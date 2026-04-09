Puducherry Assembly Election 2026 Live: शुरू हुई वोटिंग, पीएम मोदी ने की मतदान करने की अपील

Puducherry Vidhan Sabha Chunav Voting Live Updates: पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान होगा, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा. करीब 9 लाख मतदाता 294 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटें हैं.
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Puducherry Assembly Election 2026 Voting on 30 Seats Live: पुडुचेरी में आज वोटिंग होगी. यहां पर अखिल भारतीय एन.आर. कांग्रेस (AINRC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के गठबंधन की सरकार है. 30 सीटों पर आज वोटिंग होगी, इन 30 सीटों में से 5 सीटें अनुसूचित जाति (SC) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं. जबकि भारत सरकार द्वारा 3 सदस्य विधानसभा में मनोनीत भी किए जाते हैं. किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 16 सीटों की जरूरत होती है. मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा करीब 9 लाख मतदाता वोट डालेंगे.
Puducherry Assembly Election 2026 Live: बूथ आरओ-4 पर शुरू हुआ मतदान
पुडुचेरी के इंदिरा नगर में बूथ आरओ-4 पर मतदान शुरू हो गया है.
Polling has begun at Booth Indira Nagar, Puducherry pic.twitter.com/O5xJb1MNRN
Puducherry Assembly Election 2026 Live: पीएम मोदी ने की वोट करने की अपील
पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जैसे ही पुडुचेरी विधानसभा चुनाव शुरू हो रहे हैं, मैं हर वोटरों से आग्रह करता हूं कि वे बाहर निकलें और रिकॉर्ड संख्या में हिस्सा लें. मैं विशेष रूप से हमारे युवाओं और महिला वोटरों से अपील करता हूं कि वे लोकतंत्र की प्रक्रिया को मजबूत करें. पुडुचेरी के भविष्य को संवारने में हर वोट मायने रखता है.
Puducherry Assembly Election 2026 Live: शुरू हुआ मतदान
पुडुचेरी में राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है. यहां पर 9 लाख मतदाता 294 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे.
Puducherry Assembly Election 2026 Live: 4 मई को आएगा परिणाम
मुख्यमंत्री एन रंगासामी की लीडरशिप वाली AINRC-BJP की NDA को पुडुचेरी की 33 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस-DMK गठबंधन से कड़ी टक्कर मिल रही है. आज वोटिंग होगी जबकि 4 मई तो परिणाम आएगा.
Puducherry Assembly Election 2026 Live: आज डाले जाएंगे वोट
पुडुचेरी की 30 सीटों पर आज वोटिंग होगी, 9 लाख मतदाता 294 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे. सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा.
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