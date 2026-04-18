LIVE: आज रात 8.30 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान

Women Reservation Bill: लोकसभा में संविधान का 131वां संशोधन बिल, 2026 पास नहीं हो सका, यह बिल जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा पाया. इसको लेकर आज भाजपा देशभर में विपक्षी पार्टियों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है.
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शुक्रवार को लोकसभा ने एक अहम बिल खारिज कर दिया, जिसका मकसद महिलाओं को मिलने वाले 33% आरक्षण को जल्दी लागू करना और बिना नई जनगणना के सीटों का पुनर्निर्धारण करना था. बिल पर कुल 528 सांसदों ने वोटिंग की. 298 सांसद इसके पक्ष में थे, वहीं 230 सांसद विरोध में थे. हालांकि इस बिल को पास होने के लिए जरूरी दो-तिहाई (2/3) बहुमत यानी 352 वोट हासिल नहीं कर पाया, इसलिए यह गिर गया.
यह पूरा मामला संसद के 16 से 18 अप्रैल तक चलने वाले विशेष सत्र के दौरान सामने आया, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण कानून) में बदलाव पर चर्चा हो रही थी. इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है. नए प्रस्ताव में 2029 तक इसे लागू करने और लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने की भी बात थी.
बिल गिरने के बाद भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने विपक्ष के खिलाफ देशभर में बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू करने का ऐलान किया है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, BJP ने अपने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि देश के हर जिले में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएं. इस अभियान का मकसद लोगों को यह बताना है कि विपक्ष की वजह से महिलाओं को बराबरी का बड़ा मौका मिलने में देरी हो रही है. भाजपा के जरिए देशभर में होने वाले प्रदर्शन समेत देश की अन्य तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए, आप हमारे इसी लाइव ब्लॉग के साथ बने रह सकते हैं.
संसद का बजट सत्र आज आधिकारिक रूप से संपन्न हो गया. 28 जनवरी से शुरू हुआ यह सत्र 18 अप्रैल तक चला और इसे हाल के वर्षों के सबसे ऐतिहासिक और प्रोडक्टिव सत्रों में गिना जा रहा है. सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई, जिस पर दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया. इसके बाद केंद्र सरकार ने यूनियन बजट पेश किया, जिसे विस्तृत चर्चा के बाद सफलतापूर्वक पारित कर दिया गया. साथ ही, फाइनेंस बिल भी संसद से पास हुआ. सत्र के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ने वेस्ट एशिया में चल रहे संकट पर दोनों सदनों में महत्वपूर्ण बयान दिया. वहीं, संसद का कामकाज पूरा करने के लिए बजट सत्र को तीन दिनों के लिए बढ़ाया भी गया. अगर देश के मौजूदा हालात की बात करें, तो सरकार का दावा है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अब लगभग खत्म होने की कगार पर है. नॉर्थ ईस्ट में भी, मणिपुर को छोड़कर अधिकांश इलाकों में शांति बहाल की गई है, जो देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. कुल मिलाकर, यह बजट सत्र कई अहम फैसलों और राष्ट्रीय मुद्दों पर सार्थक चर्चा के लिए याद किया जाएगा. इस मुद्दे पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। राजनीति से प्रेरित होकर और महिलाओं को अधिकार न देने की मानसिकता के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस संवैधानिक संशोधन को दो-तिहाई बहुमत से पारित नहीं होने दिया। इस बात से हम सभी बेहद दुखी हैं. यह दुख सिर्फ सरकार या किसी पार्टी का नहीं है, बल्कि देश की महिलाओं का नुकसान हुआ है. महिलाओं को देश के संचालन और निर्णय प्रक्रिया में पूर्ण भागीदारी देने के लिए, लोकसभा और विधानसभाओं में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने का जो महत्वपूर्ण कदम था, वह पारित नहीं हो सका, इससे हम सभी आहत हैं. हम इसे सरकार या अपनी पार्टी की विफलता नहीं मानते, बल्कि इसे देश के लिए एक बड़ा आघात मानते हैं, जो कांग्रेस पार्टी और कुछ अन्य दलों ने पहुंचाया है. आने वाले समय में उन्हें महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा. कांग्रेस पार्टी पर महिला विरोधी होने का जो दाग लगा है, वह आसानी से मिटने वाला नहीं है. महिलाओं को अधिकार न देकर इसका जश्न मनाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है. क्या आपने दुनिया में कहीं देखा है कि महिलाओं को उनका अधिकार न देकर कोई इसे अपनी जीत बताता हो.
लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देना हम सबकी प्राथमिकता है और इसे लागू होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगियों की मानसिकता ने इस बिल को गिरा दिया, और फिर उस पर जश्न मनाना उनकी सोच को साफ दर्शाता है
अब बहानेबाज़ी नहीं चलेगी। सीधी और स्पष्ट बात है महिलाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए था, उसे कांग्रेस और उसके साथियों ने रोक दिया
शिवसेना (UBT) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं,'मेरी पार्टी महिलाओं के लिए आरक्षण के पक्ष में है और हमने 2023 में अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई थी, जब 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पारित किया गया था. जब वह पारित हुआ था, तो आप मेरे ANI के कोई भी इंटरव्यू निकालकर देख सकते हैं. मैं लगातार यही कहती रही हूं कि महिलाओं के इस खास आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से जोड़ना बहुत ज्यादा समस्या पैदा करेगा और वे 2029 तक इसे लागू नहीं कर पाएंगे; इसकी सीधी सी वजह यह है कि परिसीमन एक विवादित मुद्दा है, जिसे कई दौर की चर्चाओं के बाद ही सुलझाया जा सकता है, लेकिन हां, जिस तरह से BJP ने इन दोनों को आपस में जोड़ा और महिलाओं के आरक्षण के बहाने परिसीमन को भी पारित करवाने की कोशिश की, उसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें सभी पक्षों की सहमति नहीं मिली और न ही दो-तिहाई बहुमत मिल पाया; इसी वजह से 2029 में महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा.'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शनिवार को रात साढ़े 8 बजे देश को संबोधित करेंगे.
अभिषेक बनर्जी के बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार करते हुए कहा कि अक्सर शेर के पीछे गीदड़ मिमियाते है, अब ये शेर पर निर्भर करता है कि वो कब पलटकर जवाब देता है, रही बात अभिषेक बनर्जी की तो ये टीएमसी के गुंडों का वायलेंट रूप है.
BJP नेता स्मृति ईरानी ने कहा,'मुझे यह सुनकर हैरानी हुई कि आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि वे महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं, जो 2023 में पास हुआ था और जिसमें परिसीमन का जिक्र है, लेकिन कांग्रेस के दोहरे रवैये को देखिए, वे यह भी कहते हैं कि उन्हें इस प्रक्रिया के लिए किए गए वादों और इंतजामों पर भरोसा नहीं है. कांग्रेस को देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर, संसद पर और देश की महिलाओं पर कोई भरोसा नहीं है.'
रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि कोई भी लोकसभा या विधानसभा की सीटों का पुनर्गठन बिना परिसीमन के, नहीं हो सकता है. क्योंकि डिलिमिटेशन पॉपुलेशन की बुनियाद पर तय होता है.
इसी प्रेस कांफ्रेंस में रविशंकर प्रसाद परिवार ने कहा कि यह कौन सी भाषा है कि हम महिलाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या महिलाओं का इस्तेमाल होता है. इस देश की नारी का इस्तेमाल कैसे हो सकता है. हम भाजपा के राष्ट्रीय मंच से इस सोच की निंदा करते हैं.
स्मृति ईरानी ने कहा कि जब 6 दशक तक कांग्रेस की सत्ता रही तो लाखों महिलाएं शौचालय से वंचित थीं, इसके अलावा ट्रिपल तलाक की मुद्दा भी बना हुआ था.
कांग्रेस की प्रेस कांफ्रेंस के बाद भाजपा भी लगातार विपक्ष पर हमले कर रही है. पहले किरेन रिजिजू और अब स्मृति ईरानी कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर हमलावर हैं. उन्होंने कहा कि महिलाओं को अधिकार ना देकर कांग्रेस ने जश्न मनाया.
रिजिजू ने आगे यह भी कहा कि कांग्रेस पर अब दाग लग चुका है और उनके साथी दल अब बच नहीं पाएंगे.
Kiren Rijiju: प्रियंका गांधी की प्रेस कांफ्रेंस के बाद सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी प्रेस कांफ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस को महिलाओं को आक्रोश झेलना पड़ेगा. उन्होंने विपक्ष पर राजनीति से प्रेरित होने का आरोप लगाया.
Priyanka Gandhi के आरोप और बयान: 11 बड़े पॉइंट्स
प्रियंका गांधी आगे कहा कि सरकार का पूरा षड्यंत्र सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए था. उनके मुताबिक सरकार की नीयत साफ नहीं थी और वह हर हाल में राजनीतिक फायदा चाहती थी. प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि अगर बिल पास हो जाता तो सरकार इसका श्रेय लेकर खुद को महिलाओं का मसीहा बताती, और अगर बिल पास नहीं होता तो भी उसी मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती.
प्रियंका गांधी ने सरकार पर दबाव की राजनीति करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि गृहमंत्री और प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में बार-बार यह संकेत दिया कि अगर इस बिल का समर्थन किया गया तो राजनीतिक तौर पर जगह नहीं बचेगी. उन्होंने यह भी दावा किया कि किसी को अंदाजा नहीं था कि सरकार क्या लाने जा रही है, क्योंकि मसौदा केवल एक दिन पहले सामने आया, जिससे साफ हुआ कि सरकार कोई साजिश कर रही है.
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लोकसभा में बिल गिरने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे लोकतंत्र, संविधान और विपक्ष की एकजुटता की बड़ी जीत बताया. उन्होंने कहा कि कल जो हुआ, वह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी जीत रही. सरकार की जो साजिश थी, संघीय ढांचे को बदलने और लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसे हराया गया, उसे रोका गया. यह संविधान की जीत है, यह देश की जीत है और यह विपक्ष की एकजुटता की जीत है.'
प्रियंका गांधी ने कहा कि 2023 में जो बिल पास हुआ था, उसको फिर से लाइए और उसे सभी पार्टियों ने हरी झंडी भी दी थी. उसको लाइए और लागू करिए, अगर कुछ आपको एक आध बदलाव करना है तो कर सकते हैं लेकिन इस तरह की साजिश नहीं करनी चाहिए.
प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि वो महिलाओं के नाम पर सत्ता में बने रहने चाहते हैं. इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि मसौदा एक दिन पहले ही क्यों सार्वजनिक किया गया.
प्रियंका गांधी ने बिल गिरने को लेकर कहा कि कल जो हुआ वो लोकतंत्र की जीत थी और सरकार की लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश को रोका गया. ये विपक्ष की जीत थी,
कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता खरगे ने कहा कि हम लंबे समय से महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने की मांग करते रहे हैं. वर्ष 2023 में जब महिला आरक्षण विधेयक लाया गया, तब हमने उसका समर्थन किया और उसे पारित कराने में भी सहयोग दिया, लेकिन अब मोदी सरकार ने महिला आरक्षण के नाम पर एक नया संशोधन लाकर उसमें परिसीमन का प्रावधान जोड़ दिया है. इस तरह सरकार ने महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे दो अलग-अलग मुद्दों को एक साथ जोड़ दिया है.
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का असली मकसद महिला आरक्षण देना नहीं, बल्कि परिसीमन के जरिए सत्ता समीकरण को अपने पक्ष में करना है. कांग्रेस का स्पष्ट रुख था कि महिलाओं को आरक्षण मौजूदा 543 लोकसभा सीटों के दायरे में ही दिया जाए. इसके बाद जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने पर अगले चुनाव में इसे बढ़ाया जा सकता है. कांग्रेस अध्यक्ष के मुताबिक, सरकार ऐसा करने के बजाय संविधान की संरचना में बदलाव कर कार्यपालिका की शक्तियों को अपने हाथ में केंद्रीकृत करना चाहती है.
Priyanka Gandhi Press Conference: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दोपहर 12 बजे प्रेस कांफ्रेंस करने वाली हैं. कहा जा रहा है कि वो महिला आरक्षण बिल पर केंद्र सरकार के खिलाफ बोलेंगी.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को विपक्ष पर महिलाओं को विधायी निकायों में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया, और जोर देकर कहा कि महिलाएं संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व हासिल करने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगी. महिला आरक्षण विधेयक पर बोलते हुए गुप्ता ने कहा,'विपक्ष ने पहले ही तय कर लिया था कि वे महिलाओं को कभी भी लोकसभा और विधानसभाओं तक नहीं पहुंचने देंगे.'
संविधान (131वां संशोधन) बिल के लोकसभा में पास न हो पाने पर, CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास कहते हैं,'मोदी सरकार का यह संदिग्ध और शैतानी खेल संसद के पटल पर पूरी तरह से नाकाम हो गया है, देश को अब यह समझ आ गया है कि इस सरकार के पास महिलाओं को देने के लिए कुछ भी ठोस नहीं है, सिवाय 'जुमलों' और चालबाजियों के; और संसद ने इस बात को बेनकाब कर दिया है. यहीं से मोदी सरकार के पतन की शुरुआत होती है और जिस तरह से उन्होंने विपक्ष को बांटने की कोशिश की, उसमें भी वे सफल नहीं हो पाए. इससे यह साबित होता है कि अगर विपक्ष एकजुट हो.'
दिल्ली: लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) बिल पास न हो पाने पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा,'हमने पहले ही सर्वसम्मति से 2023 का महिला आरक्षण अधिनियम पास कर दिया था, अब सरकार को 2029 के चुनावों के लिए इस बिल को लागू करने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे, महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने का उनका एजेंडा कल फेल हो गया. क्योंकि वे अपनी सुविधा के हिसाब से परिसीमन करना चाहते हैं. उसी झटके की वजह से, अब वे ये सारी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं.'
संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के लोकसभा में पारित न हो पाने पर राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने कहा,'मुझे दुख है, महिलाओं के लिए नीति-निर्माण का हिस्सा बनने का यह एक अच्छा मौका था. मुझे उम्मीद है कि एक दिन ऐसा जरूर होगा. किसी भी सामाजिक बदलाव में समय लगता है.'
दिल्ली: लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) बिल पास न हो पाने पर कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा,'उन्हें (केंद्र सरकार को) महिलाओं वाला पुराना बिल, जिसे सभी पार्टियों ने पास किया था, तुरंत सोमवार को लाना चाहिए. सोमवार को संसद सत्र बुलाएं, बिल लाएं और फिर देखते हैं कि महिलाओं के खिलाफ कौन है. हम सभी वोट देंगे और आपका समर्थन करेंगे.'
दिल्ली: लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पास न हो पाने पर, समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव कहते हैं,'यह विधेयक 2023 में पास हो गया था, लेकिन इसमें संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ी? संशोधन लाने के बाद भी, आपने परसों रात पुराने विधेयक को ही नोटिफाई कर दिया. इसलिए इस पर वोटिंग की कोई जरूरत नहीं थी. पूरी दुनिया जानती है कि यह सब चुनावों की वजह से किया जा रहा है, उनका मकसद राजनीतिक था.'
संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के लोकसभा में पास न हो पाने पर, BRS नेता रावुला श्रीधर रेड्डी कहते हैं,'शुरू से ही हम यह साफ-साफ कहते आ रहे हैं कि परिसीमन प्रक्रिया को महिला आरक्षण से जोड़ने से मकसद पूरा नहीं होगा. हालांकि PM और HM ने बार-बार भरोसा दिलाया है, फिर भी दक्षिण भारतीय राज्यों को पूरे संशोधन विधेयक पर अभी भी अपने संदेह हैं, क्योंकि इस विधेयक में ही 50% बढ़ोतरी का कोई प्रावधान नहीं है. अब, केंद्र को कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए और महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए कोई अलग तरीका अपनाना चाहिए.'
अयोध्या, UP: लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पारित न होने पर, बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामले के पूर्व वादी इकबाल अंसारी कहते हैं,'हमारे देश में सभी धर्मों में महिलाओं का सम्मान किया जाता है; महिलाएं हर जगह उपयोगी हैं, लेकिन विपक्ष ने इसे पारित नहीं होने दिया; यह दुर्भाग्यपूर्ण है.'
महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस नेता उदित राज कहते हैं, '2014 से, जब से वे सत्ता में आए हैं, यह पहली बार है जब उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, हर कोई बेवकूफ नहीं है. नतीजतन, उनका बिल अब गिर गया है. जो धोखा वे महिलाओं और OBC समुदाय के साथ करने की योजना बना रहे थे; सौभाग्य से, महिलाएं उससे बच गईं. इस बात का सबसे बड़ा सबूत कि वे महिला-विरोधी, OBC-विरोधी और दलित-विरोधी हैं, इस तथ्य में निहित है कि RSS, जो उनका मातृ संगठन है. पुरुषों के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है; महिलाओं के लिए, 'स्वयंसेविका' हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी भूमिका पुरुषों की सेवा करना है. उन्हें राष्ट्र की सेवा करने में सक्षम नहीं माना जाता है. नतीजतन, किसी भी परिस्थिति में वे नहीं चाहते कि महिलाओं को संसद में आरक्षण मिले.'
खड़गपुर, पश्चिम बंगाल: लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पारित न हो पाने पर BJP नेता दिलीप घोष ने कहा,'यह विधेयक महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था. हम सभी दलों और लोगों का समर्थन चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया.'
हैदराबाद में कल्वकुंतला कविता ने लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) बिल पास न होने पर बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने आसान शब्दों में कहा कि बीजेपी ने देश की महिलाओं को धोखा दिया है. सरकार को पहले से पता था कि अगर इस बिल को डिलिमिटेशन से जोड़ा जाएगा, तो यह पास नहीं हो पाएगा. फिर भी उन्होंने ऐसा ही किया.
कविता के मुताबिक, डिलिमिटेशन पर सभी पार्टियों से ठीक से चर्चा नहीं की गई, इसलिए ज्यादातर विपक्षी दलों ने इस बिल के खिलाफ वोट किया. इसका नुकसान आखिरकार देश की महिलाओं को हुआ. उन्होंने यह भी कहा कि देश की महिलाएं बीजेपी की झूठ की साजिश को समझें और आने वाले चुनावों में उन्हें सबक सिखाएं, जिसकी शुरुआत बंगाल से हो सकती है, जहां इस समय एक महिला नेता सत्ता में है.
दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पास न होने पर कहा,'यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने इस बिल को पास नहीं होने दिया. उन्हें देश की बहनों और बेटियों की तरक्की दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे देश की महिलाएं उन्हें सबक सिखाएंगी और वे हमेशा विपक्ष में ही रहेंगे. उनका विरोध करने का सिर्फ एक ही कारण था कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बिल को लागू करने की बात कही थी, इसलिए इसे होने नहीं देना चाहिए. उन्होंने देश की बहनों और बेटियों के बारे में नहीं सोचा। उनके ऊपर राजनीति हावी हो गई.'
नारी शक्ति वंदन बिल सदन में गिरने के बाद आज पूरे उत्तर प्रदेश में विश्व हिंदू रक्षा परिषद विरोध प्रदर्शन करेगा. कहा जा रहा है कि सपा और कांग्रेस कार्यलाय के बाहर हर जिले में होगा जोरदार प्रदर्शन. लखनऊ में भी विश्व हिंदू रक्षा परिषद की महिला कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में सुबह 10 बजे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के गोमती नगर कार्यालय से कांग्रेस मुख्यालय और सपा मुख्यालय तक पदयात्रा निकाल कर घेराव होगा.
BJP महिला मोर्चा इस अभियान में अहम भूमिका निभाएगा, महिला नेता और कार्यकर्ता अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर महिलाओं से जुड़ेंगी और इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाएंगी.
NDA ने तय किया है कि यह देशव्यापी आंदोलन कल से शुरू होगा. सभी सहयोगी दलों को सोशल मीडिया, सड़कों पर प्रदर्शन और अन्य तरीकों से प्रचार करने को कहा गया है.
NDA के जरिए किए जाने वाले प्रदर्शनों के जरिए सरकार जनता का समर्थन जुटाना चाहती है और यह दिखाना चाहती है कि वह महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.
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