 सितंबर) को गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह 35,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को देश को समर्पित करेंगे. साथ ही पीएम मोदी 'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट' का उद्घाटन भी करेंगे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 08, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:28 AM IST
PM Modi In Gujarat LIVE: कुछ देर में गुजरात पहुंचेंगे पीएम मोदी, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन
08 September 2026 10:26 AM (IST)

थोड़ी देर में वडोदरा पहुंचेंगे पीएम मोदी

प्रधनानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे के करीब वडोदरा पहुंचेंगे. पीएम के कार्यक्रमस्थल पर लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है. पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. कई मार्गों पर डायवर्जन भी किया गया है.

08 September 2026 09:40 AM (IST)

पीएम मोदी ने किया ट्वीट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि महान डॉ. भूपेन हजारिका जी को उनकी 100वीं जयंती पर याद कर रहा हूं. उनकी आवाज में असम की आत्मा और पूर्वोत्तर की भावना बसी थी, जो पूरे देश तक पहुंची. उन्होंने अपने संगीत के जरिए अनगिनत लोगों के विचारों और भावनाओं को बहुत खूबसूरती से व्यक्त किया. उनके गानों ने लोगों को एक-दूसरे के करीब लाया. मुझे पिछले साल गुवाहाटी में उनकी जन्म शताब्दी समारोह की शुरुआत में शामिल होने का पल बहुत अच्छी तरह याद है. भूपेन दा का जीवन और काम आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा.

08 September 2026 09:28 AM (IST)

पीएम मोदी ने दी जानकारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक पोस्ट कहा कि 8 सितंबर को वडोदरा, नवसारी और मुंबई में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होऊंगा. 

08 September 2026 09:28 AM (IST)

दो राज्यों के दौरे पर रहेंगे पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहें. दोपहर के करीब 12 बजे वह वडोदरा पहुंचें, जहां पर 35,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. गुजरात के बाद पीएम मोदी महाराष्ट्र जाएंगे, जहां पर वह ग्लोबल फिनटे फेस्ट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे. 

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abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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