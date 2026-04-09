Puducherry Assembly Election 2026 Live: शुरू हुई वोटिंग, पीएम मोदी ने की मतदान करने की अपील

Puducherry Assembly Election 2026 Voting on 30 Seats Live: पुडुचेरी में आज वोटिंग होगी. यहां पर अखिल भारतीय एन.आर. कांग्रेस (AINRC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के गठबंधन की सरकार है. 30 सीटों पर आज वोटिंग होगी, इन 30 सीटों में से 5 सीटें अनुसूचित जाति (SC) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं. जबकि भारत सरकार द्वारा 3 सदस्य विधानसभा में मनोनीत भी किए जाते हैं. किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 16 सीटों की जरूरत होती है. मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा करीब 9 लाख मतदाता वोट डालेंगे.

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