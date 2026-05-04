Advertisement
trendingNow13203212
Hindi NewsदेशPuducherry Election Result 2026 Live: पुडुचेरी में किसकी बनेगी सरकार? सभी 30 सीटों पर थोड़ी देर में मतगणना, सीएम रंगास्वामी ने दिया बड़ा बयान

Puducherry Election Result 2026 Live: पुडुचेरी में किसकी बनेगी सरकार? सभी 30 सीटों पर थोड़ी देर में मतगणना, सीएम रंगास्वामी ने दिया बड़ा बयान

Puducherry Assembly Election Result 2026 Live Updates: पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती सोमवार (4 मई) को होगी. अधिकारियों ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी चार इलाकों - पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम - में छह खास मतगणना केंद्र बनाए हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 04, 2026, 07:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पुडुचेरी विधानसभा चुनाव
पुडुचेरी विधानसभा चुनाव
LIVE Blog

Puducherry Vidhan Sabha Chunav Results on 19 Seats Live: पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती सोमवार (4 मई) को होगी. ऑल इंडिया NR कांग्रेस (AINRC) की लीडरशिप वाली सत्ताधारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) लगातार दूसरी बार सत्ता में आने का लक्ष्य लेकर चल रही है. मतगणना की प्रक्रिया सुबह 8 बजे शुरू होगी और पुडुचेरी में सिर्फ 30 विधानसभा चुनाव क्षेत्र होने के कारण कुछ ही घंटों में साफ और निर्णायक रुझान सामने आने की उम्मीद है.

अधिकारियों ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी चार इलाकों - पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम - में छह खास मतगणना केंद्र बनाए हैं.  सभी कड़े सुरक्षा इंतजामों के तहत काम कर रहे हैं. पुडुचेरी इलाके में मतगणना विमेंस इंजीनियरिंग कॉलेज, मोतीलाल नेहरू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और टैगोर आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में होगी.

कराईकल में अरिग्नार अन्ना गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के PG सेंटर में मतगणना होगी. माहे में सेंटर जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में है, जबकि यनम में मतगणना डॉ. SRK गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में होगी. 9 अप्रैल को एक ही फेज में वोटिंग हुई और 89.78% मतदान ने सबको चौंका दिया. यह 2011 में 85.57%, 2016 में 85.08% और 2021 में 83.42% के पिछले आंकड़ों से ज्यादा है.

Add Zee News as a Preferred Source
04 May 2026
06:57 AM

Puducherry Election Result 2026 Live: मुख्यमंत्री को जीत का भरोसा

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने सोमवार को विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती से पहले रविवार को अप्पा पैठियम स्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना की. राजनीतिक हालात पर बात करते हुए, रंगास्वामी ने तमिलनाडु में विजय के बढ़ते असर के लिए उन्हें बधाई दी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) पर भरोसा जताया. उन्होंने ANI से कहा, "TVK चीफ विजय को बधाई, जिन्होंने तमिलनाडु में बहुत बड़ा असर डाला है. NDA अलायंस पुडुचेरी में 20 सीटें जीतेगा और सरकार बनाएगा."'

06:18 AM

Puducherry Election Result 2026 Live: पुडुचेरी में आज मतगणना

पुडुचेरी में नई विधानसभा चुनने के लिए 9 अप्रैल को होने वाले चुनाव में AINRC के फाउंडर और मुख्यमंत्री एन. रंगासामी समेत 294 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है. AINRC, बीजेपी, AIADMK और LJK वाले NDA को कांग्रेस, DMK और VCK वाले INDIA ब्लॉक से चुनौती मिल रही है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Assembly Election 2026

Trending news

कल आपका आखिरी दिन... और दरवाजे पर रख दिया कफन, TMC नेता के घर धमकी भरा पोस्टर
West Bengal Election 2026
कल आपका आखिरी दिन... और दरवाजे पर रख दिया कफन, TMC नेता के घर धमकी भरा पोस्टर
Jalpaiguri Darjeeling assembly election result 2026 live updates: जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग सीटों पर कौन फहराएगा परचम?
West Bengal Assembly Election 2026
Jalpaiguri Darjeeling assembly election result 2026 live updates: जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग सीटों पर कौन फहराएगा परचम?
Nandigram, Bhabanipur and Berhampore Result 2026 Live: 92% रिकॉर्ड वोटिंग का क्या है इशारा? सुबह 8 बजे से काउंटिंग, बंगाल की सत्ता की चाबी किसके हाथ?
West Bengal Election 2026
Nandigram, Bhabanipur and Berhampore Result 2026 Live: 92% रिकॉर्ड वोटिंग का क्या है इशारा? सुबह 8 बजे से काउंटिंग, बंगाल की सत्ता की चाबी किसके हाथ?
Sandeshkhali, Diamond Harbour and Singur Result 2026 Live: डायमंड हार्बर, सिंगुर और संदेशखली में कौन जीतेगा? काउंटिंग से पहले तनावपूर्ण माहौल
Assembly Election 2026
Sandeshkhali, Diamond Harbour and Singur Result 2026 Live: डायमंड हार्बर, सिंगुर और संदेशखली में कौन जीतेगा? काउंटिंग से पहले तनावपूर्ण माहौल
Jhargram and Kharagpur Result 2026 Live: झारग्राम और खड़गपुर सदर में कांटे की टक्कर, क्या खिलेगा कमल या चलेगा दीदी का जादू?
West Bengal Election 2026
Jhargram and Kharagpur Result 2026 Live: झारग्राम और खड़गपुर सदर में कांटे की टक्कर, क्या खिलेगा कमल या चलेगा दीदी का जादू?
Malda Murshidabad Domkal Result 2026 Live: मालदा-मुर्शिदाबाद और डोमकल सीट पर कौन बनेगा 'क‍िंग'? कुछ देर में शुरू होंगे चुनावी रुझान
West Bengal Election 2026
Malda Murshidabad Domkal Result 2026 Live: मालदा-मुर्शिदाबाद और डोमकल सीट पर कौन बनेगा 'क‍िंग'? कुछ देर में शुरू होंगे चुनावी रुझान
नतीजों की सुबह से पहले मौसम ने मचाई हलचल! रातभर बरसे बदरा, ऐसे ही रहेंगे कई दिन
weather updates
नतीजों की सुबह से पहले मौसम ने मचाई हलचल! रातभर बरसे बदरा, ऐसे ही रहेंगे कई दिन
EXIT POLL होंगे फ्लॉप, किसी को नहीं मिलेगा बहुमत; इस नेता ने कह दी एकदम उलट बात
Humayun Kabir
EXIT POLL होंगे फ्लॉप, किसी को नहीं मिलेगा बहुमत; इस नेता ने कह दी एकदम उलट बात
Matigara-Naxalbari and Siliguri Result 2026 Live: BJP के कब्जे वाली मातिगारा-नक्सलबाड़ी और सिलीगुड़ी में कौन मार रहा बाजी? यहां देखें पल पल का अपडेट
Assembly Elections 2026
Matigara-Naxalbari and Siliguri Result 2026 Live: BJP के कब्जे वाली मातिगारा-नक्सलबाड़ी और सिलीगुड़ी में कौन मार रहा बाजी? यहां देखें पल पल का अपडेट
बंगाल में इस बार ममता... काउंटिंग से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता ने की भविष्यवाणी
West Bengal Assembly Election 2026
बंगाल में इस बार ममता... काउंटिंग से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता ने की भविष्यवाणी