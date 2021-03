PM Modi Bangladesh Visit LIVE: पीएम मोदी बांग्लादेश के लिए रवाना, ढाका में लगे दोनों देशों की दोस्ती को लेकर बैनर

26 मार्च 2021, 08:02 बजे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) का दो दिवसीय बांग्लादेश दौरे के लिए रवाना हो गए हैं. कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) की शुरुआत के बाद यह पीएम मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है.

Delhi: Prime Minister Narendra Modi embarks on a two-day visit to Bangladesh, his first visit to a foreign country since the COVID19 outbreak

He will attend an event at the National Martyr's Memorial and the National Day program today. pic.twitter.com/SRLgFGleBL

— ANI (@ANI) March 26, 2021