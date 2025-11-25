Ram Mandir Dhwajarohan Live: जिस मुहूर्त में भगवान राम का हुआ जन्म, उसी मुहूर्त में पीएम मोदी फहराएंगे भगवा ध्वज, प्रधानमंत्री का जानिए पूरा शेड्यूल

Ayodhya Ram mandir Dhwajarohan LIVE updates: आज सुबह लगभग 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी अयोध्या पहुंचने वाले हैं. यहां प्रधानमंत्री राम मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे. दोपहर लगभग 12 बजे प्रधानमंत्री अयोध्या में पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे. राम मंदिर में ध्वजारोहरण और पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से जुड़ी पल-पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ.
PM Modi flag hoisting at Ayodhya Ram Temple LIVE updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या दौरे पर रहेंगे. पीएम मोदी यहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन करेंगे. अपने अयोध्या कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि प्रभु श्री राम भारतवर्ष की आत्मा, उसकी चेतना और उसके गौरव का आधार हैं. मेरे लिए यह परम सौभाग्य की बात है कि कल 25 नवंबर को सुबह करीब 10 बजे अयोध्या के दिव्य-भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में दर्शन-पूजन का अवसर प्राप्त होगा. इसके बाद दोपहर लगभग 12 बजे श्री राम लला के पवित्र मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज के विधिवत आरोहण के ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनूंगा. यह ध्वज भगवान श्री राम के तेज, शौर्य और उनके आदर्शों के साथ-साथ हमारी आस्था, अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है. जय श्री राम!
क्याा है पीएम मोदी का आज अयोध्या में प्लान
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार सुबह लगभग 10 बजे प्रधानमंत्री सप्तमंदिर जाएंगे, जहां महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषादराज गुहा और माता शबरी से संबंधित मंदिर हैं. इसके बाद वे शेषावतार मंदिर जाएंगे. सुबह लगभग 11 बजे प्रधानमंत्री माता अन्नपूर्णा मंदिर जाएंगे. इसके बाद, वे राम दरबार गर्भगृह में दर्शन और पूजा करेंगे, जिसके बाद रामलला गर्भगृह के दर्शन होंगे.
राम मंदिर में ध्वजारोहरण और पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से जुड़ी पल-पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ.
Ram Mandir Dhwajarohan today Live Updates: झंडे पर 'ॐ' का निशान भी लिखा होगा
झंडे पर 'ॐ' का निशान भी लिखा होगा - इसे पारंपरिक उत्तर भारतीय नागर आर्किटेक्चरल स्टाइल में बने 'शिखर' के ऊपर रखा जाएगा. प्रधानमंत्री ऑफिस ने कहा है कि यह प्रोग्राम राम और सीता की विवाह पंचमी के मुहूर्त के साथ होगा.
Ram Mandir Dhwajarohan today Live Updates: PM मोदी 22 फुट का धार्मिक झंडा फहराएंगे
PM मोदी 22 फुट का धार्मिक झंडा फहराएंगे और साधुओं, खास लोगों और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्यों की मौजूदगी में रस्मों को लीड करेंगे. समकोण वाले तिकोने भगवा झंडे पर सूर्य का निशान होगा - जो हमेशा रहने वाली एनर्जी, दिव्य चमक, गुण और ज्ञान और भगवान राम से जुड़े सभी गुणों को दिखाता है.
Ram Mandir Dhwajarohan today Live Updates: विवाह पंचमी के दिन राम मंदिर का ध्वजारोहण
मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को अयोध्या के रामलला मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा. भगवान राम का जन्म जिस मुहूर्त में हुआ था, उसी मुहूर्त और योग में दिव्य धर्म ध्वज मंदिर के शिखर पर लगाया जाएगा. मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है. इस दिन प्रभु श्रीराम और माता जानकी का विवाह हुआ था. जिस मुहूर्त में भगवान राम अवतरित हुए, उसी मुहूर्त में ध्वजारोहण कार्यक्रम होने वाला है.
