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Hindi NewsदेशPM मोदी थोड़ी देर में करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक, चुनावी राज्यों के CM नहीं होंगे शामिल

PM मोदी थोड़ी देर में करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक, चुनावी राज्यों के CM नहीं होंगे शामिल

PM Modi Meet With Chief Ministers LIVE Updates: मिडिल-ईस्ट में जारी जंग के बीच पीएम मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं. रणनीतिक रूप से अहम इस खास बैठक में ऊर्जा और ईंधन सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी. क्या कुछ अपडेट निकलेगा और फिलहाल क्या चल रहा है, जानने के लिए चलते रहिए इस लाइव ब्लॉग के साथ...

 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 27, 2026, 04:56 PM IST
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Prime Minister Narendra Modi Live News: मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे. पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे. इस बातचीत का मकसद पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा करना है.

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27 March 2026
16:53 PM

PM Modi CMs Meeting: PM मोदी आज करेंगे मुख्यमंत्रियों संग बैठक

पीएम मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच अहम वर्चुअल बैठक शाम 6 बजे होगी. इसमें पीएम मोदी समीक्षा करेंगे कि राज्य अपने स्तर पर क्या तैयारी कर रहे हैं. ईरान-अमेरिका में जंग की वजह से समुद्री रास्ते से होने वाले जरूरी व्यापार में रुकावट आई है और खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.

16:19 PM

PM Modi Meeting: पीएम मोदी की बैठक

पीएम मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली मीटिंग में चुनावी राज्यों वाले राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वहां 'आचार संहिता' लागू है.'. चुनाव वाले राज्यों के मुख्य सचिवों के लिए एक अलग बैठक होगी, जिसका आयोजन कैबिनेट सचिवालय के जरिए किया जाएगा.

 

16:09 PM

Prime Minister Narendra Modi Live News: मुख्यमंत्रियों संग बैठक में ईंधन की उपलब्धता और कीमतों पर चर्चा संभव

पीएम मोदी की इस बैठक में राज्यों के साथ मिलकर ईंधन की उपलब्धता और कीमतों पर चर्चा हो सकती है. इसके अलावा युद्ध के कारण समुद्री व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले असर और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई चेन को टूटने से बचाने की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है.

16:04 PM

PM Modi to chair meeting with CMs : मुख्यमंत्रियों संग बैठक

फिलहाल केंद्र सरकार ने 27 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई भ्रांतियों पर रोक लगाते हुए साफ किया है कि देश में लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है. अब मुख्यमंत्रियों की बैठक में क्या अपडेट आएगा, उसके बारे में भी आपको बताएंगे.

15:59 PM

pm modi live news: पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक

मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में ईंधन की उपलब्धता और कीमतों पर चर्चा हो सकती है. इसके अलावा युद्ध के कारण समुद्री व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले असर और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई चेन को टूटने से बचाने की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है.

15:58 PM

pm modi live news: पीएम मोदी की अहम बैठक

मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में ये चर्चा भी होगी कि पश्चिम एशिया में तनाव अगर और लंबा खिंचा तब कच्चे तेल और गैस की वैश्विक सप्लाई प्रभावित होने की स्थिति में केंद्र सरकार कैसे राज्यों के साथ मिलकर तेल और सिलेंडर का इंतजाम कराएगी. 

15:54 PM

Prime Minister Narendra Modi Live News: पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों संग बैठक

पीएम मोदी की इस मीटिंग में एनर्जी और फ्यूल सिक्योरिटी पर देश में चल रही चिंताओं को लेकर स्थिति साफ की जाएगी. गौरतलब है कि केंद्र सरकार के चार-चार मंत्रालय कई दिनों से हर शाम साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश-दुनिया के हालात की जानकारी दे रहे हैं. 

15:50 PM

PM Modi Meet With Chief Ministers LIVE Updates: पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक

पीएम मोदी शुक्रवार की शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे. इस बातचीत का मकसद पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा करना है. इस बैठक का मुख्य जोर 'टीम इंडिया' की भावना के साथ सभी प्रयासों में तालमेल सुनिश्चित करने पर रहेगा. इससे पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर देश और दुनिया के हालात पर चर्चा की थी.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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