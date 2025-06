Aaj Ki Taza Khabar LIVE: 'यूक्रेन ने रच दिया इतिहास...' रूसी एयरबेस पर हमला करके गदगद हो गए जेलेंस्की, अब पुतिन पर पूरी दुनिया की नजर

2 जून आज की ताजा खबर: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. अब यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों को लेकर जिस तरह निशाना बनाया है. इसको लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की बहुत गदगद हैं. रूस में ड्रोन हमले के बाद वोलोडिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा किया, 'बेहद शानदार नतीजा. एक ऐसा नतीजा, जिसे पूरी तरह यूक्रेन ने अपने दम पर हासिल किया है. ये हमारा सबसे लंबी दूरी का ऑपरेशन था, जिसमें ऑपरेशन की तैयारी में शामिल हमारे लोगों को समय रहते रूसी क्षेत्र से निकाल लिया गया.'

इतिहास में दर्ज होगा ये हमला

यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के प्रमुख जनरल वासिल माल्युक को धन्यवाद देते हुए जेलेंस्की ने कहा कि इसे युद्ध के निर्णायक अध्याय के रूप में याद किया जाएगा. ये ऐसी यूक्रेनी कार्रवाई हैं, जो इतिहास की किताबों में दर्ज होंगी. जेलेंस्की ने आगे कहा, यूक्रेन अपनी रक्षा करके बिल्कुल सही कर रहा है. हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि रूस को युद्ध समाप्त करने की आवश्यकता महसूस हो. रूस ने यह युद्ध शुरू किया, रूस को इसे समाप्त करना होगा.

Head of the Security Service of Ukraine Vasyl Maliuk delivered a report regarding today’s operation. An absolutely brilliant result. A result achieved solely by Ukraine. One year, six months, and nine days from the start of planning to effective execution. Our most long-range… pic.twitter.com/oN41NFYyfw

