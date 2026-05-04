Puducherry Election Result 2026 Live: पुडुचेरी में किसकी बनेगी सरकार? सभी 30 सीटों पर थोड़ी देर में मतगणना, सीएम रंगास्वामी ने दिया बड़ा बयान

Puducherry Vidhan Sabha Chunav Results on 19 Seats Live: पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती सोमवार (4 मई) को होगी. ऑल इंडिया NR कांग्रेस (AINRC) की लीडरशिप वाली सत्ताधारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) लगातार दूसरी बार सत्ता में आने का लक्ष्य लेकर चल रही है. मतगणना की प्रक्रिया सुबह 8 बजे शुरू होगी और पुडुचेरी में सिर्फ 30 विधानसभा चुनाव क्षेत्र होने के कारण कुछ ही घंटों में साफ और निर्णायक रुझान सामने आने की उम्मीद है.

अधिकारियों ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी चार इलाकों - पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम - में छह खास मतगणना केंद्र बनाए हैं. सभी कड़े सुरक्षा इंतजामों के तहत काम कर रहे हैं. पुडुचेरी इलाके में मतगणना विमेंस इंजीनियरिंग कॉलेज, मोतीलाल नेहरू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और टैगोर आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में होगी.

कराईकल में अरिग्नार अन्ना गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के PG सेंटर में मतगणना होगी. माहे में सेंटर जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में है, जबकि यनम में मतगणना डॉ. SRK गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में होगी. 9 अप्रैल को एक ही फेज में वोटिंग हुई और 89.78% मतदान ने सबको चौंका दिया. यह 2011 में 85.57%, 2016 में 85.08% और 2021 में 83.42% के पिछले आंकड़ों से ज्यादा है.