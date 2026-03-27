PM मोदी थोड़ी देर में करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक, चुनावी राज्यों के CM नहीं होंगे शामिल

PM Modi Meet With Chief Ministers LIVE Updates: मिडिल-ईस्ट में जारी जंग के बीच पीएम मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं. रणनीतिक रूप से अहम इस खास बैठक में ऊर्जा और ईंधन सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी. क्या कुछ अपडेट निकलेगा और फिलहाल क्या चल रहा है, जानने के लिए चलते रहिए इस लाइव ब्लॉग के साथ...