Aaj Ki Taza Khabar Live: PM मोदी गुजरात का करेंगे दौरा, देशभर में कहां होगी जमकर बारिश? IMD का अलर्ट
देश

Aaj Ki Taza Khabar Live: PM मोदी गुजरात का करेंगे दौरा, देशभर में कहां होगी जमकर बारिश? IMD का अलर्ट

Latest Hindi News Live: देश-दुनिया की तमाम छोटी-बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के इस लाइव ब्लॉग के साथ.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 25, 2025, 08:13 AM IST
Aaj Ki Taza Khabar Live: PM मोदी गुजरात का करेंगे दौरा, देशभर में कहां होगी जमकर बारिश? IMD का अलर्ट
आज की ताजा खबर 25 अगस्त 2025 LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25-26 अगस्त को गुजरात के दौरे पर रहेंगे. वह 25 अगस्त को शाम 6 बजे अहमदाबाद के खोडलधाम मैदान में 5400 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. वह एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे. 

देश  में बारिश का IMD अलर्ट
उत्तराखंड: आईएमडी के अनुसार, सोमवार को उत्तराखंड के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज के साथ छींटे और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा. देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है.

मुंबई में मध्यम बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहेंगे
दिल्ली-एनसीआर: आईएमडी ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में 25 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 25 अगस्त तक बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. 

मध्य प्रदेश: मुरैना, शाजापुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम और बालाघाट जैसे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी है. अन्य इलाकों में हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. आईएमडी ने 25 अगस्त के आसपास ओडिशा-पश्चिम बंगाल के तटों से दूर उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नए निम्न दबाव के क्षेत्र के बनने की चेतावनी दी है.

देश-दुनिया की तमाम छोटी-बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के इस लाइव ब्लॉग के साथ.

25 August 2025
08:00 AM

माउंट आबू में लगातार हो रही बारिश से जन-जीवन अस्त-व्यस्त
माउंट आबू में निरन्तर बारिश का दौर जारी है. बीते 24 घंटों में 58.4 एम एम ( करीबन दो इंच से ज़्यादा) बारिश हुई दर्ज. अभी तक माउण्ट आबू में कुल 1404 एम एम (56.4 इंच) बारिश हो चुकी दर्ज. बीती रात से अभी तक बना हुआ निरन्तर तेज हवाओ के साथ बारिश का दौर.

07:35 AM

Aaj Ki Taja Khabar Live Updates: पीएम मोदी अहमदाबाद में देंगे बड़ी सौगात
25 अगस्त को शाम 6 बजे अहमदाबाद के खोडलधाम मैदान में 5400 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. वह एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

