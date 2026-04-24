Raghav Chadha BJP LIVE Updates: राघव चड्ढा ने छोड़ा आप का साथ, थोड़ी देर में बीजेपी में होंगे शामिल

राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि वह आप से खुद को अलग कर रहे हैं और वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे. राघव चड्ढा के साथ आप के 7 और राज्यसभा सांसद भी बीजेपी में शामिल होंगे. इस राजनीतिक हलटल पर अधिक जानकारी के लिए आप हमारे लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें.
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शुक्रवार (24 अप्रैल) का दिन भारतीय राजनीति के लिए अहम साबित हुआ. राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है. उन्होंने कहा कि वह आप की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं और उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है. राघव चड्ढा के साथ आम आदमी पार्टी के 7 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी आप का साथ छोड़ा और बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है. इसके अनुसार, राघव चड्ढा ने दो-तिहाई राज्यसभा सांसदों के साथ आप का बीजेपी में विलय करा दिया है. राघव चड्ढा ने कहा कि राज्यसभा में AAP के 10 सांसद हैं, जिनमें से 2/3 से अधिक इस मामले में हमारे साथ हैं. इस बड़ी राजनीतिक हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है और इस खबर पर पल- पल की अपडेट के लिए आप हमारे लाइव ब्लॉग में जानिए
राघव चड्ढा के फैसले पर सीएम भगवंत मान ने क्या कहा?
राज्यसभा में AAP के 2/3 सांसदों द्वारा BJP में शामिल होने की घोषणा पर पंजाब के CM भगवंत मान ने कहा कि BJP ने पंजाब के साथ धोखा किया है. वही 'वॉशिंग मशीन' शरद पवार की पार्टी, शिवसेना (UBT) और कांग्रेस के मामले में भी इस्तेमाल की गई थी. पंजाब में BJP का कोई आधार नहीं है.
संदीप पाठक भी होंगे बीजेपी में शामिल
राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसी स्थिति कभी आएगी। लेकिन ऐसा हुआ। मैं 10 साल तक इस पार्टी का हिस्सा रहा। आज, मैं AAP से अपना रास्ता अलग कर रहा हूं, जब किसी पार्टी में शामिल होने की बात आई, तो मैंने AAP को चुना क्योंकि वे नई राजनीति और काम की राजनीति की बात करते थे. इन 10 सालों में, मैंने कड़ी मेहनत की. मैंने जो भी राजनीतिक फ़ैसले लिए, उनमें पार्टी के हितों को सबसे ज़्यादा अहमियत दी. आज मैं BJP में शामिल हो रहा हूं और AAP में अपने सभी पदों से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ.
बीजेपी में शामिल होने का किया ऐलान
राज्यसभा में AAP के 2/3 सांसदों ने BJP में शामिल होने का ऐलान किया. AAP के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि मैं आपको असली वजह बता रहा हूं कि मैंने पार्टी की गतिविधियों से खुद को दूर क्यों कर लिया था. मैं उनके अपराधों का हिस्सा नहीं बनना चाहता था. मैं उनकी दोस्ती के लायक नहीं था, क्योंकि मैं उनके अपराधों में शामिल नहीं था. हमारे पास सिर्फ दो ही विकल्प थे, या तो राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 सालों में किए गए अपने जनहित के कामों को छोड़ दें, या फिर अपनी ऊर्जा और अनुभव के साथ सकारात्मक राजनीति करें. इसलिए, हमने फैसला किया है कि हम, राज्यसभा में AAP के 2/3 सदस्य, भारत के संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए खुद को BJP में शामिल कर लेंगे.
#WATCH | 2/3rd MPs of AAP in Rajya Sabha announce merging with the BJP.
AAP MP Raghav Chadha says, "...I am telling you the real reason as to why I distanced myself from party activities. I did not want to be a part of their crimes. I was not eligible for their friendship… pic.twitter.com/2bo15cJIx7
— ANI (@ANI) April 24, 2026
आप के सात राज्यसभा सांसद बीजेपी में होंगे शामिल
राघव चड्ढा ने कहा कि राज्यसभा में AAP के 10 सांसद हैं, जिनमें से 2/3 से ज़्यादा इस मामले में हमारे साथ हैं. उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं और आज सुबह हमने हस्ताक्षरित पत्र और दस्तावेज़ राज्यसभा के सभापति को सौंप दिए हैं. उनमें से 3 आपके सामने यहाँ मौजूद हैं. हमारे अलावा, हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल भी हैं.
राघव चड्ढा ने छोड़ा आप का साथ
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि वह अब बीजेपी में शामिल होंगे. बता दें कि हाल में आप ने एक्शन लेते हुए राघव चड्ढा को पार्टी के उप नेता के पद से हटा दिया था.
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