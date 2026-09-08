/PM Modi In Gujarat LIVE: कुछ देर में गुजरात पहुंचेंगे पीएम मोदी, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

PM Modi In Gujarat LIVE Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार (08 सितंबर) को गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह 35,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को देश को समर्पित करेंगे. साथ ही पीएम मोदी 'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट' का उद्घाटन भी करेंगे.
प्रधनानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे के करीब वडोदरा पहुंचेंगे. पीएम के कार्यक्रमस्थल पर लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है. पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. कई मार्गों पर डायवर्जन भी किया गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि महान डॉ. भूपेन हजारिका जी को उनकी 100वीं जयंती पर याद कर रहा हूं. उनकी आवाज में असम की आत्मा और पूर्वोत्तर की भावना बसी थी, जो पूरे देश तक पहुंची. उन्होंने अपने संगीत के जरिए अनगिनत लोगों के विचारों और भावनाओं को बहुत खूबसूरती से व्यक्त किया. उनके गानों ने लोगों को एक-दूसरे के करीब लाया. मुझे पिछले साल गुवाहाटी में उनकी जन्म शताब्दी समारोह की शुरुआत में शामिल होने का पल बहुत अच्छी तरह याद है. भूपेन दा का जीवन और काम आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा.
PM Narendra Modi tweets, "On his 100th birth anniversary, remembering the legendary Dr. Bhupen Hazarika Ji. His voice carried the soul of Assam and the spirit of the Northeast to the entire nation. Through his music he beautifully gave expression to the thoughts and spirit of… pic.twitter.com/NrzfkLIiLc
— IANS (@ians_india) September 8, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक पोस्ट कहा कि 8 सितंबर को वडोदरा, नवसारी और मुंबई में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होऊंगा.
Will be attending programmes in Vadodara, Navsari and Mumbai tomorrow, 8th September.
These include:
Key projects worth over Rs. 35,000 crore to be inaugurated or to have their foundation stones laid.
Dedication of three important sections of the Western Dedicated Freight…
— Narendra Modi (@narendramodi) September 7, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहें. दोपहर के करीब 12 बजे वह वडोदरा पहुंचें, जहां पर 35,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. गुजरात के बाद पीएम मोदी महाराष्ट्र जाएंगे, जहां पर वह ग्लोबल फिनटे फेस्ट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे.
Live PM Modi Gujarat and Maharashtra Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार (08 सितंबर) को गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह 35,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को देश को समर्पित करेंगे. साथ ही पीएम मोदी 'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट' का उद्घाटन भी करेंगे. तय कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी सबसे पहले वडोदरा जाएंगे, जहां पर वह विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इसके बाद वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. वडोदरा में पीएम मोदी का Gen-Z से सीधा संवाद भी होगा.
आज पीएम मोदी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDF) के तीन अहम खंडों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इनकी लंबाई 326 किलोमीटर है. इन्हें बनाने में 20,700 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत आई है. इसके बाद वह शाम को मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट ( GFF) 2026 का उद्घाटन करेंगे. पीएम मोदी मुंबई के न्यू साणंद (उत्तर), न्यू मकरपुरा, न्यू उंबरगांव और न्यू जेएनपीटी से मालगाड़ी सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे. इसके अलावा वह वडोदरा और टांडा रोड के बीच एक नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे वडोदरा, छोटा उदेपुर और अलीराजपुर जिलों के लोगों को लाभ होगा.
सबसे खास बात है कि गुजरात में पीएम मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया है. इस विशेष कार्यक्रम के लिए करीब 700 मीटर का स्टेज भी तैयार किया गया है. बता दें पीएम मोदी का यह कार्यक्रम इसलिए भी खास है, क्योंकि पहली बार पीएम के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग की है. दावा किया गया है कि 40,000 से अधिक लोग वेटिंग लिस्ट में हैं. पीएम मोदी के इस विशेष दौरे से जुड़ी पल-पल की अपडेट पाने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...