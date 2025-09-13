PM Modi Manipur Visit Live Update: नस्लीय हिंसा भड़कने के बाद आज पहली बार मणिपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी

PM Modi Manipur Visit Today: मई 2023 में मणिपुर में भड़की नस्लीय हिंसा के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्य का दौरा करने जा रहे हैं. यह दौरा राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है. प्रधानमंत्री अपने इस दौरे में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हुए संघर्ष के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे. वे पहले राजधानी इंफाल जाएंगे, जहां बहुसंख्यक मैतेयी समुदाय निवास करता है. यहां वे कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे. इसके बाद वे कुकी बहुल क्षेत्र चुड़ा चांदपुर भी जाएंगे, जहां अलग तरह की उम्मीदें और चुनौतियां मौजूद हैं. वहां भी वे विकास योजनाओं की घोषणा करने के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे.

