Raghav Chadha BJP LIVE Updates: राघव चड्ढा ने छोड़ा आप का साथ, थोड़ी देर में बीजेपी में होंगे शामिल

शुक्रवार (24 अप्रैल) का दिन भारतीय राजनीति के लिए अहम साबित हुआ. राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है. उन्होंने कहा कि वह आप की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं और उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है. राघव चड्ढा के साथ आम आदमी पार्टी के 7 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी आप का साथ छोड़ा और बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है. इसके अनुसार, राघव चड्ढा ने दो-तिहाई राज्यसभा सांसदों के साथ आप का बीजेपी में विलय करा दिया है. राघव चड्ढा ने कहा कि राज्यसभा में AAP के 10 सांसद हैं, जिनमें से 2/3 से अधिक इस मामले में हमारे साथ हैं. इस बड़ी राजनीतिक हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है और इस खबर पर पल- पल की अपडेट के लिए आप हमारे लाइव ब्लॉग में जानिए

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