PM Modi Manipur Visit Live Update: नस्लीय हिंसा भड़कने के बाद आज पहली बार मणिपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी

PM Modi Manipur Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले राजधानी इंफाल जाएंगे, जहां बहुसंख्यक मैतेयी समुदाय निवास करता है. यहां वे कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे. इसके बाद वे कुकी बहुल क्षेत्र चुड़ा चांदपुर भी जाएंगे, जहां अलग तरह की उम्मीदें और चुनौतियां मौजूद हैं.
Trending Photos
PM Modi Manipur Visit Today: मई 2023 में मणिपुर में भड़की नस्लीय हिंसा के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्य का दौरा करने जा रहे हैं. यह दौरा राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है. प्रधानमंत्री अपने इस दौरे में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हुए संघर्ष के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे. वे पहले राजधानी इंफाल जाएंगे, जहां बहुसंख्यक मैतेयी समुदाय निवास करता है. यहां वे कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे. इसके बाद वे कुकी बहुल क्षेत्र चुड़ा चांदपुर भी जाएंगे, जहां अलग तरह की उम्मीदें और चुनौतियां मौजूद हैं. वहां भी वे विकास योजनाओं की घोषणा करने के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे.
PM Modi Manipur Visit Live Update: पीएम मोदी का मणिपुर दौरा अहम क्यों?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है इसके पीछे की वजह है पीएम मोदी का कुकी और मैतेई दोनों समुदायों को समान महत्व देना.पीएम मोदी का कार्यक्रम कुकी बहुल चुड़ा चांदपुर और मैतेयी बहुल इंफाल, दोनों क्षेत्रों को शामिल करता है. विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री का यह संतुलित संदेश मणिपुर में लंबे समय से चली आ रही दरार को कम करने और स्थायी शांति की राह आसान बनाने में मददगार हो सकता है.
PM Modi Manipur Visit Live Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे पर क्या बोले राहुल गांधी?
प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर राजनीतिक हलकों में भी हलचल है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को पीएम मोदी के मणिपुर दौरे का स्वागत तो किया, लेकिन इसे 'कोई बड़ी बात' नहीं बताते हुए कहा कि देश का असली मुद्दा 'वोट चोरी' है. वहीं विपक्ष पिछले दो साल से प्रधानमंत्री के मणिपुर नहीं जाने को लगातार मुद्दा बनाता रहा है. मणिपुर के बाद प्रधानमंत्री का कार्यक्रम असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी रहेगा, जहां वे कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.
PM Modi Manipur Visit Live Update: मणिपुर में मई 2023 से अस्थिर है माहौल, हाईकोर्ट के फैसले के बाद भड़की हिंसा
हिंसा की पृष्ठभूमि मई 2023 से जुड़ी है। मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद तीन मई को मैतेयी और कुकी समुदायों के बीच टकराव भड़क गया था. यह टकराव देखते ही देखते हिंसक रूप ले बैठा और राज्य भर में गहरी दरार पैदा कर दी. हिंसा के बाद कुकी समुदाय की ओर से असम से मणिपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-2 समेत कई महत्वपूर्ण सड़क मार्गों को बंद कर दिया गया था. इन नाकाबंदियों के कारण न सिर्फ आवाजाही ठप हुई बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी बुरी तरह प्रभावित हुई.
PM Modi Manipur Visit Live Update: मणिपुर में फरवरी से लागू है राष्ट्रपति शासन
मणिपुर में लंबे समय से जारी जातीय तनाव और हिंसा पर काबू पाने के बाद विश्वास बहाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम इस साल फरवरी में उठाया गया, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया. इसके तहत प्रशासन ने दोनों समुदायों मैतेयी और कुकी के साथ अलग-अलग और फिर संयुक्त बैठकों का आयोजन किया गया. लगातार किए गए इन प्रयासों का असर पिछले महीने दिखाई दिया जब शांति वार्ताओं ने रंग लाना शुरू किया.
PM Modi Manipur Visit Live Update: पीएम मोदी की इस यात्रा का है खास महत्व
पीएम मोदी की मणिपुर यात्रा एक खास राजनीतिक रखती है. विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री के मणिपुर न जाने को मुद्दा बनाता रहा है. ऐसे में अब उनका यह दौरा न सिर्फ विपक्ष की आलोचना को जवाब देगा, बल्कि मणिपुर में स्थायी शांति की राह को भी आसान बना सकता है. मणिपुर के बाद प्रधानमंत्री का कार्यक्रम असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी रहेगा, जहां वे विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.
PM Modi Manipur Visit Live Update: दोनों समुदायों को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे पीएम
प्रधानमंत्री इस दौरे में मैतेयी बहुल इंफाल और कुकी बहुल चुड़ा चांदपुर दोनों जगह जाएंगे. यहां वे कई विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे. उनके कार्यक्रम को इस दृष्टि से अहम माना जा रहा है कि लंबे समय से जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य में यह एक ऐसा प्रयास है, जो दोनों समुदायों के बीच विश्वास बहाल करने और सामाजिक ताने-बाने को जोड़ने की दिशा में निर्णायक कदम साबित हो सकता है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.